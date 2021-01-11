Главный санврач Ляшко: От моего имени звонят аферисты и просят помочь деньгами

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мошенники от его имени звонят людям и просят помочь материально.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет! Затем звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового Телеграм-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами", - рассказал Ляшко.

Он также уточнил, что никаких телефонных звонков с подобными просьбами не делал и попросил проверять информацию и ни в коем случае не переводить деньги на счета аферистов.

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