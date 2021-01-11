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Новости Тарифы ЖКХ
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В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов.

Требуют отменить тарифы на газ в Полтаве, там около 200 человек собрались возле здания областного совета. Кроме уменьшения цен на газ они просят вернуть льготный тариф на электроэнергию. Такое обращение участники митинга планируют передать главе облсовета Александру Беленькому, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку 01

Из-за массовой акции было ограничено движение троллейбусов, но его уже восстановили.

Против повышения тарифов сегодня протестуют и во Львове. Возле помещения АО "Львовгаз" проходит акция протеста, в которой принимают участие около сотни львовян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предприниматели в Тернополе требуют отмены локдауна: "Мы будем работать". ВИДЕО

Также под офисом АО "Ивано-Франковскгаз" собрались несколько десятков человек, которые протестуют против роста тарифов. Франковцы попытались зайти к руководству учреждения, однако их не впустили. Некоторые из участников акции считают, что надо действовать радикальнее, в частности перекрывать дороги.

Также в Одессе и Краматорске поднялись на протест из-за высоких тарифов на газ.

В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку 02

В Прилуках горожане вышли на акцию, чтобы высказаться против повышения тарифов на коммунальные услуги. Депутаты подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю.

В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку 03

Также в городе Кропивницкий на площади возле городского совета состоялась акция протеста против повышения коммунальных тарифов.

Против повышения коммунальных тарифов в Ивано-Франковской области на протест также вышли жители Долины, которые перекрыли въезд в город. Отмечается, что так же перекрыли дорогу и в селе Голинь, возле Калуша.

Местные издания также сообщают об акциях протеста в Мелитополе, где перекрыли трассу, а также в Херсоне и Виннице.

В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию, также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставку.

Отметим, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Автор: 

Винница (729) Ивано-Франковск (834) Кропивницький (547) Краматорськ (2312) Львов (4600) Мелитополь (616) Одесса (7931) Тахтаулове (773) Прилуки (43) протест (5869) тарифы (1892) Херсон (2904) Тарифы на электроэнергию (2178) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+34
В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку - Цензор.НЕТ 3518
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11.01.2021 14:37 Ответить
+33
Бу-га-га, протесты в шапито ...за что голосовали - то и хавайТЕ
В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку - Цензор.НЕТ 6949
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11.01.2021 14:38 Ответить
+32
В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку - Цензор.НЕТ 6340
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11.01.2021 14:39 Ответить
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У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 3002
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11.01.2021 14:54 Ответить
100% про Україну.Географічно у Європі,а соціально-економічно в Африці,тому що в черговий раз повелися на популіста,ще й за сумісництвом артиста жанру кабаре.
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11.01.2021 15:37 Ответить


