За неделю огонь унес жизни 39 человек, на водных объектах погибли 8, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 04.01 по 10.01) во время пожаров в Украине погибли 39 человек, на водных объектах - 8.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 956 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 46 человек.

Ликвидировано 739 пожаров, спасены во время пожаров 25 человек и не допущено уничтожение огнем 375 зданий и 29 ед. техники. Во время пожаров погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 540 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 67 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 594 взрывоопасных предмета.

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В течение недели на водных объектах погибли 8 человек.