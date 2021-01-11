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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением", - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет рассматривать восстановление водоснабжения в оккупированном Крыму исключительно в контексте деоккупации полуострова.

Об этом глава МИД Украины заявил в интервью изданию "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба напомнил, что в соответствии с международным правом, всю ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант.

"Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополь. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в "геноциде", обращаться в ООН, абсолютно бесперспективны", - подчеркнул министр.

По его словам, россияне создают информационный шум, пытаясь обвинить всех, но на самом деле винить можно только самих себя.

"Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением. Украина будет рассматривать его восстановления исключительно в контексте деоккупации полуострова", - подчеркнул Кулеба.

Также читайте: Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность событиями, происходящими в Вашингтоне

Автор: 

Крым (26427) оккупация (10202) россия (96267) водоснабжение (724) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Ви ж вилупки зелені вже торочите, що якщо там буде гуманітарна катастрофа, яку визнає ООН, то швиденько туди воду дасте...
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11.01.2021 12:12 Ответить
+4
И швыденько поедут на Ростов. А воду снова перекроем. Нехай ***** краденному сам ладу дает. Не может? Нехай идет нахер.
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11.01.2021 12:15 Ответить
+4
А никак нельзя воду Северо-Крымского канала беженцам сирийским перебросить, которые от ********** бомбардировок и химатак страдали? Или деткам кучерявым в Африку. У крымчан эта вода была, но они решили, что у хунтовской воды сильный привкус загнивающего запада, а это им не подходит. Им надо с привкусом кислых щей.
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11.01.2021 12:21 Ответить
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Дмитро жжєт.
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11.01.2021 12:10 Ответить
Ви ж вилупки зелені вже торочите, що якщо там буде гуманітарна катастрофа, яку визнає ООН, то швиденько туди воду дасте...
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11.01.2021 12:12 Ответить
И швыденько поедут на Ростов. А воду снова перекроем. Нехай ***** краденному сам ладу дает. Не может? Нехай идет нахер.
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11.01.2021 12:15 Ответить
Нужно уточнять, шо кремлядь вежливо довела, крысчане и не трепыхались... мать их так.
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11.01.2021 12:14 Ответить
Дуже задоволений роботою нашого міністра. Молодець.
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11.01.2021 12:17 Ответить
А моя думка: відновити поставку води, але по ціні нафти: барель за барель. Не хочуть, то це буде їх вибір.
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11.01.2021 12:19 Ответить
Вечно тебе всякая муйня в голову приходит
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11.01.2021 12:34 Ответить
Поражаюсь твоим светлым мыслям! в такой же светлой голове.
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11.01.2021 12:36 Ответить
А зачем нам СКК? У херсонских фермеров пропал дефицит воды, повысилась урожайность, низовья Днепра начали оживать. В Крыму, для населения, воды валом. СКК в Крыму разворован - плиты поснимали, оборудование украли. Зачем издеваться над природой? Крым был пустыней? Вот пускай ею и остаётся! Я ещё помню, как по дороге от Джанкоя до Евпатории и Феодосии не видели ни одного дерева - выжженная степь и перекати поле... и марево струиться. Крысчане сбегут, тогда и надо решать, с татарами, а не с той падалью что засрала и сдала п-ов врагу.
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11.01.2021 14:32 Ответить
Я же предложил продавать воду по цене нефти: барель за барель. А куда она уйдет после вала Турецкого- это их проблема.
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11.01.2021 14:48 Ответить
А никак нельзя воду Северо-Крымского канала беженцам сирийским перебросить, которые от ********** бомбардировок и химатак страдали? Или деткам кучерявым в Африку. У крымчан эта вода была, но они решили, что у хунтовской воды сильный привкус загнивающего запада, а это им не подходит. Им надо с привкусом кислых щей.
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11.01.2021 12:21 Ответить
Самим не хватает. Думаете лично Кровавый Пастор денег на плотину дал? Кагбе не так, херсонские фермеры скинулись.
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11.01.2021 12:33 Ответить
но они решили



А я думал, что на Украину рф напала. А это оказывается было решение граждан.
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11.01.2021 12:46 Ответить
"Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3396

"Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7491
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11.01.2021 12:33 Ответить
Ну да, крымнаш, а дальше хоть трава не расти....
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11.01.2021 13:37 Ответить
 
 