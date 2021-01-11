Плагиатор Шкарлет должен последовать примеру министра труда Австрии и подать в отставку, - нардеп "Голоса" Пипа
"Голос" призывает министра-плагиатора Сергея Шкарлета последовать примеру министра труда Австрии - она подала в отставку из-за обвинений в плагиате в диссертации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр партии "Голос".
"Министр труда Австрии подала в отставку из-за плагиата, который в ее диссертации обнаружили независимые эксперты. Сама министр обвинения отвергает, но из-за резонанса ушла с должности", - подчеркивается в заявлении.
"Так поступают министры в странах, где власть уважает своих граждан. Потому что плагиат - это кража, и министр-плагиатор Сергей Шкарлет должен подать в отставку ", - заявила народный депутат от фракции "Голос" Наталья Пипа.
По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.
Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.
17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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Именно єто и хотел написать
https://korrespondent.net/ukraine/4261571-uchenye-pochty-90-dyssertatsyy-shkarleta-plahyat
Плагіатором 2019 року став Сергій Бабак - голова освітнього комітету ВР
https://life.pravda.com.ua/society/2019/12/18/239373/
https://zn.ua/UKRAINE/v-kandidatskoy-dissertacii-yacenyuka-obnaruzhili-70-stranic-plagiata-245118_.html
Если есть плагиат и плагиат доказан, то прежде всего докторская диссертация Шкарлета должна быть аннулирована. Для этого нужно выставить его диссертацию на общественное обозрение и указать сомнительные места.
А потом уже говорить о его отставке
К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ ШКАРЛЕТА (ЕСЛИ ОН ВИНОВАТ)