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У Меркель считают факт блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичным: У него тоже есть право на свободу слова

У Меркель считают факт блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичным: У него тоже есть право на свободу слова

Канцлер Германии Ангела Меркель считает решение заблокировать аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях проблематичным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер считает проблематичным факт, что аккаунты президента заблокированы", - сказал Зайберт в понедельник в Берлине.

По его словам, "федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием".

"Это правильно, что были сделаны замечания", - указал представитель кабмина. В то же время в Берлине считают, что Трамп имеет право на свободу слова в рамках действующего законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler удалили из Google Play

"Основное право на свободу мнения - это элементарное право, но оно должно быть в рамках закона", - добавил Зайберт.

После штурма Капитолия глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум до конца передачи власти следующей администрации - 20 января. Аккаунт Трампа в Twitter также заблокирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

блокада (1677) Германия (7082) интернет (1709) Меркель Ангела (2125) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+30
Кремлёвские консервы 😎
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11.01.2021 14:05 Ответить
+28
Аккаунты Трампа были заблокированы потому что в них были прызывы к терроризму и за это ему придется отвечать.
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11.01.2021 14:10 Ответить
+27
Меркель робить вигляд, що не розуміє, що свобода слова і злочинна пропаганда - це не одне і те ж.
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11.01.2021 14:08 Ответить
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І право на "СПАМ"!!
🤣🤣
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11.01.2021 14:05 Ответить
Кремлёвские консервы 😎
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11.01.2021 14:05 Ответить
Ага... в упор забыли шо сети то частные.. и никто им не указ ибо право имеют.. на собственность и делать с ней шо хотят...кстати право Конституцией гарантированное
Кто мешает трампанутым создать свой трампогам и звиздеть там что хотят...если владельцы хостингов позволят
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11.01.2021 14:46 Ответить
Меркель робить вигляд, що не розуміє, що свобода слова і злочинна пропаганда - це не одне і те ж.
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11.01.2021 14:08 Ответить
Так,пані Меркель ! Геть цензуру !
У Меркель считают факт блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичным: У него тоже есть право на свободу слова - Цензор.НЕТ 5901
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11.01.2021 14:36 Ответить
Аккаунты Трампа были заблокированы потому что в них были прызывы к терроризму и за это ему придется отвечать.
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11.01.2021 14:10 Ответить
Прямих призивів не було. Більше було брехні про фальсифікацію.
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11.01.2021 15:12 Ответить
добре, шо Гітлер не дожив, а то б і йому не відмовили
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11.01.2021 14:10 Ответить
а модераторы на форуме это тоже попрание свободы слова? )))

тем более что твитеры всякие это частные конторы которые зарабатывают бабло а не бесплатные площадки для всяких фриков, им нужна беспроблемная для рекламодателей площадка...
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11.01.2021 14:12 Ответить
Суть известной басни Крылова состояла в том, что, лишь потеряв сыр, можно обрести свободу слова...

🤣
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11.01.2021 14:13 Ответить
не, суть в том что поддавшись на популистов, как вы поете вы все президенты -- теряешь сыр
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11.01.2021 14:55 Ответить
Деякі і шакаладку згубили..))
Всі прези -кака..))
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11.01.2021 15:17 Ответить
мабуть обидва перед ****** в долє...
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11.01.2021 14:13 Ответить
У Меркель считают факт блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичным: У него тоже есть право на свободу слова - Цензор.НЕТ 8024
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11.01.2021 14:15 Ответить
теперь он не сможет купить гречку по скидке в Пятёрочке
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11.01.2021 14:26 Ответить
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11.01.2021 14:52 Ответить
А це і є мінус демократичного довіри. А їм користуються всякі аферисти. Через це ми, і, саме весь світ, і, саме Україна, не протистоїмо ганебній пропаганді.
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11.01.2021 14:15 Ответить
Свободой слова в Украине обладают только власть и олигархи..
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11.01.2021 14:17 Ответить
Меркель начала отрабатывать будущую хлебную должность в Грязьпроме
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11.01.2021 14:23 Ответить
У Меркель считают факт блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичным: У него тоже есть право на свободу слова - Цензор.НЕТ 2498
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11.01.2021 14:34 Ответить
А уголовное преследование за отрицание холокоста Меркель не считает нарушением свободы слова?
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11.01.2021 14:25 Ответить
Политика и массы: 10 способов манипуляции.

Ноам Хомский называет 10 способов манипулирования массами со стороны политиков:

1. Отвлечь внимание от важных жизненных проблем людей (падение курса нацвалюты, рост цен на ЖКХ, падение уровня жизни) путём привлечения внимания к новостям шоубизнеса и спорта, к "мыльным" сериалам, другим новостям ( "что там запоребриком", " что там у хохлов" и тд);

2. Создавать проблему, а потом самим же ее решать;

3. Постепенное примирение: внедрять непопулярные меры постепенно (например, повышение цен на ЖКХ или пенсионного возраста);

Читайте также: 6 способов, как политики манипулируют людьми

4. Отсрочка исполнения: внедрять массам идею, что непопулярное решение будет принято в будущем, тем самым, заставляя смириться с ним;

5. Обращаться к народу, как к малым детям: если обращаться к народу, как к первоклассникам, то и критическое восприятие речей политиков у масс будет, как у первоклассников;

6. Делать упор на эмоции, а не на логику: показывать по ТВ военные события, аварии, трагедии и т.д., вызывая у народа переживания и эмоции;

7. Держать массы в невежестве и культивировать посредственность: падение уровня образования, малограмотность, падение планки высшего образования;

Читайте также: Украинская политика переполнена профессиональными лжецами - Муждабаев

8. Приучать массы восторгаться пошлостью и безграмотностью: культивирование образа крутого пацыка на БМВ на бляхах, который живет по "понятиям", слушает шансон и не платит налоги. О уровне развития некоторых депутатов ВР уже много говорили.

9. Усиливать чувство вины: этот метод давно известен в религии, когда верующие занимаются самобичеванием;

10. Знать в людях больше, чем они знают о себе: держать массы безграмотными, а своих детей обучать в Кембридже и Сорбонне.

Ну что? Ничего Вам эти методы не напоминают? Например, наши реалии?

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Олег НАЗАРЕНКО
https://uainfo.org/blognews/1541435214-politika-i-massy-10-sposobov-manipulyatsii.html
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11.01.2021 14:25 Ответить
Х.з. Як раніше президенти керували країною і робили повідомлення без фейсбуків-твіттерів ?
Гублюся в здогадах
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11.01.2021 14:29 Ответить
Преса була. Газети паперові розповсюджувались, у т.ч. за підпискою. Пошта кожного дня доставлялась.
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11.01.2021 15:31 Ответить
А ще колись такі сайти були:
https://www.president.gov.ua/

https://www.whitehouse.gov/
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11.01.2021 15:42 Ответить
...единственный в мире чувак, имеющий коды доступа для запуска ядерных ракет, и не имеющий возможности входа в аккаунты соцсетей
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11.01.2021 14:30 Ответить
Подружка ху.ла защищает друга ху.ла.
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11.01.2021 14:36 Ответить
ну, так и у исламистов, пропагандирующих джихад и отрезание голов, тоже есть право на свободу слова?...
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11.01.2021 14:37 Ответить
Та соціалістам насрати!
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11.01.2021 14:43 Ответить
Слухай, капиталист...Сети частные, не? Таки частные..дальше сам скумекаешь или разжевать?
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11.01.2021 14:52 Ответить
т.е. частный ресторан может повесить табличку "Геев не обслуживаем", и ему за это ничего не будет - "а чо, имеет право!" ?
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11.01.2021 15:10 Ответить
З приватного ресторана охорона може вишвирнути гея, який виліз на стіл і почав на публіку трясти мудями
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11.01.2021 16:10 Ответить
Причем тут терроризм к свободе слова?
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11.01.2021 14:51 Ответить
"федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием"Источник: https://censor.net/ru/n3241057

