РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11468 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 754 11

В Украине за сутки не завершили исследовать на COVID-19 образцы в четырех областях, в остальных - ни одного незавершенного образца, - Степанов

В Украине за сутки не завершили исследовать на COVID-19 образцы в четырех областях, в остальных - ни одного незавершенного образца, - Степанов

В Украине по состоянию на утро 11 января не завершили исследовать собранные образцы на коронавирус в четырех областях. В общем это 712 тестов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Так министр прокомментировал информацию о возможном специальном снижении проводимых тестирований украинскими лабораториями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения, - Степанов

По его словам, незавершенные исследования остались в Винницкой (160 образцов), Днепропетровской (247), Донецкой (215) и Харьковской областях (90).

"Все остальные (области. - Ред.) - это нули. То есть, нет ни одного (незавершенного. - Ред.) образца у нас на утро, относительно тестирований", - заявил Степанов.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки выявили меньше всего новых случаев коронавируса - заразились 4 288 человек. При этом было проведено лишь 16 061 тестирование на COVID. Осенью в Украине проводили более 70 тысяч тестирований в сутки.

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Ждут взятку от кацапов 😀😀😀
показать весь комментарий
11.01.2021 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******, где вакцины?
показать весь комментарий
11.01.2021 10:19 Ответить
Ждут взятку от кацапов 😀😀😀
показать весь комментарий
11.01.2021 10:22 Ответить
От косых глазами уже поимели
показать весь комментарий
11.01.2021 10:29 Ответить
а шо такое?
показать весь комментарий
11.01.2021 10:24 Ответить
Та ничего. А тебя уже привили?
показать весь комментарий
11.01.2021 10:28 Ответить
А шо такое ? Воскресенье - не рабочий день? 😀😀😀
показать весь комментарий
11.01.2021 10:21 Ответить
Дуже Обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закони Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
показать весь комментарий
11.01.2021 10:21 Ответить
А 600млн?
показать весь комментарий
11.01.2021 10:25 Ответить
Это чмо собирается через фирму-прокладку рыгопляди Богатыревой покупать китайские вакцины, Т.е эти твари Степанов со своими кураторами, Богатырева со своими схемщиками отмародерят с каждой дозы препарата, считай с каждого украинца, миллиарды в масштабах страны. Зелешваль тупорылая, вам же, плди, не хватит именно из за завышенной цены, почему вы молчите, почему не мычите об этом МАРОДЕРСТВЕ?
показать весь комментарий
11.01.2021 10:51 Ответить
Чмо, як там ситуація в Буковелі, скільки тестів опрацьовано?
показать весь комментарий
11.01.2021 11:01 Ответить
А сколько не начатых?
показать весь комментарий
11.01.2021 11:07 Ответить
 
 