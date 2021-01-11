Лерос об отмене люстрации чиновника МВД времен Евромайдана Чинчина: Зеленский не распустил ОАСК, чтобы вытягивать врагов Украины на госслужбу
Нардеп Гео Лерос прокомментировал отмену люстрации главы следственного управления МВД времен Евромайдана Николая Чинчина.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь понятно почему Зеленский не распустил ОАСК? Потому что кто-то должен для него вытягивать врагов Украины на государственную службу", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Окружной админсуд Киева решил убрать из списка люстрированных Николая Чинчина, который во времена Майдана руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел.
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+8 Прощай немытая раССея
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Тобто, - право задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя!
Поясню різницю між Декларацією та Конституцією:
1. Один раз прийнята Декларація НІКОЛИ не може змінюватися. В неї не можна вносити зміни, правки, доповнення. А от Конституція - може!
2. Дотримуватися положень, прав, вимог Декларації можна не завжди ( в зв'язку зі змінами обставин). А от дотримуватися Конституції і прийнятих на її основі законів і доки вони чинні - слід ЗАВЖДИ!
-Як не дивно, але ....Таке право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.
А дослівно ст. 39 Кримінального Кодексу України викладена в наступній редакції:
"Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності."
Прошу - РЕПОСТ!
"В случае досрочных парламентских выборов, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход - это широкая коалиция между ОПЗЖ и "Слугой народа", в результате чего премьер-министром может стать Виктор Медведчук.
Об этом говорится в материале "https://www.dsnews.ua/politics/lish-by-ne-poroshenko-podarit-li-zelenskiy-medvedchuku-vneocherednye-parlamentskie-vybory-30122020-410899 Деловой столицы ".
В статье приводятся расчеты потенциальных составов фракций Верховной Рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, КМИС, группы "Рейтинг". Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии - "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина", которые по пропорциональной системе выборов получат около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно."