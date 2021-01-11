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Минэкономики изменило прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3%

Минэкономики изменило прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года в 3%, сообщается в Обзоре экономической активности, обнародованном министерством в понедельник.

"Если до принятия решения о карантине выходного дня в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021-го Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в первом квартале 2021 года, то сейчас, учитывая сокращение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощенность экономики постоянными колебаниями и сменами условий работы в 2020 году, очевидным является падение ВВП по итогам первого квартала 2021 года, которое может достичь 3%", - указано в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время ситуация с уровнем заболеваемости в Украине свидетельствует, что продление карантинных ограничений в первом квартале 2021 года с жесткими ограничениями в январе является неминуемым", - указало министерство.

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При этом министерство ожидает возобновления роста со второго квартала этого года.

В то же время по итогам января-ноября Минэкономики оценивает падение ВВП на уровне 4,7% к аналогичному периоду 2019 года, сокращение сводного индекса производства (СИП) за этот период замедлилось до 5,2% по сравнению с 6% за 10 мес. 2020 года.

В Минэкономики отметили, что карантин выходного дня, введенный в ноябре, замедлил темпы роста сферы розничной торговли и строительства по сравнению с октябрем, однако не остановил их.

Среди положительных факторов влияния на экономическую активность министерство назвало адаптацию некоторых видов экономической деятельности к работе в условиях карантина, а также сохранение финансовой стабильности - низкую инфляцию и предсказуемую сдержанную динамику курса. Помимо этого население показывало высокую покупательскую способность, а на мировых рынках черных металлов и железных руд сохранялась благоприятная конъюнктура. Среди негативных факторов указаны низкая инвестактивность и урожайность поздних сельхозкультур, которая была ниже прошлогоднего уровня (кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла).

Автор: 

ВВП (645) карантин (16729) Минэкономразвития (652) локдаун (294)


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Топ комментарии
+26
А может из-за дегенератов управляющих страной?
Не. Не может быть такого!
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11.01.2021 15:10 Ответить
+20
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 2456
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11.01.2021 15:11 Ответить
+14
А так выросла бы на 40%...
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11.01.2021 15:10 Ответить
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А может из-за дегенератов управляющих страной?
Не. Не может быть такого!
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11.01.2021 15:10 Ответить
Таки да, рост должен был быть только в их больной фантазии. Всемирный банк и МВФ давно и постоянно говорят, что мы с этой дегенеративной властью хотя-бы к 2024 году закончили падать.
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11.01.2021 15:16 Ответить
Здорово, что локдаун подвернулся, а так пришлось бы опять на пороха валить.
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11.01.2021 15:24 Ответить
Валят, локдаун им не помеха...
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11.01.2021 15:28 Ответить
А так выросла бы на 40%...
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11.01.2021 15:10 Ответить
Как говорят кураторы потерпевшего вiслюка - "отрицательный рост"...
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11.01.2021 15:10 Ответить
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 9692
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11.01.2021 15:12 Ответить
>вместо роста теперь ожидает падение на 3%

никогда у зелохов такого небыло, и вот опять...
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11.01.2021 15:11 Ответить
А до минулого локдауну, коли "економіка споткнвлась", що було?
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11.01.2021 15:26 Ответить
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 2456
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11.01.2021 15:11 Ответить
Как неожиданно...
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11.01.2021 15:11 Ответить
опять прорыв прорвался
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11.01.2021 15:12 Ответить
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 9167
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11.01.2021 15:19 Ответить
Та то не из-локдауна ,то из-за ворья и дурочья ...
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11.01.2021 15:12 Ответить
Минэкономики изменил прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3% - Цензор.НЕТ 8197
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11.01.2021 15:12 Ответить
Не локдауны виноваты в падении ввп а дауны не умеющее управлять экономикой ...
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11.01.2021 15:13 Ответить
зебіл, якщо ти цих даунів привів до влади - то ти також даун? Нє?
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11.01.2021 15:52 Ответить
Экономику Украины ухайдокал не локдаун, а клоундаун и его клоундаунская команда, которая обвалила растущую экономику еще в четвертом квартале 2019 года, когда никакими локдаунами еще и не пахло.
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11.01.2021 15:20 Ответить
Растущая ? Десь головою вдарився?
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11.01.2021 15:40 Ответить
Живущий на российских инфопомойках, тебе тут не место
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11.01.2021 15:44 Ответить
Видать, тебе, зебіл, не лише в гуглі забанили, а й в черепку: Г+Г все там забило
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11.01.2021 15:47 Ответить
Эпохи бедности пришла,открывай ворота...
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11.01.2021 15:21 Ответить
Як добре, що є коронавірус, на який все можна списати.
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11.01.2021 15:22 Ответить
Рост шмыгаленомики не получается.
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11.01.2021 15:22 Ответить
Ага. локдаун виноват. Ато прям економика без него расцветала. Как только откроются границы весь народ ломанется из етой страны от ваших *покращень*
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11.01.2021 15:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/461407 Не весь народ.Ті хто катався на Буковелі.точно не поїде.
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11.01.2021 16:54 Ответить
из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение

Это не из-за локдауна, это из-за двоек по арифметике.
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11.01.2021 15:24 Ответить
кста.. а знаете что из букв "ЛОКДАУН" можно сложить слово кто виноват - КЛОУН-ДА !!!
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11.01.2021 15:24 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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11.01.2021 15:25 Ответить
Короновирус для того и придуман,чтобы списать свой дебилизм и популизм на пандемию... Кстати в дохлом СССре 25 % бюджета формировалось за счет продажи вино-водочных изделий,есть Постановление Кобы Сралина на этот счет...,кажись в 1924 году
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11.01.2021 15:25 Ответить
а что были такие идиоты кто поверил в рост ?
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11.01.2021 15:27 Ответить
так вот зачем локдаун был нужен: списать на него собственную тупость. Да и воровство тоже надо бы припрятать как-то...Локдаун. Спрячет все.
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11.01.2021 15:31 Ответить
Вихід є!!! Підняти ще ціни на енергоносії!!! Чим більша ціна- тим більше ПДВ надійте до бюджету. Як то говориться з бідних по нитці - багатому сорочка
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11.01.2021 15:32 Ответить
План Маршала применим, работать без выходных и праздников...,типа что разрушенная полностью Германия после 1945 года
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11.01.2021 15:33 Ответить
А падение ВВП не из-за закупок електроенергии в ********?
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11.01.2021 15:37 Ответить
ВВП зараз падає і в США і в Германії. Ото Зеля натворив. )
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11.01.2021 15:41 Ответить
Зеля круто скачет по роялю
Видно отхватил Народную пилюлю
Ой спасите кто нибудь
Не то Зелю заи...ть...
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11.01.2021 15:43 Ответить
Выборы местные прошли, свисток сдали на хранение Нелоху.
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11.01.2021 15:50 Ответить
Порошенко ставит палки в колеса, однозначно!😁
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11.01.2021 15:45 Ответить
Это точно...,Порошенко,Яценюк и Гройсман приказали Байдену ставит Зелемойским "колеса" в палки... Колеса это круто.....
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11.01.2021 15:48 Ответить
У нас сейчас в тренде Сорос. Это он возглавляет список гадящих им в портки.
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11.01.2021 16:11 Ответить
Злит не столько то, что они творят, сколько то, что они всех без исключения считают идиотами.
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11.01.2021 15:49 Ответить
Ну, в принципе, 73 % можно считать идиотами, если уж они повелись на Кинець эпохи бидности и обещания 4000 дол ЗП и доверили управление страной абсолютно некомпетентному клоуну-малоросу. То кто они?
Поэтому теперь им можно говорить все что угодно плебс все схавает.
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11.01.2021 15:53 Ответить
Лохи.
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11.01.2021 16:10 Ответить
Падение ВВП не из-за локдауна, а из-за ЛохДаунов во главе страны.
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11.01.2021 15:49 Ответить
Красота!
Зебілів правда наздоганяє, як би вони не намагались брехню осідлати...
А як свистіли, свистіли, ще вчора, про 5% росту ВВП в поточному році...
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11.01.2021 15:50 Ответить
Якщо і далі падіння ВВП продовжиться; і МВФ відмовить в позиках - то мене цікавить питання: зарплати і пенсії чим платитимуть?
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11.01.2021 15:56 Ответить
Лет 15 назад на фирму покойного отца пришел чувак с красным дипломом.Батя побеседовал,типа взять не взять...,зашли в цех,чувак говорит,неее,я в таком коллективе работать не буду одни пенсионеры....,Батя говорит,у них зарплата 7000 гривен,ты будешь получать 10,если справишься...,чувак подумал и говорит,мне молодые нужны неопытные и чтобы зарплата была штука гривен у них...,помню Батя ржал с барана от души...
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11.01.2021 15:57 Ответить
Зелемойские доказали молодо не Зелено... Эпоха бедности пришла...
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11.01.2021 16:11 Ответить
Це не локдаун,а пародія... Всі ходять на роботу ,як ходили, навіть вчителі ходять...
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11.01.2021 16:12 Ответить
Ну чем-то ж надо было объяснить то, что ВВП продолжает обнуляться.
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11.01.2021 16:45 Ответить
Таке враження спеціально ввели локдаун саме в січні, заради якихось маніпуляцій по ВВП, бо логіка відсутня, коли в кінці листопада були рекорди і по 16 тис захворювань щодня, то вперто не хотіли вводити карантин, зараз вже давно статистика пішла на спад, по 5 тис на день захворювання, і наша влада вперлася рогом - вводить карантин, і ще й прогнозує що не тільки до 24 січня. Спеціально обвалюють економіку, тільки їм видно треба саме в 2021 обвалити, для чого? це питання. В мене припущення що хочуть намахати покупців наших ВВП-варрантів, де ми були б зобов'язані виплачувати сотні мільйонів, якщо ВВП виросте більше як на 4%.
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11.01.2021 16:14 Ответить
Вот же Порошенко !!! Никак не успокоится и продолжает палки в колеса самому лучшему президенту и правительству вставлять. Если бы не Порошенко, то было бы "Экономическое чудо", как в Сингапуре. А так ...
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11.01.2021 16:39 Ответить
Собсно, эта пародия на локдаун только для того и нужна, чтобы была отмазка о том, почему ВВП и промпроизводство продолжают падать, а дыра в бюджете продолжает расти.
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11.01.2021 16:47 Ответить
Економіка падає,відповідно скорочується споживання та ціни на енергоносії,але це не про Україну)
Тому,що б не збіднити тарифи на комуналку повинні зростати,так вирішили олігархи!
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11.01.2021 17:22 Ответить
 
 