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Крым - открытая рана для России, мы хорошо насыпали соли на нее, - Кулеба

Крым - открытая рана для России, мы хорошо насыпали соли на нее, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает вопрос оккупированного Крыма открытой раной для России.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у МИД есть информация о том, что Россия будет прилагать немало усилий на всех уровнях, чтобы минимизировать успех Крымской платформы.

"Несмотря на позицию России, будто вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на Крымскую платформу показала: Крым для России - открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен. Крым – именно та тема, которая должна болеть России очень сильно", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина вернет Крым и этот факт "не должны ставить под сомнение ни на миг".

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Автор: 

Крым (26427) МИД (7011) оккупация (10202) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
Ти тут яким боком, Кулеба?
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11.01.2021 12:05 Ответить
+8
Крим для України ампутований. І ця ампутація врятувала Україну. Ватне населення Криму Україну не визнають. І лугандон не визнає. Вони визнають уесесер. Вони ненавидять українську мови, українську історію, українську культуру, українські традиції. Мешканці Криму, та лугандону - не українці. Влада бреше, що вони хочуть назад в Україну.
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11.01.2021 12:08 Ответить
+7
Кулеба ,шо ты куришь ? Рана это когда летят под откос поезда ,и рвутся мосты ,когда земля горит под ногами оккупантов а так это просто слова ...
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11.01.2021 12:11 Ответить
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Ти тут яким боком, Кулеба?
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11.01.2021 12:05 Ответить
мабуть знатний посіпака.
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11.01.2021 12:06 Ответить
Так это он в 15 году с принтом на спине электроопоры подрывал и требовал перекрытия канала , а теперь за его проделки незаконно Рифа судят
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11.01.2021 12:41 Ответить
Створили Кримську платформу.
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11.01.2021 13:11 Ответить
Крымчанам, весной 14 года, российские пропагандисты евреи Киселевы и Соловьевы «промыли мозги», что в Крым с Западной Украины движутся железнодорожные пассажирские поезда с «биндеровцами», которые будут вырезать русскоговорящих крымчан.
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с Украины, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
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11.01.2021 14:26 Ответить
Кунжутович бомбит отстойники.
Российские оккупанты, артиллеристы Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки ВСУ на Крым» со стороны Херсонской области, ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск.
Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков,металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона.
Россияне сдают купленные заранее путевки в здравницы Крыма. Турагентства терпят убытки.
Куда бы ни пришел «Русский мир», там сразу возникают серьезные проблемы с жизнеобеспечением оккупированных территорий или вообще наступает экологический катаклизм.
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11.01.2021 14:29 Ответить
Так раніше туди за сіллю і їздили.
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11.01.2021 12:05 Ответить
Успіхів нам! Але на швидке рішення надії мало.
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11.01.2021 12:06 Ответить
Зєля хіба собі може насипати
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11.01.2021 12:11 Ответить
Зачем насыпать, если можно макнуть в солонку.
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11.01.2021 12:16 Ответить
Крим для України ампутований. І ця ампутація врятувала Україну. Ватне населення Криму Україну не визнають. І лугандон не визнає. Вони визнають уесесер. Вони ненавидять українську мови, українську історію, українську культуру, українські традиції. Мешканці Криму, та лугандону - не українці. Влада бреше, що вони хочуть назад в Україну.
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11.01.2021 12:08 Ответить
Дык, чемодан, вокзал, за паребрик.
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11.01.2021 12:14 Ответить
"Дык", половину страны за паребрик ???...
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12.01.2021 08:40 Ответить
Нічого, поїдуть за єрефією! Земля наша!!! А в єрефіїї землі хоть відбавляй, ато вся сволота кацапська попріїздила ср..аку свою хотіли гріть! Особливо відставники, вся південна частина Криму заселена їми!
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11.01.2021 12:26 Ответить
Їх з сім'ями без винятку нах.....
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11.01.2021 12:33 Ответить
