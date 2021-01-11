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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.

Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 11 января 2021 года. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 03госпитализированы - 1 372 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 03летальных случаев - 68;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 03выздоровели - 4 819 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 03осуществлено тестирований за сутки - 16 061 (в том числе методом ПЦР - 12 043, методом ИФА - 4 018).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 943 тыс. человек, число заболевших превысило 90,6 млн.. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 08заболели - 1 119 314 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 08выздоровели - 796 417 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 08летальных случаев - 19 835;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 08проведено ПЦР-тестов - 5 781 951.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 68 человек, выявлены 4 288 новых случаев, выздоровели - 4 819 12

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
переболевшим она уже пофиг, а в Украине уже не менее трети переболело.
в Украинцев иммунитет не изнежен санитарией как в Европе и США, так что большинство болеют в легкой и ли безсимптомной форме и уже с насморком не бегут к врачам ведь толку от тех врачей нету
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11.01.2021 08:30 Ответить
+1
Пора отменять карантин, вернее, зимние каникулы. Второе, больше соответствует происходящему. Вчера ,увидев на трассе здоровья толпень находящихся под карантином одесситов, ещё раз убедилась в бессмысленности данного карантина. Возможно, в Британии той же есть к тому объективные показатели, у нас их нет.
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11.01.2021 08:28 Ответить
+1
Інформацію про третину самі вигадали? Чи дасте посилання на авторитетне джерело?
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11.01.2021 08:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нічого, повернуться з відпочинку за кордоном, підвезуть свіжої зарази.
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11.01.2021 08:17 Ответить
переболевшим она уже пофиг, а в Украине уже не менее трети переболело.
в Украинцев иммунитет не изнежен санитарией как в Европе и США, так что большинство болеют в легкой и ли безсимптомной форме и уже с насморком не бегут к врачам ведь толку от тех врачей нету
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11.01.2021 08:30 Ответить
Інформацію про третину самі вигадали? Чи дасте посилання на авторитетне джерело?
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11.01.2021 08:33 Ответить
Степанова спроси - он, поковырявшись в своей заднице сообщит научно-обоснованнуе информацию... Там и гавнокомандующий специалист крутой...
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11.01.2021 08:39 Ответить
у меня на работе 8 человек с 24 уже переболело и обращались к врачам как нужен больничный, я тоже переболел, а жена и сын две недели были со мной на карантине и не обращались к врачам, как ты думаешь они переболели или нет если бытовые условия не изменились, если все вместе за одним столом?
а теперь посмотри на статистику США, у них в день от короновируса ежедневно умирает 3000-4000 человек при смертности за день 7500 человек, получается что каждый третий или второй умерший за день умерли от короновируса.
есть статистические данные по смертности за 2020 и почему то те ГЛАШАТЫЕ не говорят как изменилась смертность в той же Италии,Испании, ..... молчат засунув язвк в сраку, только и кукарекуют свою песню
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11.01.2021 08:45 Ответить
ситуація у нас у містах і селах зовсім різна...
у мегаполісахі просто обласних центрах куди менша "соціальна дистанція" дотримується...
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11.01.2021 09:04 Ответить
Я думаю, що в тебе нема жодного посилання.
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11.01.2021 12:19 Ответить
Доооо, а че говорят шо там мона год ждать на медуслугу(если не подыхаешь), тогда как тут ты дал врачу на лапу и в ту же неделю был обслужен.
А еще они нутупыыыые и 100мл. водки могут пить целый вечер, а потом уезжают на "скорой" в крит. состоянии.
Скажи, а че нуизнеженные живут в среднем на 15-20 лет больше чем ТЫ?
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11.01.2021 09:36 Ответить
Не тільки із закордону, можуть і із Буковеля любителі фотографуватися в обнімку без масок.
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11.01.2021 09:19 Ответить
Пора отменять карантин, вернее, зимние каникулы. Второе, больше соответствует происходящему. Вчера ,увидев на трассе здоровья толпень находящихся под карантином одесситов, ещё раз убедилась в бессмысленности данного карантина. Возможно, в Британии той же есть к тому объективные показатели, у нас их нет.
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11.01.2021 08:28 Ответить
а ты возьми и почитай Закон о "карантине", на карантине должны быть только больные а не здоровые а тем более переболевшие.
Скажи зачем мне сидеть на карантине если я 2 месяца назад уже переболел короновирусом ?
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11.01.2021 08:48 Ответить
я неправильно понял пост и неправильно высказался.
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11.01.2021 08:54 Ответить
лише з однієї причини- у мене немає переносної лабораторії -визначити у маршрутці -ти перехворів,чи ні...
тим більше ,що більшість "легкосимптомних "це самі не знають...
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11.01.2021 09:08 Ответить
и что шо переболел? мож*д повторно заражен.
ниже ответили верно - а кто знает переболел ты, или это был грипп, а щас ты "бессимптомник"
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11.01.2021 09:38 Ответить
Никто ничего не отменит. Тупорылые имбецилы это трагико Украины.
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11.01.2021 08:42 Ответить
цифри малої кількості інфікованих повязані виключно із малою кількістю тестувань в Україні...
А цифра ЗАГАЛЬНОгО покращення ситуації,можливо справді пов"язана з тим,що ті ,хто легко заражався -вже у великій частині перехворіли...
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11.01.2021 09:06 Ответить
Перехворіли - не повод ходить без маски, есть случаи повторного заражения даже тех, кто перенёс в тяжёлой форме ковид, т.е., по идее, у этих людей есть антитела.
Что толку ограничивать работу некоторых малых предпринимателей , если в то же время не контролируется вообще масочный режим.
Мое личное мнение, что в Украине нужно повышать , в первую очередь, ответственность людей, призывать к самодисциплине. Должно быть много информации, социальной рекламы, работа с хозяевами заведений, куда ходят люди, чтобы не впускали клиентов без масок. Нужно двигаться в этом направлении. Локдауны проводить- строгие локдауны, это правильно, но слишком дорогое удовольствие , на которое мы не заработали всеми 30 ю годами разграбления государства. Поэтому нужно просвещать людей, лечить заболевших- и все. Ведь коронавирус не исчезнет из нашей жизни уже никогда, и ношение масок должно стать нормой современного человека, как те же презервативы, как одноразовые шприцы, а дистанция между незнакомыми людьми, избирательность в общении не должны вызывать негативного отношения, если принимать во внимание сегодняшнюю реальность
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11.01.2021 11:20 Ответить
"и ношение масок должно стать нормой современного человека"

