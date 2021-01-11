Пьяный мужчина сломал запястье полицейскому в Киеве, ему грозит до пяти лет лишения свободы. ФОТО

В Киеве во время задержания пьяный мужчина, совершавший насилие в отношении своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери сломал запястье патрульном полицейскому, прибывшему на место происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киеваа.

"На спецлинию "102" обратилась несовершеннолетняя девушка, которая сообщила, что в квартире на проспекте Правды отчим в состоянии алкогольного опьянения ссорится и угрожает физической расправой ей и ее матери. Для урегулирования конфликта на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции.

Правоохранители пытались прекратить конфликт мирным путем, однако нарушитель на замечания не реагировал, толкал полицейских и вел себя агрессивно. Поэтому патрульные приняли решение задержать дебошира, надев на него наручники, однако последний оказал сопротивление и ударил полицейского, сломав ему запястье", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 30-летний уроженец Запорожской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство. Кроме того, злоумышленник систематически привлекался к административной ответственности за семейное насилие.

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Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.