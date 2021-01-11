Директор аэропорта в Кривом Роге подозревается в завладении 5,3 млн грн бюджетных средств, - Офис генпрокурора

В марте 2019 года чиновник заключил с частным предприятием договор подряда по строительству ограждения территории аэропорта по существенно завышенным ценам.

Под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры №3 сообщено о подозрении директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины). Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда на выполнение работ по строительству ограждения территории аэропорта. В дальнейшем, с целью завладения бюджетными средствами, он подписал акты приемки выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 5,3 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

При этом подчеркивается, что в действиях, направленных на разоблачение директора КП, совместно принимали участие прокуроры с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

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ФОТО: СБУ