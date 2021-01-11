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Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить

Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить

"Слуга народа" Александр Дубинский с критикой воспринял идею подготовки плана антикризисных мер для выхода из ситуации в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, которую озвучил глава его фракции Давид Арахамия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубинского в фейсбуке

"Прочитал заявление лидера нашей фракции Давида Арахамии о планах создать какой-то антикризисный штаб по изучению вопроса роста тарифов, и желании разобраться, как этот рост произошёл, и как помочь людям.

Знаете, в наших условиях, создание штаба - это самое то, когда нужно что-то про#бать, похерить и не менять", - отметил Дубинский.

Он, в свою очередь, предложил "отменить постановления о повышении тарифов через "100% наш" Кабмин, и вернуть их на уровень 1 сентября 2019 года".

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Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить 01

Арахамия Давид (990) Повышение тарифов (56) Слуга народа (2636) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+12
Он "готов принять со всех сторон".
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11.01.2021 15:19 Ответить
+11
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 5645
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11.01.2021 15:20 Ответить
+9
Ну что ж. Пришло время пох#рить этих зеленых выб#ядков.
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11.01.2021 15:19 Ответить
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боже , яке то умне дубинске, под каким олигахом лежит, кто знает?
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11.01.2021 15:16 Ответить
Он "готов принять со всех сторон".
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11.01.2021 15:19 Ответить
Это говорящая #опа Коломойского.
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11.01.2021 15:22 Ответить
беня -кошелек. Конечный бенифициар - х-йло, как и в случае с потерпевшим.
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11.01.2021 15:23 Ответить
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 4503
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11.01.2021 15:27 Ответить


100% согласен. Я в 19 году перед през.выборами называл бабу Тюлю и бубочку, что это 2 половинки Бениной ..опы
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11.01.2021 15:49 Ответить
И ещё надо в наглое пучеглазое рыло ботинком засадить!
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11.01.2021 15:19 Ответить
Ну что ж. Пришло время пох#рить этих зеленых выб#ядков.
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11.01.2021 15:19 Ответить
а по моему пришло время похерить не только зелень, но и всех остальных "олигархов" вернув в госсобственность все наворованное!
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11.01.2021 15:21 Ответить
Уже проходили. Напомнить чем закончилось?

Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 3609
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11.01.2021 15:24 Ответить
Не следует обобщать. Есть примеры, когда частные собственники предприятий не равно эффективные собственники, а, даже, наоборот. Лисичанский НПЗ один из самых ярких примеров. Там же в Лисичанске стекольный завод... Угадайте, из какой страны туда пришли "инвесторы"?...
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11.01.2021 15:32 Ответить
Природные ресурсы надо вернуть в гос. собственность. Про все остальное можно забыть и забить.
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11.01.2021 15:29 Ответить
Не вернуть, а провести нормальные аукционы. И вышвырнуть отовсюду рашенский бизнес.
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11.01.2021 15:31 Ответить
Аукционы - само собой. Но ресурсы оставить за государством. Ну и компенсация с олигархов за те "аукционы", которые были проведены при кучме и за фактически бесплатное пользование ими на протяжении десятилетий. Ресурсы в наше время - это не только деньги. Это банально источник выживания. Потому нельзя их приватизировать.
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11.01.2021 15:40 Ответить
нет вы не правы.. все что связано с экспортом, должно быть в руках государства (крупный экспорт) ибо именно из за недостачи валюты (одно из основных) у нас беда с государством!
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11.01.2021 15:31 Ответить
Экспортируют не только лес, но и технологии, к примеру. Гейтсу(или кто там сейчас) не нужно экспортировать уголь, он вполне десяткой обходится. Или офисом. При этом о национализации микрософта речи нет и быть не может. Это просто одно из многого того, что можно экспортировать. Экспорт не должен быть монопольным, а вот ресурсы - да.
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11.01.2021 15:38 Ответить
Как херить будешь. Как обычно комментариями под новостями на цензоре?
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11.01.2021 16:52 Ответить
Я тебе пришлю детальный план.
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11.01.2021 17:09 Ответить
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 5645
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11.01.2021 15:20 Ответить
зелёный ********
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11.01.2021 15:22 Ответить
Навіщо цю ж0пу коломойського взагалі друкувати?
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11.01.2021 15:20 Ответить
Чтобы жопы на плечах хоть немного пытались думать когда голосуют. Пусть жрут эти фекалии пока не начнут блевать от своего выбора. .
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11.01.2021 15:23 Ответить
Щоб ті, хто за це голосували насолоджувались своїм вибором. )
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11.01.2021 15:28 Ответить
Граждане для государства как дети! Оно придумывает для них игры, рассказывает сказки, кормит сладкими обещаниями…
Новорічнй виступ преза..
🤣
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11.01.2021 15:21 Ответить
тупой собачий рот переживает чтобы тарифы не понизили
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11.01.2021 15:21 Ответить
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 2424
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11.01.2021 15:21 Ответить
Було так. "Пенсіонери, кому за 70 взагалі не будуть платити комуналку. Наші хлопці зараз працюють над цим." І оце "хлопці працюють" він повторював як мантру. "Хлопці працювали" над 4000 баксів вчителям. А що за хлопці такі, хз.
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11.01.2021 15:21 Ответить
Ну такі от хлопці)

