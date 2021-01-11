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Ожидаем ряд продуктивных переговоров для успешного пересмотра программы Stand-by, - Шмыгаль о возобновлении работы миссии МВФ в Украине

Ожидаем ряд продуктивных переговоров для успешного пересмотра программы Stand-by, - Шмыгаль о возобновлении работы миссии МВФ в Украине

Международный валютный фонд возобновил работу миссии в Украине после новогоднего перерыва.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем ряд продуктивных переговоров и онлайн-встреч с нашими партнерами для успешного завершения пересмотра программы Stand-by. Это, в свою очередь, откроет возможности для получения Украиной следующего транша", - отметил премьер.

При этом он подчеркивает, что правительство поддерживает курс реформ и продолжает последовательно внедрять в Украине европейские нормы и практики.

"Вместе с президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для пересмотра программы. В частности, сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более чем на 26%. Сотрудничество с МВФ является весомым фундаментом поддержки и важным маркером стабильности Украины для наших международных финансовых партнеров", - добавил Шмыгаль.

Читайте также: Украина в 2021 году должна погасить около $1,67 млрд задолженности перед МВФ

Как сообщалось, миссия МВФ по пересмотру программы stand by возобновила работу в Украине.

Напомним, миссия работала 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря прошлого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря прошлого года и 15 мая и 15 октября – 2021. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3335) Шмыгаль Денис (2727)


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https://censor.net/ru/news/3240944/esli_tarify_na_uslugi_jkh_ne_budut_snijeny_veterany_ostavlyayut_za_soboyi_pravo_zaschischat_grajdan
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11.01.2021 14:47 Ответить
+1
ждун
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11.01.2021 14:47 Ответить
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Пересмотрун.
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11.01.2021 14:48 Ответить
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11.01.2021 14:47 Ответить
Пересмотрун.
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11.01.2021 14:48 Ответить
https://censor.net/ru/news/3240944/esli_tarify_na_uslugi_jkh_ne_budut_snijeny_veterany_ostavlyayut_za_soboyi_pravo_zaschischat_grajdan
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11.01.2021 14:47 Ответить
Дятел тупорылый !
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11.01.2021 14:47 Ответить
Дятел доктор леса
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11.01.2021 14:48 Ответить
Ага ,этот тоже доктор леса ,он народ Украины принимает за вредителей и долбит ,долбит ,долбит ...
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11.01.2021 14:53 Ответить
это у лаптей о Дятле плохое представление в отличии от пиндосов - Вуди
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11.01.2021 14:52 Ответить
Гордість бере їх, що місія приїде. Буде, що освоювати. Економісти срані кварталівські.
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11.01.2021 14:51 Ответить
Ожидаем ряд продуктивных переговоров для успешного пересмотра программы Stand-by, - Шмыгаль о возобновлении работы миссии МВФ в Украине - Цензор.НЕТ 1388
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11.01.2021 14:53 Ответить
это ты из за тарифов ?
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11.01.2021 14:55 Ответить
и из-за тарифов, и из-за всего остального.
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11.01.2021 14:59 Ответить
- Папа-папа, нам банк успешно пересмотрел условия кредита!
- Чему ты радуешься - Зе-тыпил, что ли?!
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11.01.2021 14:53 Ответить
Ожидаем ряд продуктивных переговоров для успешного пересмотра программы Stand-by, - Шмыгаль о возобновлении работы миссии МВФ в Украине - Цензор.НЕТ 3230
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11.01.2021 14:53 Ответить
А чукча в чуме ждет рассвета. Ода об ожидании.
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11.01.2021 14:53 Ответить
Пеньковых веревок вам надо. Радуйтесь зескот, главное не ПЕТЯ.
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11.01.2021 14:54 Ответить
https://tverezo.info/post/129197 МВФ: "Зеленский уничтожил независимость банковской системы Украины"