Та й Трамп відповідальність несе: його просто відключили, бо дебіл
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11.01.2021 14:53 Ответить
Скоро Меркель буде в Берліні в мінареті співати Аллах юбер аллес! Миротворці, які 30 років соплі пережовували разом з окупантами щодо Карабаху, Криму, Донбасу, Молдови . Тому вірно зробили, що агента Москви позбавили пельки.
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11.01.2021 14:59 Ответить
у ********* світі у Гітлера та друга його Геббельса були б шикарні важелі впливу на одноклітинних theбілів
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11.01.2021 15:04 Ответить
трамп може перейти на аднаглазнікі, там його приймуть
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11.01.2021 15:15 Ответить
Если и она будет ляпань не нужное...- и её заблокируют !
"СВОБОДА СЛОВА" - ЭТО НЕ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ !?
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11.01.2021 15:38 Ответить
фрау рібентроп, вже себе показала, коли вмовляла не провокувати кацапів в часи захоплення Криму. Так що іди лісом
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11.01.2021 15:42 Ответить
Соцсети - это зло!
Для чего разрешают марихуану? Что бы молодежь не парились по поводу окружающих проблем.
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11.01.2021 15:49 Ответить
пора бы уже и за эту бабку взяться......
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11.01.2021 15:55 Ответить
В рамках действующего законодательства, он может рассчитывать сегодня, только на адвоката.
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11.01.2021 16:03 Ответить
Такое впечетление что в Европе от хорошей жизни стали рождаться люди без мозгов.Верно,все имеют право на выражение собственного мнения,верно.Это право имел и Геббельс,он ведь просто выражал свое видение о некоторых вещах,да и Фюрер тоже имел право на свое мнение о судьбах некоторых наций.Душечка Пол Пот имел полное право донести собственную идею построения счастливой жизни.Все имеют право открывать свой рот,но чем это иногда заканчивается уж немцам наверное хорошо известно.Умным немцам.
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11.01.2021 16:12 Ответить
Все как-то призабыли, что это ЧАСТНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ проект.
А слабо за деньги Германии создать новый, с полной свободой?
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11.01.2021 16:20 Ответить
В Германии есть закон, который предусматривает ответственность за факт отрицания холокоста. Это нормально? Где здесь свобода слова и приверженность демократии? Если все так уверены в правоте, то зачем так бояться?
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11.01.2021 16:30 Ответить
Тепер зрозуміло чому нам не вдалося захистити Крим і відвоювати Донбас. Фрау Меркель, іноді гарна бійка краще за роки поневолення
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11.01.2021 17:52 Ответить
Точно зрозуміло? Крим не вдалося захистити, бо більшість українських військових на півострові виявились зрадниками, а армію десятиліттями розкрадали українські чиновники, а не німецькі. Донбасс і досі не вдається відвоювати, бо більшості українців а ні Крим, а ні донбасс, а ні незалежність України від рабсії не потрібна, а серед лідерів електоральних рейтингів в Україні є партія "какая разница" і мертветчуківський жопоблок.
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11.01.2021 18:05 Ответить
Ні, малося на увазі, що фрау Меркель намагалася аби ми потоваришували знову з московитами і докладала певних зусиль, щоби ми ще більше не розсварилися
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11.01.2021 18:18 Ответить
Так, нажаль а ні Німеччина, а ні США з рашистами воювати через Україну не будуть, а сам на сам з агресором Україна би програла. Тому вважаю що довгий шлях санкцій є єдиним механізмом у цій війні, а меркель і її партія є одними з небагатьох у німецькій політиці, що підтримують санкції проти русні.
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11.01.2021 18:26 Ответить
Я не проти санкцій, вони дієві. Особливо з часом, але можна було би додати трохи дій. Враховуючи ******* виклики, треба вчитися діяти гибридно - з дипломатичним підтекстом, що третя сторона невідома. Коли є декілька варіантів, то у ********* гибридному світі такі дії були би доречними.
