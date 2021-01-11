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По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 26,8%, - КГГА

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 26,8%, - КГГА

В столице за первую неделю 2021 г. зарегистрировано 5798 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 73,9%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, по информации Департамента здравоохранения, в настоящее время показатель заболеваемости составляет 195,4.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 26,8% - за счет как детского, так и взрослого населения. В частности, детей заболели - 1971 (снижение на 34,1%), взрослых - 3827 (снижение на 22,3%).

В структуре заболеваемости дети составляют 34%, а на предыдущей неделе - 37,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 42,4% - всего зарегистрировано 762 случая.

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В медицинские учреждения госпитализированы 26 человек, из них 23 - ребенка.

грипп (573) КГГА (2989) Киев (25710) ОРВИ (207)


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Топ комментарии
+3
Ну ок. А чего тогда носки не продаются?
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11.01.2021 15:05 Ответить
+3
По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 26,8%, - КГГА - Цензор.НЕТ 4906
...
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11.01.2021 15:08 Ответить
+2
Это чудо!!!!
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11.01.2021 15:01 Ответить
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Это чудо!!!!
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11.01.2021 15:01 Ответить
и на шо вы намекаете????? ))))
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11.01.2021 15:02 Ответить
На гениальность наших правителей, хотите победить вирус? Прекратите проводить тестирование!
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11.01.2021 15:05 Ответить
По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 26,8%, - КГГА - Цензор.НЕТ 4906
...
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11.01.2021 15:08 Ответить
На употребление алкоголя населением. Праздники ж.
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11.01.2021 15:06 Ответить
Ну ок. А чего тогда носки не продаются?
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11.01.2021 15:05 Ответить
Это очень сложный вопрос...
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11.01.2021 15:08 Ответить
Ржака! Львов. https://www.youtube.com/watch?v=lVSqor6ILDk&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C Суцільнй локдаун. Зебобикам не смотреть.
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11.01.2021 15:10 Ответить
Перемога.
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11.01.2021 15:13 Ответить
Применение вакцины от коронавируса в Украине невозможно без решения ВОЗ. Статистика заболеваемости на Новый год ожидаемо снизилась, но больных не стало меньше. Фальшивые ПЦР-тесты, широко распространенные в Украине, приведут к тому, что ряд государств не будет пускать наших граждан.(с)
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11.01.2021 15:13 Ответить
эт чо, лохдаун уже так подействовал за 3 дня..?
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11.01.2021 15:50 Ответить
 
 