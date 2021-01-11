Вакцинация от COVID-19 проводится в 42 странах: сделали уже более 25 млн прививок

В ряде стран стартовала кампания по вакцинации против коронавируса.

В мире по состоянию на 11 января сделали более 25 млн прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон..



Вакцинация началась в 42 странах.

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Самое большое число доз вакцины ввели в:



Китае – 9 млн доз (по состоянию на 8 января);

США – 8 млн 18 тыс. доз (по состоянию на 10 января);

Великобритании – 2 млн доз (по состоянию на 10 января);

Израиле – 1,8 млн доз (по состоянию на 10 января);

ОАЭ – 1 млн 87 тыс. доз (по состоянию на 10 января).

В Польше от коронавируса уже вакцинировали более 200 тысяч человек, доставив в страну почти 700 тысяч доз вакцины от COVID-19. На следующей неделе Польша планирует получить первые дозы американской вакцины Moderna. Первая поставка в размере 29 тысяч доз должна поступить уже во вторник. Кроме того, через две недели в Польшу должны доставить еще 40 тысяч доз американской вакцины. К концу первого квартала Moderna планирует доставить в Польшу 840 тысяч вакцин.