Локдаун не даст результат из-за работающих детсадов и общественного транспорта, - эпидемиолог Александрин
"Карантин зимних каникул" не будет эффективен из-за работающих детских садов и общественного транспорта.
Об этом заявил глава общественной организации "Инфекционный контроль" Андрей Александрин в интервью "Обозревателю", передает Цензор.НЕТ.
"Во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт, поэтому никакого эффекта от него не будет", - сказал врач.
По словам эпидемиолога, в Украине "движущей силой" распространения COVID-19 являются дети.
"Да, дети не находятся в группе риска, но они очень хорошо передают коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек. В нашей стране с детским населением никто не работает, его никто не тестирует. И второй фактор - общественный транспорт. Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел там порядок", - сказал врач.
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Департамент транспорту Лондона вирішив закрити до 40 станцій метро у місті через поширення коронавірусу. «З четверга до 40 станцій метро (Лондона - ред.), які не перетинаються з іншими лініями, будуть зачинені до подальшого оголошення», - йдеться у повідомленні.У Департаменті транспорту міста додали, що також тимчасово припиняється рух метро у нічний час.Зазначається, що у британській столиці також зменшується кількість автобусів на вулицях.
Обмеження метро (на вхід, на час роботи) були багато де, але саме повністю не закривали НІДЕ!
Начался и отпуск "квартал 95".
Совпадение?!
Что скажет чел с зачатками мышления? А вот что - раз результат не отличается, значит до задницы маски.
И будет прав.
Ага
І це не потрібно,
для Цього делеговано повноваження владі оголошувати у разі потреби карантин
@akvevitt
·
9 янв.
Если в слове "локдауна" поменять буквы местами, то получится "клоунада" (с) не мое, очень повеселило
"09.01.2021
В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу групп товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев."