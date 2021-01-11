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Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом

Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на сравнение президентом Чехии Милошем Земаном беспорядков в США и штурма Капитолия с Майданом в Украине в 2013-2014 годах.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 10 января, сравнил захват здания американского Конгресса с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.

Напомним, 6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штурм Капитолия: власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме

Автор: 

майдан (4142) США (27195) Чехия (1742) Кулеба Дмитрий (2880) Земан Милош (88)


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Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом - Цензор.НЕТ 7489
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11.01.2021 13:50 Ответить
+17
Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом - Цензор.НЕТ 3495
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11.01.2021 13:36 Ответить
+17
молодец Кулеба!

хорошо и точно опустил сравнюка
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11.01.2021 13:38 Ответить
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1.5 року знадобилося, щоб Україну навіть Європейські країни зовсім перестали поважати! Ну, а хто буде поважати кловуна, котрий тільки селфі хоче робити на офіц. зустрічах?
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11.01.2021 13:35 Ответить
Старый подкацапский обмудок земан ещё не сдох?😮
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11.01.2021 13:36 Ответить
Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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11.01.2021 16:36 Ответить
Москвою і її сателітами в Україні нав'язується ідея, що мов захоплення Капітолію трампістами і майдани в Україні - ланки одного ланцюга і мають однакову природу, тому і мають бути засудженими однаково...

-Моя їм відповідь:

-Майдани в Україні викликані антиукраїнською політикою тодішніх очільників України і організовувалися та проводилися людьми - задля припинення порушень владою Конституції України, її законів та фальсифікації результатів виборів. І проводилися майдани опозицією до влади - проти самої влади.

-Захоплення Капітолію носить АБСОЛЮТНО протилежну природу:

-По перше - бунтівники не опозиція до влади, а прихильники влади та "тітушки" Трампа. За нашою термінологією - не майданівці, а АНТИмайданівці! Саме Трамп, маючи повну повноту влади, їх збирав, організовував і націлював на протиправну діяльність.

-По друге і саме головне -захват Капітолію мав на меті, не захист Конституції США, а змусити конгресменів до її нехтування та порушення - задля незаконного захвату та узурпації влади Трампом на наступні 4 роки , який на момент виборів втратив підтримку громадян США!

-Третє - перемога опозиціонера Байдена забезпечена перевагою в 6 млн. голосів виборців, 306 голосами Колегії вибірників (проти 232 голосів за Трампа). Відхиленням всіх претензій команди Трампа судами, ( в т.ч. Верховним) які в більшості "запаковані" республіканцями.

Повторні перерахунки голосів в "спірних" штатах, проведені під прискіпливим наглядом спостерігачів Трампа - не виявили фальсифікацій. Суди штатів - не виявили. Губернатори штатів США, які очолюються республіканцями - фальсифікацій результатів виборів теж не виявили! У Байдена "адмінресурсу" не було і бути не могло.

Четверте- Нацгвардію для розгону бунтівників Трампа в Капітолії, викликав його ж віце-президент, республіканець Майкл Пенс. Хоча поведінка керівників Пентагону і Нац.Гвардії була неоднозначною! (не відгукнулися і не діяли спочатку на дзвінки мерії Вашінгтону)

П'яте - більшість членів Республіканської партії Трампа - в Конгресі США підтвердили сертифікацію голосів Колегії вибірників і визнали переможцем свого ж супротивника -Байдена.

Тобто, не міг весь державний апарат і призначені Трампом міністри, судді - фальсифікувати вибори проти свого ж лідера!

Майдани в Україні були ПРОТИ фальсифікацій виборів, проти відміни курсу в Європу, а захват Капітолію - ЗА фальсифікації!

Майдани були за законне відсторонення від влади фальсифікаторів та диктаторів, А захват Капітолію - за незаконне збереження влади диктатора ще на один термін - всупереч волі виборців! Це- спроба державного перевороту, не інакше!

