Завтра Зеленский проведет переговоры с президентом Молдовы Санду, ожидается подписание ряда документов, - ОП
Завтра, 12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться в Украине с официальным визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.
При этом отмечается, что по результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.
Ранее сообщалось, что завтра в Киеве возможно ограничение дорожного движения в связи с визитом президента Молдовы Санду. В рамках визита Санду в Украину кроме переговоров с Зеленским, запланированы также встречи со Шмыгалем и Разумковым.
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+6 Гыг с Вами
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+5 Дмитро Черних #470343
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Очень очень важная встреча двух очень важных персон)