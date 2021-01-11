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Острикова о заявлении Шмыгаля по сохранению 550 тыс. рабочих мест: "Цифры снова не сходятся"

Острикова о заявлении Шмыгаля по сохранению 550 тыс. рабочих мест:

Если верить заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля о сохранении 550 тыс. рабочих мест, то сохранение одного рабочего места стоит 5450 грн. Это среднеукраинская зарплата за 2 недели. Как эта сумма может сохранить рабочее место, если бизнес в кризисе перманентно с марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова, комментируя заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке".

"Поддержка бизнеса Правительством в цифрах от Премьер-министра:

"Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 000 рабочих мест. Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн. Кроме того, благодаря государственной поддержке в 2020 году было трудоустроено более чем 600 000 украинцев."

Следите за ̶р̶у̶к̶а̶м̶и̶ цифрами.

• 3 млрд грн сохранили 550 000 рабочих мест.

Сохранение одного рабочего места стоит 5450 грн. Это среднеукраинская зарплата за 2 недели. Как эта сумма может сохранить рабочее место, если бизнес в кризисе перманентно с марта?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке, - Шмыгаль

• 7% всех рабочих мест имеем благодаря Правительству, согласно заявлению Шмыгаля

1 150 000 рабочих мест (созданы 600 тыс. рабочих мест, сохранены 550 тыс.) от 16 100 000 работающих людей согласно Госстату за 9 месяцев прошлого года.

• Не понятно, благодаря чему Правительство получает такие высокие показатели в 7%, если:

0,4% МСБ получили кредит 5-7-9;

3% от работающих получили помощь в 8000 грн.

В очередной раз цифры не сходятся.

Зато прослеживается четкая тенденция - любовь к цифрам со многими нулями и отсутствие логики", - заявила Острикова.

Острикова о заявлении Шмыгаля по сохранению 550 тыс. рабочих мест: Цифры снова не сходятся 01

Автор: 

бизнес (1622) малый бизнес (123) Острикова Татьяна (44) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+4
Сохранили? Они ж собирались создавать!

https://interfax-com-ua.cdn.ampproject.org/c/s/interfax.com.ua/news/general/654053-amp.html Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест
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11.01.2021 14:03 Ответить
+2
И снова типа сюрприз? Это изначальный план проекта "слуга урода" - преподнести Украину х-йлу на блюде. С януковичем не получилось, а с вiслюком пока всё по сценарию.
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11.01.2021 14:25 Ответить
+2
в этот раз,стадо дебилов проголосует тупо за ЖОПУ....
стадо хочет чтоб его кормили,за него думали,поили...хлев давали на шару.
но стадо не против,чтоб за это его и эбали.
в общем стадо хочет в СССР...
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11.01.2021 14:30 Ответить
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Сохранили? Они ж собирались создавать!

https://interfax-com-ua.cdn.ampproject.org/c/s/interfax.com.ua/news/general/654053-amp.html Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест
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11.01.2021 14:03 Ответить
НОВОСТЬ ОТ ********** , взяли ее из наших сайтов -
В случае досрочных парламентских выборов, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход - это широкая коалиция между ОПЗЖ и "Слугой народа", в результате чего премьер-министром может стать Виктор Медведчук.
Об этом говорится в материале "https://www.dsnews.ua/politics/lish-by-ne-poroshenko-podarit-li-zelenskiy-medvedchuku-vneocherednye-parlamentskie-vybory-30122020-410899 Деловой столицы ".
В статье приводятся расчеты потенциальных составов фракций Верховной Рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, КМИС, группы "Рейтинг". Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии - "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина", которые по пропорциональной системе выборов получат около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно.
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11.01.2021 14:04 Ответить
Узеленські самі казали шо злигались з ОПЗАЖОПОЮ.
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11.01.2021 14:06 Ответить
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11.01.2021 14:15 Ответить
И снова типа сюрприз? Это изначальный план проекта "слуга урода" - преподнести Украину х-йлу на блюде. С януковичем не получилось, а с вiслюком пока всё по сценарию.
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11.01.2021 14:25 Ответить
в этот раз,стадо дебилов проголосует тупо за ЖОПУ....
стадо хочет чтоб его кормили,за него думали,поили...хлев давали на шару.
но стадо не против,чтоб за это его и эбали.
в общем стадо хочет в СССР...
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11.01.2021 14:30 Ответить
У зелених нездар це як два пальці об асфальт, в який ЗЕ закатує бабло.
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11.01.2021 14:04 Ответить
Острикова о заявлении Шмыгаля по сохранению 550 тыс. рабочих мест: "Цифры снова не сходятся" - Цензор.НЕТ 3674
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11.01.2021 14:04 Ответить
Носки проданы, осталась только водка!
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11.01.2021 14:16 Ответить
https://images.app.goo.gl/JDKT3PJ98r4n7a6x5

Как то так
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11.01.2021 14:06 Ответить
Что-то не помню, чтобы у пани когда-нибудь сходились цифры.
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11.01.2021 14:14 Ответить
Меньше бухай
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11.01.2021 15:22 Ответить
Так їм пофіг що у кого не сходиться, зате у них усе чудово складається. Треба було думати мізками кого обирати, а тепер "насолоджуйтеся ОБРАНИМ" до слідуючих президенських.
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11.01.2021 15:23 Ответить
Сказал бы просто: Шмыргаль, не ...изди!
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11.01.2021 19:19 Ответить
 
 