А якщо визначити стисло, концептуально, то:

-Майдани були проти зловживання владою
-а захват Капітолію з метою - заставити владу зловживати нею !
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11.01.2021 22:21 Ответить
Чи не єдиний хто ще "на своєму місці" це Кулеба - браво!!!
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11.01.2021 13:36 Ответить
Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом - Цензор.НЕТ 3495
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11.01.2021 13:36 Ответить
и я вот тоже волнуюсь - может не дойти до Ростова....
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11.01.2021 13:39 Ответить
Коли обличчя блазня з'являється на екрані телевізора, а в динаміку звучить його захриплий гугнявий голос, мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до пульта, щоб переключити канал. Нарколог пояснив, що людина з розширеними зіницями і яка часто облизує губи, знаходиться в стані наркотичної залежності.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
Пан https://www.facebook.com/profile.php?id=100003307554550&comment_id=Y29tbWVudDoyNjczOTI4OTUyODU4MjkwXzI2NzQxOTg3OTYxNjQ2Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQotIKwvR2O6Ba08cSeRd9xhuBJN8PcADSFs-bfP4XvQC5O8J6OjSBU8wLNnhSg4c4IVfGI-gccxTOVs6XFCItzVwJBALNXK8cOuA_WDc0wngt7JkpJNMV8eqlY2jgk4gRWyTPTFzgLYcgQrlZlmLAohxZWONXh7KLLHOvpnlDuA&__tn__=R%5d-R Анатолий Пасечный висловив свою думку:
Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
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11.01.2021 16:37 Ответить
молодец Кулеба!

хорошо и точно опустил сравнюка
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11.01.2021 13:38 Ответить
Был бы молодец, если бы не ходил далеко, в Чехию, а сравнил бы местных. Например Порошенко и Зеленский.
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11.01.2021 14:03 Ответить
Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом - Цензор.НЕТ 6136
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11.01.2021 13:39 Ответить
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11.01.2021 13:41 Ответить
Первый раз аплодирую представителю этой власти. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен ( исключительно по приговору суда )
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11.01.2021 13:46 Ответить
суд ?
какой суд ?

без суда и следствия !!!!
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11.01.2021 13:49 Ответить
Суд Линча - тоже суд!
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11.01.2021 13:50 Ответить
Зелю когда
выбирали знали, что выбирают клоуна. Порох что-то подтасовал. Думал, что из
двух выберут его. Да! Украинские ОЧИ, теперь ешьте, хоть повылазте! А
москальский клоун, МУЖ САМОЙ Пугачевой Галкин зас*ал! Москальские, к вам
обращаюсь Я, тролли НЭ НАДО. Не
завидуйте!
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11.01.2021 14:19 Ответить
зєбануті вже відкрито зізнаються в своїй тупісті, що навіть вибір вони зробити не в змозі
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11.01.2021 14:29 Ответить
Вот же Порошенко наивный - почему он не "подтасовал" себе первое место, а?)
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11.01.2021 18:30 Ответить
Он подтасовал
того кто с ним войдет во второй тур. А 51% и без второго тура кишка тонка. Янек
попробовал и амба!
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11.01.2021 22:07 Ответить
Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом - Цензор.НЕТ 7198
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11.01.2021 13:48 Ответить
какая Канада?

вам через кукрузные поля Техасщины и Херсонщины в Ростофф бежать
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11.01.2021 13:51 Ответить
Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом - Цензор.НЕТ 7489
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11.01.2021 13:50 Ответить
у 14-му звернули туди, куда треба: ЕС, асоціація, безвіз, курс в НАТО, мова, віра, армія...

і що ?

