За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.

Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 января 2021 года. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 372 человека;

летальных случаев - 68;

выздоровели - 4 819 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 16 061 (в том числе методом ПЦР - 12 043, методом ИФА - 4 018).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 119 314 человек;

выздоровели - 796 417 человек;

летальных случаев - 19 835;

проведено ПЦР-тестов - 5 781 951.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях", - рассказал Степанов.



