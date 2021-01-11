РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9260 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 447 72

Призываем украинцев делать тест на COVID-19 при появлении любых симптомов ОРВИ, - Степанов

Призываем украинцев делать тест на COVID-19 при появлении любых симптомов ОРВИ, - Степанов

Минздрав призывает граждан Украины делать тест на выявление COVID-19 в случае возникновения каких-либо симптомов ОРВИ.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МОЗ.

"Со своей стороны врачи должны направить на бесплатный тест как пациентов с симптомами ОРВИ, так и лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19 (согласно новым стандартам оказания медицинской помощи, которые были изменены в декабре 2020 года. - Ред.). Минздрав имеет четкую и понятную с эпидемиологической точки зрения стратегию относительно замедления распространения COVID-19, частью которой является введение усиленного карантина в течение 8-24 января 2021 года", - отметил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек в COVID-больницах превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Степанова писал, что жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Ціна питання 981 гривня!
показать весь комментарий
11.01.2021 11:55 Ответить
+14
Ели врачи "обязаны делать тесты" , то пускай делают. Ну и конечно бесплатно. Если нет то "призывы" министра это трепалогия ни более того.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
+13
Бери и тестируй хоть всех подряд. Бери деньги из ковидного фонда и тестируй. Шо, нету фонда? А где 66 миллиардов? Нету? А кто в тюрьму пойдет за это, сволочи?!
показать весь комментарий
11.01.2021 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ціна питання 981 гривня!
показать весь комментарий
11.01.2021 11:55 Ответить
Не вводь людей в оману. Просто : не бреши. Тенст на ковід за направленням сімейного лікаря- безкоштовний. Сам пройшов 2 дні потому.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:08 Ответить
Ты дозвонился до своего семейного!? Просто повезло.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:18 Ответить
Можу порадити: відправ йому СМС, або зв'яжись по Вайберу. У тебе буде доказ, що звертався, а у твого лікаря не буде вибору іншого, крім реагування на твоє звернення.( воно ж може бути підставою для розборок)
показать весь комментарий
11.01.2021 12:25 Ответить
Ти знаєш його номер??? Тобі надзвичайно повезло!
показать весь комментарий
11.01.2021 13:06 Ответить
Ну да. На фоне этого лабораторные барыги держат ценовую планку?!)))
показать весь комментарий
11.01.2021 12:23 Ответить
очередей под лабами нет вообще , вот они и забашляли степашке кинуть клич сбросится кто чем может...
показать весь комментарий
11.01.2021 13:10 Ответить
Тенст на ковід за направленням сімейного лікаря- безкоштовний. Сам пройшов 2 дні потому.
===
І довго ти випрошував той безкоштовний)))тест? Не потому, соЛохно а -тому. 2 дні тому.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:34 Ответить
В вайбер сбросили врачу - так и так температура - открыла больничные и направление на тест. Направление выносили на улицу и отдавали с вытянутой руки - отваливай поскорее
показать весь комментарий
11.01.2021 12:38 Ответить
І що ти хочеш?. Іди на тест, безкоштовний.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:47 Ответить
Уже сходил, и в больничке своё отлежал, на сейчас считаюсь здоровым и годным к работе.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:49 Ответить
З придуркам навіть говорити не хочу. Не позорь славетне імя. Самозванець.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:45 Ответить
а потом месяц ждать резльтатов
показать весь комментарий
11.01.2021 12:50 Ответить
Сам здавав чи додому приїздили? І шо цей тест тобі дав/дасть?
показать весь комментарий
11.01.2021 13:02 Ответить
Не вводь людей в оману. Просто : не бреши. Тенст на ковід за направленням сімейного лікаря- безкоштовний. Сам пройшов 2 дні потому.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:12 Ответить
Можливо щось змінилося за останні 2 місяці, але коли ми всією сім'єю перехворіли на ковід - наша сімейний лікар ніякого направлення не давала. Сказала, що роблять тест тільки коли вже жопа. Не дивлячись на те, що у нас і нюх пропадав і все по класиці. При тому, що ми нашою лікаркою задоволені в цілому - молода та прогресивна. Потім вже самі здавали на ПЦР за власний кошт.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:46 Ответить
Не собираюсь идеализировать семейных врачей - у них наверняка есть спущенные сверху количества тестов на неделю и прочее типа максимум больничных.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:53 Ответить
Угу. Осенью жинкина сестра делала тест. Пока дождалась результата, уже и вьіздоровела.
Другой пример, декабрьский. "Доктор так и так, симптомьі потери вкуса, запаха, болит горло".
Фаренгит. Вот список лекарств. Придете через 4 дня. ВСЕ.
В перерьіве поход в "Синево", цена вопроса 1000 грн. Утром анализ, к вечеру результат. Положительньій, covid-19!
В назначенное время у врача. "Доктор, вот результатьі."
"Чего вьі с ковидом пришли? Вьі подвергаете риску других посетителей"
А тьі не догадуйся что ето ковид. Анализ мьі делали по собственной инициативе, а не по тому что тьі все, предвидящий врач".
Короче, скандаль бьіль. И хорошо что ковид в легкой форме бьіл, а то возможно кому-то из ескулапов очень сильно непоздоровилось.

