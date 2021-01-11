Россию вполне устраивает президент Зеленский, особенно с нынешним главой ОП, - нардеп "Голоса" Совсун
В условиях случайного принятия решений на Банковой, заниматься прогнозами - крайне неблагодарное дело. Это то же самое, что пытаться угадать результаты игры в лотерею.
Об этом нардеп "Голоса" Инна Совсун заявила в интервью Цензор.НЕТ.
Парламентарий не видит логики в принятии решений Офисом Президента.
"Понимаю, что внутри Офиса Президента, как и во фракции большинства есть разные группы влияния, которые, условно говоря, инвестировали в "проект "президент Зеленский". Очевидно, не все из них довольны. Давайте подумаем, кто там сегодня может быть заинтересован в таких изменениях в Украине? Очевидно, вопрос России. Ее сейчас вполне устраивает президент Зеленский. Особенно с тем главой его Офиса, какой есть. Видим неготовность парламента легко соглашаться на те идеи, которые предлагает господин Ермак. Это может вызвать у России какое-то недовольство. Вспомните, как несколько раз пытались протащить идею о выборах на Донбассе. Каждый раз, когда ее вносили, в парламенте были отдельные битвы, во время которых удавалось убеждать коллег из фракции большинства все же не голосовать. Поэтому, да, здесь можно говорить о каком-то недовольстве. Но достаточно ли его, чтобы распустить Верховную Раду? Сложно сказать", - подчеркнула Совсун.
В то же время, Совсун сомневается в возможности проведения досрочных парламентских выборов.
"Я уверена, что многие слушали новогоднюю речь президента. Услышали ли мы базовые идеи, а что мы, как страна, будем делать в 2021 году? ... Завершается второй год его президентства, и мы видим: он не научился определять приоритеты для страны и отделять важное от менее важного", - добавила нардеп.
Полный текст интервью с нардепом "Голоса" Инной Совсун читайте здесь.
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Не способный не то, что вреда причинить - а просто самостоятельно на ногах устоять.
* Что до торговли, то тут украинские державные умы сьогодення очень похожи на адептов карго-культа. Когда туземцы продолжали строить самолёты из соломы, надеясь, что прилетит настоящий и сбросит немножечко счастья на головы страждущим дурачкам.
Мы заклеим ленточками две полки в магазине, и это почему-то снизит количество заболевших.
Нет, не снизит. Мягкие карантины и локдауны не работают. Вот вообще. Нигде не работают, даже в Германии, где Ordnung und Disziplin.
А жесткие локдауны убивают бизнес.
Особенно убивают мелкий и средний бизнес, где трудится огромное число налогоплательщиков.
Поэтому они мечутся между красивыми и умными с КПД, стремящимся к нолю, ну да и хрен с ними.
Это как с зелёнкой при ветрянке - человек же должен как-то проявлять борьбу с болезнью, так пусть лучше дитё зелёным разукрашивает.
* Что до Зеленского в Буковеле, то тут всё предельно ясно. Вова продолжает демонстративно класть йух, только уже не на рояль, а вообще.
Вы там булькайте гневом праведным, а я буду рассекать без маски среди таких же у*банов, отдыхать не уставая, и шо вы мне сделаете? Ничего.
Потому что Вове можно.
Друзьям Вовы - можно.
Друзьям друзей Вовы тоже можно, а вы нах*й сходите.
Я наглядно и очевидно кладу на вас и ваше негодование. Я МОГУ, а вы - сосямбы.
Это еще от обезьян осталось - публичная демонстрация налитой красной жопы как символа власти и доминирования.
И если за весенним плавцом в Гидропарке бегало 8 экипированных ментов, дабы пресечь и покарать, то за буковельскими отдыхунами не бегал никто. Потому что в Буковеле воздух такой…знаете…противовирусный.
* Милованов тоже Оруэлла асилил, видимо: «Сьогодні цензура стає невід'ємною частиною свободи слова». Говорит, что свобода слова национальной безопасности мешает.
Нет, родной.
Цензура и свобода слова - это антонимы. А учить отвечать за свои слова СМИ должны учить судебные процессы и ТОЛЬКО они.
* Трампа забанили в 13-ти соцсетях и это всех очень взволновало. Мне почему-то пофиг, никак не могу себя заставить всерьез интересоваться социальной жизнью Трампа.
Но с ужасом представляю как весело будет покидать нас зелёная власть…С помпой, фейерверками и медведями на роликах.
* Реформу здравоохранения Супрун уЗеленского назвали «не состоявшейся» и намерены её «пересмотреть». С учетом порезанного бюджета на медицину и общего высокого профессионализма этих молодых дарований, шото становится реально страшноватенько…
* В Азербайджане приземлились более 40 военно-транспортных самолетов турецкой армии.
Россия придерживает хлопающий кокошник и делает вид, что её вовсе и не е*ут! А если и епут, то по взаимному согласию. Да и парень-то неплохой вообще-то, чернявый, красивый.
* Украинка Элина Свитолина в Абу-Даби за 2 часа 35 мин переиграла первую ракетку РФ Александрову. Это уже вторая россиянка, которую Элина выбила в турнире.
Люблю такое, даже не знаю почему. А нет, знаю, но не скажу, а то снова забанят)))
Бодрого утра и продуктивной рабочей недели. Тримаймося.
Т.Адамс
они все такие одинаково прогнозируемые и легко управляемые
Лиш би не Тягнибок, чи не Порошенко!
Одне втішає, що за те зелебенське воно не голосував!!!
Совсун журналісти зараховують до так званих "соросят" - громадські та політичні діячі, які отримували фінансування з фондів Сороса під виглядом грантів.
Сайт NBN.ua. зазначає, що нардеп Совсун "запам'яталася внесенням правок до закону «Про загальну середню освіту», які передбачають запровадження 40-годинного робочого тижня для вчителів.
Все це призвело до того, що у жовтні минулого року (2019-го - прим. ред.) під стінами парламенту пройшли акції протесту: близько тисячі педагогів виступили проти даних ідей Совсун.
В результаті, Святославу Вакарчуку довелося вийти до вчителів і клятвенно пообіцяти, що ці правки не будуть прийняті".