В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов.

Требуют отменить тарифы на газ в Полтаве, там около 200 человек собрались возле здания областного совета. Кроме уменьшения цен на газ они просят вернуть льготный тариф на электроэнергию. Такое обращение участники митинга планируют передать главе облсовета Александру Беленькому, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Из-за массовой акции было ограничено движение троллейбусов, но его уже восстановили.

Против повышения тарифов сегодня протестуют и во Львове. Возле помещения АО "Львовгаз" проходит акция протеста, в которой принимают участие около сотни львовян.

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Также под офисом АО "Ивано-Франковскгаз" собрались несколько десятков человек, которые протестуют против роста тарифов. Франковцы попытались зайти к руководству учреждения, однако их не впустили. Некоторые из участников акции считают, что надо действовать радикальнее, в частности перекрывать дороги.

Также в Одессе и Краматорске поднялись на протест из-за высоких тарифов на газ.

В Прилуках горожане вышли на акцию, чтобы высказаться против повышения тарифов на коммунальные услуги. Депутаты подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю.

Также в городе Кропивницкий на площади возле городского совета состоялась акция протеста против повышения коммунальных тарифов.

Против повышения коммунальных тарифов в Ивано-Франковской области на протест также вышли жители Долины, которые перекрыли въезд в город. Отмечается, что так же перекрыли дорогу и в селе Голинь, возле Калуша.

Местные издания также сообщают об акциях протеста в Мелитополе, где перекрыли трассу, а также в Херсоне и Виннице.

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Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию, также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставку.

Отметим, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.