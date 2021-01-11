Шкарлет повторяет риторику Табачника, но глобально навредить не сможет из-за профессиональной несостоятельности, - нардеп "Голоса" Совсун

Министр образования Сергей Шкарлет из-за отсутствия команды и профессиональной несостоятельности не сможет глобально навредить системе образования Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Голоса" Инна Совсун.

По словам парламентария, она не видит у Шкарлета способности реализовать сложный комплексный план по ухудшению качества образования.

"Да, мы можем ожидать отдельных шагов. Например, уменьшение роли внешнего независимого оценивания. Он уже сейчас об этом открыто говорит, что показало его недавнее интервью. На самом деле, он повторяет риторику Дмитрия Табачника. Я помню, как он пришел к власти в 2010 году и одним из первых решений инициировал увеличение "веса" аттестата. Если кто забыл, я напомню: весной его назначили, а летом перед вступительной кампанией Табачник изменил условия приема, и аттестат внезапно приравняли к ВНО - 200 баллов. Тогда по всей Украине массово закупали классные журналы, чтобы переписать оценки за прошлый год и поставить высокие. Еще одной из идей Табачника было то, чтобы заочники не сдавали ВНО. Хотя на выходе они получают идентичный диплом, как и студенты дневной формы обучения. Это абсолютно неприемлемо. Но такие предложения снова возвращаются", - объяснила Совсун.

Также, рассказала парламентарий, Шкарлет сразу начал интересоваться изменением механизма распределения мест государственного заказа.

Читайте: С 1 января оклады учителей увеличатся на 20%. Подготовлен законопроект о соцгарантиях для педагогов в случае заболевания коронавирусом, - Шкарлет

"Я горжусь тем, что в 2015-2016 годах мы с командой сделали его автоматизированным, а не ручным. Как первая заместитель министра, который отвечал за высшее образование, я провела три вступительные кампании. Когда в 2016 году было введено автоматизированное распределение, мне стало гораздо проще. Потому что на любые звонки народных депутатов, министров или еще кого-то с просьбой добросить пару мест тому или иному университету, я отвечала: "Это невозможно сделать. Система автоматическая. До свидания", - сказала нардеп.

Также Совсун настораживает, что Шкарлет "присматривается к вопросу формульного финансирования университетов". Эта реформа заработала в 2020 году. Она предусматривает, что деньги идут в учреждения высшего образования в соответствии с результатами их работы.

"Возвращаясь к вашему вопросу, может ли он навредить? Да. Сможет ли навредить глобально? Думаю, в большей степени, нет, из-за профессиональной несостоятельности и отсутствия команды. Хотя уже имеем большую угрозу - воздействие на уровне ценностей и понимания образования как такового. Мне уже сейчас коллеги из других университетов рассказывают: когда отказываются принять письменные работы с плагиатом, студенты в ответ смеются и вспоминают министра. После такого прецедента, который мы имеем, любому преподавателю сложнее доказать, что так нельзя делать. Вот здесь на уровне культурной нормы это очень затруднительно. С другой стороны, меня радует, что большое количество людей выступили против этого явления. Это что-то такое, чего не было, например, в 2013-2014 годах. То, что плагиат в сознании людей перестает быть нормой, является важным культурным изменением", - подытожила Совсун.

Полный текст интервью с нардепом "Голоса" Инной Совсун читайте здесь.

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

Также смотрите: Шкарлет о 87,4% плагиата в диссертации: "Уверен, что для абсолютнего большинства ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт". ВИДЕО

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Также читайте: Члены комиссии, которая не признавала наличие плагиата в работах Шкарлета, сами оказались плагиаторами