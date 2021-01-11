Минэкономики изменило прогноз по ВВП Украины в первом квартале: из-за локдауна вместо роста теперь ожидает падение на 3%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года в 3%, сообщается в Обзоре экономической активности, обнародованном министерством в понедельник.

"Если до принятия решения о карантине выходного дня в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021-го Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в первом квартале 2021 года, то сейчас, учитывая сокращение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощенность экономики постоянными колебаниями и сменами условий работы в 2020 году, очевидным является падение ВВП по итогам первого квартала 2021 года, которое может достичь 3%", - указано в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время ситуация с уровнем заболеваемости в Украине свидетельствует, что продление карантинных ограничений в первом квартале 2021 года с жесткими ограничениями в январе является неминуемым", - указало министерство.

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При этом министерство ожидает возобновления роста со второго квартала этого года.

В то же время по итогам января-ноября Минэкономики оценивает падение ВВП на уровне 4,7% к аналогичному периоду 2019 года, сокращение сводного индекса производства (СИП) за этот период замедлилось до 5,2% по сравнению с 6% за 10 мес. 2020 года.

В Минэкономики отметили, что карантин выходного дня, введенный в ноябре, замедлил темпы роста сферы розничной торговли и строительства по сравнению с октябрем, однако не остановил их.

Среди положительных факторов влияния на экономическую активность министерство назвало адаптацию некоторых видов экономической деятельности к работе в условиях карантина, а также сохранение финансовой стабильности - низкую инфляцию и предсказуемую сдержанную динамику курса. Помимо этого население показывало высокую покупательскую способность, а на мировых рынках черных металлов и железных руд сохранялась благоприятная конъюнктура. Среди негативных факторов указаны низкая инвестактивность и урожайность поздних сельхозкультур, которая была ниже прошлогоднего уровня (кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла).