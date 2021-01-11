В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов.
Требуют отменить тарифы на газ в Полтаве, там около 200 человек собрались возле здания областного совета. Кроме уменьшения цен на газ они просят вернуть льготный тариф на электроэнергию. Такое обращение участники митинга планируют передать главе облсовета Александру Беленькому, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Из-за массовой акции было ограничено движение троллейбусов, но его уже восстановили.
Против повышения тарифов сегодня протестуют и во Львове. Возле помещения АО "Львовгаз" проходит акция протеста, в которой принимают участие около сотни львовян.
Также под офисом АО "Ивано-Франковскгаз" собрались несколько десятков человек, которые протестуют против роста тарифов. Франковцы попытались зайти к руководству учреждения, однако их не впустили. Некоторые из участников акции считают, что надо действовать радикальнее, в частности перекрывать дороги.
Также в Одессе и Краматорске поднялись на протест из-за высоких тарифов на газ.
В Прилуках горожане вышли на акцию, чтобы высказаться против повышения тарифов на коммунальные услуги. Депутаты подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю.
Также в городе Кропивницкий на площади возле городского совета состоялась акция протеста против повышения коммунальных тарифов.
Против повышения коммунальных тарифов в Ивано-Франковской области на протест также вышли жители Долины, которые перекрыли въезд в город. Отмечается, что так же перекрыли дорогу и в селе Голинь, возле Калуша.
Местные издания также сообщают об акциях протеста в Мелитополе, где перекрыли трассу, а также в Херсоне и Виннице.
Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию, также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставку.
Отметим, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.
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Кто, как не они, должны подежать решения партии и этого, как его, правительства?
Забыл, за кого сам голосовал.
Нет, чтобы митинг провести в поддежку решения партии и правительства, сволочи.
Они что - боятся, что голоса перейдут к ОПЗЖ и лохторат выберет Киву?
Ой, как же накрасиво, где же ваша сознательность, аваковцы?
Так что не надо ля-ля.
К кому оне, собственно обращаются?
Тут вот, должны же были все на шару раздавать, а не раздают почему-то... Странно, почему не раздают?
Де можна вибирати - та знайти дешевше ?
Та , ринкові умови таки багато- де вже є!
Можна вибрати між супермаркетом , спеціалізованим магазином , базаром чи ще більше пропозицій в інтернеті .
А як ти бачиш діючі ринкові відносини у комунальній сфері ?
Їх - ринкових умов - там просто немає А монополізм - є .
опалюйте квартири дровами, готуйте на дровах, підсвічуйте каганцем, мийтеся у найближчих водоймах і пийте чисту дощову воду. - ото і сам так роби
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В Україні назріває «тарифний майдан». При чому в кожному місті і на кожній вулиці. Влада «готує» черговий «план порятунку», принаймі так каже Арахамія. Рятувати мають від самих себе, адже саме влада Зеленського і підвищила тарифи на все що тільки можна і не можна.
А поки Зеленський спускається з чергової гори та приходить до тями після двотижневого локдауну від державних справ, тарифи дійсно зростають. І підняли їх наші «рятівнички». Вперше газ може вартувати до 11 тисяч грн за тисячу кубів.
Неймовірно, скажете ви? Так він же не обіцяв? Він же казав? Забудьте. До його «обіцянок» додається ще підвищення цін на електроенергію, а отже на всі комунальні послуги. А отже - різке подорожчання всіх товарів. При чому все це відбувається на фоні масштабного подіння і ВВП, і економіки вцілому, коронакризи та масштабній корупції.
Вигодонабувачем цієї ситуації однозначно стає ОПЗЖ та вся п'ята колона кремля.
Влада Зеленського ніби несе в руки проросійським силам можливість все більшого нарощування рейтингів, адже в жодного органу влади, ні в Нацради, ні в СБУ немає жодних питань до медведчуківських ЗМІ та інших ресурсів ОПЗЖ.
А де зараз Зеленський і чому він не згадує про свої відеообіцянки на тренажері? Мабуть далі спускується зі своєї гори чи записує черговий «відосік» про попередню владу.
У Слуг "мудрого" народа Кинець эпохи бидности, и за это нужно платить
Зе влада вже починає всиратись, отак і починаються Майдани
Али вы, ЗЕбилы, не потомки казаков?
Доколе москаль с фамилией на "ов" будет диктовать вам как, когда и в каком количестве покупать трусы, носки, лампочки электрические и прочие презервативы?
Степанов, выражаю Вам мою искреннюю благодарность, от всего сердца, за то, что засадили 73-процентный лохторат под замок без трусов, носков и шнурков для ботинок.
Так их, ЗЕбилов, так их, до Майских в лоХдауне их держите.
Так их, мало им, идиотам 73-процентным.
Олигархи с Вовой Украину поделили,
Заставили на вечно народ гнуть спину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
ТАРИФОГЕНОЦИД.
Дорога Украины ведет в СУИЦИД