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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун не даст результат из-за работающих детсадов и общественного транспорта, - эпидемиолог Александрин

Локдаун не даст результат из-за работающих детсадов и общественного транспорта, - эпидемиолог Александрин

"Карантин зимних каникул" не будет эффективен из-за работающих детских садов и общественного транспорта.

Об этом заявил глава общественной организации "Инфекционный контроль" Андрей Александрин в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.

"Во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт, поэтому никакого эффекта от него не будет", - сказал врач.

По словам эпидемиолога, в Украине "движущей силой" распространения COVID-19 являются дети.

"Да, дети не находятся в группе риска, но они очень хорошо передают коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек. В нашей стране с детским населением никто не работает, его никто не тестирует. И второй фактор - общественный транспорт. Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел там порядок", - сказал врач.

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Александрин Андрей (2)


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Топ комментарии
+4
А Буковель???
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11.01.2021 12:46 Ответить
+4
А закінчиться перед днюхою Найвеличнішого. Знову - совпаденіє?
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11.01.2021 12:52 Ответить
+3
Локдаун не даст результата. Потому что локдаун - это когда все сидят дома и едят гречку с консервами, а не бродят по АТБ в поисках носков.
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11.01.2021 12:47 Ответить
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А Буковель???
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11.01.2021 12:46 Ответить
А Буковель тоже транспорт
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11.01.2021 13:00 Ответить
А нічого, що ні в США, ні в Іспанії, ні в Італії, ні в Британії не зупиняли ні метро, ні наземний громадський транспорт? А там епідеміологічна ситуація в рази гірша була!
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11.01.2021 12:47 Ответить
там також забиті маршрутки їздять?
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11.01.2021 12:50 Ответить
А яка різниця, що забите - маршрутка чи вагон метро??
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11.01.2021 12:52 Ответить
Британія закривала у квітні під час локдауну...
Департамент транспорту Лондона вирішив закрити до 40 станцій метро у місті через поширення коронавірусу. «З четверга до 40 станцій метро (Лондона - ред.), які не перетинаються з іншими лініями, будуть зачинені до подальшого оголошення», - йдеться у повідомленні.У Департаменті транспорту міста додали, що також тимчасово припиняється рух метро у нічний час.Зазначається, що у британській столиці також зменшується кількість автобусів на вулицях.
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11.01.2021 14:12 Ответить
У Лондоні всього 270 станцій, тобто закрили аж 15%)) А у нічний час закривали, бо в них метро ЦІЛОДОБОВЕ (як і у Нью-Йорку), то воно працювало умовно до 0:00, як у Києві зазвичай!

Обмеження метро (на вхід, на час роботи) були багато де, але саме повністю не закривали НІДЕ!
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11.01.2021 14:16 Ответить
Кстати, в Лондонском метро - 270 станций и 11 веток!
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11.01.2021 16:09 Ответить
Локдаун не даст результата. Потому что локдаун - это когда все сидят дома и едят гречку с консервами, а не бродят по АТБ в поисках носков.
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11.01.2021 12:47 Ответить
КаранАтинный локдаун найвелiчнiшого ЛохДауна начался.
Начался и отпуск "квартал 95".
Совпадение?!
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11.01.2021 12:48 Ответить
А закінчиться перед днюхою Найвеличнішого. Знову - совпаденіє?
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11.01.2021 12:52 Ответить
В цьому локдауні стільки ж сенсу, скільки мозку в голові у виборців Зе. Просто треба пи?%ити людей за відсутність масок, власників кафе\магазинів за недотримання карантинних правил (там дистанцій, допуск людей без масок тощо), перевізників за недотримання правил. Всі, хто можуть - мають працювати з дому. Але оця вся хрінь, що шкарпеток купити не можна - це капець.
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11.01.2021 12:51 Ответить
Шкарпетками треба було запасатись до 19.04.2019. ))
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11.01.2021 12:53 Ответить
Я вже не кажу про нормальне тестування тощо.
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11.01.2021 12:54 Ответить
Ойойой, в Киеве не видел ни одного без маски в магазине, а в на югах всем на них начхать и результат както слабо отличается, да можно сказать и никак.

Что скажет чел с зачатками мышления? А вот что - раз результат не отличается, значит до задницы маски.

