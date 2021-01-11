Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок
В ряде стран стартовала кампания по вакцинации против коронавируса.
В мире по состоянию на 11 января сделали более 25 млн прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон..
Вакцинация началась в 42 странах.
Самое большое число доз вакцины ввели в:
Китае – 9 млн доз (по состоянию на 8 января);
США – 8 млн 18 тыс. доз (по состоянию на 10 января);
Великобритании – 2 млн доз (по состоянию на 10 января);
Израиле – 1,8 млн доз (по состоянию на 10 января);
ОАЭ – 1 млн 87 тыс. доз (по состоянию на 10 января).
В Польше от коронавируса уже вакцинировали более 200 тысяч человек, доставив в страну почти 700 тысяч доз вакцины от COVID-19. На следующей неделе Польша планирует получить первые дозы американской вакцины Moderna. Первая поставка в размере 29 тысяч доз должна поступить уже во вторник. Кроме того, через две недели в Польшу должны доставить еще 40 тысяч доз американской вакцины. К концу первого квартала Moderna планирует доставить в Польшу 840 тысяч вакцин.
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не поможе Ковід -2019 -будуть інші,"дієвіші"..
Я так і думав.
Так! Стоп! Так баби ж Юлі вже в тому турі не було. Виходить "фсьо прапало!" ще раніше - 1.04.2019-го!
Зеленое стадо если не сбрехало то значит день прожило зря..
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Вакцинація менше четвертини населення у якійсь країні У КВАРТАЛ(наприклад у Польщі) мало що дає... АЛЕ ЦЕ ПОКАЖЕ ЧАС..
1)тому що антитіла від вакцини виробляються на менший термін(можливо у два рази) ніж у перехворівших ..
2)термін "роботи" антитіл -до 9 місяців..потім треба вакцинуватись знову...