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Взрыв в винницком детсаду: устройство, взорвавшееся в руках ребенка, было похоже на мяч

Взрыв в винницком детсаду: устройство, взорвавшееся в руках ребенка, было похоже на мяч

В результате взрыва в винницком детском саду пострадал один ребенок. В трех детей повреждена одежда.

Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Во время утренней прогулки дети вышли на улицу и ребенок увидел на площадке предмет, похожий на мячик. Ребенок его взял и он взорвался у нее в руках. То есть, одежда испорчена в трех, а пострадал один ребенок - у нее небольшой ожог на руке. Врач скорой помощи констатировал менее 1%", - сообщила Яценко.

По ее словам, какое именно устройство взорвалось в руках ребенка и как оно попало на территорию сада, - это дело полиции.

"Я считаю, что оно попало через забор (потому что там забор невысок) во время выходных. В саду четыре дня никого не было, он был убран еще в пятницу, - убирают, когда дети идут домой", - отметила Яценко.

Правоохранители пока исследуют одежду ребенка, выясняя, какое вещество было в устройстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В винницком детсаду взорвалось неизвестное устройство, пострадали трое детей

Автор: 

взрыв (6815) Винница (729) детсад (430)


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Топ комментарии
+19
Родители, компостируйте детям мозги на предмет "НИЧЕГО не брать с земли, даже игрушки" каждый день.
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11.01.2021 15:38 Ответить
+11
террористы так часто делают...с*ки...
Взрыв в винницком детсаду: устройство взорвалось в руках ребенка, было похоже на мяч - Цензор.НЕТ 2466

...
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11.01.2021 15:37 Ответить
+10
Споймать гниду и посадить на такой мяч.
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11.01.2021 15:36 Ответить
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Споймать гниду и посадить на такой мяч.
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11.01.2021 15:36 Ответить
Краще на бутилку з під шампанського...
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11.01.2021 15:58 Ответить
работа кацапов...
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11.01.2021 17:23 Ответить
А что мешало сотрудникам детского сада проверить территорию перед прогулкой детей, тем более, что двор был без присмотра много дней? А воспитатель куда смотрела, когда ребенок взял неизвестный предмет? С коллегами обменивалась новостями.
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11.01.2021 17:38 Ответить
Извините в Виннице все садики с утра саперы проверяли, а в это утро замешкались.
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11.01.2021 20:10 Ответить
салюты с нового года?
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11.01.2021 15:36 Ответить
террористы так часто делают...с*ки...
Взрыв в винницком детсаду: устройство взорвалось в руках ребенка, было похоже на мяч - Цензор.НЕТ 2466

...
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11.01.2021 15:37 Ответить
Скоріше за все якась піротехніка, що не бімбанула під час свят. Хоча насправді хз, все може бути...
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11.01.2021 15:49 Ответить
Родители, компостируйте детям мозги на предмет "НИЧЕГО не брать с земли, даже игрушки" каждый день.
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11.01.2021 15:38 Ответить
100 пудово. Кацапсячі виродки наймають гопоту та маргіналів за дозу чи шмурдяк робити всякі пакості.
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11.01.2021 16:00 Ответить
Это скорее всего неразорвавшаяся петарда.И да детем нужно объяснять ничего не брать на улице!!!
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11.01.2021 15:45 Ответить
Найти запускавшего и затолкать эбонитовыми палочками поглубже! Камеры есть везде, напротив - автостоянка с регистраторами, изучить видео и чтоб другим олухам безмозглым неповадно было - страна дибилов!
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11.01.2021 15:50 Ответить
Кого ви знайдете? - У нас, в Луцьку, канонада триває вже другий тиждень... Вранці, на шкільному подвір'ї, бачив цілу розряджену батарею з випущених ракет - десь штук 30 в пакуванні, розміром приблизно 0,5х0,5 метра...
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11.01.2021 16:05 Ответить
Петарда не схожа на м'яч.
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11.01.2021 17:03 Ответить
Дивлячись які - ось наприклад такі бімбочки цілком схожі...
Вибух у вінницькому дитсадку: пристрій, який вибухнув у руках дитини, був схожий на м'яч - Цензор.НЕТ 6402
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11.01.2021 20:01 Ответить
це з шекс-шопу реквізит?
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11.01.2021 20:12 Ответить
це зовсім екстремальне збочення... "пердак бімбануло" в прямому значенні цих слів )))))))
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11.01.2021 20:14 Ответить
Або осьосьо більшого розміру:
Вибух у вінницькому дитсадку: пристрій, який вибухнув у руках дитини, був схожий на м'яч - Цензор.НЕТ 399
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11.01.2021 20:07 Ответить
ну тепер будете первіряти перед випуском дітей, кожен день.
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11.01.2021 15:48 Ответить
не вийде слідкувати, за всіма не услідиш. треба вчити не брати із землі, брати лише принесене із садка. бо тоді не братимуть скрізь, не лише на садковому майданчику. не всієш ти, Вася, загальнювати.
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11.01.2021 17:19 Ответить
ти написав слідкуввати
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12.01.2021 00:12 Ответить
1. шо таке "душки"? слово "душа" у множині? 2. ти надаєш вибір. у тебе два речення - два види висновків. а вибору не повинно бути, повинна виховуватись відповідальність за своє життя, а ти даєш вибір - сам за себе відповідаєш чи покладаєш це на інши. ти поклав на інших. бо наголовніше не перше та ще і в дужках. 2. це не означає, що вчилки не повинні слітиди, просто за всіма не услідиш. і перевіривши територію до випускання, той самий презент може опинитись там у процесі гуляння, бути мілким для зоркого ока вчительки, вона ж не сканер.
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13.01.2021 00:26 Ответить
немає в українській слова "душки" у поданому значенні.
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13.01.2021 15:13 Ответить
заборонити означає забрати вміння мислити.
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13.01.2021 15:15 Ответить
бо дістали 73%
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13.01.2021 16:00 Ответить
тебе читають 73% примітивних. они не можуть робить логічних висновків, вони можуть із твого каламбура обрати знайоміслова у знайомих значеннях. отже ти надав їм вибір.
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13.01.2021 15:16 Ответить
хаха, ти хочеш рівноправ"я у дискусії тоді, коли ти навіть писати слова нормально не вмієш? крута у тебе самоповага, як у вчилок. ті теж ляпають ахінєю, але хочуть за це повагу. і обурюються виправленням, бо корона тускніє.
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13.01.2021 15:57 Ответить
не тикнув - не є показником розуму.а душки - є. чиї душки, душонки, так і не ясно, зато навяляв уже розумностей, що сижу ржу.
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13.01.2021 19:06 Ответить
думаю что сурик, 2 камня и завернуто в бумагу с изолентой.
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11.01.2021 16:21 Ответить
цэ бимба
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11.01.2021 16:59 Ответить
Начинаются теракты как в *********?
Это дно или нужно еще 100 дней подождать?
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11.01.2021 17:04 Ответить
петарда небось, есть такие которым и спички не нужны, самой чиркаешь и все
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11.01.2021 17:44 Ответить
 
 