Завтра Зеленский проведет переговоры с президентом Молдовы Санду, ожидается подписание ряда документов, - ОП

Завтра, 12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

При этом отмечается, что по результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что завтра в Киеве возможно ограничение дорожного движения в связи с визитом президента Молдовы Санду. В рамках визита Санду в Украину кроме переговоров с Зеленским, запланированы также встречи со Шмыгалем и Разумковым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду о целях визита в Украину: Хотим восстановить отношения между странами и обсудить вопрос нашего пути в ЕС