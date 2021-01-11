РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости
1 208 25

Завтра Зеленский проведет переговоры с президентом Молдовы Санду, ожидается подписание ряда документов, - ОП

Завтра Зеленский проведет переговоры с президентом Молдовы Санду, ожидается подписание ряда документов, - ОП

Завтра, 12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  пресс-центр Офиса президента.

При этом отмечается, что по результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что завтра в Киеве возможно ограничение дорожного движения в связи с визитом президента Молдовы Санду. В рамках визита Санду в Украину кроме переговоров с Зеленским, запланированы также встречи со Шмыгалем и Разумковым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду о целях визита в Украину: Хотим восстановить отношения между странами и обсудить вопрос нашего пути в ЕС

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) Молдова (1888) переговоры (5077) Мая Санду (218)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Завтра Зеленський проведе переговори з президенткою Молдови Санду, очікується підписання низки документів, - ОП - Цензор.НЕТ 9790
показать весь комментарий
11.01.2021 11:46 Ответить
+5
Співчуваю Майї,їй доведеться спілкуватись з дебілом,а це шкідливо для психіки людини !!)))
показать весь комментарий
11.01.2021 11:21 Ответить
+4
та да. с буковельской белой дорожки, и прям на переговоры...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И чего приперлась чуть свет? Не дала нормально отдохнуть человеку.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:18 Ответить
та да. с буковельской белой дорожки, и прям на переговоры...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:21 Ответить
Два мировых лидера будут решать судьбы Мира ...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:18 Ответить
Мировые, не мировые, но судьбу ПМР и российского контингента они решат так, что Путину и сочувствующим его кацапам, останется только скрипеть зубами.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:28 Ответить
Ну ДАЙ БОГ ,чтобы так оно и было ...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:33 Ответить
Хорошая шутка.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:46 Ответить
То 2 барыги могли блокировать ПМР, Вова и Майя не такие.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:56 Ответить
Подпишут договор "О совместном противодействии барыгам".
показать весь комментарий
11.01.2021 11:52 Ответить
Співчуваю Майї,їй доведеться спілкуватись з дебілом,а це шкідливо для психіки людини !!)))
показать весь комментарий
11.01.2021 11:21 Ответить
может быть ей повезет и вовочка еще не придет в чувство к моменту встречи
показать весь комментарий
11.01.2021 11:22 Ответить
Остается надеяться, что зеленский будет на работе хотя бы завтра. А то Санду приедет, и ей трудно будет объяснить где вовочка
показать весь комментарий
11.01.2021 11:21 Ответить
підпишуть договір на ввезення молдавських носків в Україну, то у нас носковий локдаун, а ********** в Буковелі строго дотримується карантину
показать весь комментарий
11.01.2021 11:22 Ответить
І на гастролі Кварталу,причому піаніно забезпечує молдаванська сторона...
показать весь комментарий
11.01.2021 12:58 Ответить
Невже воно вже накаталося?
показать весь комментарий
11.01.2021 11:24 Ответить
Контрабанду в ПМР наконец перекроют?
показать весь комментарий
11.01.2021 11:25 Ответить
Кацапским воякам снабжение перекроют.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:30 Ответить
Введут в эксплуатацию спиртопровод "Дружба".
показать весь комментарий
11.01.2021 11:57 Ответить
она тоже поедет в Буковель?
показать весь комментарий
11.01.2021 11:25 Ответить
а кто сказал, что зеленьський отдыхает? он работает! не понятно на кого, но что-то там ноженками сучит...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:28 Ответить
оманский поц ей видосик пришлет...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:31 Ответить
Завтра Зеленський проведе переговори з президенткою Молдови Санду, очікується підписання низки документів, - ОП - Цензор.НЕТ 9790
показать весь комментарий
11.01.2021 11:46 Ответить
Короче встретятся в забегаловке на заправке в Одесской области. Поедят шаурму, посмеются над "шутками" Зеленского, распишутся на память в меню заведения.
Очень очень важная встреча двух очень важных персон)
показать весь комментарий
11.01.2021 11:49 Ответить
Вьі знаете правителей Никарагуа и Науру? "очень важных персон" для России, признавших независимость А. и С.О.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:01 Ответить
крупные молдавские(оманские) инвестиции получим
показать весь комментарий
11.01.2021 12:20 Ответить
треба нагадати Мендель, щоб вона не забула попередити Ваву щоб той перед офіційною зустріччу хоч лижі зняв )))
показать весь комментарий
11.01.2021 13:37 Ответить
 
 