РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5466 посетителей онлайн
Новости
8 339 24

Пьяный мужчина сломал запястье полицейскому в Киеве, ему грозит до пяти лет лишения свободы. ФОТО

Пьяный мужчина сломал запястье полицейскому в Киеве, ему грозит до пяти лет лишения свободы. ФОТО

В Киеве во время задержания пьяный мужчина, совершавший насилие в отношении своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери сломал запястье патрульном полицейскому, прибывшему на место происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киеваа.

"На спецлинию "102" обратилась несовершеннолетняя девушка, которая сообщила, что в квартире на проспекте Правды отчим в состоянии алкогольного опьянения ссорится и угрожает физической расправой ей и ее матери. Для урегулирования конфликта на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции.

Правоохранители пытались прекратить конфликт мирным путем, однако нарушитель на замечания не реагировал, толкал полицейских и вел себя агрессивно. Поэтому патрульные приняли решение задержать дебошира, надев на него наручники, однако последний оказал сопротивление и ударил полицейского, сломав ему запястье", - сказано в сообщении.

Пьяный мужчина сломал запястье полицейскому в Киеве, ему грозит до пяти лет лишения свободы 01
Фото: сайт полиции

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 30-летний уроженец Запорожской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство. Кроме того, злоумышленник систематически привлекался к административной ответственности за семейное насилие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель в Умани устроил ДТП, чуть не сбил патрульного и дрался при задержании. ВИДЕО

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Киев (25710) нападение (2230) патрульная полиция (1815)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Алкаш, вбивця, бандюк - але хрестик носить... Віруючі - вони такі...
показать весь комментарий
11.01.2021 12:35 Ответить
+8
Оцените красоту игры - вернули в семью,где он совершал насилие ,для отбытия ночного ареста.Стоя аплодирую!
показать весь комментарий
11.01.2021 12:44 Ответить
+4
Видно що воно бидло по життю, такі повинні на нарах гнити, а краще - під нарами
показать весь комментарий
11.01.2021 12:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ща аваков пистолетом мусора наградит
показать весь комментарий
11.01.2021 12:25 Ответить
Крепкая видать челюсть у мужика!
показать весь комментарий
11.01.2021 12:47 Ответить
что-то я даже не подумал про такую версию
показать весь комментарий
11.01.2021 12:51 Ответить
Красный пояс - Запорожье. Да еще и с историей отсидки... Неудивительно...
показать весь комментарий
11.01.2021 12:26 Ответить
Видно що воно бидло по життю, такі повинні на нарах гнити, а краще - під нарами
показать весь комментарий
11.01.2021 12:26 Ответить
Накачался на зоне а мог ведь и по голове попасть ,ну а ментам надо больше кальция употреблять а то кости как стекло ..
показать весь комментарий
11.01.2021 12:27 Ответить
Лучше бы по голове - там у них нет жизненно важных органов (кроме рта, естественно).
показать весь комментарий
11.01.2021 12:38 Ответить
Глаза ещё имеются,которые видят где что плохо лежит ...
показать весь комментарий
11.01.2021 12:40 Ответить
Алкаш, вбивця, бандюк - але хрестик носить... Віруючі - вони такі...
показать весь комментарий
11.01.2021 12:35 Ответить
По обеим сторонам от Христа висели как раз бандюки. Так что они считают, что тоже, каким-о боком при делах.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:47 Ответить
особенно доставляет Тупицкий - всю страну посадил на бутылку, опустил Зелю, снял виллу за 12 косарей, зато с крестиком))))
показать весь комментарий
11.01.2021 12:54 Ответить
ну а если булицай напал на гражданина? пусть докажет видеозаписью, что он не нападал на пострадавшего от полицейского произвола гражданина Украины!
показать весь комментарий
11.01.2021 12:39 Ответить
Оцените красоту игры - вернули в семью,где он совершал насилие ,для отбытия ночного ареста.Стоя аплодирую!
показать весь комментарий
11.01.2021 12:44 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2021 14:32 Ответить
Десяток відсидів, пяток дадуть. А ти, лох плати податки, утримуй і думай чого доміггя ти. І баба була і жив за шось. А в тебе тарифи в голові!
показать весь комментарий
11.01.2021 12:44 Ответить
" 30-летний уроженец", "который недавно освободился", "отбывал наказание за умышленное убийство"
--
Я чёто не понял... он будучи в детском садике кого-то горшком порешил? Или какого хрена он с умышленным убийством в 30 лет уже на свободе?
показать весь комментарий
11.01.2021 12:45 Ответить
Государство - банкрот. Нет денег не на что. А уж тем более на содержание заключенных. Поэтому и тюрьмы закрывают, и сажают только в крайних случаях, и сроки дают минимальные и УДО лепят всяким отморозкам. Лишь бы уменьшить расходы госбюджета. Не умеющий зарабатывать - вынужден экономить.
показать весь комментарий
11.01.2021 13:26 Ответить
Не особо государство и наэкономило.. всёравно вернулся "домой".
показать весь комментарий
11.01.2021 13:41 Ответить
Потенційний працівник апарату Малюськи)
показать весь комментарий
11.01.2021 12:48 Ответить
Скоро ментов, приехавших на вызов, пянь будет просто сдувать с ног, даже бить не потребуется.
Там же нормальных людей почти не осталось. Толковые поувольнялись, не желая служить под началом кретинов и отчаявшись получать, хотя бы, обещанную зарплату, а патрульная полиция с улиц нашего областного центра почти исчезла вместе в Приусами.
Единственный, кто в шоколаде от реформы полиции, так это любитель французских вертолетов и поездов.
показать весь комментарий
11.01.2021 12:51 Ответить
Кроме того, злоумышленник систематически привлекался к административной ответственности за семейное насилие. Источник: https://censor.net/ru/n3241024\\\\\\\\

ну если эти две с таким живут, то кто им доктор? на зону будут бегать еще к нему и носить вкусняшки
показать весь комментарий
11.01.2021 12:53 Ответить
Любят, что не понятно?!))
показать весь комментарий
11.01.2021 12:56 Ответить
30 лет, он уже отсидел за УМИШЛЕННОЕ убийство. отмудохал мента и сидит дома под ночным арестом. 1 убийца не кается и не изолирован. 2 сколько он получил за убийство. 3 сколько ему было лет. 5 почему не закрили?
показать весь комментарий
11.01.2021 13:12 Ответить
А почему не хулиганка? Полицейские же выжил!
показать весь комментарий
11.01.2021 18:24 Ответить
 
 