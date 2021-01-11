Минэкономики изменило прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3%
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года в 3%, сообщается в Обзоре экономической активности, обнародованном министерством в понедельник.
"Если до принятия решения о карантине выходного дня в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021-го Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в первом квартале 2021 года, то сейчас, учитывая сокращение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощенность экономики постоянными колебаниями и сменами условий работы в 2020 году, очевидным является падение ВВП по итогам первого квартала 2021 года, которое может достичь 3%", - указано в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В настоящее время ситуация с уровнем заболеваемости в Украине свидетельствует, что продление карантинных ограничений в первом квартале 2021 года с жесткими ограничениями в январе является неминуемым", - указало министерство.
При этом министерство ожидает возобновления роста со второго квартала этого года.
В то же время по итогам января-ноября Минэкономики оценивает падение ВВП на уровне 4,7% к аналогичному периоду 2019 года, сокращение сводного индекса производства (СИП) за этот период замедлилось до 5,2% по сравнению с 6% за 10 мес. 2020 года.
В Минэкономики отметили, что карантин выходного дня, введенный в ноябре, замедлил темпы роста сферы розничной торговли и строительства по сравнению с октябрем, однако не остановил их.
Среди положительных факторов влияния на экономическую активность министерство назвало адаптацию некоторых видов экономической деятельности к работе в условиях карантина, а также сохранение финансовой стабильности - низкую инфляцию и предсказуемую сдержанную динамику курса. Помимо этого население показывало высокую покупательскую способность, а на мировых рынках черных металлов и железных руд сохранялась благоприятная конъюнктура. Среди негативных факторов указаны низкая инвестактивность и урожайность поздних сельхозкультур, которая была ниже прошлогоднего уровня (кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла).
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Не. Не может быть такого!
никогда у зелохов такого небыло, и вот опять...
Это не из-за локдауна, это из-за двоек по арифметике.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Видно отхватил Народную пилюлю
Ой спасите кто нибудь
Не то Зелю заи...ть...
Поэтому теперь им можно говорить все что угодно плебс все схавает.
Зебілів правда наздоганяє, як би вони не намагались брехню осідлати...
А як свистіли, свистіли, ще вчора, про 5% росту ВВП в поточному році...
Тому,що б не збіднити тарифи на комуналку повинні зростати,так вирішили олігархи!