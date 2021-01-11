Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, - нардеп "Голоса" Пипа

"Голос" призывает министра-плагиатора Сергея Шкарлета последовать примеру министра труда Австрии - она ​​подала в отставку из-за обвинений в плагиате в диссертации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр партии "Голос".

"Министр труда Австрии подала в отставку из-за плагиата, который в ее диссертации обнаружили независимые эксперты. Сама министр обвинения отвергает, но из-за резонанса ушла с должности", - подчеркивается в заявлении.

"Так поступают министры в странах, где власть уважает своих граждан. Потому что плагиат - это кража, и министр-плагиатор Сергей Шкарлет должен подать в отставку ", - заявила народный депутат от фракции "Голос" Наталья Пипа.

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По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.