А Степанов должен сдохнуть
показать весь комментарий
11.01.2021 12:48 Ответить
715 грн. Но, и это много, чтобы бежать в ДНК лабораторию после каждого чиха.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:31 Ответить
За деньги, мудила?
показать весь комментарий
11.01.2021 11:57 Ответить
Само собой.
показать весь комментарий
11.01.2021 15:11 Ответить
видать не то вкололи!
показать весь комментарий
11.01.2021 11:57 Ответить
Чихнул - минус 1000 грн. 5 раз чихнуть на минималку. Жрать потом анализы?
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
Бесплатный пестун...
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
О дятел а есть где их бесплатно сделать нищему населению ?
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
Ели врачи "обязаны делать тесты" , то пускай делают. Ну и конечно бесплатно. Если нет то "призывы" министра это трепалогия ни более того.
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
Степанов должен сдохнуть!
показать весь комментарий
11.01.2021 11:59 Ответить
где и почём ахметовский менджер не сказал?
показать весь комментарий
11.01.2021 12:01 Ответить
Призываем отдать сразу все свои бабосики, что бы потом не читать по губам через ивл куда вы их спрятали.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:04 Ответить
А что некому уже тесты впаривать по 700-1000грн/штука?
показать весь комментарий
11.01.2021 12:06 Ответить
Народ уже получше ваших врачей стал определять и лечить коронавирус и без ваших тестов и без вашей сраной медецинской рехвормы
показать весь комментарий
11.01.2021 12:07 Ответить
Далой прививки!
показать весь комментарий
11.01.2021 12:10 Ответить
Прививки нужны были вчера. На крайняк щас. Не меньше 10% уже этот вирус понюхали и имеют к нему иммунитет. На кой им эта прививка? А через полгода их будет и вовсе половина.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:43 Ответить
Мой юный Вертер, это была ирония!
показать весь комментарий
11.01.2021 12:58 Ответить
Бери и тестируй хоть всех подряд. Бери деньги из ковидного фонда и тестируй. Шо, нету фонда? А где 66 миллиардов? Нету? А кто в тюрьму пойдет за это, сволочи?!
показать весь комментарий
11.01.2021 12:09 Ответить
Справедливости ради, ни в коем разе не защищая Степанова и Ко, отмечу - лично меня врач направил на бесплатный ПЦР-тест, хотя высокой температуры уже не было (и других явных симптомов тоже). Через два дня уже был результат (к сожалению положительный). Правда в лабораторию сдавать тест нужно было ехать самому, но сделали быстро.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:09 Ответить
смак пропадав? трохи боюсь його. соседа лічили в лікарні, стало легше потім виписали і в той же день помер . кров стала як холодець
показать весь комментарий
11.01.2021 12:16 Ответить
Смак и нюх не пропадал. Но чувствовал себя хреново, почти полностью пропал аппетит.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:36 Ответить
А ко мне после записи уже полтора месяца не позвонили и не приехали. Сдал сам за большие деньги.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:35 Ответить
хотя высокой температуры уже не было (и других явных симптомов тоже).
===
Если после появления ПЕРВІХ симптомов прошло 14 дней, ты живой и симптомы не наблюдаются, то смысла в ПЦР тестировании нет. Ты - здоровый, а ПЦР тест из-за разных хвостов мертвого вируса обязательно будет положительным. ПОЛОЖИТЕ на него.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:41 Ответить
У меня температура появилась 19-го, а через два дня нормализовалась, на тест меня направили 29-го, 31-го был готов результат (положительный), мне просто продлили больничный и все. Всё моё лечение обошлось в пару таблеток парацетамола (когда температура приблизилась к 39), постоянное питье теплого (с лимоном и смородиной), ну и лежал дома (больничный мне врач выписала). А также мерил дома сатурацию.
А вот на работе мать сотрудницы оказалась в больнице с проблемами дыхания. Хорошо что был нормальный врач, вовремя выписал ремседевир (очень не бесплатно) и через два дня у нее все нормализовалось. Как кому повезет.
показать весь комментарий
11.01.2021 13:02 Ответить
У меня в семье тоже был положительный тест в начале декабря. Сделали бесплатно 2 дня. У них там было какой-то шухер в школе и сына погнали на тест.
Чесно говоря никто в семье особо ниче не заметил. Ну там сопли слегка, у кого-то температура чуть-чуть по вечерам. Собственно и все. Отсидели 2 недели на карантине
