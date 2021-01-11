Главный санврач Ляшко: От моего имени звонят аферисты и просят помочь деньгами
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что мошенники от его имени звонят людям и просят помочь материально.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации и просят перевести значительную сумму средств на счет! Затем звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового Телеграм-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами", - рассказал Ляшко.
Он также уточнил, что никаких телефонных звонков с подобными просьбами не делал и попросил проверять информацию и ни в коем случае не переводить деньги на счета аферистов.
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А это реально рабочая идея, обзванивать слуг народа и голосом зели просить пару лямов на карточку кинуть!!!
- Что вы пристаете? - хмуро спросил Балаганов.
- Нет, вы спросите! - требовал Паниковский. - Поезжайте и спросите. И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек.
У меня была семья и на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка.
- Вот этими очками, - сказал он со вздохом, - я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники.