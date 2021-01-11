Дубинский - Арахамии: Создание антикризисного штаба по тарифам - это самое то, когда нужно что-то про#бать и похерить

"Слуга народа" Александр Дубинский с критикой воспринял идею подготовки плана антикризисных мер для выхода из ситуации в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, которую озвучил глава его фракции Давид Арахамия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубинского в фейсбуке.

"Прочитал заявление лидера нашей фракции Давида Арахамии о планах создать какой-то антикризисный штаб по изучению вопроса роста тарифов, и желании разобраться, как этот рост произошёл, и как помочь людям.

Знаете, в наших условиях, создание штаба - это самое то, когда нужно что-то про#бать, похерить и не менять", - отметил Дубинский.

Он, в свою очередь, предложил "отменить постановления о повышении тарифов через "100% наш" Кабмин, и вернуть их на уровень 1 сентября 2019 года".

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