И будет прав.
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11.01.2021 12:58 Ответить
Людина із зачатками мишлення зразу згадає про різницю в густині населення, кількості контактів і кількості населення в цлому в мегаполісі і "на югах". І зробить висновок, що маски працюють. Або може ввімкне ці зачатки та подивиться якийсь наково-популярний фільм про це. Або хоча б взагалі задумається про щось.
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11.01.2021 13:01 Ответить
Дадада, офигенно по разному набиваются маршрутки в мегаполисах и не очень. И к парикмахер в мегаполисе одновременно пятерых стижёт, а за пределами двое в день.
Ага
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11.01.2021 13:07 Ответить
навіть людина з БАЗОВИМ мисленням не буде згадувати про різницю в густині населення, кількості контактів і кількості населення в цлому в мегаполісі і "на югах".
І це не потрібно,
для Цього делеговано повноваження владі оголошувати у разі потреби карантин
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11.01.2021 14:15 Ответить
Будя нас ужо пужаты, мы ужо пужатые!
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11.01.2021 12:52 Ответить
ТРЕБУЕМ КОМПЕНСАЦИИ !!! 8000 даже на налоги не хватило! Зебелы платите бабки!
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11.01.2021 12:52 Ответить
Чудеса медицины по схемам Зеленского - "... Статистика захворюваності до Нового року очікувано знизилася, але хворих не стало менше"
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11.01.2021 12:55 Ответить
согласен
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11.01.2021 12:55 Ответить
Нічо, Найнікчемніший указ видасть, щоб пандемія завершилась - і всьо!
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11.01.2021 12:56 Ответить
да, жесткий локдаун работает, если он жесткий. И транспорт тут - явно малодушие
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11.01.2021 12:59 Ответить
Морячок⚓Новогодняя ёлка
@akvevitt
·
9 янв.
Если в слове "локдауна" поменять буквы местами, то получится "клоунада" (с) не мое, очень повеселило
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11.01.2021 13:00 Ответить
Мабуть це тому, що заявленi та реальнi цiлi локдауна дещо рiзнi.

"‎‎09.‎01.‎2021
В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу групп товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев."
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11.01.2021 13:02 Ответить
Оптом буду закупаться у знакомых ФОПов всем необходимым на локдаунскую заначку, чтоб была, но крупные торговые сети моих бабок не увидят. Скотобаза, а не власть.
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11.01.2021 13:37 Ответить
осподи, ну всегда можно изменить статистику... и все будет в полном порядке, локдаун обязательно подействует...
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11.01.2021 13:02 Ответить
Ну вони навіть на це не спромоглися))) Бо якщо вірити статистиці, то хворих у нас щодня виявляють в 2-3 рази менше, ніж на початку грудня! То нафіга локдаун, як за статистикою кількість хворих падає, а не росте???
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11.01.2021 13:04 Ответить
А идиот Степанов сказал,что карантин жёсткий.)
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11.01.2021 13:04 Ответить
Куда жестче. Носки под запретом. Хорошо, что я запасливый. Но дело принципа. Степашка, поясни, с научной точки зрения, как носки заражают население короновирусом. Желательно наглядно, в виде схемы, а не бла -бла - бла..
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11.01.2021 13:41 Ответить
дибіл,з дибіла....треба цього дибіла інфекціоніста разом з його родиною на пів року ізолювати без зарплати,і побачим що воно заспіває,дибіл-розвалив медицигу і розсуждає
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11.01.2021 13:21 Ответить
Вот даже карантин выходного дня дал, с чего вдруг нет?
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11.01.2021 13:35 Ответить
Семь пятниц у санитарных врачей.Семигетманщина в Украине.
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11.01.2021 13:54 Ответить
Як злітати по нові штами коронавірусів в Лондон тупорилим бобрам з України, то для них локдауна не має, як і його немає і для хабарника Тупицького в Дубаях, а кріпаків і мілких ділків можна щімити тотальною не свободою, як пальці селянина-одноосібника в дверях буксирною бригадою комсомольців-активістів в 1933 році.
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11.01.2021 14:27 Ответить
Не думав шо при моєму житті прийдуть до влади дебіли, але нарід 73 теж дебільний
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11.01.2021 15:52 Ответить
 
 