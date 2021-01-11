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Новости Пожары в Украине
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За неделю огонь унес жизни 39 человек, на водных объектах погибли 8, - ГСЧС

За неделю огонь унес жизни 39 человек, на водных объектах погибли 8, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 04.01 по 10.01) во время пожаров в Украине погибли 39 человек, на водных объектах - 8.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 956 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 46 человек.

Ликвидировано 739 пожаров, спасены во время пожаров 25 человек и не допущено уничтожение огнем 375 зданий и 29 ед. техники. Во время пожаров погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 540 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 67 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 594 взрывоопасных предмета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рождество в Украине произошло 105 пожаров, в которых погибли 5 человек. С начала года огонь унес жизни 39 человек, - ГСЧС -

В течение недели на водных объектах погибли 8 человек.

пожар (5979) смерть (9251) ГСЧС (5032) вода (921)


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Украинцы находятся в каком то АНАБЕОЗЕ
ВЫ ПОНИМАЕТЕ ,ЧТО. 39 жизней в неделю от пожаров ЭТО НЕНОРМАЛЬНО ??????
Почему все молчат о работе МЧС с Аваковым
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11.01.2021 10:08 Ответить
Анабиозе
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11.01.2021 10:08 Ответить
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11.01.2021 10:09 Ответить
Sophia-Maria Повністю підтримую Ваші тези. Великий стратег А., який підім"яв під себе не тільки МВС, але й кордон, МЧС просто не дає собі ради, бо набрав у заступники дівчат на генеральські посади і Антона-блогера. Не треба війни і пандемії щоб виконати дикий олігархічний проект щодо приведення кількості населення України до 15 млн., треба все пустити на самоплив і через 52 тижні бездіяльності кількість загиблих перетне 2000 тис. тільки на пожежах, а стільки ще й у літній період на водоймах, а ще по лінії ДТП зо 5 тисяч на дорогах , а ще кілька тисяч жертв природних катаклізмів, психічних захворювань, суїцидів і межа в 10 000 українців буде перейдена. А ще надбання "реформ від Супрун" дасть 50 -100 тисяч по лініях онкології, туберкульозу, СНІДу. Дуже сумно, але такі реалії.
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11.01.2021 11:10 Ответить
Я реально в ауте - такие цифры погибших на пожарах и НИКТО НЕ РЕАГИРУЕТ !!!!
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11.01.2021 17:48 Ответить
 
 