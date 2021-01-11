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Новости Агрессия России против Украины
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Нардеп "Голоса" Рахманин о гособоронзаказе Украины: Деньги неэффективно тратятся, банально транжирятся или просто не используются

Нардеп

Член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин сказал, что в срыве поставок оборонной продукции виновато большое количество участников этого процесса.

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) который в начале прошлого года согласовал профильный комитет Верховной Рады Украины, выполнен не был. Конкретное количество изделий не изготовлено и определенный объем услуг не предоставили, заявил в интервью "Обозревателю" 11 января народный депутат Украины от партии "Голос", член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

Одной из причин этого Рахманин считает затягивание принятия Стратегии национальной безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил ее 14 сентября.

"Это затормозило процесс написания других важных документов. Но проблема не только во времени, но и в подходах. Люди, которые отвечают за безопасность и оборону, обязаны смотреть далеко вперед и должны генерировать смыслы", – полагает депутат.

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Министр обороны Украины Андрей Таран, по убеждению Рахманина, не на своем месте из-за того, что он "слишком большой прожектер и слишком плохой организатор для такой важной и чувствительной должности".

Депутат привел несколько условных примеров того, как в Украине не выполнили ГОЗ в 2020 году.

"В начале года некая структура заказывает 100 "карандашей". Ближе к концу года выясняется, что производитель или экспортер в состоянии поставить только 20. В заказ вносятся изменения. Цифра 100 меняется на 20. Когда 20 "карандашей" попадают к потребителю, заказчик, то есть министерство, радостно отчитывается – ГОЗ выполнили. С их точки зрения – да. С моей – нет. Потому что "выполнили" – это 100, которые обещали в марте, а не 20, которые со скрипом поставили в декабре. Тем более, что потребителю нужны не 20 и даже не 100, а гораздо больше", – рассказал он.

Другой пример Рахманин привел с производством столовых вилок.

"Заказали производство 30 "вилок". Срок поставки – конец текущего года. В ноябре говорят: не можем, не успеваем. Выполнение контракта переносится на следующий год, в содержание ГОЗ опять же вносятся изменения. Министерство отчитывается: "Нас обвиняют, что мы сорвали поставки "вилок". Это ложь и инсинуации. Контракт профинансирован, "вилки" производятся, ГОЗ не сорван", – сказал нардеп.

На вопрос журналиста, кто виноват в срыве поставок оборонной продукции, Рахманин пояснил, что в этом процессе очень много участников и каждый виноват понемногу.

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"Кто-то вовремя не выделил средства. Кто-то несвоевременно их освоил. Кто-то не прописал условия проведения конкурса. Кто-то не выяснил, есть ли у производителя необходимые мощности, а у конструкторского бюро – необходимые специалисты. Кто-то не проверил, есть ли у посредника лицензия. Кто-то не убедился в надежности иностранного контрагента. Минобороны, Министерство экономического развития и торговли, "Укроборонпром" – в каждой из этих структур есть люди, которые делали и делают многое для того, чтобы контракты выполнялись, несмотря на все объективные и субъективные сложности. Но у каждой из этих структур есть о чем спросить. С другой стороны, каждая сторона приводит множество аргументов в свою пользу, и каждая намекает, что виноват другой", – объяснил член оборонного комитета.

"Речь идет о больших деньгах, которые даже если и не разворовываются, неэффективно тратятся, банально транжирятся или просто не используются", – заявил он.

Одна из самых распространенных причин, почему контракты срываются, заключается в том, что деньги поздно поступают на счета и не в полном объеме, сказал нардеп.

"Деньги, если их не успевают "перебросить", возвращаются на казначейские счета. Для государственного бюджета в целом это хорошо, но для обороны и безопасности страны – это беда", – заключил Рахманин.

Он привел пример неэффективных трат бюджетных средств при заказе опытно-конструкторских работ (ОКР).

