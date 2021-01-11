Ляшко о возможности продления жесткого карантина после 24 января: Не можем гарантировать, что все будет, как прогнозировалось

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил продление жесткого карантина после 24 января. При этом, согласно прогнозам Министерства здравоохранения, на осенне-зимний период в Украине запланировано лишь одно ужесточение карантина.

Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "Еспресо TV", информирует Цензор.НЕТ.

Санврач отметил, что согласно моделированию ситуации с коронавирусом, ни продление, ни ужесточение карантина в Украине не предусматривается. Однако в случае значительного роста заболеваемости дополнительные меры возможны.

"Этот вирус (коронавирус. - Ред.) коварный и вирус новый. Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось", - сказал Ляшко.

При этом Ляшко добавил, что с 25 января в стране ожидается стабилизация, а может и снижение уровня заболеваемости COVID-19.

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