Годика черз два, окончательно обнищавшее от лоХдаунов населние будет за разговоры "про ковид" засовывать говорящему маски в дупу.
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11.01.2021 13:53 Ответить
Возможно эти толпы претворяют в жизнь лозунг лесорубов "Врежем дуба раньше срока".
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11.01.2021 09:24 Ответить
"Возможно, в Британии той же есть к тому объективные показатели, у нас их нет."

А то.
Джейкоб Ротшильд называется тот "объективный показатель".
Но разница между Украиной и Британией есть, а как же: там сидят за гос. выплаты по ковиду, а вы сидите за ваши кровные.
Получите и распишитесь за ваше голосование за "бубочку".
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11.01.2021 13:55 Ответить
Вы очень сильно ошибаетесь, если думаете, что был бы 'небубочка' было бы лучше. При порошенко коррупция цвела и расцветала, а Супрун, которая хоть что- то пыталась сделать , была просто витриной , под честным именем которой продолжали пилить бабло. У неё даже не было должности министра, одна головная боль и желание что-то изменить. У нас нет патовой ситуации по ковид, идёт тестирование, лечение в больницах бесплатное. Для нашей страны это очень неплохо. Ведь все хотят не платить налоги и получать от государства всевозможные доплаты, льготы, преференции.. Откуда все это взять? Мы не страна со старинной демократией, а наоборот. Условно, мы не заработали себе на роскошь на оплаченный локдаун. Причина неудачных решений с локдаунами кроется ещё в нашем извечном пофигизме, который нелогично сопряжён с нежеланием соблюдать правила и при этом быть здоровыми и богатыми
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11.01.2021 15:33 Ответить
" нас нет патовой ситуации по ковид"

