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Тихановская: Новые выборы в Беларуси должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко

Тихановская: Новые выборы в Беларуси должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что референдум по новой конституции страны и новые президентские выборы должны пройти до конца 2021 года.

Соответствующее заявление появилось в Telegram Тихановской, передает Цензор.НЕТ.

"В Беларуси может быть принята только одна новая конституция – народная. Писать и обсуждать ее будет народ. А человек, опустившийся до террора в отношении белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет. Он будет и дальше продвигать свой манипулятивный проект, чтобы в очередной раз обмануть нас и выиграть время для себя. Но мы больше не верим тому, кто готов на пытки и убийства ради власти, кто повышает цены и налоги ради только того, чтобы его карман окончательно не опустел. Мы не верим тому, кто торгуется политзаключенными и хочет удержаться в кресле еще целый год", - заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что выборы должны пройти без Александра Лукашенко, считающего себя президентом страны.

"Так он пытается продать нам стабильность с удавкой на шее. В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит мы не примем никаких его фейков вместо конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно – никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия. Новые выборы и народный референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко", - говорится в заявлении оппозиционерки.

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Тихановская: Новые выборы в Беларуси должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко 01

Беларусь (7923) выборы (24760) Лукашенко Александр (3618) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+6
Bla bla bla...
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11.01.2021 13:32 Ответить
+4
Та нiхто ii вже не сприймає серіо)
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11.01.2021 13:45 Ответить
+3
То есть, тётя выдвигает заведомо невыполнимое условие. А зачем? Напомнить о себе?
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11.01.2021 13:39 Ответить
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Bla bla bla...
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11.01.2021 13:32 Ответить
она болеет, ею корона подхвачена...чего не наговорит человек в таком состоянии
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11.01.2021 13:37 Ответить
Та нiхто ii вже не сприймає серіо)
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11.01.2021 13:45 Ответить
Апошнiм часам мне здаецца, што ты не у'краiнец з Няметчынi - украiнамоу'ны (цераз Гугл) пiТарок з Савушкiна.
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11.01.2021 13:39 Ответить
Апошнiм часам мне здаецца што ти довбойоп ) але не розстроюйся чувак, це не смертельно,с цим теж якось то живуть )
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11.01.2021 13:43 Ответить
Да уж. Мешки ворочать Тихоновская не будет.
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11.01.2021 13:34 Ответить
Треба діждатись весни - розцвітуть квіти і можна знову продовжити ефективну боротьбу.
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11.01.2021 13:34 Ответить
буде дєвушкам-пенсінеркам, що в стволи тикати і в дула
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11.01.2021 13:39 Ответить
100% -) зараз гвоздики у вірмен купувати накладно ) навіть для справи революції )
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11.01.2021 13:47 Ответить
Врушка. А раньше обещала допустить Лукашенко к выборам.
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11.01.2021 13:38 Ответить
Znacit amerikosi pomeniali ejio mnenije i skazali jej tak skazat.Vet ona igruska FBR kak skazal lukosenko
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11.01.2021 13:42 Ответить
Вона хоче "зашморг на шиї".
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11.01.2021 21:22 Ответить
«Палітычны інфантылізм і гульні" ў Сьвету "(Ціханоўскy) калі-небудзь могуць нашкодзіць беларусам», - Зенон Позняк.

Немає зараз y Білорусі опозиції рівня Зенона Позняка ..
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11.01.2021 13:55 Ответить
То есть, тётя выдвигает заведомо невыполнимое условие. А зачем? Напомнить о себе?
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11.01.2021 13:39 Ответить
Agent FBR kak lukosenko pro nejio govorit.Vsio verno ona skazala
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11.01.2021 13:40 Ответить
Це революція імені тіхановської штовхнула Луку до раші, але він і так від неї шарахається.
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11.01.2021 21:31 Ответить
научилось пуйло сливать протесты.....
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11.01.2021 13:41 Ответить
как вариант пойти в сговор с пуйлом для устранения лукашенка
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11.01.2021 13:44 Ответить
Это не вариант, а единственный сценарий, который разыгран, как по нотам - загнать Беларусь в цугцванг, где любой ход ведет к интеграции с па-рашкой.
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11.01.2021 14:28 Ответить
Так його мали скинути.Наші дописувачі казали,що точно скинуть.А я наприклад казав.що ні.Бо хороводами цього не зробити.Його влада дуже сильна.Набагато сильніша,ніж наприклад в Яника була.
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11.01.2021 13:53 Ответить
Свєта, у тебе котлети підгорять, слідкуй за плитою, а не лізь у політику. У нас маестро гри на роялі вже заліз- країну вже до "ручки" доводить.
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11.01.2021 13:53 Ответить
Нові технології добре допомагають диктаторським режимам.Взяти ті ж соціальні мережі,вони туди напускають тролів і сіють паніку.
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11.01.2021 13:55 Ответить
и так каждый год будут заявлять. покуда обувь снимают на лавки залазя.
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11.01.2021 13:58 Ответить
А Лукашенко об этом знает?
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11.01.2021 14:31 Ответить
Белоруссия не Украина ...
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11.01.2021 14:51 Ответить
Кто такая тихоновская ???КТОТА кроме меня споменяет Марию Колесникову ??? Одна убежала в "германию" другая в рассию .единственная каторая осталса в Беларусие и зашишала до последного ГОЛОСА БЕЛОРУСОВ ЭТО БЫЛА МАРИЯ ТИХОНОВСКАЯ
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11.01.2021 15:04 Ответить
Светик заправила, хотит сделать из Беларуси Республику ШКИД (внешне подходит)... А где же свобода волеизъявлений и равные права для всех претендентов... Не Тихановская, а просто авторитаризм какой-то...ПХИ...
Тіхановська: Нові вибори в Білорусі мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка - Цензор.НЕТ 8573
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11.01.2021 15:51 Ответить
А станцевать что-нить задорное в Литве не пробовала? Это очень поможет делу.
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11.01.2021 16:54 Ответить
Тихановская - иди жарь котлеты в своем Вильнюсе. Это твое призвание. А назначать или не назначать выборы и кому в них участвоват это дело Белорусского народа.
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11.01.2021 22:37 Ответить
 
 