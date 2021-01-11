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"Укроборонпром" объединил в 6 холдингов 65 предприятий, с остальными - придется прощаться, - Гусев

Государственный концерн "Укроборонпром", в состав которого входят 137 предприятий, на сегодняшний день представляет собой симбиоз богатых и бедных предприятий, среди которых прибыльных ничтожно мало - 28 из 137, и засилье бедных.

Об этом написал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в своем блоге на "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день большинство предприятий "Укроборонпрома" фактически выживают, если не умирают. 137 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории, - это симбиоз богатых и бедных. 28 компаний генерируют 98% выручки, остальные - живут в режиме долгов, в т.ч. по зарплате, отсутствия оборотных средств и заказов, низкой ликвидности ", - отметил он.

По словам Гусева, в условиях рыночной экономики концерн, в том виде, в котором он существует сегодня, оказался не эффективным.

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Сегодня предприятия "Укроборонпрома" могут производить 24 тысячи различных единиц вооружения и военной техники (ВВТ) и комплектующих. Но изготавливать всю продуктовую линейку смысла нет, ведь далеко не все имеет применение. К примеру, в контуре "Укроборонпрома" есть предприятия, которые производят комплектующие для советских подводных лодок, которых нет на вооружении Украины.

В результате, государство заказывает у предприятий концерна, единственным акционерным владельцем которых оно является, лишь 36% от всего необходимого ему вооружения и военной техники. А "Укроборонпром" около 70% выручки получает за счет экспорта вооружения и военной техники за рубеж.

"Именно поэтому в процессе трансформации концерна важно отсечь то, что нам не нужно, и сфокусироваться исключительно на том, что составляет вес и ценность для обороноспособности страны. Отвечая на вопрос, какие единицы ВВТ будут покупать и Вооруженные силы Украины, и иностранный заказчик, мы определили стратегические продуктовые платформы будущего оборонного холдинга", - отметил Гусев.

Так, стратегическими продуктовыми платформами, по мнению Гусева, должны стать: ракетный комплекс "Нептун" и ракетная система "Вільха" производства Киевского конструкторского бюро "Луч"; тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" производства Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова (ХКБМ) БТР-4 и БТР-3 производства ХКБМ и Киевского бронетанкового завода; танк "Оплот" и двигатель 6ТД-2/3 производства завода имени В.А. Малышева; радары РЛС и РЕБ производства Научно-производственного комплекса "Искра"; турбины UTG32000 / 5000 производства Научно-производственного комплекса газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект".

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"Мы поставили в центр продукт, который нужен Вооруженным силам Украины - и получили контур будущего современного оборонного холдинга. Холдинга, который придет на смену нынешнему концерна. Из 137 компаний концерна мы выделили 65, которые объединили в 6 холдингов", - отметил он .

С остальными предприятиями, по словам Гусева, придется "прощаться".

"Некоторые пойдут на приватизацию, ведь они производят продукцию невоенного назначения, а некоторые прекратят свое существование. Пока мы производим продукты для старой войны, мы не готовы к войне будущего", - подчеркнул глава "Укроборонпрома".

Автор: 

Укроборонпром (1239) Гусев Юрий (67)


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Топ комментарии
+3
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
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11.01.2021 12:15 Ответить
+2
Странные дела всё-таки я наблюдаю. Ещё пару лет назад читал про то, что Укроборонпром был создан пророссийскими ставленниками для контроля и деградации украинской оборонки. Мол, его надо демонтировать и сделать эффективный стройный полугосударственный концерн. Кроме того, опыт тех же Штатов и Германии и других показывает, что национальный частный бизнес просто обязан участвовать в оборонной промышленности, при чём в большо его доле.

А теперь смотрю, что Укроборонпром, этот полудохлый государственный колосс всё никак не оторвётся от бюджетной сиски, взамен выдавая только в лучшем случае отремонтированные танки и красивые обещания и проекты. Я так понимаю. что и частный бизнес тоже пустили боком, потому что оборонные деньги лучше тратить в узком кругу госчиновников, правильно?
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11.01.2021 12:34 Ответить
+1
Скажи, що потрібно зробити, щоб ти сказав: це ДОБРЕ!
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11.01.2021 12:42 Ответить
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6 холдингів буде легше розділити між олігархами.
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11.01.2021 12:13 Ответить
Скажи, що потрібно зробити, щоб ти сказав: це ДОБРЕ!
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11.01.2021 12:42 Ответить
Скажу "Це добре", коли буду впевнений що помиляюсь. А взагалі то була іронізація, не варто сприймати всерйоз.
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11.01.2021 12:45 Ответить
Ви знаєте, скільки шкоди завдаєте ви( і не тільки ви )любій справі своєю "іронізацією"?? Ви подивіться: у нас або зло іронізують (на всякий випадок), або безпідставно критикують ( є така професія), або відверто саботують і шкодять ( є такі партії). Разом з тим: всі хочуть добра. Сумно!
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11.01.2021 12:55 Ответить
Може на мене почепите всю корупцію і зрив поставок озброєння у війська?
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11.01.2021 13:15 Ответить
Я не думаю, що ви відповідаєте за поставки озброєння. Тому ( на всякий випадок) звинувачувати вас не буду. Але раджу почитати коментарі нижче і відповісти собі: чи ми можемо щось побудувати, зробити реформи, щось змінити на краще з тим "лекторатом", який коментує цю новину.
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11.01.2021 13:30 Ответить
А с новоиспеченными олигархами, что тогда делать?
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11.01.2021 12:42 Ответить
Сократите до трех, будет по братски.
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11.01.2021 12:14 Ответить
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
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11.01.2021 12:15 Ответить
нафига они тот "Дозор-б" пихают в госпрограмму?!
есть "Новатор" и "Варта", которые превосходят "Дозор" и технически и по качеству..
не понимаю!!.. если только не коррупционный момент..
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11.01.2021 12:21 Ответить
і яке вони мають відношення до Укроборонпрому?
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11.01.2021 13:19 Ответить
нет что б им дать госзаказ.... очередные холдинги и распилы....
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11.01.2021 12:27 Ответить
Словоблудие.
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11.01.2021 12:33 Ответить
Они с Супрун из одного инкубатора.
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11.01.2021 12:37 Ответить
Странные дела всё-таки я наблюдаю. Ещё пару лет назад читал про то, что Укроборонпром был создан пророссийскими ставленниками для контроля и деградации украинской оборонки. Мол, его надо демонтировать и сделать эффективный стройный полугосударственный концерн. Кроме того, опыт тех же Штатов и Германии и других показывает, что национальный частный бизнес просто обязан участвовать в оборонной промышленности, при чём в большо его доле.