"мудрий нарід" зумів пропетляти, зробити крюк і знову вернутись у болото
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11.01.2021 13:57 Ответить
мудрий нарід ******** жерти з лопати кацапське пропогандиське лайно
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11.01.2021 14:30 Ответить
В 2014 году мы продолжили двигаться не туда , под руководством барыг- олигархов .А могли бы в 1991 году двигаться в сторону _ЕС, Ассоциация , безвиз , курс в НАТО , свободы для граждан вместо пустых лозунгов , сильная экономика и промышленность вместо -,,великой аграрной державы" .НЕ нужно сравнивать барыгу-олигарха , сооснователя ,,партии регионов,, и украинского патриота, диссидента и мыслителя . Вот уж воистину это как сравнить Земана и Гавела
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11.01.2021 14:49 Ответить
В 2014 году мы продолжили под руководством "барыг- олигархов" в сторону _ЕС, Ассоциация , безвиз , курс в НАТО , свободы для граждан вместо пустых лозунгов , сильная экономика и промышленность вместо -,,великой аграрной державы"

А могли бы в 1991 году двигаться в сторону _ЕС, Ассоциация , безвиз , курс в НАТО , свободы для граждан вместо пустых лозунгов , сильная экономика и промышленность вместо -,,великой аграрной державы" (без Мародера)

дядя, тебе "шашечки" или в ЕС приехать ?
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11.01.2021 15:43 Ответить
Ему говна вбросить с кремлёвской лопаты!
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11.01.2021 17:14 Ответить
А тебя КУЛЕБЯКА даже не с кем сравнить - даже в постсовковые времена были украинские дипломаты, а не подстилки кремлевских Козырей.
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11.01.2021 13:54 Ответить
За своїм кобилякою дивись, лапотне
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11.01.2021 14:08 Ответить
цей міністр закодонних справ передає владу кремлю
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11.01.2021 14:26 Ответить
Лучше бы тебе родители мозг передали
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11.01.2021 15:57 Ответить
А с чем можно сравнить отмену люстрацию главы следственного управления МВД времен Евромайдана Чинчина?
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11.01.2021 14:11 Ответить
Маркарова-фінансист-попрошайка - посол України в США після запущення нової влади Байдена президента - це що? Кулеба! Ти повинен піти у відставку в знак протесту !
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11.01.2021 14:32 Ответить
ДАСТОЙНЫЙ ОТВЕТ !!! ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНИСТР В УКРАИЕ КОГО Я ШЕТЯЮ ДОСТОЙНЫМ МИНИСТРОМ .СПАСИБО КУЛЕБА
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11.01.2021 14:37 Ответить
У этих идиотов,которые штурмовали Капитолий все ровно ничего бы не получилось,не было у них никакого шанса захватить власть! Под Капитолием целый город с туннелями,метро и авто дорогами.Ведь никто не увидел ни одной машины с мигалками,а подразделение SWAT появилось внутри здания и зачистило его.Там даже выход есть на ближайшую военную базу! Так что,итог всего этого шума один -все пособники террористической смехдержавы спалились!
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11.01.2021 14:55 Ответить
Мистер Дональд Трамп задумал «быковать» как питерский «гопник» Владимир Люциферович, но в итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю, как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и брехло. Трамп подал иски в 8!!!! судов включая Верховный (кстати, там у него большинство) и все Иски были отклонены, как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций выборов. Трамп решил идти по методике старика Кабаева и Лаврова: «ВЫ ВСЁ ВРЕТЕ!». Но США не московия и не СССР. Конституцию в Америке каждый день не пишут под себя (как это делал Брежнев и Янукович), не вносят в неё поправки Вали-обнуляшки» и не заполняют избирательные бюллетени на капотах «Жигулей». Первая в мире бабушка-космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина и человек-амфибия её поддержал.
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11.01.2021 16:40 Ответить
Вы не ошиблись с числом судов? Я встречал информацию,что около 60 (!) судов различных инстанций,в том числе и Верховный Суд,не нашли нарушений в процессе подсчета голосов на президентских выборах в США и отклонили иски.
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11.01.2021 21:37 Ответить
А министры иностранных дел у нас всегда крутые были)Дещицу,надеюсь,все помнят?
-Путин *****?
-Путин *****)))
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11.01.2021 15:53 Ответить
Земан то є піча змердана .
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15.01.2021 21:38 Ответить
 
 