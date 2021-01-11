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Новости Борьба с коронавирусом
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Степанов о запрете продавать носки: Количество нужных вещей можно было рассчитать. Мы давали время. ВИДЕО

Минздрав предупреждал о введении жесткого карантина заранее. Граждане могли заранее к нему подготовиться и позаботиться о покупке необходимых товаров, которыми нельзя торговать в магазинах в течение двух недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге 11 января.

Министр напомнил, что цель карантина с 8 по 24 января - сократить контакты между людьми, чтобы уменьшить количество заражений  COVID-19, а также сезонным гриппом.

"Постановление о введении карантина была принято 9 декабря. То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет можно в стране, а что нельзя, достаточно четко об этом рассказали - какие товары будут в свободной продаже и можно ли будет спокойно их покупать, какие магазины будут открыты, т.е. те, которые торгуют продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией, медицинскими изделиями, лекарствами, а какие будут закрыты (то, что касается промышленных товаров). Мы об этом говорили в течение декабря. Считаю, что к этим 16 дням, которые мы отвели на карантин, можно было подготовиться. Можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время", – сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения, - Степанов

По его словам, если человек не успел купить носки или футболки, он "спокойно может это сделать через интернет-магазины", поскольку адресную доставку и интернет-торговлю никто не отменял.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, что в Украине не локдаун, а жесткий карантин, ответил на критику о "запрещенных" товарах и подсказал, где покупать сигареты

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+62
Хто ж знал, что вы настолько дегенераты, что додумались запретить покупать носки в супермаркете, и теперь, чтобы купить носки нужно не просто подойти к соседней полке, а нужно их заказывать онлайн, потом идти на Новую почту, отстоять там очередь среди кучи людей.
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11.01.2021 10:31 Ответить
+57
циничный идиот
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11.01.2021 10:29 Ответить
+55
А можно было рассчитать, что у тебя сломается замок в входной двери? Сломается кран?
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11.01.2021 10:31 Ответить
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Магазини буля дому - магазин одягу, взуття, ремонт одягу, риболовля, ремонт техніки, електротовари - зачинені, працює продуктовий і самий необхідний - пиво на розлив. На пиві віруси я так розумію не живут
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11.01.2021 13:25 Ответить
"На пиві віруси я так розумію не живут"

Натурально, не живут, в пиве есть алкоголь, это дезинфицирующее средство.
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11.01.2021 14:00 Ответить
Надіюсь цей "шкарпетковий" локдаун скасують до 14 лютого, а то бідним жінкам не буде що чоловікам дарувати.
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11.01.2021 13:48 Ответить
Когда страх стучится в дверь, истина вылетает в форточку"(с); " Тех, кто делает всё абсолютно неправильно, называют очень плохим словом"(с). Это цитаты "Алиса в стране чудес". Степанову и в.ляшко не пришла мысль в их голову, если они так хотели ограничений по продажам непродовольственных товаров, чтобы народ не шастал туда-сюда 16-ть дней, типа присмотреть и запланировать, и даже купить; ограничить просто стоимость возможной покупки,непродовольственных и неаптечных, в маркетах, например, до 20-ти, 50-ти, до ста гривен в конце концов.Тогда бы и не было таких дебильных советов о покупке носков и батареек в интернет-розетках. А так шторм в ваш адрес, степанов и в.ляшко. Вы заслужили.
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11.01.2021 13:53 Ответить
"Степанов о запрете продавать носки: Количество нужных вещей можно было рассчитать. Мы давали время"

Лучше бы, твари, ДЕНЬГИ ЛЮДЯМ ДАВАЛИ.
Если вы держите людей в лохдауне (в той или иной форме) с марта, запрещаете малым бизнесам работать, то на какие деньги людям "вещи в нужном количестве" закупать, п*дар ты гнойный, Степанов.
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11.01.2021 13:59 Ответить
"Остальные приспособились и продолжают зарабатывать бабло."

