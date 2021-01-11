В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность выхода РФ с полуострова, - глава МИД Кулеба
На повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен только один вопрос - Украина и международные партнеры обсудят, как Российская Федерация будет уходить с оккупированного полуострова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, украинская сторона не будет возражать, если Россия примет участие в саммите Крымской платформы, поскольку нужно обеспечить переговорный процесс.
"Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма...Приглашаю!", - ответил Кулеба на вопрос относительно того, будет ли возражать украинская сторона, если Россия согласится принять участие в саммите "Крымской платформы".
"В повестке дня переговоров будет только один вопрос - модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем", - добавил Кулеба.
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Российские оккупанты, артиллеристы Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки ВСУ на Крым» со стороны Херсонской области, ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск.
Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков,металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона.
Россияне сдают купленные заранее путевки в здравницы Крыма. Турагентства терпят убытки.
Куда бы ни пришел «Русский мир», там сразу возникают серьезные проблемы с жизнеобеспечением оккупированных территорий или вообще наступает экологический катаклизм.
Крымчанам, весной 14 года, российские пропагандисты евреи Киселевы и Соловьевы «промыли мозги», что в Крым с Западной Украины движутся железнодорожные пассажирские поезда с «биндеровцами», которые будут вырезать русскоговорящих крымчан.
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с Украины, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
11 января в 04:02
Телеграм-канал «Генерал СВР», известный публикациями инсайдерской информации из Кремля и оперативных источников, сливаемых конкурирующими силовыми кланами путинского режима, рассказал о некоторых методах ведения гибридной войны Москвы против стран Запада.
Авторы материала пишут, что внешняя политика всегда занимала и увлекала Путина несравнимо больше, чем внутренняя. Кремлевский главарь вдруг «осознал», что «масштаб России слишком мал для размаха его личности».
Стать одним из «великих мировых правителей» и «вершить мировую историю» - стало его желанием и мечтой, как минимум с 2006 года. К этому же времени относится и затаённая обида на Запад, который не разделил с Путиным его тайное вожделение.
Обида эта вылилась в «Мюнхенскую речь» в 2007 году, когда он фактически обвинил страны НАТО в нарушении договоренности о том, что альянс не будет расширяться на восток к границам России. На самом деле, это была обида за то, что на Западе не считаются с его личными интересами и не воспринимают как равного, и относятся к нему снисходительно.
Это было его субъективное мнение, но, так как к тому времени он уже начинал считать, что Россия - это он, личные обиды были экстраполированы на глобальный уровень.
С 2007 года стали разрабатываться планы по противостоянию НАТО методами, которые впоследствии получили название «гибридной войны». В 2007 году были запущены «механизмы противодействия» Западу.
К третьему сроку президентства Путина в 2012 году был разработан и принят широкомасштабный план противостояния НАТО гибридными методами, состоящий из серии спецопераций.
Путин отдал приказ приступить к работе по подготовке к проведению в жизнь принятых планов гибридной войны. Одной из таких спецопераций стала компания влияния. на политику экономическими ресурсами.
Это известный, эффективный и давний метод борьбы, но в Кремле решили действовать так, чтобы это был дестабилизирующий и мощный удар, да ещё, чтобы сразу не поняли, откуда все это идёт.
Объектом для удара был выбран Евросоюз. Против США Путин даже не хотел обсуждать никаких планов, понимая уровень возможных проблем, если эти планы всплывут даже на этапе подготовки.
Фальшивая валюта - удар по экономике, а очень-очень много фальшивой валюты, введенной в оборот в очень короткий период времени, это серьёзный удар по экономике, особенно если это происходит на фоне коллапса банковской системы Европы, который был другой спецоперацией и являлся частью «Большого плана».
Перед началом спецоперации в режиме строжайшей секретности («Генерал СВР» намекает, что в Чечне) было размещено специальное оборудование и доставлены материалы для производства фальшивых евро очень высокого качества, не определяемых большинством бытовых детекторов.
В 2012 году было начато производство банкнот номиналом 20, 50 и 100 €. Далее готовая продукция через Украину (чужими руками) попадала в Венгрию и далее оседала в тайниках на территории Венгрии, Италии, Австрии и Греции.
Тайники в основном находились на территории коммерческих структур, аффилированных с солнцевской преступной группировкой. В 2012-13 годах на территорию Украины фальшивая валюта ввозилась чартерными авиарейсами в Харьков, а с 2014 года - контрабандным путём на российско-украинском участке границы в Харьковской области.
При перевозке пользовались услугами контрабандиста по кличке «Макар» (личность известная в узких кругах, имеет два гражданства). Ответственным за транспортировку груза по территории Украины одно время был скончавшийся в конце прошлого года, мэр Харькова Геннадий Кернес.
Перевалочным пунктом в Харькове был банк «Золотые ворота», принадлежавший частично Кернесу и Михаилу Добкину. Именно утечка информации о фальшивых евро и стала поводом для убийства Вадима Вишневського - номинального хозяина банка.
В общей сложности было напечатано не менее 40 миллиардов евро. К началу 2020 года 20 миллиардов находились на территории Европы ещё 20 миллиардов в Африке, Южной Америке и Азии.
По данным телеграм-канала «Генерал СВР» на сегодня из-за утечек информации, в т.ч. и благодаря деятельности авторов данного канала, основные работы по этой гибридной спецоперации были свернуты, фальшивые купюры частично из Европы вывезены.
«Генерал СВР» утверждает, что некоторые европейские и украинские политики, были частично посвящены в спецоперацию и являлись частью глобального плана. Телеграм-канал обещает позже назвать их имена.
Авторы материала выдвинули предположение, что всем фигурантам данного дела стоит побеспокоиться о личной охране, т.к. Путин попытается их убить, как опасных свидетелей.
При этом «Генерал СВР» анонсировал скорую публикацию более подробных деталей гибридной спецоперации Кремля по экономической дестабилизации Евросоюза.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Вопрос "...кто и для чего спокойно даёт..." считаю риторическим.
Но, зная всю мерзость расиянцев, считаю очень похожей на правду эту статью.
То эта платформа = набор должностей с неплохими зарплатами за счет бюджета с нулевым выхлопом ибо любое ее решение рф не выполнит по умолчанию.