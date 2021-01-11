Локдаун не даст результат из-за работающих детсадов и общественного транспорта, - эпидемиолог Александрин

"Карантин зимних каникул" не будет эффективен из-за работающих детских садов и общественного транспорта.

Об этом заявил глава общественной организации "Инфекционный контроль" Андрей Александрин в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.



"Во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт, поэтому никакого эффекта от него не будет", - сказал врач.



По словам эпидемиолога, в Украине "движущей силой" распространения COVID-19 являются дети.



"Да, дети не находятся в группе риска, но они очень хорошо передают коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек. В нашей стране с детским населением никто не работает, его никто не тестирует. И второй фактор - общественный транспорт. Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел там порядок", - сказал врач.

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