http://bug.org.ua/news/kurator-velykoho-budivnytstva-na-novyy-rik-kupyv-druzhyni-maietok-pid-kyievom-za-10-mln-hrn-zmi-503800/ Куратор «Великого будівництва» на Новий рік купив дружині маєток під Києвом
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11.01.2021 15:27 Ответить
Хлопцы себе уже напрацювали. Пришли в Раду нищими, а теперь сорят миллионами. Принцип их жизни помним "Тут можно хорошо прибарахлиться. Внукам хватит"?
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11.01.2021 15:30 Ответить
...что-то румынский пудель разтявкался в последнее время
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11.01.2021 15:21 Ответить
Нет про рот Арахамии...не считается...
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11.01.2021 15:22 Ответить
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 3901
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11.01.2021 15:23 Ответить
У Арахамии видимо мозг работает очень хреновенько а может и вообще не работает ...
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11.01.2021 15:23 Ответить
...мозг???
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11.01.2021 15:24 Ответить
Лицо, не обезображенное интеллектом


Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 6154
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11.01.2021 15:26 Ответить
жаба гадюку
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11.01.2021 15:26 Ответить
це жаба жабу)
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11.01.2021 15:28 Ответить
Пока они... лохов
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 9430
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11.01.2021 15:34 Ответить
И реально...
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 1870
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11.01.2021 15:35 Ответить
Яка лексика - такі й спеціоаналісти. )))
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11.01.2021 15:27 Ответить
Дубинский : про#бать / "Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский / "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", - Дубинский/ Патрицианки в Древнем Риме не стеснялись раздеваться перед рабами.
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11.01.2021 15:29 Ответить
це симптоми наявності у осои се
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11.01.2021 20:02 Ответить
дубина і ара два педика коломойського
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11.01.2021 15:31 Ответить
Две ягодицы Бениной ...опы.
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11.01.2021 15:53 Ответить
Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить - Цензор.НЕТ 3379
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11.01.2021 15:31 Ответить
одним словом румын
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11.01.2021 15:37 Ответить
Что за пердёж? Беня гороха объелся?
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11.01.2021 15:57 Ответить
Дубінський - Арахамії: Створення антикризового штабу з тарифами - це саме те, коли потрібно щось про#бати і похерити - Цензор.НЕТ 4896
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11.01.2021 16:29 Ответить
Два Зебила это сила.
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11.01.2021 16:32 Ответить
СОЖРИТЕ ДРУГ ДРУГА !!!
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11.01.2021 19:28 Ответить
ця бородата румунська жопа ще не знає, що США включили його в санкційний список. зараз воно вже скулить, як ****.
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11.01.2021 19:58 Ответить
 
 