А кто этим отставникам рашинским давал гражданство? Не наши ли власти? Все отслужившие не возвращались к себе в рашистский Мухосранск, а оседали в Севастополе, на ЮБК, Симферополе, Евпатории, и тут же получали гражданство. Собрали в Крыму всё КГБистское дерьмо, вместе с их жёнами, любовницами и их вылупками.
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11.01.2021 13:06 Ответить
...сколько же в тебе ненависти...сразу видно, что среди твоей родни не было военных и ты не знаешь почему именно им разрешалось поселяться на пенсии там где им хотелось...и это был не только Крым...
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12.01.2021 09:35 Ответить
...фамилия у вас о-о-очень красивая...
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12.01.2021 08:41 Ответить
Тому після повернення там мають бути скасовані вибори мінімум на 20 років поки нове покоління не виросте на українських законах і мові.І ніяких інших мов окрім кримськотатарської не мають права там бути.А до цього часу там мають бути військові адміністрації в тому числі і на Донбасі окупованому.
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11.01.2021 12:32 Ответить
...фантазер...
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12.01.2021 08:42 Ответить
коли таргани проживають на кухны, це не означаэ,що кухнянаш! коли глисти мешкають в шлунку , то це теж не означаэ шлунокнаш.
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11.01.2021 12:57 Ответить
Все «крымнашевцы», которые одобряют убийство в 2014 году расейским православным солдатом Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В. и поддерживает аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии московии против суверенной Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у белого Престола.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Российских военных министра нападения Сергея Кунжутовича Шойгу и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им Приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При аннексии украинского Крыма были нарушены сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ.
Россияне - готовьтесь!!!
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11.01.2021 14:27 Ответить
...ну, о-о-очень многА букаффф...
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12.01.2021 08:44 Ответить
вопрос к улыбающемуся куляйбе - когда, кто, сколько и чем? при той политике, которая проводится руководителем внешней политики зеленьським и его подопечным кулебом на сегодня появилась только одна "рана" - "золотой мост", предлагаемый проституткой арестовичем... там это кулеба считает раной? или что он считает раной? пусть объяснит украинцам... хватит прятаться за видеоконференциями ни о чем...
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11.01.2021 12:08 Ответить
Ай класно! Не зупиняйтесь! Продовжуйте в тому ж дусі - відведіть ще далі в глиб України війська і ще більше солі насипте п...ну.
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11.01.2021 12:09 Ответить
та да. https://crimeaua1.wordpress.com/2021/01/10/novosti-kryimnasha-*******-2234-za-10-01-2021-chto-zhe-vyi-prishlyie-nelyudi-s-nashim-kryimom-sdelali/ вот тут подробнее.
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11.01.2021 12:17 Ответить
Бг-ггг... поди Кашпировского посещали , так самоуспокоительно в своем бельме рыгоанального бревна не видеть
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11.01.2021 12:35 Ответить
...ХЕХ...
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11.01.2021 12:36 Ответить
Да, языком там строят немеренно. Вот как ты меня по яйцам своим языком пинаешь
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11.01.2021 12:19 Ответить
И лайкнули тебя два известных ********, на тройничек заманивают, так что ты долго не думай, соглашайся 😄
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11.01.2021 12:21 Ответить
И шо ото вымученый павлин там щэбэче, шо долбодятел... ПХИ... суббота-воскресень (никто его за языГ не тянул) - бухает . Понедельник-вторник - отходняки... Каарочи , аликам шо круть-верть, шо верть-круть - стерпят.
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11.01.2021 12:22 Ответить
Тю, дык, ща праздныкы... А шо там у вас с обручальным кольцом для своей ракухи?... серебряный лом тырить с завода уже прекративши? Мясом так и продолжаете запасаться , як голодный с мордора, Целыми тушами на пол года?
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11.01.2021 12:33 Ответить
Что у вас-кацапов не отнять,так это безосновательного оптимизма.
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11.01.2021 12:31 Ответить
Как джигитов возле твоего очела😜
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11.01.2021 12:38 Ответить
Бг-ггг... а чавой перебои с ***************, кабель с муйлоотсосии тянете не можете недоперетянуть?...ХЕХ...
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11.01.2021 12:41 Ответить
Кулеба ,шо ты куришь ? Рана это когда летят под откос поезда ,и рвутся мосты ,когда земля горит под ногами оккупантов а так это просто слова ...
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11.01.2021 12:11 Ответить
