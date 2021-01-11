Взрыв в винницком детсаду: устройство, взорвавшееся в руках ребенка, было похоже на мяч

В результате взрыва в винницком детском саду пострадал один ребенок. В трех детей повреждена одежда.

Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Во время утренней прогулки дети вышли на улицу и ребенок увидел на площадке предмет, похожий на мячик. Ребенок его взял и он взорвался у нее в руках. То есть, одежда испорчена в трех, а пострадал один ребенок - у нее небольшой ожог на руке. Врач скорой помощи констатировал менее 1%", - сообщила Яценко.

По ее словам, какое именно устройство взорвалось в руках ребенка и как оно попало на территорию сада, - это дело полиции.

"Я считаю, что оно попало через забор (потому что там забор невысок) во время выходных. В саду четыре дня никого не было, он был убран еще в пятницу, - убирают, когда дети идут домой", - отметила Яценко.

Правоохранители пока исследуют одежду ребенка, выясняя, какое вещество было в устройстве.

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