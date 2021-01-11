Крым - открытая рана для России, мы хорошо насыпали соли на нее, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает вопрос оккупированного Крыма открытой раной для России.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у МИД есть информация о том, что Россия будет прилагать немало усилий на всех уровнях, чтобы минимизировать успех Крымской платформы.

"Несмотря на позицию России, будто вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на Крымскую платформу показала: Крым для России - открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен. Крым – именно та тема, которая должна болеть России очень сильно", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина вернет Крым и этот факт "не должны ставить под сомнение ни на миг".

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