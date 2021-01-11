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Шкарлет повторяет риторику Табачника, но глобально навредить не сможет из-за профессиональной несостоятельности, - нардеп "Голоса" Совсун

Шкарлет повторяет риторику Табачника, но глобально навредить не сможет из-за профессиональной несостоятельности, - нардеп

Министр образования Сергей Шкарлет из-за отсутствия команды и профессиональной несостоятельности не сможет глобально навредить системе образования Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Голоса" Инна Совсун.

По словам парламентария, она не видит у Шкарлета способности реализовать сложный комплексный план по ухудшению качества образования.

"Да, мы можем ожидать отдельных шагов. Например, уменьшение роли внешнего независимого оценивания. Он уже сейчас об этом открыто говорит, что показало его недавнее интервью. На самом деле, он повторяет риторику Дмитрия Табачника. Я помню, как он пришел к власти в 2010 году и одним из первых решений инициировал увеличение "веса" аттестата. Если кто забыл, я напомню: весной его назначили, а летом перед вступительной кампанией Табачник изменил условия приема, и аттестат внезапно приравняли к ВНО - 200 баллов. Тогда по всей Украине массово закупали классные журналы, чтобы переписать оценки за прошлый год и поставить высокие. Еще одной из идей Табачника было то, чтобы заочники не сдавали ВНО. Хотя на выходе они получают идентичный диплом, как и студенты дневной формы обучения. Это абсолютно неприемлемо. Но такие предложения снова возвращаются", - объяснила Совсун.

Также, рассказала парламентарий, Шкарлет сразу начал интересоваться изменением механизма распределения мест государственного заказа.

Читайте: С 1 января оклады учителей увеличатся на 20%. Подготовлен законопроект о соцгарантиях для педагогов в случае заболевания коронавирусом, - Шкарлет

"Я горжусь тем, что в 2015-2016 годах мы с командой сделали его автоматизированным, а не ручным. Как первая заместитель министра, который отвечал за высшее образование, я провела три вступительные кампании. Когда в 2016 году было введено автоматизированное распределение, мне стало гораздо проще. Потому что на любые звонки народных депутатов, министров или еще кого-то с просьбой добросить пару мест тому или иному университету, я отвечала: "Это невозможно сделать. Система автоматическая. До свидания", - сказала нардеп.

Также Совсун настораживает, что Шкарлет "присматривается к вопросу формульного финансирования университетов". Эта реформа заработала в 2020 году. Она предусматривает, что деньги идут в учреждения высшего образования в соответствии с результатами их работы.

"Возвращаясь к вашему вопросу, может ли он навредить? Да. Сможет ли навредить глобально? Думаю, в большей степени, нет, из-за профессиональной несостоятельности и отсутствия команды. Хотя уже имеем большую угрозу - воздействие на уровне ценностей и понимания образования как такового. Мне уже сейчас коллеги из других университетов рассказывают: когда отказываются принять письменные работы с плагиатом, студенты в ответ смеются и вспоминают министра. После такого прецедента, который мы имеем, любому преподавателю сложнее доказать, что так нельзя делать. Вот здесь на уровне культурной нормы это очень затруднительно. С другой стороны, меня радует, что большое количество людей выступили против этого явления. Это что-то такое, чего не было, например, в 2013-2014 годах. То, что плагиат в сознании людей перестает быть нормой, является важным культурным изменением", - подытожила Совсун.

Полный текст интервью с нардепом "Голоса" Инной Совсун читайте здесь.

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

Также смотрите: Шкарлет о 87,4% плагиата в диссертации: "Уверен, что для абсолютнего большинства ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт". ВИДЕО

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Также читайте: Члены комиссии, которая не признавала наличие плагиата в работах Шкарлета, сами оказались плагиаторами

Автор: 

образование (2271) Табачник Дмитрий (1554) Минобразования (1739) Совсун Инна (76) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+14
Слуги - всегда слуги .

Шкарлет находится под влиянием Табачника и его сотоварищей. И руками шкарлета будут выполнять мацковские хотелки
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11.01.2021 09:41 Ответить
+13
Шкарлет-кусок ватного гавна.
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11.01.2021 09:39 Ответить
+7
Шкарлет повторяет риторику Табачника, но глобально навредить не сможет из-за профессиональной несостоятельности, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 1986
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11.01.2021 09:37 Ответить
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Шкарлет повторяет риторику Табачника, но глобально навредить не сможет из-за профессиональной несостоятельности, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 1986
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11.01.2021 09:37 Ответить
Шкарлет-кусок ватного гавна.
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11.01.2021 09:39 Ответить
Слуги - всегда слуги .

Шкарлет находится под влиянием Табачника и его сотоварищей. И руками шкарлета будут выполнять мацковские хотелки
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11.01.2021 09:41 Ответить
Странно, что этого не понимает депутатша Совсун.
Зеля тоже профессионально несостоятелен, что только помогает олигархам крутить ним как цыган солнцем.
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11.01.2021 10:05 Ответить
Уровень у слуг такой, шо говорить с ними не о чем . Нет опыта реального руководства , нет политического опыта . Сплошные нулевки . А иногда и открытые враги Украины
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11.01.2021 10:10 Ответить
Этим заявлением про Шкарлета депутатша Совсун от "Голоса" тоже не далеко ушла от "слуг".
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11.01.2021 10:14 Ответить
Я посмотрела немного политические передачи - приглашать на них явно некого - без опыта все. И опять Украина за свои деньги образовывает необразованных в Раде.

