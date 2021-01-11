"Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением", - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет рассматривать восстановление водоснабжения в оккупированном Крыму исключительно в контексте деоккупации полуострова.
Об этом глава МИД Украины заявил в интервью изданию "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.
Кулеба напомнил, что в соответствии с международным правом, всю ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант.
"Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополь. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в "геноциде", обращаться в ООН, абсолютно бесперспективны", - подчеркнул министр.
По его словам, россияне создают информационный шум, пытаясь обвинить всех, но на самом деле винить можно только самих себя.
"Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением. Украина будет рассматривать его восстановления исключительно в контексте деоккупации полуострова", - подчеркнул Кулеба.
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А я думал, что на Украину рф напала. А это оказывается было решение граждан.