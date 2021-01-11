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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок

Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок

В ряде стран стартовала кампания по вакцинации против коронавируса.

В мире по состоянию на 11 января сделали более 25 млн прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон..

Вакцинация началась в 42 странах.

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Самое большое число доз вакцины ввели в:

Китае – 9 млн доз (по состоянию на 8 января);
США – 8 млн 18 тыс. доз (по состоянию на 10 января);
Великобритании – 2 млн доз (по состоянию на 10 января);
Израиле – 1,8 млн доз (по состоянию на 10 января);
ОАЭ – 1 млн 87 тыс. доз (по состоянию на 10 января).

В Польше от коронавируса уже вакцинировали более 200 тысяч человек, доставив в страну почти 700 тысяч доз вакцины от COVID-19. На следующей неделе Польша планирует получить первые дозы американской вакцины Moderna. Первая поставка в размере 29 тысяч доз должна поступить уже во вторник. Кроме того, через две недели в Польшу должны доставить еще 40 тысяч доз американской вакцины. К концу первого квартала Moderna планирует доставить в Польшу 840 тысяч вакцин.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Брешут....как обычно...
Зеленое стадо если не сбрехало то значит день прожило зря..
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11.01.2021 08:43 Ответить
+1
Ну чого ? У Харкові вже ондо склади забиті чудовою расейськой вакциною, чекають на низькому старті
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11.01.2021 08:43 Ответить
+1
Я вже писав що впарять нам лаптєвакцину, патамушта проіпали можливість її замовити, а тепер скажуть іншого виходу нема.
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11.01.2021 08:48 Ответить
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В Украине привили 0 человек. Да и не надо уже, судя по статистике земразей вирус сам идёт на спад. Чемпионы по борьбе с короной.
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11.01.2021 08:36 Ответить
Ну чого ? У Харкові вже ондо склади забиті чудовою расейськой вакциною, чекають на низькому старті
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11.01.2021 08:43 Ответить
так для скрепных ватанов она, а как срузький мир без срузького поделия может быть, влт она вХарькове а не во Львове
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11.01.2021 08:53 Ответить
Але немає ж жодної гарантії що під виглядом китайської вакцини народові колотимуть це кацапське лайно...
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11.01.2021 09:01 Ответить
Над людством проводять якийсь масштабний експеримент. Хто і для чого проводить поки не ясно.
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11.01.2021 08:38 Ответить
дехто з фаталістів стверджує що так земна "екосфера" реагує на людство...


Вірус як антивірус проти "Віруса Людства".
не поможе Ковід -2019 -будуть інші,"дієвіші"..
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11.01.2021 09:52 Ответить
А шо там зелені майстри спорту по боротьбі з ковідом кажуть?
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11.01.2021 08:39 Ответить
Дійсно, яка ваша експертна думка з цього приводу?Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок - Цензор.НЕТ 8477
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11.01.2021 08:41 Ответить
Я вже писав що впарять нам лаптєвакцину, патамушта проіпали можливість її замовити, а тепер скажуть іншого виходу нема.
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11.01.2021 08:48 Ответить
Тобто все, як завжди - "Фсьо прапала!Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок - Цензор.НЕТ 4639"?

Я так і думав.Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок - Цензор.НЕТ 2984
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11.01.2021 08:51 Ответить
Фсьо прапала 21.04.19року.
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11.01.2021 08:53 Ответить
Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок - Цензор.НЕТ 2922
Так! Стоп! Так баби ж Юлі вже в тому турі не було. Виходить "фсьо прапало!" ще раніше - 1.04.2019-го!
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11.01.2021 08:55 Ответить
Фсьо прапала коли ідійоти привели до влади зелених недоумків.
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11.01.2021 09:01 Ответить
Так я ж і пишу, що коли бабу Юлю проігнорували.
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11.01.2021 09:02 Ответить
Брешут....как обычно...
Зеленое стадо если не сбрехало то значит день прожило зря..
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11.01.2021 08:43 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 42 країнах: зробили вже понад 25 млн щеплень - Цензор.НЕТ 1594
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11.01.2021 09:40 Ответить
А нде же моча под 5 номером?
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11.01.2021 08:44 Ответить
ну и дураки! капец, прям шо кто то здохнет - и это будет очередной "коронавирус"....
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11.01.2021 09:04 Ответить
уже нашлись 25 млн дураков??? ну ну продолжайте дальше...
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11.01.2021 09:16 Ответить
найгірше у цій ситуації що.
Вакцинація менше четвертини населення у якійсь країні У КВАРТАЛ(наприклад у Польщі) мало що дає... АЛЕ ЦЕ ПОКАЖЕ ЧАС..

1)тому що антитіла від вакцини виробляються на менший термін(можливо у два рази) ніж у перехворівших ..
2)термін "роботи" антитіл -до 9 місяців..потім треба вакцинуватись знову...
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11.01.2021 09:48 Ответить
3) невідомо...чи не з"являться пів року -рук мутації ,на які розроблені вакцини не будуть "працювати"..
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11.01.2021 09:50 Ответить
Украина, чиновники-да, зебыдло и простые украинцы-нет. Ждем каждому третьему китайскую болтушку, и то когда ЗЕМАРОДЕРЫ до конца договорятся и разделят отмародеренное через фирму прокладку рыгопляди Богатыревой.
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11.01.2021 10:57 Ответить
 
 