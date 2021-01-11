За сутки в МВД выявили 211 случаев COVID-19, большинство в Запорожской и Днепропетровской областях

За сутки количество больных правоохранителей МВД на COVID-19 выросла на 211 случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 31 078 сотрудников МВД, выздоровели - 30 258, умерли от коронавирусной болезни - 104.

Сегодня, 11 января, зафиксировано 211 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД.

Наибольшее количество больных - в Запорожской (20) и Днепропетровской (14) областях.

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"Помните, важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача", - добавили в ведомстве.





