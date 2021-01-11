Острикова о заявлении Шмыгаля по сохранению 550 тыс. рабочих мест: "Цифры снова не сходятся"

Если верить заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля о сохранении 550 тыс. рабочих мест, то сохранение одного рабочего места стоит 5450 грн. Это среднеукраинская зарплата за 2 недели. Как эта сумма может сохранить рабочее место, если бизнес в кризисе перманентно с марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова, комментируя заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке".

"Поддержка бизнеса Правительством в цифрах от Премьер-министра:

"Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 000 рабочих мест. Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн. Кроме того, благодаря государственной поддержке в 2020 году было трудоустроено более чем 600 000 украинцев."

Следите за ̶р̶у̶к̶а̶м̶и̶ цифрами.

• 3 млрд грн сохранили 550 000 рабочих мест.

Сохранение одного рабочего места стоит 5450 грн. Это среднеукраинская зарплата за 2 недели. Как эта сумма может сохранить рабочее место, если бизнес в кризисе перманентно с марта?

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• 7% всех рабочих мест имеем благодаря Правительству, согласно заявлению Шмыгаля

1 150 000 рабочих мест (созданы 600 тыс. рабочих мест, сохранены 550 тыс.) от 16 100 000 работающих людей согласно Госстату за 9 месяцев прошлого года.

• Не понятно, благодаря чему Правительство получает такие высокие показатели в 7%, если:

0,4% МСБ получили кредит 5-7-9;

3% от работающих получили помощь в 8000 грн.

В очередной раз цифры не сходятся.

Зато прослеживается четкая тенденция - любовь к цифрам со многими нулями и отсутствие логики", - заявила Острикова.