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Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, - нардеп "Голоса" Пипа

Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, - нардеп

"Голос" призывает министра-плагиатора Сергея Шкарлета последовать примеру министра труда Австрии - она ​​подала в отставку из-за обвинений в плагиате в диссертации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр партии "Голос".

"Министр труда Австрии подала в отставку из-за плагиата, который в ее диссертации обнаружили независимые эксперты. Сама министр обвинения отвергает, но из-за резонанса ушла с должности", - подчеркивается в заявлении.

"Так поступают министры в странах, где власть уважает своих граждан. Потому что плагиат - это кража, и министр-плагиатор Сергей Шкарлет должен подать в отставку ", - заявила народный депутат от фракции "Голос" Наталья Пипа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Автор: 

плагиат (133) Минобразования (1739) Пипа Наталя (11) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+8
Шкарлет свой среди своих в воровском кодлане Коломойского. "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования "- Как социально близкому: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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11.01.2021 13:29 Ответить
+8
В обезьяннике Коломойского вор Шкарлет в авторитете: Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета/ Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств.
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11.01.2021 13:40 Ответить
+8
Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 1784
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11.01.2021 13:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нікто нікаму нічіво нє должен (цитати Найнікчемнішого)
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11.01.2021 13:25 Ответить
Ага, щаззз.
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11.01.2021 13:26 Ответить
Колдун мля!
Именно єто и хотел написать
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11.01.2021 13:59 Ответить
Хорошей скетч для 95-ого квартала=) Расмешил
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11.01.2021 13:27 Ответить
Ага. Держи карман шире. Кто из наших чиновников добровольно подавал в отставку?
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11.01.2021 13:28 Ответить
Ага, шаз! Может ему еще своими прямыми обязанностями заняться предложите? Вон министр МВД, да по примеру цивилизованных стран он 2 года как на нарах должен сидеть а он уже второго президента пересиживает! Нашли что сравнивать, х...й с пальцем.
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11.01.2021 13:28 Ответить
смешно сказал...
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11.01.2021 13:28 Ответить
Шкарлет свой среди своих в воровском кодлане Коломойского. "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования "- Как социально близкому: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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11.01.2021 13:29 Ответить
Ха)))Ну чувак задвинув.Ти де живеш???
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11.01.2021 13:30 Ответить
Ганебне позорищне позорисько.
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11.01.2021 13:31 Ответить
Щас. Мы что,в Австрии?
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11.01.2021 13:32 Ответить
В обезьяннике Коломойского вор Шкарлет в авторитете: Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета/ Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств.
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11.01.2021 13:40 Ответить
Ученые: Почти 90% диссертации Шкарлета - плагиат.
https://korrespondent.net/ukraine/4261571-uchenye-pochty-90-dyssertatsyy-shkarleta-plahyat
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11.01.2021 13:43 Ответить
В отставку должен идти вместе с шкарлетом и шоумен, который назначает во власть преступников, тем самым сам становится хроническим преступником.
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11.01.2021 13:50 Ответить
Плагіатори України...😎

Плагіатором 2019 року став Сергій Бабак - голова освітнього комітету ВР
https://life.pravda.com.ua/society/2019/12/18/239373/
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11.01.2021 13:54 Ответить
Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 1784
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11.01.2021 13:56 Ответить
В кандидатской диссертации Яценюка обнаружили 70 страниц плагиата - СМИ
https://zn.ua/UKRAINE/v-kandidatskoy-dissertacii-yacenyuka-obnaruzhili-70-stranic-plagiata-245118_.html
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11.01.2021 13:58 Ответить
Бігом, з розгону піде у відставку, а ЗЄ призначить на його місце етнічного українця
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11.01.2021 14:02 Ответить
Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, -

Если есть плагиат и плагиат доказан, то прежде всего докторская диссертация Шкарлета должна быть аннулирована. Для этого нужно выставить его диссертацию на общественное обозрение и указать сомнительные места.
А потом уже говорить о его отставке

К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ ШКАРЛЕТА (ЕСЛИ ОН ВИНОВАТ)
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11.01.2021 14:40 Ответить
Клоуну такие в команде необходимы... сам деньги Привата воровал...
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11.01.2021 14:46 Ответить
 
 