Дык, бкз тебя партизанский отряд никак не укомплектуют
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11.01.2021 12:39 Ответить
А что в вашей психбольнице означает БКЗ ?
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11.01.2021 12:43 Ответить
Имбецил, это значит, что без тебя общество порванного очелла неполное
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11.01.2021 12:55 Ответить
И кто же это тебе ОЧЕЛЛА порвал ? Больно было ?
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11.01.2021 13:02 Ответить
про попоболь у папки своего спроси, тебе то розвальцовывали по модному - с вазелином
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11.01.2021 14:21 Ответить
Нет ,я у бати спросил и он не подтверждает ,что драл тебя без вазелина мамку твою да ,шпилил а зад ,было дело а вот про себя это ты выдумываешь ...
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11.01.2021 14:28 Ответить
Ой дурак ! (С)
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11.01.2021 12:17 Ответить
Мені той Крим і дарма не потрібен. І не був потрібним ніколи. А ті, хто там живе, не потрібні й поготів. Кримських татар шкода. Значить треба дати їм можливість переселитися на неокуповану територію. Державна програма підтримки переселенців з окупованих територій є? Вона працює? Підримку колаборантів всі бачать. Чому Україна платить пенсії тим, хто отримав ординські паспорти? Для того, щоб і решту територій заохочувати до сепаратизму. Я вже не раз чув від ватників: "атдєлімся, і будєм палучать двє пєнсіі".
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11.01.2021 12:20 Ответить
..."крымских татар шкода" ...???...а им , всем, выехавшим с Крыма ( около 30 тыс. человек - 10% от всех крымтатар) еще в 2014 было предложено поселяться компактно в Херсонской области, поближе как бы к родной земле,но...они почему почти все предпочли в Киеве расселиться...Почему, а ???!!!
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12.01.2021 08:55 Ответить
Порох насыпал точно, а от нынешнеее руководство...только примазывается..
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11.01.2021 12:20 Ответить
Порох за 2016 рік заплатив майже мільярд рублів податку за ліпецьку фабрику. Шо насипав то насипав.
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11.01.2021 12:28 Ответить
Не бреши.
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11.01.2021 12:49 Ответить
Порох точно так же примазался. Воду ведь весной 2014 на крым дали, только усилия "партизан" закрыли канал, вырубили свет и прекратили ж/д перевозки. Тогда порох и примазался, а то целовали в ж...пу всех сепаров.
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11.01.2021 13:16 Ответить
Соль в Крыму сама вступит, из-под земли. Воду дать этим ватникам не вздумайте. Пусть просаливаются и мумифицируются. Будут рядом с Дениным лежать.
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11.01.2021 12:23 Ответить
Ну почему же....еще не фсье, еще добавим....Соды каустической производства Красноперекопска. Самая разь на рану.....
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11.01.2021 12:23 Ответить
Ой дурак. Это открытая рана для нас, а не для РФ. Это они нам не сделали и насыпали соли. Крым-это Украина. Из этого надо исходить, а не с позиции РФ.
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11.01.2021 12:33 Ответить
Так это уже оказывается рана Макшании. Это не у Украины отрезали полуостров. Куда ты насыпал соли, кулеба? Вместе с Ослом. Конкретно?
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11.01.2021 12:33 Ответить
Крим - відкрита рана для Росії, ми добре насипали солі на неї, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4128
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11.01.2021 12:35 Ответить
А ЗА ЭТОго недоколыханого , говорят, уже коржики забыли когда съели...
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11.01.2021 12:38 Ответить
Издох на поприще от перевозбуждения скрепов
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11.01.2021 13:57 Ответить
беска не каноническая...
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11.01.2021 12:59 Ответить
Не вы, ущербно-ЗЕленве, а ваши папиредники. Порох и Кровавый пастор.
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11.01.2021 13:52 Ответить
Каким местом Кулеба к этому? Сам ничего не в состоянии сделать, зато аж бегом приписывает себе чужие достиженния. Выскочка бездарная.
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11.01.2021 14:01 Ответить
Дибилы ,,,,,,,,,,,,,,, !!!!!
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11.01.2021 15:14 Ответить
Шо Зелені насипали Вагнерів до расеї падли
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11.01.2021 15:55 Ответить
Останній раз в Криму був у 2009 році. Запамяталися кругом розвішані кацапами лозунги "севастополь-крим-россія". Анексія криму кацапами почалася набагато раніше 2014 року, іще віддтоді, як кравчук і кучмо погодилися залишити їхні війська в Криму.
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11.01.2021 15:55 Ответить
 
 