Ох, как же Вы правы.
Работы полно, только бери.
Например, в моей районе города (где стоимость несколько мильонов), на столбах именно в лоХдаун появились объявления, что приглашаются бабы на работу, в порнухе сниматься.
Поскольку все порнушные сайте в интОрнете забиты бесплатной порнухой, то надо понимать, что это для реал тайм нанимают.
Но вот почему мужиков не приглашают на съемки, это же дискриминация, Вы как считаете, как специалист по "приспособлению зарабатывать бабло"?
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11.01.2021 14:35 Ответить
Вам виднее. Я не спец по порнушным сайтам
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11.01.2021 14:47 Ответить
Так я не про сайты, а по дискриминацию **********.
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11.01.2021 14:54 Ответить
Простите, по ********** - это тоже не ко мне
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11.01.2021 15:22 Ответить
Хотя если вам так сильно хочется о них поговорить, то я готов Вас выслушать.
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11.01.2021 15:24 Ответить
Они и дали, ОА, людям прожиточный минимум в 20 21-ом. Вы не поверите! Две тысячи триста девяносто три г р и в н и! Три пары носок или одна упаковка дешёвых колготок.Верхняя сезонная одежда- добро пожаловать в секонд. Даже не так, в третьи руки, а обувь...О корзине еды, я молчу.
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11.01.2021 14:19 Ответить
У вас тоже было время с весны закупить кислород, концентраторы, приготовить палаты, лекарства... В итоге шо?
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11.01.2021 14:20 Ответить
Как шо? построили дорогу.
Помните тот бородатый анекдот про "купи две вещи, дебил!"?
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11.01.2021 14:28 Ответить
Не знал анекдот, но уже нагуглил.
Кстати, не самая плохая идея в кризис бюджетные деньги в "большое строительство" вкинуть. США в Великую Депрессию так и сделали, как одну из мер выхода из кризиса. В итоге, появились 4 млн рабочих мест, пошли деньги в оборот, и построилась инфраструктура. Но, как всегда, клоуны-95 и идею сп*здили, и бабки.
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11.01.2021 22:03 Ответить
В США тогда напечатали много денег, а не из бюджета, но и дали работу, платили им, поэтому и не было инфляции. и обвинили тогда в кризисе банки!
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11.01.2021 23:32 Ответить
Я не углублялся в тему, но знаю, что тогда строительство помогло. В отличии от сейчас.
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12.01.2021 14:44 Ответить
СТРАНА ДЕБИЛОВ - ПОЗОРИЩЕ
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11.01.2021 14:21 Ответить
А ПРИЧЕМ ТУТ СТРАНА? СТРАНА НЕ ВИНОВАТА, ЧТО НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИВУТ ИДИОТЫ, ПРИДУРКИ. 73%.
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11.01.2021 22:37 Ответить
"рассчитать"... насмешил. 73% два плюс два сложить не могут, а когда а=б и б=ц, то для них откровение, что а=ц. А тут носки рассчитать...
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11.01.2021 14:26 Ответить
максимум что им заходит в голову так это г+г
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11.01.2021 17:13 Ответить
кретин.....
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11.01.2021 14:28 Ответить
ДурДом! Мир сошел с ума, а Украина впереди всех!
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11.01.2021 14:28 Ответить
Думал в армии при совке последний раз портянки наматывал, ан нет...
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11.01.2021 15:12 Ответить
Украинцы,вы кого понавыбирали? Разве за это небесная сотня погибла!
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11.01.2021 15:20 Ответить
Ну вы то в Казахстане,не нам чета-выбрали отца всех народов и елбасы.
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11.01.2021 17:58 Ответить
спасибо 73%
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11.01.2021 15:21 Ответить
Вимагаю звіту від Степанова: скільки в нього пар шкарпеток і як часто він їх міняє,бо відчуваю,що від Кабміну тхне на всю країну!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.01.2021 15:53 Ответить
А если его жена своим толстым задом ему очки раздавит, что оно будет делать? Карантин!!!
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11.01.2021 17:29 Ответить
Степанов про заборону продавати шкарпетки: Кількість потрібних речей можна було розрахувати. Ми давали час - Цензор.НЕТ 2580
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11.01.2021 15:55 Ответить
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12.01.2021 10:10 Ответить
Казковий... міністр...
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11.01.2021 16:05 Ответить
Если бы 72 процента украинцев могли бы планировать и рассчитывать что ли бо, то они бы выбрали другого президента и другой путь - путь развития, а не деградации...
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11.01.2021 16:05 Ответить
этот министр все - несите новенького.. четвертого или какой он там.....в кроссвордах через несколько лет будет "страна, в которой все было для хорошей жизни и но нарид все отдал олигархам по скудоумию"
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11.01.2021 17:22 Ответить
Вот и назначить Степанова министром по носкам. Как раз по квалификации должность.
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11.01.2021 17:45 Ответить
У фейсбуці можна побачити як поліцейські браво затримують страшних злочинців - покупців шкарпеток
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11.01.2021 18:18 Ответить
Напомнило: Еще десять лет таких цен и зарплат, и вместо переписи населения придется проводить перекличку.
Или: Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучьок, десять лет тюрьмы.
