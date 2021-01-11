Пьяный мужчина сломал запястье полицейскому в Киеве, ему грозит до пяти лет лишения свободы. ФОТО
В Киеве во время задержания пьяный мужчина, совершавший насилие в отношении своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери сломал запястье патрульном полицейскому, прибывшему на место происшествия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киеваа.
"На спецлинию "102" обратилась несовершеннолетняя девушка, которая сообщила, что в квартире на проспекте Правды отчим в состоянии алкогольного опьянения ссорится и угрожает физической расправой ей и ее матери. Для урегулирования конфликта на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции.
Правоохранители пытались прекратить конфликт мирным путем, однако нарушитель на замечания не реагировал, толкал полицейских и вел себя агрессивно. Поэтому патрульные приняли решение задержать дебошира, надев на него наручники, однако последний оказал сопротивление и ударил полицейского, сломав ему запястье", - сказано в сообщении.
Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 30-летний уроженец Запорожской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство. Кроме того, злоумышленник систематически привлекался к административной ответственности за семейное насилие.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Я чёто не понял... он будучи в детском садике кого-то горшком порешил? Или какого хрена он с умышленным убийством в 30 лет уже на свободе?
Там же нормальных людей почти не осталось. Толковые поувольнялись, не желая служить под началом кретинов и отчаявшись получать, хотя бы, обещанную зарплату, а патрульная полиция с улиц нашего областного центра почти исчезла вместе в Приусами.
Единственный, кто в шоколаде от реформы полиции, так это любитель французских вертолетов и поездов.
ну если эти две с таким живут, то кто им доктор? на зону будут бегать еще к нему и носить вкусняшки