В принципе это было известно с самого начала, что 80% вирус не замечают.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:49 Ответить
Буду белой вороной здеся, но вся семья сходила в декабре на бесплатный тест по направлению от семейного.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:10 Ответить
Хто власник лабораторії*
показать весь комментарий
11.01.2021 12:18 Ответить
А я хз, в амбулатории сдавал, результат сразу врачу отправляли.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:30 Ответить
Аггга... пам'ятаєте- Ілон Маск зробив два тести зразу??
Один показав "хворий", другий "неХворий"...
Отож, покаже наш -"Лох" чи "неЛох"!
🤣🤣
показать весь комментарий
11.01.2021 12:12 Ответить
4
показать весь комментарий
11.01.2021 16:46 Ответить
3
показать весь комментарий
11.01.2021 16:48 Ответить
см. ниже
показать весь комментарий
11.01.2021 17:10 Ответить
??
показать весь комментарий
11.01.2021 17:14 Ответить
Маск
тесты
4
а
не
2
сделал
показать весь комментарий
11.01.2021 17:39 Ответить
Це тільки зараз стало зрозуміло? Може допомогти з знанням наперед? Це, зрозуміло, не шкарпетки, але скільки часу потрібно на вакцінацію? Чи будуть черги? Чи є достатня кількість епінефрину?
показать весь комментарий
11.01.2021 12:13 Ответить
Бабка на кофейной гуще и то дает выше результат, чем эти тесты. Смысла в них не вижу.
У кого денег много, а ума мало, могут сделать хоть 4 теста и результат будет 50% (два покажут, что есть, а два, что нет, как у Маска.)
показать весь комментарий
11.01.2021 12:16 Ответить
Кто виноват? И , что делать?
показать весь комментарий
11.01.2021 12:27 Ответить
выходит нас с вором Порошенко обманули ?
ворье то все при зеленском оказывается ......
показать весь комментарий
11.01.2021 12:21 Ответить
...с тарифов лавандоса нет так хоть так мотанем!) объявляйте локдаун на год. для принятия бюджета 2022) уже и Албания даже соскакивает, начали прививки, олени)
показать весь комментарий
11.01.2021 12:25 Ответить
Моей знакомой сделали безплатно, сказала что контактировала.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:29 Ответить
Да я не против - просто врачи категорически не направляют на бесплатный тест (то ли указка такая,то ли еще что то),а платить 1000-2000грн в частной конторе как то не очень на руку - денег маловато...хотя обещали конец эпохи бедности.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:32 Ответить
просто врачи категорически не направляют на бесплатный тест
===
золотые слова...
показать весь комментарий
11.01.2021 12:48 Ответить
Слушать этого Степанова противно! Я записался у семейного врача. прошло полтора месяца, никто не приехал и не позвонил. Сплошная ложь.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:32 Ответить
Записался это как? На приём с 10:00 до 10:15? Ачо не сходил?
показать весь комментарий
11.01.2021 12:35 Ответить
Нет, по телефону. Сказали, приедут на дом.
показать весь комментарий
11.01.2021 17:21 Ответить
это для сепаров и крысчан тесты бесплатные а для пересичного украинца это стоит около от 600 до 900 гр. так что призывы этого чиновника остаются просто паровозным гудком выпущеным из трубы в туман......
показать весь комментарий
11.01.2021 12:34 Ответить
Товар не пользуется спросом, бизнес летит в трубу, А сетьевой менеджер степашка от ВОЗ превратился из рекламного агента страшилок в жалкого зазывалу.Вакцины на подходе а клиент ковид в упор не видет. Не сталось як годалось.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:36 Ответить
Степанов -больной на голову чел. Шмаркля спецом поставила этого недоумка, чтоб всё свернуть на него. А украдено уже порядочно.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:47 Ответить
стєпанов, ізиді. виродок.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:53 Ответить
Вкрвй обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закони Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
показать весь комментарий
11.01.2021 13:19 Ответить
Денег дайте и будут тестироваться и днём и ночью
А так, Степанов понты гоняет, типа заботится .
Короче цирк для Зе лохтората
показать весь комментарий
11.01.2021 13:28 Ответить
сделай себе тест на наличие мозгов
показать весь комментарий
11.01.2021 14:58 Ответить
всех по желанию тестировать не получится. за бесплатность.. ПЛР тесты оплачивают из городского бюджета. цито тест(250 гр) оплачивает доктор из тех 410, что перечислило государство на пациента
показать весь комментарий
11.01.2021 15:52 Ответить
 
 