У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 7122
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11.01.2021 14:55 Ответить
На каком основании эти люди оспаривают установленные на президентских и парламентских выборах подавляющим большинством нарида цены на коммуналку? Они не уважают волю этого большинства?
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11.01.2021 14:58 Ответить
Я щитаю, их орлы Авакова должны прийти и усмирить, а желательно - отпиндить.
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11.01.2021 14:59 Ответить
Вот я тоже так Щитаю.
Кто, как не они, должны подежать решения партии и этого, как его, правительства?
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11.01.2021 15:03 Ответить
каждого! (с)
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11.01.2021 17:25 Ответить
Обнаглел лохторат в конец.
Забыл, за кого сам голосовал.
Нет, чтобы митинг провести в поддежку решения партии и правительства, сволочи.
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11.01.2021 15:04 Ответить
Вот волю они и уважают, а не свободу и нищету как раз и нет. Они тоже хотят с семьями в Буковель , Лондон, в Дубаи, а не быть спонсорами обарзевшей в край наглой олигархии и их слуг.
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11.01.2021 15:05 Ответить
Так пусть "сметут" как обещали, или сметалка не выросла?
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11.01.2021 15:06 Ответить
Сегодня будет рано, а завтра поздно. Тревожно. Сметут. Обязательно сметут, но тогда, когда будет такая ситуация. Одного товарища Че не хватило для олигофренов в Боливии. Надо созреть ситуации, и Слуги вместе с олигархией, МВФ, креатуры чужих центров влияния проводят как, например, Николай ІІ, поп Гапон, Азеф огромную работу что бы именно так и случилось.
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11.01.2021 15:43 Ответить
лохи прозрели --- какое ничтожество они выбрали----- теперь давайте все вместе --- петро вернись и наведи в УКРАИНЕ порядок пока зеленый лохдаун не уничтожил то - что еще работает в стране
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12.01.2021 05:15 Ответить
Вообще прекращайте! 73% умных и самых умных просто хором кричали,ХУже ну точно НЕ будет! Так оно и есть ,бене ,зеле ,просто отлично! Уже все просчитали и поделили.Теперь на лыжах гоняет и думает ,когда опять устать ,в конце этой недели или уже завтра?
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11.01.2021 15:10 Ответить
Поднимать тарифы, еще и в карантин - это геноцид. Я считаю что критически важные инфраструктуры не могут быть приватными, облгаз и обленерго должны быть национализированны, так же все транзакции, доходы и растраты выше указанных структур должны быть публичными. Уверен что дохода им более чем хватает и тарифы подняли что бы олигархи и их дети смогли строить дворцы как в Ахметова.
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11.01.2021 15:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/480738 - свіженький зажопний або совковий логін
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11.01.2021 15:19 Ответить
Чё ж доблесные воины Авакова не зарестуют лохторат "бубочки" и не отправят в кутузку?
Они что - боятся, что голоса перейдут к ОПЗЖ и лохторат выберет Киву?
Ой, как же накрасиво, где же ваша сознательность, аваковцы?
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11.01.2021 15:02 Ответить
Низя, кому тогда в глаза сцать, их и так уже не много осталось, этих "верующих".
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11.01.2021 15:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/369927, Аваков проти Юлі не піде.
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11.01.2021 17:59 Ответить
киву нельзя --- у него шизофрения в обостренной форме и триппер
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12.01.2021 05:17 Ответить
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 8100
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11.01.2021 15:03 Ответить
Томосы "раздаются" один раз за столетия, а Параше так и за столетия не дали
Так что не надо ля-ля.
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11.01.2021 15:16 Ответить
Шановні Зебіли, - Проблема ж не в піднятті комуналки, проблема в тому що буратіно клялось їх ЗНИЗИТИ коли пхалось на табурет
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11.01.2021 15:09 Ответить
Так, это ж не табурентный виноват, а все - несознательные олигархи его "подводят"!
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11.01.2021 18:14 Ответить
Хотелось бы верить, что граждане Украины вколачивают последние гвозди в труну Зе, как политика, надеюсь никому в голову не прийдет реанимировать антиукраинское чмо.
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11.01.2021 15:15 Ответить
Но почему-то у протестующих на плакатиках нету обращения к ЗЄ.
К кому оне, собственно обращаются?
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11.01.2021 15:19 Ответить
Думаю порохобот найдет лишние 200-500 гривен в месяц, а вот зелебобик...
Тут вот, должны же были все на шару раздавать, а не раздают почему-то... Странно, почему не раздают?
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11.01.2021 15:30 Ответить
Когда разрешат отказываться от ненужных услуг, или услуг которые я немогу оплачивать?
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11.01.2021 15:41 Ответить
Щось Юлії не чути?Чи подасть вона до суду Зе який обіцяв їх знизити?https://youtu.be/P_GaX5gXwhY?t=67 Тарифний геноцид треба негайно припинити, - Юлія Тимошенко
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11.01.2021 15:45 Ответить
у жюльки полный рот зеленого лайна --- потому и не чирикает
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12.01.2021 05:20 Ответить
Та нащо вам та комуналка? Повідрубуйте ті дроти і труби, опалюйте квартири дровами, готуйте на дровах, підсвічуйте каганцем, мийтеся у найближчих водоймах і пийте чисту дощову воду. Не купуйте те, що для вас дорого, або знайдіть дешевше.. Це ж ринок.
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11.01.2021 15:50 Ответить
Що ти гониш ?
Де можна вибирати - та знайти дешевше ?
Та , ринкові умови таки багато- де вже є!
Можна вибрати між супермаркетом , спеціалізованим магазином , базаром чи ще більше пропозицій в інтернеті .
А як ти бачиш діючі ринкові відносини у комунальній сфері ?
Їх - ринкових умов - там просто немає А монополізм - є .
опалюйте квартири дровами, готуйте на дровах, підсвічуйте каганцем, мийтеся у найближчих водоймах і пийте чисту дощову воду. - ото і сам так роби
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11.01.2021 16:48 Ответить
Люди ще незнають ,що у січні не буде субсидій за грудень 2020.Що буде далі , поки що не відомо.
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11.01.2021 15:57 Ответить
а дальше будет ДЭФОЛТ --- беня мохнорылый приказал шимпан-зе сделать в УКРАИНЕ ХАОС И БАНКРОТСТВО ГОСУДАРСТВА--- неужели это так сложно понять зеленым лохам ---- доголосовались по приколу --- получите и распишитесь
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12.01.2021 05:31 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXtuvyMN_kVRLY8x2De8glCpMpEwLhawg-************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 11 мин. ·