"Появляется, к примеру, предложение создать... инновационный подстаканник для чайного стакана. Приходят люди, которые с документами, чертежами, цифрами доказывают, что это вполне реально и крайне важно. Аргументированно и убедительно. Конечный результат обещают за три года. Проходит три года. И выясняется, что даже образца нет, из пяти запланированных этапов прошло два с половиной. Объясняют: "Минфин вовремя деньги не переводил, субподрядчик подвел, материалы подорожали. Давайте продолжим эти ОКР еще на год. Ну столько денег потратили, не ставить же на них крест! Мы можем показать шесть томов наработанной документации! Нам надо еще немного времени и немного денег". ОКР продолжают еще на год. Потом еще. И еще", – рассказал нардеп об одной из схем.

ОКР могут длиться десятилетиями и завершиться безрезультатно, хотя на них выделялись крупные суммы денег, добавил Рахманин. Причем никто не узнает, получилось ли это по объективным причинам или "изначально был способ подоить оборонный бюджет", отметил он.

По мнению Рахманина, заказывать оборонное исследование должно государство под конкретную концепцию развития армии. Оно же обязано жестко следить за процессом. Другая схема хищений реализуется непосредственно на закупках товаров.

"Приходит в начале года заказчик и говорит: нам очень нужно 100... кофейных чашек. – Точно нужны? – Точно. Вот вам аналитика, справки, заключения специалистов, которые доказывают, что без этих чашек нашей безопасности каюк! Приближается конец года. Заказчик говорит: – Знаете, мы не смогли купить чашечки. Очень хотели, но не купим. Потому что, оказывается, их нам не продают там, где мы хотели. А там, где можем купить, не то качество. И посредник много хочет. И коронавирус все процессы тормозит. Но у нас же деньги все равно остаются? Не потратим до 31 декабря – сгорят. Давайте купим на эти деньги... чайные стаканы. Они точно есть. По той же цене. – Так а зачем вам чайные стаканы? – Ну, кофейные чашечки точно были бы куда более полезны, но лучше так, чем никак", – рассказал он.

Возможностей и прав на исследование всех обстоятельств подобных закупок нет. Обнародование любой информации, связанной с ГОЗ, является правонарушением, предусматривающим уголовную ответственность, пояснил Рахманин.

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"Я не имею права даже подтвердить или опровергнуть информацию, которую обнародовали журналисты или блогеры", – резюмировал депутат.

Автор: 

