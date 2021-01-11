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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о возможности продления жесткого карантина после 24 января: Не можем гарантировать, что все будет, как прогнозировалось

Ляшко о возможности продления жесткого карантина после 24 января: Не можем гарантировать, что все будет, как прогнозировалось

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил продление жесткого карантина после 24 января. При этом, согласно прогнозам Министерства здравоохранения, на осенне-зимний период в Украине запланировано лишь одно ужесточение карантина.

Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала "Еспресо TV", информирует Цензор.НЕТ.

Санврач отметил, что согласно моделированию ситуации с коронавирусом, ни продление, ни ужесточение карантина в Украине не предусматривается. Однако в случае значительного роста заболеваемости дополнительные меры возможны.

"Этот вирус (коронавирус. - Ред.) коварный и вирус новый. Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось", - сказал Ляшко.

При этом Ляшко добавил, что с 25 января в стране ожидается стабилизация, а может и снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина 19-21 января отправит в лабораторию ВОЗ первые образцы для выявления британского штамма COVID-19, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Зелохторат -

Ляшко о возможности продления жесткого карантина после 24 января: Не можем гарантировать, что все будет, как прогнозировалось - Цензор.НЕТ 500
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11.01.2021 11:02 Ответить
+4
Ляшко про можливість продовження жорсткого карантину після 24 січня: Не можемо гарантувати, що все буде, як прогнозувалося - Цензор.НЕТ 6024
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11.01.2021 11:13 Ответить
+3
Дело в том, что вы вообще не можете НИЧЕГО ,ни делать,ни прогнозировать ,понятно ,что система управления уничтожалась десятилетиями и чтобы её реанимировать без диктатуры у власти должен быть ГЕНИЙ и не один ..... но УВЫ ....
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11.01.2021 11:02 Ответить
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Дело в том, что вы вообще не можете НИЧЕГО ,ни делать,ни прогнозировать ,понятно ,что система управления уничтожалась десятилетиями и чтобы её реанимировать без диктатуры у власти должен быть ГЕНИЙ и не один ..... но УВЫ ....
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11.01.2021 11:02 Ответить
Вау, старий прихильник Овоча https://censor.net/ru/user/442802 під новим ніком щось про зруйновану радянську систему державного управління торочить...
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11.01.2021 11:15 Ответить
Овощ это ты а поклонник виктор фёдорыча это Барыга бывший у него министром и основателем ПР а про галлюцинации свои ты ни мне а психиатру беги рассказывай ...
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11.01.2021 11:44 Ответить
Гении при власти не выгодны олигархам и прочим воришкам. Потому у власти одни махинаторы.
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11.01.2021 11:16 Ответить
Зелохторат -

Ляшко о возможности продления жесткого карантина после 24 января: Не можем гарантировать, что все будет, как прогнозировалось - Цензор.НЕТ 500
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11.01.2021 11:02 Ответить
это чучело наследие ещё от Супрун и Порошенко. Такие кадры очень нужны имбицилам от зеленского. Чем хуже и тупее, наглее тем лучше для офиса пре.
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11.01.2021 11:05 Ответить
Как их много... Воинствующие дегенераты, ***.
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11.01.2021 11:04 Ответить
Якби ж тільки вірус ви не могли зпрогнозувати, ви взагалі нічого не знаєте, ви тупі клоуни, як Ви можете шось "зпрогнозувати" , ви це слово щойно вивчили
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11.01.2021 11:04 Ответить
Этот вирус (коронавирус. - Ред.) коварный ...
Источник: https://censor.net/ru/n3240992

Прально, сейчас он в носках прячется, а никто ж не знает, где он еще может затихариться...😀
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11.01.2021 11:09 Ответить
Ляшко про можливість продовження жорсткого карантину після 24 січня: Не можемо гарантувати, що все буде, як прогнозувалося - Цензор.НЕТ 6024
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11.01.2021 11:13 Ответить
Уберите пожалуйста , этого дебила
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11.01.2021 11:14 Ответить
Плять, ну, когда уже этих преступников у власти погонят в Ростов? Кто разожгёт?
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11.01.2021 11:31 Ответить
імітація бурхливої діяльності при повній втраті контролю над ситуацією
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11.01.2021 11:34 Ответить
Да,да!...Но нет!
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11.01.2021 11:50 Ответить
Платная .....😡 Ляшко вы там самом не оху....и 😡
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11.01.2021 11:59 Ответить
вы ждете всю эту прислугу урода. которая толпиться на курортах и принесет заразу в страну, закрывая и уничтажая малый бизнес?
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11.01.2021 12:30 Ответить
 
 