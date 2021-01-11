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Новости Коронавирус и карантин
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От COVID-19 в Киеве за минувшие сутки умерли 12 человек, выздоровели - 207, выявили 371 новый случай, - Кличко

От COVID-19 в Киеве за минувшие сутки умерли 12 человек, выздоровели - 207, выявили 371 новый случай, - Кличко

С начала пандемии в Киеве выявили 117 588 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще 371 больного коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 2089 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 117 588", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 202 женщины в возрасте от 20 до 82 лет, 154 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет, 8 девочек от 1 месяца до 16 лет и 7 мальчиков от 7 до 17 лет.

Заболели, в частности, 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус побороли 43 446 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 129, в Святошинском и Шевченковском районах - по 45, а в Днепровском - 39 случаев.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25710) Кличко Виталий (4654) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Щоб припинилася пандемія, треба просто перестати тестувати на коронавірус.
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11.01.2021 11:58 Ответить
Кличко,та відірвись вже від тої статистики!..Візьми відро і пішов посипати вулиці піском,користі буде більше...
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11.01.2021 12:55 Ответить
.
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11.01.2021 15:40 Ответить
 
 