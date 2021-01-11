Не стоит путать международное свидетельство о вакцинации и иммунный паспорт, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко обратил внимание на разницу между международным свидетельством о вакцинации и иммунным паспортом. Всемирная организация здравоохранения предостерегает от использования последних.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"И еще один момент, не нужно подменять понятия международного свидетельства о проведении вакцинации и иммунного паспорта", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

Он напомнил, что еще в апреле 2020 года ВОЗ предостерегла от использования "паспортов иммунитета" из-за недостатка доказательств об эффективности иммунитета, чтобы гарантировать точность такого "паспорта".

"Эта позиция ВОЗ в настоящее время не изменилась", - добавил замглавы Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина изучает вопрос введения COVID-паспортов, - Ляшко

Напомним, вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле в Украине. На сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Как сообщалось, Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий за границу.