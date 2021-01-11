Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить
"Слуга народа" Александр Дубинский с критикой воспринял идею подготовки плана антикризисных мер для выхода из ситуации в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, которую озвучил глава его фракции Давид Арахамия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубинского в фейсбуке.
"Прочитал заявление лидера нашей фракции Давида Арахамии о планах создать какой-то антикризисный штаб по изучению вопроса роста тарифов, и желании разобраться, как этот рост произошёл, и как помочь людям.
Знаете, в наших условиях, создание штаба - это самое то, когда нужно что-то про#бать, похерить и не менять", - отметил Дубинский.
Он, в свою очередь, предложил "отменить постановления о повышении тарифов через "100% наш" Кабмин, и вернуть их на уровень 1 сентября 2019 года".
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100% согласен. Я в 19 году перед през.выборами называл бабу Тюлю и бубочку, что это 2 половинки Бениной ..опы
Новорічнй виступ преза..
🤣
http://bug.org.ua/news/kurator-velykoho-budivnytstva-na-novyy-rik-kupyv-druzhyni-maietok-pid-kyievom-za-10-mln-hrn-zmi-503800/ Куратор «Великого будівництва» на Новий рік купив дружині маєток під Києвом