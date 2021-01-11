В Украину идет похолодание: ожидается снег и снижение температуры до 16 градусов мороза

В понедельник днем ​​в Украине от 3° мороза до 5° тепла. В то же время в течение недели ожидается снижение температуры до 16° мороза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в "Укргидрометцентре".

"11 января в Украине облачно. Без существенных осадков, только на юге Одесчины и в Крыму дождь и мокрый снег. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 11° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 5° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве 11 января без существенных осадков. Температура ночью 2-4°, днем ​​0-2° мороза. В столичной области сухо, ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

12 января в Украине, за иключением Карпатского региона, где ожидается небольшой снег, без осадков; 13 января временами снег, в южных, восточных и большинстве центральных областей сложные погодные условия: значительный снег (днем на юге с дождем), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на юге также налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

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Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​12 января от 3° мороза до 2° тепла, 13 января 1-6° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем ​​около 0°.

В Киеве и Киевской области 12-13 января облачно с прояснениями. 12 января без осадков, 13 января ночью небольшой, днем ​​умеренный снег. Температура ночью 4-9° мороза; днем 12 января от 3° мороза до 2° тепла, 13 января 1-6° мороза.

14 января ночью на Левобережье Украины, днем ​​в северной половине страны и Карпатском регионе снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем ​​6-12° мороза (на северо-востоке 10-16° мороза), в западных областях 3-9° мороза (на Закарпатье от 3° мороза до 3° тепла), в южной части страны 0-6° мороза.

15 января ночью на большей части территории осадки, в западных и северных областях, а днем ​​в Украине снег. Температура ночью 10-16°, днем ​​8-14° мороза (ночью и днем ​​на Прикарпатье 5-11°, на Закарпатье 1-7° мороза), в южной части страны ночью 5-11°, днем ​​2-8° мороза.

В Киеве и Киевской области 14 января небольшой снег. Температура в течение суток 14 января 7-12° мороза; 15 января ночью 11-16°, днем ​​9-14° мороза.