Думаю штати навчилися гибридно діяти, коли забаніли Трампа
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11.01.2021 18:34 Ответить
підтримка і лобіювання будівництва "Північниого потоку" меркель вказує на її підтримку російського окупанта України , санкціі проти цього проекту є від США,Меркель ,лобіює інтереси росії
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11.01.2021 19:34 Ответить
В питанні північного потоку Німеччина дійсно виходить виключно із власних інтересів. США доречі перешкоджають добудовуванню північного потоку так сам через власні насамперед економічні інтереси, аби продавати до Європи газ власного видобутку. Питання, а чому сама Україна підтримує оккупанта, купуючи вугілля з шахт на окупованих територіях, який завозять в обхід блокади через рабсію, але при цьому очікує, що інші країни повинні відстоювати інтереси України більше ніж сама Україна?
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11.01.2021 21:45 Ответить
в питанні північного потоку Німеччина дійсно виходить виключно із інтересів окупанта України.Якщо Німеччині не підходить американський газ ,але підходить російсько-окупаційний,це і вказує на те,чиї інтереси відстоює Меркель .Питання в тому,чому даючи дозвіл і лобіючи будівництво газогону ,Німеччина лишає України 3 млрд транзитих грошей і з запуском потоку збирається за гроші німців, поповнювати порядка 16 млрд доларів кишеню окупанта України .?
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11.01.2021 21:59 Ответить
Неправильно. Аби отримувати американський газ потрібно будувати LNG термінали. В Німеччині таких терміналів ще немає, але незабаром планується розпочати будівництво першого такого терміналу.
Чому Німеччина лишає Україну грошей за транзит? Тому що, як я вже написав, Німеччина виходить з власних інтересів і напевно збирається заощадити кошти, сплачуючи менше або взагалі нічого не сплачуючи за транзит. Німеччина утримувати Україну взагалі то не зобов'язана і як і всі інші хоче отримати товар дешевше. Мені це так само не подобається, але я слухав тут масу дискусій з приводу будівництва північного потоку і жодного разу не чув про політичну складову, німці оперують виключно економічними аргументами.
На моє питання щодо вугілля відповідь буде?
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11.01.2021 22:13 Ответить
Що мішало Німеччині збудувати власні газові термінали,для того,щоб ніколи не бути залежною не тільки від російського газогону,а від будь якого?На політичну складову,цього проекту , вказував Німеччині і сам Трамп,який дав зрозуміти,що НАТО не зобовязане надавати Німеччині гарантіїї безпеки в той час,коли вона не доплачує в бюджет НАТО.,але збирається підтримувати казну Росії ,купляючи в неї на десятки млр доларів газ,котра є окупантом України,(виключно економічні (чиї?) інтереси.
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12.01.2021 00:24 Ответить
Те що ви говорите, то є чистою правдою. В нас біда от так виглядає. Але ж були і добрі починання, які не підтримали - от про те і написано мною
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11.01.2021 18:20 Ответить
Взагалі то ніхто нн блокував аккаунт президента Дональда Трампа, бо у президента США є офіційний аккаунт у твіттері, та й у фейсбуці, якими президент Дональд Трамп може користуватись до 19 січня, потім доступ до цих аккаунтів передадуть Джозефу Байдену. Заблоковано приватний аккаунт трампа, і нічого страшного в тому немає, бо він нічим не кращий за інших користувачів, які не дотримуються правил цих комунікаційних платформ.
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11.01.2021 17:58 Ответить
https://bigfatcat19.livejournal.com/592483.html Свобода Слова - это свобода кого надо слова.
Потому что когда это свобода кого не надо слова, то это не Свобода Слова, а Несвобода Слова. А с Несвободой Слова нужно бороться во имя Свободы Слова. Потому что Демократия немыслима без Свободы Слова. И мыслима без Несвободы Слова. Каждый демократический человек имеет право на Свободу Слова. Недемократический человек права на Свободу Слова не имеет. Потому что Свобода Слова недемократического человека - это, на самом деле, Несвобода Слова. А Несвобода Слова немыслима в демократическом обществе.
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11.01.2021 20:21 Ответить
Верно Меркель говорит.
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11.01.2021 22:47 Ответить
 
 