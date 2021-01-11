Призываем украинцев делать тест на COVID-19 при появлении любых симптомов ОРВИ, - Степанов

Минздрав призывает граждан Украины делать тест на выявление COVID-19 в случае возникновения каких-либо симптомов ОРВИ.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МОЗ.

"Со своей стороны врачи должны направить на бесплатный тест как пациентов с симптомами ОРВИ, так и лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19 (согласно новым стандартам оказания медицинской помощи, которые были изменены в декабре 2020 года. - Ред.). Минздрав имеет четкую и понятную с эпидемиологической точки зрения стратегию относительно замедления распространения COVID-19, частью которой является введение усиленного карантина в течение 8-24 января 2021 года", - отметил Степанов.

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Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Степанова писал, что жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения.