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В течение 2020 года правоохранители Ривненщины изъяли более 2,7 т янтаря, - прокуратура

В течение 2020 года правоохранители Ривненщины изъяли более 2,7 т янтаря, - прокуратура

Правоохранители Ривненской области в течение 2020 года изъяли около 3 тонн янтаря, начато 335 производств по фактам незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве о преступлениях указанной категории изъято 2 797 кг янтаря-сырца, 26 транспортных средств и 86 мотопомп.

За указанный период, для рассмотрения в суд, направлен 41 обвинительный акт по уголовным производстваv об уголовных правонарушениях по фактам незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря.

Местными судами Ривненской области рассмотрено 33 уголовных производства данной категории, в том числе 21 - по статье 240 УК Украины и 12 - по статье 240-1 УК Украины. Во всех указанных производствах судами вынесены приговоры.

В частности, 26.11.2020 приговором Сарненского районного суда признаны виновными и осуждены четыре человека, которые в составе организованной группы занимались незаконной добычей и сбытом янтаря.

Органами прокуратуры продолжается системная работа по противодействию незаконным операциям с янтарем в регионе.

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Автор: 

прокуратура (5037) янтарь (582) Ровенская область (1252)


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И где же все это добро, наверное как во Львове вернули хозяину?
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11.01.2021 14:21 Ответить
Опередил.
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11.01.2021 14:22 Ответить
буває.
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11.01.2021 14:23 Ответить
"правоохранители Ривненщины изъяли более 2,7 тонн янтаря" - и продали тем, у кого изъяли?
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11.01.2021 14:22 Ответить
Это те кто без крыши и делиться не хотел. Не повезло. А реально на 100 надо умножать?!
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11.01.2021 14:26 Ответить
 
 