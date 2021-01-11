Миссия МВФ по пересмотру программы stand by возобновила работу в Украине, - представительство Фонда

Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by в понедельник возобновляет работу.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в представительства Фонда в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Миссия … сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти", – говорится в ответе на запрос агентства.

В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

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Как сообщалось, миссия работала 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря прошлого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря прошлого года и 15 мая и 15 октября – 2021. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.