А теперь смотрю, что Укроборонпром, этот полудохлый государственный колосс всё никак не оторвётся от бюджетной сиски, взамен выдавая только в лучшем случае отремонтированные танки и красивые обещания и проекты. Я так понимаю. что и частный бизнес тоже пустили боком, потому что оборонные деньги лучше тратить в узком кругу госчиновников, правильно?
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11.01.2021 12:34 Ответить
Правильно. Разве не в этом смысл существования Украинского Государства, по мнению гос.чиновников? Частный бизнес слишком прагматичен для поддержания статус кво
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11.01.2021 12:52 Ответить
А патронного завода нет до сих пор.
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11.01.2021 12:36 Ответить
и с пуштуном тоже?)
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11.01.2021 12:41 Ответить
Соросячая выучка у этого гуся, ему оборонные предприятия мешают даже во время войны.
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11.01.2021 12:43 Ответить
Так и есть. klymenko-time.com/dose/novyj-glava-ukroboronproma-yurij-gusev/

И, естественно, в наблюдательный совет программы входит фонд Сороса, Transparency International Ukraine и уже упомянутый ЦПК. То есть, новых лидеров в Украине снова ищут именно иностранцы для реализации собственных интересов.
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11.01.2021 12:49 Ответить
учитесь правильно управлять! вот оно, новое поколение... новые ынжынэры, управленцы... взяли новейший приемник, разобрали... а когда заново собрали, то половина деталей оказалась ненужной... правда, то, что приемник не работает - фигня... главное - собрали в ту же коробку...
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11.01.2021 12:47 Ответить
и это сказало гусев - "На сегодняшний день большинство предприятий "Укроборонпрома" фактически выживают, если не умирают. 137 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории, - это симбиоз богатых и бедных. 28 компаний генерируют 98% выручки, остальные - живут в режиме долгов, в т.ч. по зарплате, отсутствия оборотных средств и заказов, низкой ликвидности "... практически, в нормальной стране он бы этим сам себе подписал приговор... и себе, и предыдущим манагерам... но не в Украине...
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11.01.2021 12:49 Ответить
Абрамявичус недостаточно настойчиво разваливал Укроборонпром. Передали дело патентованому отморозку.
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11.01.2021 12:53 Ответить
а ти пєтушило можеш пояснити нафіга Україні заводи, що випускають запчастини до радянських підводних човнів?
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11.01.2021 13:24 Ответить
Для того, чтобы дебилам не пришлось защищать территориальные воды с вилами на надувном матрасе.
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11.01.2021 15:36 Ответить
ти ідіотик будеш ці запчастини до надувних матрасів чіпляти
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11.01.2021 16:46 Ответить
С соросовским гусем кроме надувных матрасов ничего не останется. Нужен глава оборонпрома, который может наладить военную кооперацию с Польшей, Грецией, Чили, Бразилией, Аргентиной, с кем угодно. Украине несколько подводных лодок в Черном и Средиземном морях совсем бы не помешали.
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12.01.2021 01:23 Ответить
Вали на ферму, убирай гной за коровами. Зачем нам ядерное оружие, зачем нам стратегическая авиация, зачем нам ракетные войска, зачем заводы и верфи.Что ты вылезло сюда со своим куринным мозгом, который гипнотизируется одним движением руки соросовских пропагандонов?
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12.01.2021 01:49 Ответить
а кто будет делать патроны и снаряды???? петя-трепло, "обещало" пять лет! теперь вова -муму пошёл "протоптанной" дорожкой.
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11.01.2021 13:41 Ответить
дерибан-деребанчик.....))
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11.01.2021 14:55 Ответить
прощаться будут с порезкой "на метал"?))) кто будет резать кто будет считать сколько и на сколько порезали?))) дайте ринату линидычу...он умеет
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11.01.2021 14:56 Ответить
 
 