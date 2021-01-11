РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
847 28

Великобритания возглавила группу послов стран G7: планирует сконцентрироваться на устранении коррупции и укреплении верховенства права

Великобритания возглавила группу послов стран G7: планирует сконцентрироваться на устранении коррупции и укреплении верховенства права

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) заявила, что продолжит поддержку Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев.

"Что будет делать G7 под председательством Великобритании? Как мы это делали с 2015 г., мы продолжим работать с украинской властью, экспертами и гражданским обществом для поддержки Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев. Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности", - говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Полный список приоритетов группы послов стран G7 по поддержке Украины пообещали объявить позже в этом месяце.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы стран G7: Важно сохранить продвижение Украины по пути реформ

Как сообщалось, Великобритания в 2021 году возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.

Великобритания возглавила группу послов стран G7: планирует сконцентрироваться на устранении коррупции и укреплении верховенства права 01
Великобритания возглавила группу послов стран G7: планирует сконцентрироваться на устранении коррупции и укреплении верховенства права 02

Автор: 

G7 (846) Великобритания (5028) реформы (3954)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
На украинском и английском нужно учить предметы в школе и в др учебных заведениях а не русском ,зачем нам за бюджетные деньги готовить будущих предателей и шпионов для соседней Московии, читать и писать можете на русском и хватит
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
+3
хе-хе-хе. Как бы у другой "умной и высокообразованной нации" не отобрали и тот безвиз, который у них уже есть.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:41 Ответить
+2
Ещё бы московских попов со своей ордынской Библией выдавили с земель Украины Руси
показать весь комментарий
11.01.2021 11:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хм, уже 7 лет "борьбы с коррупцией"!? А она только расцветает! Типа вы не знаете кто тырит и куда выводит бабло из Украины. Они хоть и сукины дети , но ваши сукины дети....
показать весь комментарий
11.01.2021 11:32 Ответить
Британцы- умная, высокообразованная нация, все понимают про путлера, про захват наших территорий и т д.

Пусть ещё нам безвиз дадут в знак солидарности
показать весь комментарий
11.01.2021 11:36 Ответить
хе-хе-хе. Как бы у другой "умной и высокообразованной нации" не отобрали и тот безвиз, который у них уже есть.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:41 Ответить
Безвиз к пете не пришит, как бы ему не хотелось, чтобы у нас забрали безвиз вместе с тем, что у него выдрали булаву. Поэтому , будет у нас безвиз. Кстати, у нас в последнее время появились дополнительные страны в списке тех, которые мы можем посещать без виз. Но вот Британия была бы настоящим подарком и сокровищем.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:48 Ответить
нет смысла спорить. но ситуация прямо противоположная. безвиз - заслуга Пороха. Но он действительно к Пороху не пришит, и именно потому его вполне могут отменить. Достаточно того, что Порох последние два месяца только то и делает, что пытается не допустить этого. Об этом не пишут, но опять же, такова реальность. Про безвиз с Британией можете даже не мечтать.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:53 Ответить
Вот именно, что все с точностью до наоборот. Ездил по европам, ездил по ушам , что он умеет прекрасно, что якобы к власти пришли 'агенты хремля'. Но вот Украина даже стала этим летом партнером расширенных возможностей НАТО. А с Британией , думаю, у нас будут прекрасные отношения. Они стали более свободны в своём негативном отношении к путлеру после окончательного брекзита. Что нам очень на руку.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
А куда ехать, чтобы получить безвиз с Европой? В Москву? Потому и ездил в Европу. Президент - в первую очередь дипломат, а потому "ездить по ушам" - его прямая работа. На примере нынешнего клоуна, который и разговаривать не научился, это становится особенно очевидным. Ну и про олигархов, которые грабят Украину так, как этого не было за предыдущие 30 лет, тоже забывать не стоит. Пора перестать питать иллюзии, они вредят.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:07 Ответить
Это он делал уже после того, как перестал быть президентом. Не перекручивайте. И цель поездок там была совсем не про сохранение безвиза
показать весь комментарий
11.01.2021 12:09 Ответить
безвиз получили после того, как он перестал быть президентом?
показать весь комментарий
11.01.2021 12:12 Ответить
Последние несколько месяцев Порох неоднократно встречался с европейцами с целью убедить их не отменять безвиз.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:13 Ответить
Неплохая попытка дурака включить
показать весь комментарий
11.01.2021 12:14 Ответить
В дураках пока Украина. И ее дурной народ, который решил поприкалываться, а теперь перекрывает дороги. И хорошо, если этим все и закончится.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:16 Ответить
В Украине наши дебилы учат вместо английского русский, как же они общаться будут в Англии и в других странах? Хотя знание русского можно использовать только для читать и писать ,чтобы не быть использованным для московской Орды в других целях.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:49 Ответить
Странно. У меня другая информация. Английский у нас учат везде, а русских школ очень мало, и они , в основном, частные.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:51 Ответить
На украинском и английском нужно учить предметы в школе и в др учебных заведениях а не русском ,зачем нам за бюджетные деньги готовить будущих предателей и шпионов для соседней Московии, читать и писать можете на русском и хватит
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
Согласна.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:00 Ответить
"Я б русский выучил лишь для того, чтоб с русским разговаривать матом!"

Маяковский
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
Я русский бы выучил только за то, что надо допрашивать пленных
показать весь комментарий
11.01.2021 12:02 Ответить
не обовязково.
https://npubop.livejournal.com/2284781.html

показать весь комментарий
11.01.2021 13:39 Ответить
Запад не оценивает в должной мере тот дебилизм который воцарился в нашей стране.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:42 Ответить
Ещё бы московских попов со своей ордынской Библией выдавили с земель Украины Руси
показать весь комментарий
11.01.2021 11:43 Ответить
Попытка борьбы с коррупцией есть вмешательство во внутренние дела страны... Передайте пожалуйста там кому нужно из ОП...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:45 Ответить
А если серьезно, то весь мир на помогает бороться с коррупцией и только мы дятлы ничего с этим не делаем. Пора бы определиться с этим вопросом. Благо это али нет
показать весь комментарий
11.01.2021 11:47 Ответить
фуфлыжнику приготовится
показать весь комментарий
11.01.2021 12:02 Ответить
Я за внешнее управление в Украине. 5-10 лет и потом уже выборы.
Абсолютно все госструктуры не работают. Все знают где нанимать киллеров - в полиции. Все знают как решить споры - дать взятку судье и кто больше даст, тот и прав. Все прогнило. В парламенте сидят списочные шестерки олигархов и обслуживают их краткосрочные интересы.
Так что, если хотим из итой коррупции выбраться, необходимы функционеры Запада, которые с нуля создадут всю государственность, без опыта работы, так сказать.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:04 Ответить
Можно начать с вполне конкретных действий, а не обычного английского блаблабла. Пусть заблокируют счета Тупицкого и семьи и отменят их визы.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:54 Ответить
чому ви вважаєте, що G7 досі ще не зробили Тупицького і йому подібних "рersona non grata"?
показать весь комментарий
11.01.2021 14:07 Ответить
 
 