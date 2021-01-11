Тихановская: Новые выборы в Беларуси должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что референдум по новой конституции страны и новые президентские выборы должны пройти до конца 2021 года.

Соответствующее заявление появилось в Telegram Тихановской, передает Цензор.НЕТ.



"В Беларуси может быть принята только одна новая конституция – народная. Писать и обсуждать ее будет народ. А человек, опустившийся до террора в отношении белорусов, никакого отношения к главному закону страны не имеет. Он будет и дальше продвигать свой манипулятивный проект, чтобы в очередной раз обмануть нас и выиграть время для себя. Но мы больше не верим тому, кто готов на пытки и убийства ради власти, кто повышает цены и налоги ради только того, чтобы его карман окончательно не опустел. Мы не верим тому, кто торгуется политзаключенными и хочет удержаться в кресле еще целый год", - заявила Тихановская.



Она подчеркнула, что выборы должны пройти без Александра Лукашенко, считающего себя президентом страны.



"Так он пытается продать нам стабильность с удавкой на шее. В 2020-м мы заявили, что не считаем его президентом. Значит мы не примем никаких его фейков вместо конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно – никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия. Новые выборы и народный референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко", - говорится в заявлении оппозиционерки.

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