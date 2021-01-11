В Украине за сутки не завершили исследовать на COVID-19 образцы в четырех областях, в остальных - ни одного незавершенного образца, - Степанов

В Украине по состоянию на утро 11 января не завершили исследовать собранные образцы на коронавирус в четырех областях. В общем это 712 тестов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Так министр прокомментировал информацию о возможном специальном снижении проводимых тестирований украинскими лабораториями.

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По его словам, незавершенные исследования остались в Винницкой (160 образцов), Днепропетровской (247), Донецкой (215) и Харьковской областях (90).

"Все остальные (области. - Ред.) - это нули. То есть, нет ни одного (незавершенного. - Ред.) образца у нас на утро, относительно тестирований", - заявил Степанов.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки выявили меньше всего новых случаев коронавируса - заразились 4 288 человек. При этом было проведено лишь 16 061 тестирование на COVID. Осенью в Украине проводили более 70 тысяч тестирований в сутки.