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Новости
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Не стоит путать международное свидетельство о вакцинации и иммунный паспорт, - главный санврач Ляшко

Не стоит путать международное свидетельство о вакцинации и иммунный паспорт, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко обратил внимание на разницу между международным свидетельством о вакцинации и иммунным паспортом. Всемирная организация здравоохранения предостерегает от использования последних.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"И еще один момент, не нужно подменять понятия международного свидетельства о проведении вакцинации и иммунного паспорта", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

Он напомнил, что еще в апреле 2020 года ВОЗ предостерегла от использования "паспортов иммунитета" из-за недостатка доказательств об эффективности иммунитета, чтобы гарантировать точность такого "паспорта".

"Эта позиция ВОЗ в настоящее время не изменилась", - добавил замглавы Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина изучает вопрос введения COVID-паспортов, - Ляшко

Напомним, вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле в Украине. На сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Как сообщалось, Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий за границу.

вакцина (3815) ВОЗ (777) Ляшко Виктор (1366)


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Топ комментарии
+5
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа!
А если...
А если не будут брать - отключим газ.
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11.01.2021 13:28 Ответить
+3
Где все сметуны... вот что интересно.
Где нацкорпус...
Эти вот... "Оощ узурпировал власть" и так далее?
Где они все, когда речь идет о реальной узурпации прав?
Молчат в масочки.
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11.01.2021 13:28 Ответить
+2
Ну иммунитет он жеж забесплатно может появицца, так что этот путь явно не годицца.

Только вакцинация!
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11.01.2021 13:33 Ответить
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Дякуєм, дуже дякуєм кажуть ЗЕлохи і намазують паспорт на хліб.
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11.01.2021 13:25 Ответить
По состоянию на утро 11 января, первую дозу вакцины Pfizer в Израиле получили 1870652 человек, что составляет более 20% населения. Ляшко мы купим модерну, астразенека, пфйзео, дайте возможность. Не можете договориться, уйдите
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11.01.2021 13:27 Ответить
Вторая вакцина для каждой страны индивидуальна? И является паспортом наличия вакцины?
Считываемая как, и кем, какими службами безопасности и учёта?
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11.01.2021 16:52 Ответить
Вопросов много. Паспорт-это приложение в смартфон с инфой биометрической о лице и привязкой к аккаунту в облаке, стране, гражданстве,....,и далее, о финансовом положении, перемещении,...., способом контролируемого доступа к всему.
Или это пластиковая карточка типа биометрического паспорта гражданина ,.....
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11.01.2021 17:05 Ответить
Давайте больше треша,лохи все принимают за чистую монету
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11.01.2021 13:27 Ответить
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа!
А если...
А если не будут брать - отключим газ.
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11.01.2021 13:28 Ответить
Где все сметуны... вот что интересно.
Где нацкорпус...
Эти вот... "Оощ узурпировал власть" и так далее?
Где они все, когда речь идет о реальной узурпации прав?
Молчат в масочки.
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11.01.2021 13:28 Ответить
Ну иммунитет он жеж забесплатно может появицца, так что этот путь явно не годицца.

Только вакцинация!
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11.01.2021 13:33 Ответить
Не стоит путать международное свидетельство о вакцинации и иммунный паспорт, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9689
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11.01.2021 13:33 Ответить
****, Степанов, человек на свиданку к подружке не смог купить свежие носки и помер от горя. Его смерть на твоей совести, негодяй.
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11.01.2021 13:52 Ответить
Если человек идиот, то это надолго. Хотя за 3-5 килоДолларов/мес я бы тоже таким стал(
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11.01.2021 13:38 Ответить
Государство, как указывал Ницше, суть самое из всех холодных чудовищ. Что оно говорит - оно лжет, что у него есть - оно украло.
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11.01.2021 13:43 Ответить
Во шариковы совдеповские что по навыдумывали, ещё введут иммунный пропуск и международный пропуск о вакцинации с приложением справки что нет коммунальных долгов.
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11.01.2021 13:44 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZVlPITNnaBnGmqEHXYTb0Q8nN0W0zaJjYiQ1y59kkvTz1votteMeAYRAx8cweVRel_z5ADA75tZewdgColTqMua4j03whODuDfO_zHC0CM_V6PZyAlmcU7_mljIqyG9Gkc&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus
Не стоит путать международное свидетельство о вакцинации и иммунный паспорт, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9681
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11.01.2021 15:58 Ответить
А после Sinovac , как после? -что вакцина эффективна в 65,3% случаевИсточник: https://censor.net/ru/n3241076
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11.01.2021 17:08 Ответить
Тем кто выбрал сначала Писюниста,а затем проголосовал за холуев,нужно обычный ветеринарный паспорт выдавать,а не с безвизом.
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11.01.2021 18:21 Ответить
 
 