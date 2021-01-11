Не стоит путать международное свидетельство о вакцинации и иммунный паспорт, - главный санврач Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко обратил внимание на разницу между международным свидетельством о вакцинации и иммунным паспортом. Всемирная организация здравоохранения предостерегает от использования последних.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.
"И еще один момент, не нужно подменять понятия международного свидетельства о проведении вакцинации и иммунного паспорта", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.
Он напомнил, что еще в апреле 2020 года ВОЗ предостерегла от использования "паспортов иммунитета" из-за недостатка доказательств об эффективности иммунитета, чтобы гарантировать точность такого "паспорта".
"Эта позиция ВОЗ в настоящее время не изменилась", - добавил замглавы Минздрава.
Напомним, вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле в Украине. На сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.
Как сообщалось, Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий за границу.
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Считываемая как, и кем, какими службами безопасности и учёта?
Или это пластиковая карточка типа биометрического паспорта гражданина ,.....
А если...
А если не будут брать - отключим газ.
Где нацкорпус...
Эти вот... "Оощ узурпировал власть" и так далее?
Где они все, когда речь идет о реальной узурпации прав?
Молчат в масочки.
Только вакцинация!