Так я и говорю: сидите в лоХдауне до майских праздников.
Молодец Степанов, от меня ему сердечное спасибо, пусть не выпускает вас, избирателей "бубочки", из-под замка, пока все не останутся без трусов, носков и шнурков для ботинок (их в супермаркетах Степанов купить запрещяет, на них вирус особенно злобный сидит, любит, сволочь, нижнее белье).
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12.01.2021 07:25 Ответить
Вы по методичке строчите, хотя, уверена, прекрасно понимаете, почему принято решение запретить продавать сопутствующип товары , то бишь носки и etc, в супермаркетах-не из-за 'засевшего в них вируса', а из-за возникновения недобросовестной конкуренции, когда предприниматели, торгующие 'носками' в маленьких магазинчиках ,закрыты на локдаун и справедливо могут спросить, почему им можно, а нам нет.
А вы, я вижу, очень переживаете, находясь в Австралии, про то, что кто-то останется у нас без носков. И особенно 'без шнурков', хотя я даже вообще не помню, чтобы такой товар , как шнурки, когда-то покупала.
Хотя повторяю, я не считаю этот лоедаун разумным и необходимым. Даже понимая его превентивное значение, о котором рассказал Степанов. Ваша попытка разогнать зраду оказалась безуспешной
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12.01.2021 08:15 Ответить
"А вы, я вижу, очень переживаете, находясь в Австралии, про то, что кто-то останется у нас без носков"
Напротив, я очень хочу, чтобы все, кто проголосовал за "бубочку", не только без носков, но и без порток остались.

"Ваша попытка разогнать зраду оказалась безуспешной"
Вы еще не поняли, что я ГЛУМЛЮСЬ?
Раньше я глумилась на российских форумах, а теперь глумлюсь здесь, на censor.
Вы, приведшие "бубочку" к власти - ЗЕбебилы и потому заслуживаете ходить без порток, с голой ж*.

P.S. Мои вам поздравления с санкциями Дубинскому
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12.01.2021 10:07 Ответить
Один очень умный человек мне тут сказал, что таким, как Вы, избравшим "бубочку", в Украине скоро маски молотком в дупы забивать будут.
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12.01.2021 10:08 Ответить
Ну что, вышла я сегодня "в свет", к зубному сходила, а надится зубной на центральной торговой улице моего района проживания.
Иду я, значит, к зубному - а у банка ANZ (Australia and New Zealand Bank) находится теперь стационарное лежбище бомжа: матрас, подушка, две тележки супермаркетовские, куда сердобольные граждане кладут бомжику пропитание (булки хлеба, консервы и прочие ништяки.
Наличие стационарного бомжа у про-китайского банка (название банка не означает, что банк - не китайский) меня очень порадовало: будет им бомжик клиентов в банк завлекать, удачу приносить, дела у банка пойдут на подЪем семимильными шагами.
Посему надо банку посоветовать взять шевство над бомжиком (как над талисманом), назначить монитора: простирнуть бомжику бельишко, тарелочку там помыть, чаек вскипятить и так далее...

Это второе стационарное лежбище бомжа, увиденное мною с Рождества, то есть в каждый мой выход в "свет" я теперь натыкаюсь на постоянное место жительства бомжика.
Да, на дверях всех магазинов наклеен QR-код.
Какая интересная параллель вырисовывается: не было QR-кодов - и не было бомжей, появились QR-коды и бомжики стационарно обосновались.
Диалектика.
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11.01.2021 09:27 Ответить
Треба й на бомжа QR код почіпити.
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11.01.2021 12:46 Ответить
Ага, ANZ банка.
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11.01.2021 13:50 Ответить
Альо,журналюги, а чому нема воплів про новий антирекорд -Найменшу кількість захворівших на ковід за місяць ?Чи стакан завжди наполовину пустий?
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11.01.2021 09:43 Ответить
А Австралии с сегодняшнего дня больше нет:
"https://www.theage.com.au/national/coronavirus-updates-live-nsw-premier-gladys-berejiklian-opens-new-front-in-covid-19-borders-wars-20210111-p56t2c.html Green light: Victoria's new permit system live after three-hour delay
Premier Daniel Andrews said today that anyone entering Victoria from 6pm today would need to apply for a permit online. But for the first three hours, visitors to the Service Victoria website were told to "check back here later today"."

На въезд в штат Виктория теперь требуется пермит.
Можно назвать его и визой, что там стесняться?

Поздравьте нас с победой сепаратизма в штате Виктория ("нации Виктория", как написано на strong cities network).
Скоро сформуруют из бомжей "народную милицию" и начнут всех обеспеченных на "унитазы раскулачивать" как в Лугандоне и Домбабве, потому как пособие платят федералы, а у нашего предателя и сепара, премьера штата Виктория, денег нет.
Ну, за победу коммунизма в отдельно взятом штате и за Австралию упокой.
Аминь.

P.S. Я живу в итальянском районе города и пойду-ка я к мафии. Мафия - это ангелы без крыльев по сравнению с этими сепарами, раз дают крышу, то прочную, на века.
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11.01.2021 14:22 Ответить
 
 