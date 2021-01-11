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На апелляцию ареста Микитася не явились 12 прокуроров, слушания перенесли, - защита

На апелляцию ареста Микитася не явились 12 прокуроров, слушания перенесли, - защита

Киевский апелляционный суд перенес на 20 января рассмотрение жалобы экс-руководителя "Укрбуда" Максима Микитася на решение Шевченковского районного суда Киева об аресте Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал сам Микитась, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляция Максима Микитася перенесена на 20-е января 2021 года. Не явились представители стороны обвинения", - пишет он.

"В деле Максима Микитася 12 прокуроров, но, к сожалению, сегодня не появился ни один", - цитирует он своего защитника Евгения Грушовца.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

Как сообщалось, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась и Татаров встречали вместе каждый Новый год, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

апелляция (628) арест (10465) Апелляционный суд (413) Микитась Максим (154)


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Топ комментарии
+4
Я юрист вот ясно даже не юристам что все эти уклонения прокуратуры от явки в суд заказ Вовочки Зеленского и Татарова шобла банды ОПы они учат Микитася не раскрывать на них пасть..а дела то на пару статей в процессуальных кодексах что неявка в суд прокуратуры а они всегда в курсе и знают о процессе это не один адвокат и не группа адвокатов-- а прокуроыр на сождержании бюджета страны Украины и они ОБЯЗАНЫ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ АТОМНОЙ БОМБЕЖКИ ЯВЛЯТЬСЯ В СУД.. так вот ПРОПИСАТЬ ОДНО НЕЯВКА ОБВИНЕНИЯ В СУД ПО ВОПРОСЫ САНКИЦИ НА АРЕСТ ЗАЛОГ СОДЕРЖАНИЕ ПОД СИРАЖЕЙ АТВОМАТИЧЕСКИ СНИМАЕТ И ОСВОБОЖДАЕТ ЛИЦО ОТ ТОГО ЧТО СУД НЕ ПРИМЕНЯЕТ К НЕМУ НИКАКОЙ МЕРЫ.. т.е. неявка в суд обвинения есть прямое или косвенные признание обвинением что все что они вменяеют в вину человеку не ясть правда и закон и обоснованость...
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11.01.2021 12:58 Ответить
+3
Пора венедиктову привлекать. Ну, и гундосой гниде коленом под зад давно пора.
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11.01.2021 12:58 Ответить
+1
А що так можна? не прийшов прокурор - продовжуй сидіти в тюрязі. А як же презумпція невинуватості і трактування законодавства на користь звинуваченого?
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11.01.2021 13:07 Ответить
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А що, Микитася випустили з-під арешту? Що він вже фейсбучить?
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11.01.2021 12:55 Ответить
В его номере интернет есть.
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11.01.2021 12:57 Ответить
маляву передал)
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11.01.2021 13:05 Ответить
Коли посадять під арешт злодія і диверсанта Татарова? Патріота і бізнесмена Микитася -- на СВОБОДУ!
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11.01.2021 16:46 Ответить
Я юрист вот ясно даже не юристам что все эти уклонения прокуратуры от явки в суд заказ Вовочки Зеленского и Татарова шобла банды ОПы они учат Микитася не раскрывать на них пасть..а дела то на пару статей в процессуальных кодексах что неявка в суд прокуратуры а они всегда в курсе и знают о процессе это не один адвокат и не группа адвокатов-- а прокуроыр на сождержании бюджета страны Украины и они ОБЯЗАНЫ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ АТОМНОЙ БОМБЕЖКИ ЯВЛЯТЬСЯ В СУД.. так вот ПРОПИСАТЬ ОДНО НЕЯВКА ОБВИНЕНИЯ В СУД ПО ВОПРОСЫ САНКИЦИ НА АРЕСТ ЗАЛОГ СОДЕРЖАНИЕ ПОД СИРАЖЕЙ АТВОМАТИЧЕСКИ СНИМАЕТ И ОСВОБОЖДАЕТ ЛИЦО ОТ ТОГО ЧТО СУД НЕ ПРИМЕНЯЕТ К НЕМУ НИКАКОЙ МЕРЫ.. т.е. неявка в суд обвинения есть прямое или косвенные признание обвинением что все что они вменяеют в вину человеку не ясть правда и закон и обоснованость...
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11.01.2021 12:58 Ответить
Точно так було із Гепою: прокурори роками не являлися в суд. Тільки там була ситуація, щоб не посадити Гепу. Але ж бог- не фраєр. Надіюсь і прокурорів дістане як Гепу.
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11.01.2021 13:11 Ответить
Пора венедиктову привлекать. Ну, и гундосой гниде коленом под зад давно пора.
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11.01.2021 12:58 Ответить
Жадный.Не хочет башлять.
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11.01.2021 13:03 Ответить
А що так можна? не прийшов прокурор - продовжуй сидіти в тюрязі. А як же презумпція невинуватості і трактування законодавства на користь звинуваченого?
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11.01.2021 13:07 Ответить
что сказал мыкытась - любимая тема на сайте. а кого еще волнует эта урка?
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11.01.2021 13:35 Ответить
А какие у вас в Польше волнительные темы или откуда вы там пишите ?
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11.01.2021 13:48 Ответить
А що робити з прокурорами, якщо вони дружно не з'являються в суд?
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11.01.2021 16:50 Ответить
 
 