Минобороны (9431) Укроборонпром (1239) Минэкономразвития (652) Рахманин Сергей (120) Таран Андрей (267) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+5
Шо-то Голос заголосил нечеловеческим голосом видать рейтинг ушёл в минус ...
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11.01.2021 15:45 Ответить
+3
Пастора на них нет просто.
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11.01.2021 15:43 Ответить
+3
Не может быть! Там же супер оборонщики Мустафа и Абрамявичус!
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11.01.2021 15:44 Ответить
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Сначала запретили стрелять, а теперь ноют, что нет расхода БК...
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11.01.2021 15:41 Ответить
Пастора на них нет просто.
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11.01.2021 15:43 Ответить
Не может быть! Там же супер оборонщики Мустафа и Абрамявичус!
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11.01.2021 15:44 Ответить
Последний уже сдрыснул...нареформировал...как Карлсон...
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11.01.2021 15:49 Ответить
Шо-то Голос заголосил нечеловеческим голосом видать рейтинг ушёл в минус ...
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11.01.2021 15:45 Ответить
Такого припреЗЕденте быть не может!!!...Не может такого быть!!!...
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11.01.2021 15:48 Ответить
"а я слышал что у Пороха есть фабрика по производству гранат для гранатометов, замаскированная под конфетную. Так он знаете сколько на этих гранатах заработал."
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11.01.2021 15:57 Ответить
За 7 лет, при идущей войне, несмоХти наладить взаимодействие между ответственными структурами в Гособоронзаказе... Потужные хреформаторы-трансформаторы собрались, и вот теперь пеняют друг на дружку, плохому танцору вечно что-то мешает
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11.01.2021 15:52 Ответить
КОГДА деньги транжирятся или не используются на вооружение , как и на медицину или образоваение,-это вредительство.
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11.01.2021 15:53 Ответить
ні , це політика по знищенню українців ...
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11.01.2021 15:56 Ответить
рахманян це та соросовська глиста що крала у карантин серед ночі землю в народу ?
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11.01.2021 15:54 Ответить
у тебе була якась земля, і її вкрали???
ти пропонуєш обговорити це, замість оборонного замовлення?
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11.01.2021 15:56 Ответить
соси керемельку допоки є мождливість бо за рік у "каргіла" сосати будеш ...і точно не керемельку ...
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11.01.2021 16:03 Ответить
хуже нє будєт, чєсслово!
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11.01.2021 15:54 Ответить
Вірю! Особливо Рахманіну не буде. Бо не "бариґа" при владі. Щодо наріду, то не впевнений.
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11.01.2021 15:56 Ответить
Подумаешь , банально транжирятся !!!
Можно подумать , когда либо было иначе !
Сейчас тарифы ещё поднимут , и бабосики появятся . Будет что маме Кобелева отослать ...
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11.01.2021 15:56 Ответить
Деньги …не используются/ Так было раньше. Сейчас производством вооружений занимаются специалисты по использованию бюджетных денег. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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11.01.2021 15:57 Ответить
у нас есть великий гавнокомандующий которого избрали 73% зебилов. .все мы в больой афроамериканской жопппе. к сожалению изменить это в ближайие 3 года, нельзя. при малейших волнениях серой зоной станет днепр . рф такого случая не упустит. остается только ждать когда он сдохнет
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11.01.2021 16:05 Ответить
Типа , до этого был другой говнокомандующий , герой мальдивских сражений ...
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11.01.2021 16:21 Ответить
тот воровал и что то делал. этот, разрешил нихрена не делать, разрешил вернуться и поднять головы тем кто при первом убежал из Украины или молчал, а ворют похлеще первых.
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11.01.2021 17:54 Ответить
Що цей Рахманін плете, олівці, виделки, чайні стакани, він і зелене шобло колаборанти і дегенерати, і всі ж2 бариги зрадники працюють на розвал України і на збагачення ж2 кагала. Вони навіть не знають хто такий Ілон Маск, геніальний бізнесмен і винахідник, який заробив грошей за рік , більше бюджету України , він не крав не брехав, і не зраджував нікого.
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11.01.2021 17:55 Ответить
Юрій.Ти ОПЗжопа .Президента вибрало 73% УКРАЇНСЬКОГО народа.
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11.01.2021 16:41 Ответить
два ризи за пороха. більше варіантів не бачив. ображати на відстані, низько. перед виборами, кого не запитував, всі, без виключення, за ЗЕ. зараз ті ж самі кажуть що не голосували за ЗЕ. тому я їх і називаю зебілами,(ДВУЛИЧНЫЕ) а не народом. а опзж, на мою дмку, це купка легалізованого Зеленським русского міра в Украні.
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11.01.2021 17:50 Ответить
Рахманин. Поздно заботится. Ваша кира рудик плакала, что депутатской зарплаты не хватает на её жизнь. Со всеми льготами, со всеми вашими оздоровительными, с вашими улучшениями социально-бытовых условий, со всеми вашими бонусами..Выпругнули. О гособоронзаказе. Молодцы. Рейтенг у вас "голос"- ноль. Оборонка-это не ваше. А так поговорить, напомнить...
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11.01.2021 18:11 Ответить
Много кацапских мразей опять позалазило во власть! Которые нужные вещи саботируют и тихонько тырят бабло !
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12.01.2021 00:51 Ответить
 
 