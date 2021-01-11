Степанов о запрете продавать носки: Количество нужных вещей можно было рассчитать. Мы давали время. ВИДЕО
Минздрав предупреждал о введении жесткого карантина заранее. Граждане могли заранее к нему подготовиться и позаботиться о покупке необходимых товаров, которыми нельзя торговать в магазинах в течение двух недель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге 11 января.
Министр напомнил, что цель карантина с 8 по 24 января - сократить контакты между людьми, чтобы уменьшить количество заражений COVID-19, а также сезонным гриппом.
"Постановление о введении карантина была принято 9 декабря. То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет можно в стране, а что нельзя, достаточно четко об этом рассказали - какие товары будут в свободной продаже и можно ли будет спокойно их покупать, какие магазины будут открыты, т.е. те, которые торгуют продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией, медицинскими изделиями, лекарствами, а какие будут закрыты (то, что касается промышленных товаров). Мы об этом говорили в течение декабря. Считаю, что к этим 16 дням, которые мы отвели на карантин, можно было подготовиться. Можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время", – сказал Степанов.
По его словам, если человек не успел купить носки или футболки, он "спокойно может это сделать через интернет-магазины", поскольку адресную доставку и интернет-торговлю никто не отменял.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.
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Натурально, не живут, в пиве есть алкоголь, это дезинфицирующее средство.
Лучше бы, твари, ДЕНЬГИ ЛЮДЯМ ДАВАЛИ.
Если вы держите людей в лохдауне (в той или иной форме) с марта, запрещаете малым бизнесам работать, то на какие деньги людям "вещи в нужном количестве" закупать, п*дар ты гнойный, Степанов.
Ох, как же Вы правы.
Работы полно, только бери.
Например, в моей районе города (где стоимость несколько мильонов), на столбах именно в лоХдаун появились объявления, что приглашаются бабы на работу, в порнухе сниматься.
Поскольку все порнушные сайте в интОрнете забиты бесплатной порнухой, то надо понимать, что это для реал тайм нанимают.
Но вот почему мужиков не приглашают на съемки, это же дискриминация, Вы как считаете, как специалист по "приспособлению зарабатывать бабло"?
Помните тот бородатый анекдот про "купи две вещи, дебил!"?
Кстати, не самая плохая идея в кризис бюджетные деньги в "большое строительство" вкинуть. США в Великую Депрессию так и сделали, как одну из мер выхода из кризиса. В итоге, появились 4 млн рабочих мест, пошли деньги в оборот, и построилась инфраструктура. Но, как всегда, клоуны-95 и идею сп*здили, и бабки.
Или: Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучьок, десять лет тюрьмы.
И напоследок:Сидишь себе в баре, сидишь радостный...
Потом бац - и счет принесли!
А то что ваши действия создали столпотворение на выдаче интернет заказов это норм?!!
С вашими способностями управлять только аквариумными рыбками и то максимум 5ю особями!
Максимальный бред.
Выбрали тугодумов...
99% постов и сообщений носят явно заказной характер, чистый троллинг.
Больше ничего сказать не может,баран.
можно было заранее закупить - дискриминация, а вернее сказать мафия потребовала!
*****-слов нет...!!!!!!!!!!
бо лакдаун явно продлить захотят...
откуда узнал? ну то, что ещё пишешь - значит с голоду не сдох. а суда по тому, что пишешь - водкой запасся до весны.
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