Уже с прошлого года идут переговоры о кредитах. Так чего ж от нас хочет этот проклятый МВФ? Денег дадут или нет? Доллары продавать или покупать? Садитесь, заваривайте птеродактиля, сейчас я расскажу, чего надо МВФ. Конкретно и на основе инсайдов. И расскажу я вам о банках, потому что об антикоррупционных органах и их вопросах, САП, НАБУ, Татарове, вот об этом всем больше известно, и они как-то больше на слуху. А по банкам-то претензии не менее солидные.
Не секрет, что наряду с официальными «маяками», которые являются условием для получения следующего транша, есть обеспокоенность различными «сбоями» в исполнении условий меморандума. Но в связи с тем, что они не упоминаются в официальных документах, а обсуждаются только за переговорным столом, где наши деятели их тут же забывают, может сложиться впечатление, что этих претензий и нет. А они есть.
У внимательных граждан эпопея Украина-МВФ может вызвать неожиданные вопросы. Например, «Почему, если Зеленский говорит, что все требования МВФ мы выполнили, транш мы не получаем?». Разгадка проста - наши политики не владеют языком чиновников МВФ, и не учатся. Не учатся они, потому что считают, что чиновники МВФ говорят на английском языке, и если у тебя в справке написано advanced intermediate, то уже всё хорошо, можно разговаривать.
А чиновники МВФ говорят не на английском, а на дипломатическом языке. И когда они упоминают о далёком возможном беспокойстве каких-то неизвестных людей, это они не делятся сплетнями о психологическом состоянии своих знакомых (как могло бы показаться нашим экономическим дипломатам, которые все аргументы в споре слабее удара в лицо считают намёками). Это они прямо (как они думают) объясняют причины задержки финансирования. А когда они прямо говорят, что обеспокоены неким вопросом, то это опять же не рассказ о том, какой у них ранимый внутренний мир, и не вопрос о том, какие таблетки принимать, чтобы не беспокоиться. Это прямое указание на уже проваленный вопрос и требование не только его решить, но и принять меры к тому, чтобы такое больше не могло повториться.
Таким образом, славянская традиция приказы воспринимать как просьбы, а просьбы игнорировать, сталкивается с западной дипломатической традицией угрозы подавать как озабоченность, а претензии как беспокойство.
Поэтому я решил снова помочь МВФ и Офису Президента и сообщить им список вопросов, из-за которых на самом деле затягивается сотрудничество, и которые МВФ неоднократно требовал решить. В то время, как видным дипломатам из ОП казалось, что люди просто между болтовнёй об украинской кухне и погоде обсуждают некоторые особенности украинского национального менеджмента, а не нарезают вам задачи.
Это реальные претензии по пунктам. Каждая из них требует реакции, причем не просто заверений «больше не повторится!», а выполнения связанных с претензией структурных маяков. Чтобы и вправду не повторялось.

******
Претензії МВФ у викладі автра Антона Швеця дивіться по ссилі зверху.
Можжна і тут: "https://spektrnews.in.ua/news/mvf-zelenskiy-unichtozhil-nezavisimost-bankovskoy-sistemy-ukrainy/109086 МВФ: " Зеленский уничтожил независимость банковской системы Украины" "
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11.01.2021 14:56 Ответить
У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст! (с)
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11.01.2021 14:58 Ответить
Там главное условие МВФ есть - аудит "большого строительства".. Вы готовы им его дать!? Нет !? .. ну и кредита тоже нет ...
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11.01.2021 15:04 Ответить
Всё равно раскрадут. Правительство клептоманов.
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11.01.2021 15:14 Ответить
Байден сказал,денех не дам Зелемойским... Пусть ковидный асфальт жрут..
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11.01.2021 15:15 Ответить
Не целевое использование бабла и не по назначению,это срок 5 лет минимум....Кучмистам пофигу
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11.01.2021 15:19 Ответить
Ожидание пошло уже на второй год.

Бесконечно можно смотреть на три вещи:
1. огонь
2. воду
3. ожидания ЗЕленых дегенератов
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11.01.2021 16:49 Ответить
ожидайтє... аудит.
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11.01.2021 20:52 Ответить
Мало ще обдирають народ, треба ще добавити?
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18.02.2021 14:59 Ответить
 
 