В Україні назріває «тарифний майдан». При чому в кожному місті і на кожній вулиці. Влада «готує» черговий «план порятунку», принаймі так каже Арахамія. Рятувати мають від самих себе, адже саме влада Зеленського і підвищила тарифи на все що тільки можна і не можна.

А поки Зеленський спускається з чергової гори та приходить до тями після двотижневого локдауну від державних справ, тарифи дійсно зростають. І підняли їх наші «рятівнички». Вперше газ може вартувати до 11 тисяч грн за тисячу кубів.

Неймовірно, скажете ви? Так він же не обіцяв? Він же казав? Забудьте. До його «обіцянок» додається ще підвищення цін на електроенергію, а отже на всі комунальні послуги. А отже - різке подорожчання всіх товарів. При чому все це відбувається на фоні масштабного подіння і ВВП, і економіки вцілому, коронакризи та масштабній корупції.

Вигодонабувачем цієї ситуації однозначно стає ОПЗЖ та вся п'ята колона кремля.

Влада Зеленського ніби несе в руки проросійським силам можливість все більшого нарощування рейтингів, адже в жодного органу влади, ні в Нацради, ні в СБУ немає жодних питань до медведчуківських ЗМІ та інших ресурсів ОПЗЖ.

А де зараз Зеленський і чому він не згадує про свої відеообіцянки на тренажері? Мабуть далі спускується зі своєї гори чи записує черговий «відосік» про попередню владу.
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 3104
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11.01.2021 16:03 Ответить
Хтось заважав купити газ у наприклад, Нафтогазу по 4,73 грн? Подобається годувати облгаззбути?
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11.01.2021 16:27 Ответить
Интересно за кого они голосовали.
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11.01.2021 16:17 Ответить
Нужно уважать выбор большенства. Большинство не может ошибаться))))))
У Слуг "мудрого" народа Кинець эпохи бидности, и за это нужно платить
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11.01.2021 16:21 Ответить
Чьо как, за кого голосовали эти представители "мудрий нарід"?
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11.01.2021 16:38 Ответить
А хуху не хохо?
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11.01.2021 16:47 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
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11.01.2021 16:55 Ответить
.....сил больше нет , куплю СВИТЕР и пойду добывать ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ((((
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11.01.2021 17:17 Ответить
Підвищення цін на газ і електрику викликає ланцюгову реакцію здорожчання всього-від зубочисток до нерухомості. Так проходить знецінення національної валюти.
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11.01.2021 17:27 Ответить
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 2898
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11.01.2021 17:44 Ответить
Неповажні порохоботи, на скільки була піднята ціна на газ при сивочолому? Чому ви тоді не гавкали? Це не виправдання зєльоних, але не займайтесь лицемірством!!!
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11.01.2021 17:46 Ответить
Не могли же они гавкать на своего работодателя.
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11.01.2021 20:07 Ответить
Во первых,,гавкали,, как выражаются на криворожском зебуины. Во вторых посмотрите на цену газа на международной арене тогда и сравните с теперешней,если мозгов хватит хоть на это. Когда же вы,тра*нутые всеми думать наконец начнете головой а не ватными агитками?
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11.01.2021 20:18 Ответить
В Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов. Источник: https://censor.net/ru/n3241065

Зе влада вже починає всиратись, отак і починаються Майдани
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11.01.2021 17:55 Ответить
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 7770
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11.01.2021 17:57 Ответить
Це баланс, американці своїм навпаки знизили що могли та ще й всьому населенню по 1к доларів виплатили, у нас же локдаунять з 2х тарифами.
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11.01.2021 17:58 Ответить
Бачили очі,що вибирали- те і жріть тепер,хоч повилазьте...
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11.01.2021 18:10 Ответить
Можно греться возле горячего асфальта на великому крадIвництвi.
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11.01.2021 18:16 Ответить
И его же на хлеб намазывать
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11.01.2021 20:19 Ответить
Поддерживать идиотов, которые выбрали зелень нет смысла, тем более что они не обучаемы, они на генетическом уровне не способны думать и на следующие выборы опять выберут очередного балабола...
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11.01.2021 18:26 Ответить
Ну что лошары, сделали себя вместе?
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11.01.2021 18:34 Ответить
Всю власть в отставку! Это уже последняя капля!!! Нужна власть, как Платон писал, что власть должна делать благо для народа, то бишь власть должна уменьшать платежки, а эти подымают платежки людям, которые и так концы с концами не могут свети, то бишь эта власть не благо делает народу, а зло делают, а потому стало быть такая власть не нужна народу, а народ им дал право представлять свои интересы, а раз власть не представляет интересы народа, то значит - эта власть является НЕЛЕГИТИМНОЙ! Значит, что эта власть должна вся НЕМЕДЛЕННО отправится В ОТСТАВКУ!!! И значит народу можно требовать немедленную отставку этих не представителей народа! Эта власть вся должна валить нахер! В ОТСТАВКУ ВСЕХ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!!! Жаль материться еще нельзя и это еще мягко все сказано. Смотришь на этих бабушек на кассе, которые покупают себе крошки и реально еле вышивают и просто на клочья разорвать всех этих чертей хочется на мерседесах грабящих страну. Этого терпеть дальше уже некуда!!!
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11.01.2021 18:44 Ответить
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 4111
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11.01.2021 18:51 Ответить
Громадяни протестують через занадто часте підняття зарплат,пенсій та гострим дефіцитом елітних автомобілей в автосалонах на фоні різкого зниження тарифів!
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11.01.2021 21:17 Ответить
зрада. при папереднике тарифы, цены и валюта только снижалась.
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11.01.2021 22:49 Ответить
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 69
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11.01.2021 23:33 Ответить
25% госбюджета 20-го года это кредитные деньги. Посколько Зюзе уже в кредит не дают-он решил состричь деньги с народа
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12.01.2021 01:44 Ответить
Ковбаса по 2.20 подоражает это гинацид мудрава народа!Срочно надо протестовать а то на денег на "самое вкусное"мароженое не хватит!
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12.01.2021 03:03 Ответить
Эй, ЗЕбобики, доколе кацап Степан-ов будет измываться над вами, бандеровцами?
Али вы, ЗЕбилы, не потомки казаков?
Доколе москаль с фамилией на "ов" будет диктовать вам как, когда и в каком количестве покупать трусы, носки, лампочки электрические и прочие презервативы?

Степанов, выражаю Вам мою искреннюю благодарность, от всего сердца, за то, что засадили 73-процентный лохторат под замок без трусов, носков и шнурков для ботинок.
Так их, ЗЕбилов, так их, до Майских в лоХдауне их держите.
Так их, мало им, идиотам 73-процентным.
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12.01.2021 07:31 Ответить
У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку - Цензор.НЕТ 2637
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12.01.2021 08:29 Ответить
Зеленотарифы накрыли Украину,
Олигархи с Вовой Украину поделили,
Заставили на вечно народ гнуть спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
ТАРИФОГЕНОЦИД.
Дорога Украины ведет в СУИЦИД
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12.01.2021 09:50 Ответить
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