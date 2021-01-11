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Новости Коронавирус и карантин
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Платная вакцинация от коронавируса будет доступна не раньше второго полугодия 2021 года, - Ляшко

Платная вакцинация от коронавируса будет доступна не раньше второго полугодия 2021 года, - Ляшко

Главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о возможной вакцинации отдельных категорий украинцев на платной основе.

Об этом соообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

"Мы рассчитываем, что она (вакцинация. - Ред.) будет бесплатной для всех граждан Украины", - отметил чиновник.

Вместе с тем, он не исключил, что со временем будет возможным вакцинироваться во внеочередном порядке на платной основе.

"У нас есть четкие этапы - как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть (здоровых. - Ред.) украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - добавил Ляшко.

Но это можно будет делать не раньше, чем во втором полугодии 2021, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством, и в негосударственных клиниках.

"Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации. - Ред.) Даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пятью этапами", - подчеркнул Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина 19-21 января отправит в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления британского штамма COVID-19, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
не раніш другого полужопія голови Зеленського
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11.01.2021 10:57 Ответить
+6
Т.е. на шару фуфломицин китайский и поздно. А нормальные вакцины даже за деньги только во втором полугодии.

Все ж понимают, что Богатыревой очень деньги нужны, а с американских вакцин ей ничего не обломится.
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11.01.2021 11:02 Ответить
+5
шутишь? уже доступна для вас козломордых
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11.01.2021 10:56 Ответить
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шутишь? уже доступна для вас козломордых
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11.01.2021 10:56 Ответить
не раніш другого полужопія голови Зеленського
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11.01.2021 10:57 Ответить
Понеслось дерьмо по трубам
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11.01.2021 10:58 Ответить
Т.е. на шару фуфломицин китайский и поздно. А нормальные вакцины даже за деньги только во втором полугодии.

Все ж понимают, что Богатыревой очень деньги нужны, а с американских вакцин ей ничего не обломится.
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11.01.2021 11:02 Ответить
У балаболок бенефис...
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11.01.2021 11:02 Ответить
Так они и бесплатную, раньше 2 полугодия 2021 года не смогут завезти и проколоть
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11.01.2021 11:04 Ответить
Проколоть они то как раз и успеют по бумагам, а завезти нет!
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11.01.2021 13:34 Ответить
Ага ,всё так и будет ....
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11.01.2021 11:05 Ответить
А в чем собственно проблема? Не менее 73% жителей Украины считают что коронавирус это выдумка.
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11.01.2021 11:06 Ответить
Вот пусть они фуфломицин и потребляют
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11.01.2021 11:08 Ответить
Платна вакцинація проти коронавірусу буде доступна не раніше другого півріччя 2021 року, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5641
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11.01.2021 11:12 Ответить
Как уже платная? А как же миллиарды долларов которые Европа и ВОЗ дали нам на борьбу с Ковидом?
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11.01.2021 11:13 Ответить
Дали ВАМ??? Дали ИМ!
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11.01.2021 11:16 Ответить
чукча не читатель, чукча - писятель.
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11.01.2021 11:17 Ответить
Через полгода уже точно большинство переболеет. И нахрен вакцина не нужна будет.
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11.01.2021 11:16 Ответить
...а бесплатную получите при следующем президенте и правительстве.
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11.01.2021 11:22 Ответить
Так следующий президент опять пан Зеленский, все рейтинги его!
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11.01.2021 12:43 Ответить
Если вакцинация будет платная то я вас уверяю больше половины украинцев х**** забьют на вашу вакцинацию. Так как забили х***** на ваши тесты которые стоят 700грн и на ваших высокооплачиваемых *семейных* врачей и на вашу медецинскую *рехворму* и на ваши *выборы* где нужно из предложеного дерьма выбрать что то вкусненькое
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11.01.2021 11:22 Ответить
похоже, что кое-кто +73% заболел ещё весной 2019-го. когда "вкус" не ощущался вообще. потому голосовали "на глаз".
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11.01.2021 11:25 Ответить
Ачо это вы против семейных врачей имеете, а? Мне жене и детям направление на тест было выдано. Бесплатно.
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11.01.2021 11:32 Ответить
« МО-ЛОД-ЦЫ ! »
В Израиле первый этап вакцинации бесплатно прошли уже два миллиона человек.
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11.01.2021 11:24 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3412639.html Простыми словами

1. Похоже, волна протестов только начинается, и сейчас будет охватывать все большее количество регионов, превращаясь во всеукраинский страйк. А впереди еще - платежка за январь. И кто бы мог подумать - за февраль. И за март тоже...
Вот это турборежим негодования!
Глава Полтавского облсовета высказал интересное, с моей точки зрения, мнение: "у скрутні часи держава має захищати своїх громадян, а не бити їм у спину. Тому будь-які рішення уряду та НКРЄКП, що збільшують фінансовий тягар для населення, є несправедливими, невчасними й мають бути негайно переглянуті."
К сожалению, у нас не всегда именно государство бьет в спину. В 2019-м, в спину государству ударило наше большинство. И это, скорее, похоже на отдачу после выстрела. Нет, не сарказм - повышение заденет каждого, но дай Бог, чтобы этот "каждый" что-то в своей жизни понял.
Платна вакцинація проти коронавірусу буде доступна не раніше другого півріччя 2021 року, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2401

2. Слуги инициируют отставку главы Нафтогаза, говоря о "тарифном геноциде" населения.
При этом, население в основном покупает газ не у Нафтогаза, а у посредников. Но они, посредники, "тарифным геноцидом" не занимаются, и у "мудрого народа" к посредникам претензий почему-то нет, там все в порядке.
И вот еще что странно - раньше за тарифы отвечал перед народом исключительно Порошенко.
А сейчас, видимо, потому что Зеленский отдыхает в Буковеле - это больше не входит в обязанности президента.
Я правильно рассуждаю?)
Видимо, Коболев не слишком сговорчив. На кого-то из своих хотят заменить?