И напоследок:Сидишь себе в баре, сидишь радостный...
Потом бац - и счет принесли!
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12.01.2021 08:18 Ответить
идиот Степанов
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11.01.2021 18:46 Ответить
За покупку носков - 1год, а за покупку трусов - 3 года колонии.
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11.01.2021 19:16 Ответить
Неужели вы реально думаюте, что люди идут в супермаркет исключительно за "носками или батарейками"??!
А то что ваши действия создали столпотворение на выдаче интернет заказов это норм?!!
С вашими способностями управлять только аквариумными рыбками и то максимум 5ю особями!
Максимальный бред.
Выбрали тугодумов...
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11.01.2021 19:41 Ответить
А где вы выдели столкновения при выдаче заказов интернет магазинов? Отделения новой почты работают спокойно, клиенты соблюдают дистанцию и её же требует почта, к тому же люди на работе, на отдыхе или просто сами избегают скоплений.
99% постов и сообщений носят явно заказной характер, чистый троллинг.
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12.01.2021 06:02 Ответить
ппц, какие ублюдки, хуже рыгов.
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11.01.2021 19:44 Ответить
зато весело живем, все смеются и шутят как в Квартале"!
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11.01.2021 23:52 Ответить
Ааааа....Аааааа...Аааааа...
Больше ничего сказать не может,баран.
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11.01.2021 20:50 Ответить
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12.01.2021 00:42 Ответить
Яке ж воно дурнувате. Як,в принципі,і вся ця ї###нута влада...
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11.01.2021 20:57 Ответить
вони *****-як на подбор...! не влада-Квартал-2020...
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12.01.2021 00:43 Ответить
А Зе-нарик вот, хорошо подготовился к "жесткому локдауну" - укатил в Буковель на "самоизоляции".
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11.01.2021 21:03 Ответить
с сумкой носков и презиков...
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12.01.2021 00:42 Ответить
Прям и не знаешь, коммуналку оплатить или носками с труселями затариться.Степанов, видать, думает, что у народа зарплата такая же, как у министров
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11.01.2021 23:27 Ответить
а бытовую химию, стиральные порошки , шампуни почему ими не запаслись?
можно было заранее закупить - дискриминация, а вернее сказать мафия потребовала!
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11.01.2021 23:34 Ответить
мля-пане Степанов...!!!! я вас считал умным дядькой...но то шо вы несёте-БРЕД...!!! а презервативы тоже РАСЧИТЫВАТЬ надо было...?!!!
*****-слов нет...!!!!!!!!!!
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12.01.2021 00:40 Ответить
Тебе надо бесплатно давать гандоны. Незачем плодить таких же...
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12.01.2021 05:57 Ответить
припоминаются мутные 90-е...носки по карточкам...Украина к этому идёт...?!
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12.01.2021 00:48 Ответить
Это в каком похмельном бреду ты в 90х видел носки по карточкам? Ты вообще жил в 90е? Тебя небось и в проекте ещё небыло.
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12.01.2021 05:52 Ответить
или как в том фильме-"агласите весь списак ,пожалуйста"...чего ещё запасать надо было...
бо лакдаун явно продлить захотят...
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12.01.2021 01:02 Ответить
А ты и не поймёшь.
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12.01.2021 05:51 Ответить
слушай, ты в каком Задрыпинске живешь, что за носками нужно в районный центр на электричке ездить, а в местном магазине только хлеб и водка?
откуда узнал? ну то, что ещё пишешь - значит с голоду не сдох. а суда по тому, что пишешь - водкой запасся до весны.
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12.01.2021 07:46 Ответить
перечитай свой опус. набор слов. и сплошное хейтерство. тебе трудно жить. понимаю...
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12.01.2021 09:46 Ответить
Сейчас весь мир (а недруги особенно) показывает в нашу сторону одним пальцем а вторым крутит у виска. Это я про колготочную истерию. Сошли с ума. Две недели не могут прожить без новых колготок, и это несмотря на то что со средины декабря всех предупреждали об локдауне с 8го января.
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12.01.2021 05:55 Ответить
СТРАНА, КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ ПРОЖИТЬ ДВЕ НЕДЕЛИ БЕЗ НОСКОВ НЕДОСТОЙНА НИ СВОБОДЫ, НИ УВАЖЕНИЯ.
© ОТТО ФОН БИСМАРК
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12.01.2021 07:06 Ответить
Степанов про заборону продавати шкарпетки: Кількість потрібних речей можна було розрахувати. Ми давали час - Цензор.НЕТ 424
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12.01.2021 07:37 Ответить
какие же вы там ублюдки на верхах, министры и депутаты с учащимися по заграницам в трех футболках ,детьми
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22.01.2021 20:00 Ответить
Цікава така ситуація. Дивно що таке взагалі відбувається....
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27.04.2023 17:55 Ответить
Я взагалі не зрозумів чому такі накази пішли від нашої місцевої влади...Та й особливо не відчув цього на своєму бізнесі. Я є власником магазину чоловічого одягу та замовляти для нього чоловічі шкарпетки оптом https://opt-shkarpetok.com/cholovichi-shkarpetky/ для мене ніколи не було складним завданням. Є постачальник, який ніколи не підводить. На нього і орієнтуюсь.
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27.04.2023 18:16 Ответить
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