В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность выхода РФ с полуострова, - глава МИД Кулеба

На повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен только один вопрос - Украина и международные партнеры обсудят, как Российская Федерация будет уходить с оккупированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская сторона не будет возражать, если Россия примет участие в саммите Крымской платформы, поскольку нужно обеспечить переговорный процесс.

"Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма...Приглашаю!", - ответил Кулеба на вопрос относительно того, будет ли возражать украинская сторона, если Россия согласится принять участие в саммите "Крымской платформы".

"В повестке дня переговоров будет только один вопрос - модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем", - добавил Кулеба.

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