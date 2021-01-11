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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в МВД выявили 211 случаев COVID-19, большинство в Запорожской и Днепропетровской областях

За сутки количество больных правоохранителей МВД на COVID-19 выросла на 211 случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 31 078 сотрудников МВД, выздоровели - 30 258, умерли от коронавирусной болезни - 104.

Сегодня, 11 января, зафиксировано 211 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД.

Наибольшее количество больных - в Запорожской (20) и Днепропетровской (14) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек в COVID-больницах превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Помните, важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача", - добавили в ведомстве.

За сутки в МВД выявили 211 случаев COVID-19, большинство в Запорожской и Днепропетровской областях 01

карантин (16729) МВД (9327) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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бо немає чого недолюстованій беркутні ходити там де люди збираються
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11.01.2021 11:27 Ответить
 
 