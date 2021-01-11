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Завтра в Киеве возможно ограничение дорожного движения в связи с визитом президента Молдовы Санду, - УГО

Завтра в Киеве возможно ограничение дорожного движения в связи с визитом президента Молдовы Санду, - УГО

Во вторник, 12 января, в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Майи Санду возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве, сообщает Управление государственной охраны Украины (УГО).

"Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках центральной части города", - говорится в сообщении, обнародованном на странице УГО в соцсети Фейсбук в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

В Управлении госохраны информируют, что в соответствии с украинским законодательством главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочим визитами, обеспечивается государственная охрана.

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"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом президента Украины от 3 октября 2006г №815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации президента Республики Молдова Майи Санду во время ее визита 12 января в Украину", - говорится в сообщении.

Завтра в Киеве возможно ограничение дорожного движения в связи с визитом президента Молдовы Санду, - УГО 01

Автор: 

визит (3115) дороги (2512) Киев (25707) УГО (179) Мая Санду (218)


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Топ комментарии
+6
она в курсе, что бубочка еще не накаталася?)
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11.01.2021 09:59 Ответить
+5
Сразу Майю направляйте к настоящему президенту, Петру Лексеевичу, а Зеля пусть её проводит потом после визита. Только так визит будет полезным и значимым.
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11.01.2021 10:34 Ответить
+3
Хоть бы она ничего доверительно-секретного Зе не сообщила, а то через пол-часа в Кремле каждое слово будет известно
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11.01.2021 10:41 Ответить
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наламала весь отдых в буковеле
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11.01.2021 09:42 Ответить
ИНТРЕСНО, молдаване закупили вакцину?

Бо в Украине явно кацапы мутят воду и мешают контрактам с нормальной вакциной.
Хотят расчистить 30 млн рынок для себя, как они с Васадзе и южаниной сделали по евробляхам
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11.01.2021 09:48 Ответить
Нет денег - нет вакцины. И хватит всё на русских сваливать.
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11.01.2021 10:15 Ответить
В Германии в основном пророссийские переселенцы .
Так шо нечего на наших украинских сайтах пастись !!!! Без Вас разберёмся
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11.01.2021 10:20 Ответить
В отпуск приехала, заработаные гроши тратить?
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11.01.2021 10:42 Ответить
Вместе с германским сервером приехала в отпуск?
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11.01.2021 15:09 Ответить
Если кто-то под немецким флагом постит глупые комментарии,значит это рассейский холоп,потому следующие действия нормальных форумчан -показать ему и В спам.
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11.01.2021 11:05 Ответить
Нет,https://censor.net/ru/user/357550,не закупили,потому что соССиалистические власти палец об палец не ударили,чтобы обеспечить закупку и хранение вакцины. А Румыния сказала,-Как только Молдова будет готова принимать,то сразу отправим 200 000 вакцин. Но правительство (которое осталось соССиалистическим) саботирует вакцинацию.
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11.01.2021 11:10 Ответить
Та везіть її прямо в Буковель. Осел хай там приймає.
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11.01.2021 09:52 Ответить
она в курсе, что бубочка еще не накаталася?)
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11.01.2021 09:59 Ответить
А може вона пішки прийде?! Ну ,як на інавгурацію?!
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11.01.2021 10:09 Ответить
а оманский поц знает?
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11.01.2021 10:25 Ответить
Сразу Майю направляйте к настоящему президенту, Петру Лексеевичу, а Зеля пусть её проводит потом после визита. Только так визит будет полезным и значимым.
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11.01.2021 10:34 Ответить
Хоть бы она ничего доверительно-секретного Зе не сообщила, а то через пол-часа в Кремле каждое слово будет известно
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11.01.2021 10:41 Ответить
Все ріги в ОПе лично одобрено фюрером русского рейха.
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11.01.2021 13:20 Ответить
 
 