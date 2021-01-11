Острикова о заявлении Шмыгаля по сохранению 550 тыс. рабочих мест: "Цифры снова не сходятся"
Если верить заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля о сохранении 550 тыс. рабочих мест, то сохранение одного рабочего места стоит 5450 грн. Это среднеукраинская зарплата за 2 недели. Как эта сумма может сохранить рабочее место, если бизнес в кризисе перманентно с марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова, комментируя заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке".
"Поддержка бизнеса Правительством в цифрах от Премьер-министра:
"Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 000 рабочих мест. Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн. Кроме того, благодаря государственной поддержке в 2020 году было трудоустроено более чем 600 000 украинцев."
Следите за ̶р̶у̶к̶а̶м̶и̶ цифрами.
• 3 млрд грн сохранили 550 000 рабочих мест.
Сохранение одного рабочего места стоит 5450 грн. Это среднеукраинская зарплата за 2 недели. Как эта сумма может сохранить рабочее место, если бизнес в кризисе перманентно с марта?
• 7% всех рабочих мест имеем благодаря Правительству, согласно заявлению Шмыгаля
1 150 000 рабочих мест (созданы 600 тыс. рабочих мест, сохранены 550 тыс.) от 16 100 000 работающих людей согласно Госстату за 9 месяцев прошлого года.
• Не понятно, благодаря чему Правительство получает такие высокие показатели в 7%, если:
0,4% МСБ получили кредит 5-7-9;
3% от работающих получили помощь в 8000 грн.
В очередной раз цифры не сходятся.
Зато прослеживается четкая тенденция - любовь к цифрам со многими нулями и отсутствие логики", - заявила Острикова.
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https://interfax-com-ua.cdn.ampproject.org/c/s/interfax.com.ua/news/general/654053-amp.html Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест
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Об этом говорится в материале "https://www.dsnews.ua/politics/lish-by-ne-poroshenko-podarit-li-zelenskiy-medvedchuku-vneocherednye-parlamentskie-vybory-30122020-410899 Деловой столицы ".
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стадо хочет чтоб его кормили,за него думали,поили...хлев давали на шару.
но стадо не против,чтоб за это его и эбали.
в общем стадо хочет в СССР...
Как то так