3. Кривонос (в интервью Радио Свобода) заявляет, что в 2014-м планировалась спецоперация украинского десанта в Крыму, участвовать в ней должны были 25-я воздушно-десантная бригада, и 79-я аэромобильная.
Сорвалась из-за того, что одна из самых боеспособных украинских частей в Крыму, в Перевальном (36 бригада морской пехоты) была сдана россиянам ее командиром. Но сначала тот передал россиянам технику. По приказу командира части Стороженко техника была оставлена за полтора километра от казарм.
Но Крым "сдал" Турчинов, конечно же. Эта версия удобна как Зеленскому, так и оппоблоку. А местные предатели здесь совершенно ни при чем.
Давайте судить своих же, и тогда от боеспособности страны ничего не останется.

4. Денис Шмигаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса, удалось сохранить 550 тысяч рабочих мест.
Помните, они говорили о дополнительных сотнях тысячах мест? А не только сохраненных?
Я лишь хочу сравнить некоторые события. Конечно, созданию заявленных рабочих мест помешала и пандемия, и ими же устраиваемые локдауны, и подорожание коммуналки (а для бизнеса это суммы приличные). И естественно, что сейчас они прикрываются этими причинами, чтобы развести руками. Мол, "не мы виноваты".
Я очень не люблю популизм.
Но, позвольте, когда Пороху предъявляли тот факт, что он обещал закончить войну за две недели, но не закончил - это чем-то отличается? Сначала ты располагаешь существующими фактами и озвучиваешь планы, исходя из них же. Но потом вторгается кадровая российская армия, и все меняется.
В наши дни - сначала ты обещаешь новые рабочие места, но потом появляется в мире Ковид, и рушит твои планы.
Да, видимо, кому-то можно снимать с себя ответственность, а оппонентам нельзя, и все из-за банальной, губительной предвзятости. Иной причины я субъективно не вижу.
И падение экономики, новые схемы и инфляция - это не то, что раньше. Подумаешь, всего лишь активная фаза войны была, это же не сегодняшние сложности...
Е.Кудренко
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11.01.2021 11:30 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про публічні закупівлі" * четко устанавливает систему закупок в ст 1. " До замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до цього Закону, належать: 1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад;"
Исходя из этого министерство здравоохранения перечислившее деньги вне конкурсных процедур этот Закон нарушило. Должностные лица виновные в этом - Степанов, Ляшко, должны быть привлечены к ответственности.
Не привлечение их к ответственности - точный признак "преступной ассоциации" управляющей Украиной.
* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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11.01.2021 11:38 Ответить
главное в написанном ( кпить вакцину за деньги) это и есть вся сущьность наего правительства. платной будет дохрена, а бесплатной мало. и не нужно париться и бабла поднимет кто то. если цену поднимут в два раза то зараотают полярда. а у нас в два раза не принято. в четыре- пять самое то......
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11.01.2021 11:44 Ответить
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11.01.2021 12:28 Ответить
Гаденыш Ляшко, за которым уже плачет ни одна статья УК, все не унимается в надежде разрекламировать процесс превращения граждан Украины в ГМО. Хватит ли у них с Степановым собственности, дабы компенсировать сумму из бюджета, которую они намерены выбросить на преобретение иностранной отравы?
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11.01.2021 12:41 Ответить
Респект пану президенту и его команде!
А кому не терпиться вакцинироваться, пусть бабки платят, в чем проблема?
Ну хотя бы "новичком", т.е. "Спутником 5".
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11.01.2021 12:49 Ответить
по нашим пятью этапами -- по нашим пятИ этапам_.
цензор, да найми ж, наконец, вменяемых людей редакторами!!! что за вечная школота у вас новости набирает?
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11.01.2021 13:25 Ответить
Зелебоба все равно всех вакцинирует кремлевской вакциной, а с особо умных еще и бабки возьмет
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11.01.2021 13:30 Ответить
До второго полугодия все население минимум по разу переболеет. А повторное заражение протекает в легкой форме. Нах тогда эта вакцина в сентябре?
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11.01.2021 13:56 Ответить
Им то что, вакцина содержит вирус, точнее два вируса и колется в 2 этапа
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11.01.2021 14:00 Ответить
Ляшко вже відкритим текстом говорить. Ми провалили повну вакцинацію населення. Ми не уклали жодного контракту на поставку вакцин для України для населення від провідних світових виробників вакцин. Президент Зеленський палець об палець не вдарив щоб пролобіювати для України укладання достатньої кількості контрактів на закупку і своєчасну поставку в Україну достатньої кількості вакцин. Так що ту частину вакцин, яку ми в другому півріччі з горем пополам завеземо, буде не для всіх, буде дуже дорого, на платній основі.

Вони просто не уклали жодного котрракту на поставку. Гроші від Євросоюзу які Україна для цих цілей отримала,вони банально розікрадені, і закатані в асфальт на піар криворагульного Вови. Ну люди добрі. Ляшко відкритим текстом говорить
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11.01.2021 14:33 Ответить
 
 