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Директор аэропорта в Кривом Роге подозревается в завладении 5,3 млн грн бюджетных средств, - Офис генпрокурора

Директор аэропорта в Кривом Роге подозревается в завладении 5,3 млн грн бюджетных средств, - Офис генпрокурора

В марте 2019 года чиновник заключил с частным предприятием договор подряда по строительству ограждения территории аэропорта по существенно завышенным ценам.

Под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры №3 сообщено о подозрении директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. В дальнейшем, с целью завладения бюджетными средствами, он подписал акты приемки выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 5,3 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

При этом подчеркивается, что в действиях, направленных на разоблачение директора КП, совместно принимали участие прокуроры с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

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Директор аэропорта в Кривом Роге подозревается в завладении 5,3 млн грн бюджетных средств, - Офис генпрокурора 01
Директор аэропорта в Кривом Роге подозревается в завладении 5,3 млн грн бюджетных средств, - Офис генпрокурора 02
Директор аэропорта в Кривом Роге подозревается в завладении 5,3 млн грн бюджетных средств, - Офис генпрокурора 03
ФОТО: СБУ

Автор: 

аэропорт (1511) коррупция (8579) Кривой Рог (1406) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+3
И шо?Поподозревается немного и замнется все..
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11.01.2021 10:13 Ответить
+3
Тююю... тоже мне "завладение"... в размере стоимости нового авто ющиковой марухи... тьфу, пинкертоны...
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11.01.2021 10:17 Ответить
+2
Его назначил Порошенко. Да, зебилы?
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11.01.2021 10:15 Ответить
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И шо?Поподозревается немного и замнется все..
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11.01.2021 10:13 Ответить
Кто то удивлен?
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11.01.2021 10:13 Ответить
Его назначил Порошенко. Да, зебилы?
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11.01.2021 10:15 Ответить
За межами програмами "Велике крадівництво" ? Певно,з Юзіком не поділився.
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11.01.2021 10:16 Ответить
Тююю... тоже мне "завладение"... в размере стоимости нового авто ющиковой марухи... тьфу, пинкертоны...
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11.01.2021 10:17 Ответить
Юзиковой... очепятка оч.важна...
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11.01.2021 10:18 Ответить
Он посмотрел - все воруют а он шо - лысый? А Венедиктова ищет козлов отпущения.
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11.01.2021 10:22 Ответить
Это пока офис ген пр не знает сколько отката полечил Зе. Узнают дело закроют.
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11.01.2021 10:23 Ответить
Юзику , наверное, собирал
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11.01.2021 10:24 Ответить
По декларации за прошлый год у директора Криворожского аэропорта зарплата была 11 259,5 грн в месяц.
Как у охранника в АТБ.
Наверное это слишком много, шоб честный человек пришёл - надо зарплату 5 тыщ в месяц поставить, тогда точно воровать не будет
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11.01.2021 10:27 Ответить
Забагато бруду в середовищі- до Києва сморід дістався!
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11.01.2021 10:30 Ответить
Кто то может обьяснить с точки зрения законодательства что значит "существенно завышенные цены". И какие перспективы в суде у такого дела? Какой закон чувак нарушил поставив забор по существенно завышенным ценам???
А туалет в Харькове за 200 тыс. дол. это нормально?
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11.01.2021 10:34 Ответить
Нахіба в КрРозі взагалі держаеропорт?
Його утримування ніколи не окупиться
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11.01.2021 10:40 Ответить
Что бы через 2 года, от туда можно было ночью улететь в Оман.
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11.01.2021 10:48 Ответить
Во-первых, не какой-то там директор, а "земляк САМОГО". Во-вторых не украл, а присвоил. Для ЗЕвласти это - нормально.
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11.01.2021 10:55 Ответить
Взяв приклад з гешефту в ОПУ, з судді Тупицького який дупу гріє в номері де за добу беруть всього 50 000 баксів за нічь.
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11.01.2021 11:01 Ответить
 
 