Степанов о запрете продавать носки: Количество нужных вещей можно было рассчитать. Мы давали время. ВИДЕО

Минздрав предупреждал о введении жесткого карантина заранее. Граждане могли заранее к нему подготовиться и позаботиться о покупке необходимых товаров, которыми нельзя торговать в магазинах в течение двух недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге 11 января.

Министр напомнил, что цель карантина с 8 по 24 января - сократить контакты между людьми, чтобы уменьшить количество заражений COVID-19, а также сезонным гриппом.

"Постановление о введении карантина была принято 9 декабря. То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет можно в стране, а что нельзя, достаточно четко об этом рассказали - какие товары будут в свободной продаже и можно ли будет спокойно их покупать, какие магазины будут открыты, т.е. те, которые торгуют продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией, медицинскими изделиями, лекарствами, а какие будут закрыты (то, что касается промышленных товаров). Мы об этом говорили в течение декабря. Считаю, что к этим 16 дням, которые мы отвели на карантин, можно было подготовиться. Можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время", – сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения, - Степанов

По его словам, если человек не успел купить носки или футболки, он "спокойно может это сделать через интернет-магазины", поскольку адресную доставку и интернет-торговлю никто не отменял.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине зафиксированы 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, что в Украине не локдаун, а жесткий карантин, ответил на критику о "запрещенных" товарах и подсказал, где покупать сигареты