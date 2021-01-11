Лерос об отмене люстрации чиновника МВД времен Евромайдана Чинчина: Зеленский не распустил ОАСК, чтобы вытягивать врагов Украины на госслужбу

Нардеп Гео Лерос прокомментировал отмену люстрации главы следственного управления МВД времен Евромайдана Николая Чинчина.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь понятно почему Зеленский не распустил ОАСК? Потому что кто-то должен для него вытягивать врагов Украины на государственную службу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Окружной админсуд Киева решил убрать из списка люстрированных Николая Чинчина, который во времена Майдана руководил Главным следственным управлением Министерства внутренних дел.

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