Надо менять закон про выборы - должен быть опыт работы , необходимо образование , и явно справка от врача.
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11.01.2021 10:18 Ответить
"...реализовать сложный комплексный план по ухудшению качества образования". За этим они и пришли. Мало того, что они муд@ки, так они еще и идиоты. Впрочем, для тех кто хотел видеть, это было очевидно еще "до того, как". Интересно, поймут ли это остальные "уже после".
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11.01.2021 09:43 Ответить
самая тихая и бессмысленная фракция
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11.01.2021 09:44 Ответить
нечисленна але українська та адекватна, я б сказав.
пам'ятаю ви висловлювались на підтримку клічка, як вам його візит на похорон кернеса та промова там?
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11.01.2021 09:57 Ответить
ну у нас все фракции условно украинские. а адекватность ее в чем? в том что ее не видно и не слышно?
мне на визит Кличко все равно. Его мэром выбрали не за визиты а за работу.
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11.01.2021 10:08 Ответить
"ну у нас все фракции условно украинские"
в тому то й справа, що "умовно". з реальних тільки "Голос" та "ЄС".

"мне на визит Кличко все равно."
шкода.
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11.01.2021 10:21 Ответить
Ну чого ж, ця фракція зразу отримує зміст, якщо замінити лише одну букву - фрІкція. Зміст партії "Голос" - імітація прожвропейської опозиції. І відтягування голосів Про європейських налаштованих громадян, яки "лиш би не Порошенко" .
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11.01.2021 09:59 Ответить
И об этом...https://kurs.com.ua/novost/267547-pensija-virastet-esli-vse-zaplatjat-nalogi/?source=ukrnet Пенсия вырастет, если все заплатят налоги Шкарлет повторює риторику Табачника, але глобально нашкодити не зможе через професійну неспроможність, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 1393
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11.01.2021 09:49 Ответить
"Риторика Табачника" була в більшості направлена на закриття шкіл (оптимізацію).
І за це його в першу чергу їли поїдом всі ті, хто сам це мовчки, після 2014-го року, зробив, подавши, як чергову потужну реформу та перемогу.
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11.01.2021 09:50 Ответить
Нагадує тупу собаку, яка може гадити тільки біля будки чим злить її хозяїна.
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11.01.2021 09:51 Ответить
Только Порошенко и Медведчук в Раде целеустремлённые.Остальные -Броуновское движение и статпогрешность.Молодцы!
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11.01.2021 09:53 Ответить
Люди які обманом отримали освіту, а скоріше просто неуки які спали на парах(якщо на них взагалі ходили) зловлені на гарячому, швидше за все коли з зе втечуть до москви там отримає орден росії за службу батьківщині і розвитку рос язика.
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11.01.2021 09:59 Ответить
Немає фахового середовища менеджерів і політиків у науці та освіті України, немає стратегічного мислення, не читають наукові статті та книжки, не вивчають кращий досвід, наприклад, Великої Британії з її Research Excellence Framework. Наївні та некомпетентні .... Всі ці шкарлети, совсуни тягнуть у різні боки ... Національна академія наук продовжує гонитву за показниками публікації та цитування у закордонних журналах... Присвоєння вчених звань - знущання над науковим результатом... Та коли вже знайдуться насправді фахівці, що є насправді патріоти? Скажіть будь ласка, хто у цій країні насправді є вчений-дослідник, хто його підтримує? Де в країні фахова спільнота, яка готова діяти у науці та освіті і нести за це відповідальність перед Народом?
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11.01.2021 10:00 Ответить
Ну і Совсун з тієї ж когорти, професійний політолог, політологи=професійні кровосісі.
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11.01.2021 10:02 Ответить
Ну і чим не сподобавсь українцям міністр освіти уряду Тімошенко Іван Вакарчук і введення ЗНО?
Вакарчук зробив українську мову єдиною мовою, на якій можна проходити тестування
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11.01.2021 10:27 Ответить
Вакарчук був середнім фізиком, що отримав державну премію за підручник, а не за наукові досягнення. Він був слабеньким міністром, за якого падіння науки та вищої освіти продовжувалось - він та його команда - посередні менеджери. Він і на посаді міністра продовжував опікуватись не всією освітою та наукою, а, значною мірою, власним Львівським національним університетом, у якому він був ректором.

У нас були і згуровські, і вакарчуки, і креміні, і квіти, але вища освіта та наука все одно занепадала, і не лише через недостатнє фінансування та неінноваційність економіки.
Як не дивно, дуже слабенький вчений ,доцент технікуму, депутат тощо Ніколаєнко виявився кращим міністром, тому що бажав щось зробити і міг вчитися.
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11.01.2021 10:40 Ответить
Ну так пан Станіслав був за першого уряду Тімошенко.
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11.01.2021 10:54 Ответить
Зато его хозяева вполне себе профессионалы.
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11.01.2021 14:21 Ответить
 
 