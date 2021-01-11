Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на сравнение президентом Чехии Милошем Земаном беспорядков в США и штурма Капитолия с Майданом в Украине в 2013-2014 годах.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 10 января, сравнил захват здания американского Конгресса с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.

Напомним, 6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штурм Капитолия: власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме