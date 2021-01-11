По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 26,8%, - КГГА

В столице за первую неделю 2021 г. зарегистрировано 5798 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 73,9%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, по информации Департамента здравоохранения, в настоящее время показатель заболеваемости составляет 195,4.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 26,8% - за счет как детского, так и взрослого населения. В частности, детей заболели - 1971 (снижение на 34,1%), взрослых - 3827 (снижение на 22,3%).

В структуре заболеваемости дети составляют 34%, а на предыдущей неделе - 37,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 42,4% - всего зарегистрировано 762 случая.

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В медицинские учреждения госпитализированы 26 человек, из них 23 - ребенка.