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Лерос об отмене люстрации чиновника МВД времен Евромайдана Чинчина: Зеленский не распустил ОАСК, чтобы вытягивать врагов Украины на госслужбу

Лерос об отмене люстрации чиновника МВД времен Евромайдана Чинчина: Зеленский не распустил ОАСК, чтобы вытягивать врагов Украины на госслужбу

Нардеп Гео Лерос прокомментировал отмену люстрации главы следственного управления МВД времен Евромайдана Николая Чинчина.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь понятно почему Зеленский не распустил ОАСК? Потому что кто-то должен для него вытягивать врагов Украины на государственную службу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Окружной админсуд Киева решил убрать из списка люстрированных Николая Чинчина, который во времена Майдана руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел.

Также читайте: Е#ланы. Так выглядит результат, когда тупой вороватый случайный чиновник решил проявить инициативу, - Лерос об усиленном карантине

Лерос об отмене люстрации чиновника МВД времен Евромайдана Чинчина: Зеленский не распустил ОАСК, чтобы вытягивать врагов Украины на госслужбу 01

Автор: 

МВД (9327) Окружной админсуд Киева (399) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+13
ОАСК -контора, по відмиванню " проверенных рыгальных кадров януковача-портнова-зеленского"
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11.01.2021 14:02 Ответить
+10
Це закономірний наслідок виборів 2019 року. Коли стадо просто знайшло собі пастуха. Їхній пастух прийняв їх такими, якими вони є: дурними, нездарними, овоче подібними.
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11.01.2021 14:03 Ответить
+8
Это часть "золотого коридора" для Пукина?...
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11.01.2021 13:57 Ответить
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Это часть "золотого коридора" для Пукина?...
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11.01.2021 13:57 Ответить
Це закономірний наслідок виборів 2019 року. Коли стадо просто знайшло собі пастуха. Їхній пастух прийняв їх такими, якими вони є: дурними, нездарними, овоче подібними.
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11.01.2021 14:03 Ответить
Ну и как тебе в стаде живётся?
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11.01.2021 14:11 Ответить
тебе из стойла виднее
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11.01.2021 14:24 Ответить
Так ты же в соседнем стойле.
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11.01.2021 14:27 Ответить
нет, лапоть, чувствуешь как тебе на голову давит ? - то я тебе болт положил
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11.01.2021 15:12 Ответить
Онуча, слезь с болта сначала, а потом ложить будешь....
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12.01.2021 19:31 Ответить
Права американців на повстання проти влади є в канонічному тексті "Декларації незалежності США" : «...весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні скоріше зносити вади до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу ».

Тобто, - право задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя!

Поясню різницю між Декларацією та Конституцією:

1. Один раз прийнята Декларація НІКОЛИ не може змінюватися. В неї не можна вносити зміни, правки, доповнення. А от Конституція - може!
2. Дотримуватися положень, прав, вимог Декларації можна не завжди ( в зв'язку зі змінами обставин). А от дотримуватися Конституції і прийнятих на її основі законів і доки вони чинні - слід ЗАВЖДИ!

-Як не дивно, але ....Таке право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.

А дослівно ст. 39 Кримінального Кодексу України викладена в наступній редакції:

"Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності."

Прошу - РЕПОСТ!
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11.01.2021 22:28 Ответить
Маладиє риганали і старі - сваі ж люді.
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11.01.2021 14:00 Ответить
ОАСК -контора, по відмиванню " проверенных рыгальных кадров януковача-портнова-зеленского"
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11.01.2021 14:02 Ответить
Вот о чем сегодня радостно орали ******** -
"В случае досрочных парламентских выборов, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход - это широкая коалиция между ОПЗЖ и "Слугой народа", в результате чего премьер-министром может стать Виктор Медведчук.
Об этом говорится в материале "https://www.dsnews.ua/politics/lish-by-ne-poroshenko-podarit-li-zelenskiy-medvedchuku-vneocherednye-parlamentskie-vybory-30122020-410899 Деловой столицы ".
В статье приводятся расчеты потенциальных составов фракций Верховной Рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, КМИС, группы "Рейтинг". Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии - "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина", которые по пропорциональной системе выборов получат около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно."
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11.01.2021 14:02 Ответить
На даний момент цілком реальний розклад, але не врахована думка Народу, який виходить на Майдани і воює.
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11.01.2021 14:13 Ответить
Гньба зеленій мразоті ляльці коломойского
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11.01.2021 14:06 Ответить
Земрази это ваша работа... вы это вместе сделали.
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11.01.2021 14:13 Ответить
Уже два года земрази у власти, а дебилам до сих пор Петя в штаны срет. Зебилы тупорылые имбецилы и жалкие ничтожества разрушающие Украину.
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11.01.2021 14:31 Ответить
Ой лол... упоротые зебилы, вы никогда не будете жить норамльно ни через 10 ни через 20 лет...
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11.01.2021 15:09 Ответить
да, вам, свинособакам, еще долго рошенки с портков выгребать
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11.01.2021 15:10 Ответить
Наверное Швондер их назначил в "очтстку"
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11.01.2021 14:58 Ответить
лапоть, шо ж ты такое тупое ? Обнови методичку - суды ни первой ни апелляционной инстанции не реформировались - не успели
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11.01.2021 15:11 Ответить
Забавный факт: слово "Чинчин" в японском означает "писюн".
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11.01.2021 14:19 Ответить
Влада ЗЕленого клоуна- ЦЕ ТРАНЗИТ ВЛАДИ по-крЕмлядськи ... Ось така фуйня дорогі малятка українці!
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11.01.2021 14:22 Ответить
Теперь они возьмутся за майдановцев и АТОшников...
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11.01.2021 14:48 Ответить
кого при пете восстановили на службе ( а восстановили всех кто хотел ) , и не сняли погоны с тех кто даже воровал рыжье из магаза под телекамерами , тех и при зеленых не тронут - никогда
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11.01.2021 17:32 Ответить
 
 