Платная вакцинация от коронавируса будет доступна не раньше второго полугодия 2021 года, - Ляшко

Главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о возможной вакцинации отдельных категорий украинцев на платной основе.

Об этом соообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

"Мы рассчитываем, что она (вакцинация. - Ред.) будет бесплатной для всех граждан Украины", - отметил чиновник.

Вместе с тем, он не исключил, что со временем будет возможным вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.

"У нас есть четкие этапы - как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых. - Ред.) украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - добавил Ляшко.

Но это можно будет делать не раньше, чем во втором полугодии 2021, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством, и в негосударственных клиниках.

"Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации. - Ред.) Даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пятью этапами", - подчеркнул Ляшко.

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