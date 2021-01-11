Великобритания возглавила группу послов стран G7: планирует сконцентрироваться на устранении коррупции и укреплении верховенства права
Группа послов стран "Большой семерки" (G7) заявила, что продолжит поддержку Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев.
"Что будет делать G7 под председательством Великобритании? Как мы это делали с 2015 г., мы продолжим работать с украинской властью, экспертами и гражданским обществом для поддержки Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев. Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности", - говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Полный список приоритетов группы послов стран G7 по поддержке Украины пообещали объявить позже в этом месяце.
Как сообщалось, Великобритания в 2021 году возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.
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Пусть ещё нам безвиз дадут в знак солидарности
Маяковский
https://npubop.livejournal.com/2284781.html
Абсолютно все госструктуры не работают. Все знают где нанимать киллеров - в полиции. Все знают как решить споры - дать взятку судье и кто больше даст, тот и прав. Все прогнило. В парламенте сидят списочные шестерки олигархов и обслуживают их краткосрочные интересы.
Так что, если хотим из итой коррупции выбраться, необходимы функционеры Запада, которые с нуля создадут всю государственность, без опыта работы, так сказать.