На апелляцию ареста Микитася не явились 12 прокуроров, слушания перенесли, - защита

Киевский апелляционный суд перенес на 20 января рассмотрение жалобы экс-руководителя "Укрбуда" Максима Микитася на решение Шевченковского районного суда Киева об аресте Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал сам Микитась, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляция Максима Микитася перенесена на 20-е января 2021 года. Не явились представители стороны обвинения", - пишет он.

"В деле Максима Микитася 12 прокуроров, но, к сожалению, сегодня не появился ни один", - цитирует он своего защитника Евгения Грушовца.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

Как сообщалось, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

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