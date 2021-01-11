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Более 30 млн грн вычли из зарплат нардепов-прогульщиков и вернули в бюджет

Более 30 млн грн вычли из зарплат нардепов-прогульщиков и вернули в бюджет

В прошлом году из заработных плат народных депутатов-прогульщиков вычли более 30 млн грн, которые вернули в госбюджет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов.

"Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если процент голосований за месяц депутата меньше, чем 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских. Таким образом уже, например, в прошлом году где-то более 30 млн грн сэкономлены и возвращены в бюджет. Такой практики не было", - рассказал Фролов.

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ВР (29288) прогулы (132) Фролов (11)


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А 150 млн. Видадуть матеріальної допомоги та на оздоровлення!
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11.01.2021 11:28 Ответить
Врать, лгать и воровать
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11.01.2021 11:40 Ответить
********** на лыжах не забудьте оздоровительные выплатить и Ленке на прокладки пару лямов, первая лэди как ни как.
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11.01.2021 11:44 Ответить
зелёные твари , вы где ?
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11.01.2021 12:40 Ответить
Нічого страшного, добавлять в конвертах.
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11.01.2021 13:46 Ответить
правильно.
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11.01.2021 23:11 Ответить
 
 