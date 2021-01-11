Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на сравнение президентом Чехии Милошем Земаном беспорядков в США и штурма Капитолия с Майданом в Украине в 2013-2014 годах.
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - отметил Кулеба.
Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 10 января, сравнил захват здания американского Конгресса с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.
Напомним, 6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.
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- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
-Моя їм відповідь:
-Майдани в Україні викликані антиукраїнською політикою тодішніх очільників України і організовувалися та проводилися людьми - задля припинення порушень владою Конституції України, її законів та фальсифікації результатів виборів. І проводилися майдани опозицією до влади - проти самої влади.
-Захоплення Капітолію носить АБСОЛЮТНО протилежну природу:
-По перше - бунтівники не опозиція до влади, а прихильники влади та "тітушки" Трампа. За нашою термінологією - не майданівці, а АНТИмайданівці! Саме Трамп, маючи повну повноту влади, їх збирав, організовував і націлював на протиправну діяльність.
-По друге і саме головне -захват Капітолію мав на меті, не захист Конституції США, а змусити конгресменів до її нехтування та порушення - задля незаконного захвату та узурпації влади Трампом на наступні 4 роки , який на момент виборів втратив підтримку громадян США!
-Третє - перемога опозиціонера Байдена забезпечена перевагою в 6 млн. голосів виборців, 306 голосами Колегії вибірників (проти 232 голосів за Трампа). Відхиленням всіх претензій команди Трампа судами, ( в т.ч. Верховним) які в більшості "запаковані" республіканцями.
Повторні перерахунки голосів в "спірних" штатах, проведені під прискіпливим наглядом спостерігачів Трампа - не виявили фальсифікацій. Суди штатів - не виявили. Губернатори штатів США, які очолюються республіканцями - фальсифікацій результатів виборів теж не виявили! У Байдена "адмінресурсу" не було і бути не могло.
Четверте- Нацгвардію для розгону бунтівників Трампа в Капітолії, викликав його ж віце-президент, республіканець Майкл Пенс. Хоча поведінка керівників Пентагону і Нац.Гвардії була неоднозначною! (не відгукнулися і не діяли спочатку на дзвінки мерії Вашінгтону)
П'яте - більшість членів Республіканської партії Трампа - в Конгресі США підтвердили сертифікацію голосів Колегії вибірників і визнали переможцем свого ж супротивника -Байдена.
Тобто, не міг весь державний апарат і призначені Трампом міністри, судді - фальсифікувати вибори проти свого ж лідера!
Майдани в Україні були ПРОТИ фальсифікацій виборів, проти відміни курсу в Європу, а захват Капітолію - ЗА фальсифікації!
Майдани були за законне відсторонення від влади фальсифікаторів та диктаторів, А захват Капітолію - за незаконне збереження влади диктатора ще на один термін - всупереч волі виборців! Це- спроба державного перевороту, не інакше!
А якщо визначити стисло, концептуально, то:
-Майдани були проти зловживання владою
-а захват Капітолію з метою - заставити владу зловживати нею !
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
Пан https://www.facebook.com/profile.php?id=100003307554550&comment_id=Y29tbWVudDoyNjczOTI4OTUyODU4MjkwXzI2NzQxOTg3OTYxNjQ2Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQotIKwvR2O6Ba08cSeRd9xhuBJN8PcADSFs-bfP4XvQC5O8J6OjSBU8wLNnhSg4c4IVfGI-gccxTOVs6XFCItzVwJBALNXK8cOuA_WDc0wngt7JkpJNMV8eqlY2jgk4gRWyTPTFzgLYcgQrlZlmLAohxZWONXh7KLLHOvpnlDuA&__tn__=R%5d-R Анатолий Пасечный висловив свою думку:
Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
хорошо и точно опустил сравнюка
какой суд ?
без суда и следствия !!!!
выбирали знали, что выбирают клоуна. Порох что-то подтасовал. Думал, что из
двух выберут его. Да! Украинские ОЧИ, теперь ешьте, хоть повылазте! А
москальский клоун, МУЖ САМОЙ Пугачевой Галкин зас*ал! Москальские, к вам
обращаюсь Я, тролли НЭ НАДО. Не
завидуйте!
того кто с ним войдет во второй тур. А 51% и без второго тура кишка тонка. Янек
попробовал и амба!
вам через кукрузные поля Техасщины и Херсонщины в Ростофф бежать
і що ?
"мудрий нарід" зумів пропетляти, зробити крюк і знову вернутись у болото
А могли бы в 1991 году двигаться в сторону _ЕС, Ассоциация , безвиз , курс в НАТО , свободы для граждан вместо пустых лозунгов , сильная экономика и промышленность вместо -,,великой аграрной державы" (без Мародера)
дядя, тебе "шашечки" или в ЕС приехать ?
-Путин *****?
-Путин *****)))