Россию вполне устраивает президент Зеленский, особенно с нынешним главой ОП, - нардеп "Голоса" Совсун

В условиях случайного принятия решений на Банковой, заниматься прогнозами - крайне неблагодарное дело. Это то же самое, что пытаться угадать результаты игры в лотерею.

Об этом нардеп "Голоса" Инна Совсун заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий не видит логики в принятии решений Офисом Президента.

"Понимаю, что внутри Офиса Президента, как и во фракции большинства есть разные группы влияния, которые, условно говоря, инвестировали в "проект "президент Зеленский". Очевидно, не все из них довольны. Давайте подумаем, кто там сегодня может быть заинтересован в таких изменениях в Украине? Очевидно, вопрос России. Ее сейчас вполне устраивает президент Зеленский. Особенно с тем главой его Офиса, какой есть. Видим неготовность парламента легко соглашаться на те идеи, которые предлагает господин Ермак. Это может вызвать у России какое-то недовольство. Вспомните, как несколько раз пытались протащить идею о выборах на Донбассе. Каждый раз, когда ее вносили, в парламенте были отдельные битвы, во время которых удавалось убеждать коллег из фракции большинства все же не голосовать. Поэтому, да, здесь можно говорить о каком-то недовольстве. Но достаточно ли его, чтобы распустить Верховную Раду? Сложно сказать", - подчеркнула Совсун.

В то же время, Совсун сомневается в возможности проведения досрочных парламентских выборов.

"Я уверена, что многие слушали новогоднюю речь президента. Услышали ли мы базовые идеи, а что мы, как страна, будем делать в 2021 году? ... Завершается второй год его президентства, и мы видим: он не научился определять приоритеты для страны и отделять важное от менее важного", - добавила нардеп.

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