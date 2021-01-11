Ожидаем ряд продуктивных переговоров для успешного пересмотра программы Stand-by, - Шмыгаль о возобновлении работы миссии МВФ в Украине

Международный валютный фонд возобновил работу миссии в Украине после новогоднего перерыва.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем ряд продуктивных переговоров и онлайн-встреч с нашими партнерами для успешного завершения пересмотра программы Stand-by. Это, в свою очередь, откроет возможности для получения Украиной следующего транша", - отметил премьер.

При этом он подчеркивает, что правительство поддерживает курс реформ и продолжает последовательно внедрять в Украине европейские нормы и практики.

"Вместе с президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для пересмотра программы. В частности, сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более чем на 26%. Сотрудничество с МВФ является весомым фундаментом поддержки и важным маркером стабильности Украины для наших международных финансовых партнеров", - добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, миссия МВФ по пересмотру программы stand by возобновила работу в Украине.

Напомним, миссия работала 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря прошлого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря прошлого года и 15 мая и 15 октября – 2021. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.