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Местные органы власти задолжали 200 млн гривен за льготные пригородные перевозки, - Укрзализныця

Местные органы власти задолжали 200 млн гривен за льготные пригородные перевозки, - Укрзализныця

В январе - ноябре 2020 Укрзализныця предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 262 200 000 грн. Однако получила лишь 24,8% компенсации от местных органов власти, которые являются заказчиками перевозок по социальным тарифам.


В общем задолженность местных властей за 11 месяцев 2020 составила более 198 млн грн. Так, больше всего местные бюджеты задолжали Юго-Западной железной дороге - более 62,8 млн грн, Южной железной дороге - более 47 млн ​​грн и Львовской железной дороге - 36,9 млн грн. Также Приднепровская железная дорога не получила 23,8 млн грн компенсаций, Одесская - 19,6 млн грн и Донецкая железная дорога - 7,8 млн грн, сообщается на сайте УЗ.

Среди крупнейших должников - Харьковская область (36,2 млн грн), Киевская область (23,1 млн грн), Львовская область (17 млн ​​грн), Днепропетровская область (17,1 млн грн) и г. Киев (27,1 млн грн).

В Укрзализныце отмечают, что такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава.

Укрзализныця призывает местные власти найти возможность как можно быстрее компенсировать убытки за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении.

Напомним, по словам председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, компания планирует заключать с местными органами власти публичные договоры на пригородные пассажирские перевозки.

Как сообщалось ранее, за 10 месяцев Укрзализныця уплатила местным бюджетам почти 3,1 млрд грн земельного налога и не получила от них более 186 млн грн компенсаций за социальные перевозки.

Автор: 

перевозки (519) Укрзализныця (2763)


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Самим дерибанить не хватает, а тут еще с УЗ делиться...
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11.01.2021 15:09 Ответить
Льготы устанавливает Киев ( т.е. Верховная Рода ЗАКОНАМИ), а местные органы власти, которых как то забыли спросить, а надо ли принимать такие законы, должны теперь отдуваться. А хуху не хохо.
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11.01.2021 15:31 Ответить
"Льготы" всегда были, есть и будут есть кормушкой для причастных к распределению этих самых льгот.
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11.01.2021 15:34 Ответить
Да ты пойми, у местных органов власти нет этих денег. Это надо взять у кого то, и отдать УЗ. С х..я ли? Тем более нынешняя власть уже и так передала на местные органы власти всякого такого. А денег забыли дать. Например полицейский громады. МВД этому полицейскому платит только зарплату, а все остальное положили на плечи местных громад, начиная от авто ( почему то Дастер и точка), бензина на авто, помещения, коммунальные на помещение, ремонт, мебель, холодильник, чайник, ручка и бумага.... И это только одно направление.
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11.01.2021 15:43 Ответить
Я ж говорю - распределение льгот всегда было интересным занятием для тех, кто "даёт". Всё решила бы монетизация этих самых льгот и отмена "субсидий" в пользу этой же самой монетизации, но тогда не получится нажиться "кому надо", а значит "эта музыка будет вечной".
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11.01.2021 15:46 Ответить
Всего-то 6 млн долларов. Постыдились бы.
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11.01.2021 15:11 Ответить
 
 