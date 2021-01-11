Платная вакцинация от коронавируса будет доступна не раньше второго полугодия 2021 года, - Ляшко
Главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о возможной вакцинации отдельных категорий украинцев на платной основе.
Об этом соообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
"Мы рассчитываем, что она (вакцинация. - Ред.) будет бесплатной для всех граждан Украины", - отметил чиновник.
Вместе с тем, он не исключил, что со временем будет возможным вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.
"У нас есть четкие этапы - как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых. - Ред.) украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - добавил Ляшко.
Но это можно будет делать не раньше, чем во втором полугодии 2021, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством, и в негосударственных клиниках.
"Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации. - Ред.) Даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пятью этапами", - подчеркнул Ляшко.
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Все ж понимают, что Богатыревой очень деньги нужны, а с американских вакцин ей ничего не обломится.
В Израиле первый этап вакцинации бесплатно прошли уже два миллиона человек.
1. Похоже, волна протестов только начинается, и сейчас будет охватывать все большее количество регионов, превращаясь во всеукраинский страйк. А впереди еще - платежка за январь. И кто бы мог подумать - за февраль. И за март тоже...
Вот это турборежим негодования!
Глава Полтавского облсовета высказал интересное, с моей точки зрения, мнение: "у скрутні часи держава має захищати своїх громадян, а не бити їм у спину. Тому будь-які рішення уряду та НКРЄКП, що збільшують фінансовий тягар для населення, є несправедливими, невчасними й мають бути негайно переглянуті."
К сожалению, у нас не всегда именно государство бьет в спину. В 2019-м, в спину государству ударило наше большинство. И это, скорее, похоже на отдачу после выстрела. Нет, не сарказм - повышение заденет каждого, но дай Бог, чтобы этот "каждый" что-то в своей жизни понял.
2. Слуги инициируют отставку главы Нафтогаза, говоря о "тарифном геноциде" населения.
При этом, население в основном покупает газ не у Нафтогаза, а у посредников. Но они, посредники, "тарифным геноцидом" не занимаются, и у "мудрого народа" к посредникам претензий почему-то нет, там все в порядке.
И вот еще что странно - раньше за тарифы отвечал перед народом исключительно Порошенко.
А сейчас, видимо, потому что Зеленский отдыхает в Буковеле - это больше не входит в обязанности президента.
Я правильно рассуждаю?)
Видимо, Коболев не слишком сговорчив. На кого-то из своих хотят заменить?
3. Кривонос (в интервью Радио Свобода) заявляет, что в 2014-м планировалась спецоперация украинского десанта в Крыму, участвовать в ней должны были 25-я воздушно-десантная бригада, и 79-я аэромобильная.
Сорвалась из-за того, что одна из самых боеспособных украинских частей в Крыму, в Перевальном (36 бригада морской пехоты) была сдана россиянам ее командиром. Но сначала тот передал россиянам технику. По приказу командира части Стороженко техника была оставлена за полтора километра от казарм.
Но Крым "сдал" Турчинов, конечно же. Эта версия удобна как Зеленскому, так и оппоблоку. А местные предатели здесь совершенно ни при чем.
Давайте судить своих же, и тогда от боеспособности страны ничего не останется.
4. Денис Шмигаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса, удалось сохранить 550 тысяч рабочих мест.
Помните, они говорили о дополнительных сотнях тысячах мест? А не только сохраненных?
Я лишь хочу сравнить некоторые события. Конечно, созданию заявленных рабочих мест помешала и пандемия, и ими же устраиваемые локдауны, и подорожание коммуналки (а для бизнеса это суммы приличные). И естественно, что сейчас они прикрываются этими причинами, чтобы развести руками. Мол, "не мы виноваты".
Я очень не люблю популизм.
Но, позвольте, когда Пороху предъявляли тот факт, что он обещал закончить войну за две недели, но не закончил - это чем-то отличается? Сначала ты располагаешь существующими фактами и озвучиваешь планы, исходя из них же. Но потом вторгается кадровая российская армия, и все меняется.
В наши дни - сначала ты обещаешь новые рабочие места, но потом появляется в мире Ковид, и рушит твои планы.
Да, видимо, кому-то можно снимать с себя ответственность, а оппонентам нельзя, и все из-за банальной, губительной предвзятости. Иной причины я субъективно не вижу.
И падение экономики, новые схемы и инфляция - это не то, что раньше. Подумаешь, всего лишь активная фаза войны была, это же не сегодняшние сложности...
Е.Кудренко
Исходя из этого министерство здравоохранения перечислившее деньги вне конкурсных процедур этот Закон нарушило. Должностные лица виновные в этом - Степанов, Ляшко, должны быть привлечены к ответственности.
Не привлечение их к ответственности - точный признак "преступной ассоциации" управляющей Украиной.
* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
А кому не терпиться вакцинироваться, пусть бабки платят, в чем проблема?
Ну хотя бы
"новичком", т.е. "Спутником 5".
цензор, да найми ж, наконец, вменяемых людей редакторами!!! что за вечная школота у вас новости набирает?
Вони просто не уклали жодного котрракту на поставку. Гроші від Євросоюзу які Україна для цих цілей отримала,вони банально розікрадені, і закатані в асфальт на піар криворагульного Вови. Ну люди добрі. Ляшко відкритим текстом говорить