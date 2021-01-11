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В Украину идет похолодание: ожидается снег и снижение температуры до 16 градусов мороза

В Украину идет похолодание: ожидается снег и снижение температуры до 16 градусов мороза

В понедельник днем ​​в Украине от 3° мороза до 5° тепла. В то же время в течение недели ожидается снижение температуры до 16° мороза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в "Укргидрометцентре".

"11 января в Украине облачно. Без существенных осадков, только на юге Одесчины и в Крыму дождь и мокрый снег. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 11° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 5° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве 11 января без существенных осадков. Температура ночью 2-4°, днем ​​0-2° мороза. В столичной области сухо, ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

12 января в Украине, за иключением Карпатского региона, где ожидается небольшой снег, без осадков; 13 января временами снег, в южных, восточных и большинстве центральных областей сложные погодные условия: значительный снег (днем на юге с дождем), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на юге также налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в Закарпатской области

Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​12 января от 3° мороза до 2° тепла, 13 января 1-6° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем ​​около 0°.

В Киеве и Киевской области 12-13 января облачно с прояснениями. 12 января без осадков, 13 января ночью небольшой, днем ​​умеренный снег. Температура ночью 4-9° мороза; днем 12 января от 3° мороза до 2° тепла, 13 января 1-6° мороза.

14 января ночью на Левобережье Украины, днем ​​в северной половине страны и Карпатском регионе снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем ​​6-12° мороза (на северо-востоке 10-16° мороза), в западных областях 3-9° мороза (на Закарпатье от 3° мороза до 3° тепла), в южной части страны 0-6° мороза.

15 января ночью на большей части территории осадки, в западных и северных областях, а днем ​​в Украине снег. Температура ночью 10-16°, днем ​​8-14° мороза (ночью и днем ​​на Прикарпатье 5-11°, на Закарпатье 1-7° мороза), в южной части страны ночью 5-11°, днем ​​2-8° мороза.

В Киеве и Киевской области 14 января небольшой снег. Температура в течение суток 14 января 7-12° мороза; 15 января ночью 11-16°, днем ​​9-14° мороза.

Гидрометцентр (665) погода (2819)


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Топ комментарии
+16
за шею
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11.01.2021 09:45 Ответить
+14
Мороз то такое, пережить можно. Главное, чтобы снегом прикрыло. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен!
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11.01.2021 09:39 Ответить
+4
Внезапно, без объявления зимы подло ударили морозы. Трубам - труба! Такі будуть новини з 16 січня від зелених трутнів.
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11.01.2021 09:41 Ответить
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Кому проблема,а кому прибуток як от монополістам які зароблять з підвищених тарифах на електрику та газ!
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11.01.2021 09:02 Ответить
Идите нафик со своими минус 16!
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11.01.2021 09:04 Ответить
Так то ночью и всего двое суток. Дневная только в субботу -12. А так от -2 до -5.
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11.01.2021 09:09 Ответить
ну вас нахер со своими прогнозами

вы уже рассказывали про апокалипсис на дорогах и в воздухе на пятницу. И снег и гололед и бурю с бураном.
а было +5 и сухо.
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11.01.2021 09:14 Ответить
Мороз то такое, пережить можно. Главное, чтобы снегом прикрыло. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен!
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11.01.2021 09:39 Ответить
За шо?
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11.01.2021 09:43 Ответить
за шею
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11.01.2021 09:45 Ответить
за яйца, например
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11.01.2021 10:33 Ответить
Абсолютно вірно, особливо про сніг і фуфлижніка.
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11.01.2021 09:59 Ответить
Повністю згоден. Погода то таке.
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11.01.2021 11:26 Ответить
А снег зачем?
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11.01.2021 11:46 Ответить
за озимые переживаю
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11.01.2021 12:18 Ответить
Хлеб хоть снег хоть лед все равно подорожает в любом случае
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11.01.2021 13:45 Ответить
земрази руки потирают только .пойдет прибыль...
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11.01.2021 09:39 Ответить
Внезапно, без объявления зимы подло ударили морозы. Трубам - труба! Такі будуть новини з 16 січня від зелених трутнів.
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11.01.2021 09:41 Ответить
Та не переживай так! шЫколадом залепим...
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11.01.2021 12:49 Ответить
По просьбе Ахметова и Коломойского в небесной канцелярии решили добавить морозца, чтобы ребята смогли немножко увеличить свои прибыли за счет увеличения потребления газа,тепла и электроэнергии...
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11.01.2021 10:09 Ответить
В субботу утром по Киеву обещают -22 С !
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11.01.2021 12:11 Ответить
"А той третій празник - Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле ..."©️
На Іордань Господь дарує кригу рубати, а не оті дурнуваті кладочки городити і в багнюці порпатись.
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11.01.2021 12:14 Ответить
"Укргидрометцентру" врить.... Хотя могут и угадать, январь таки на дворе.
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11.01.2021 12:56 Ответить
 
 