Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ
Член Европейской комиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон считает, что акции протеста в Капитолии и отключение аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях демонстрирует изменение роли цифровых платформ в жизни людей.
Об этом говорится в статье Бретона для Politico, передает Цензор.НЕТ.
"Точно так же, как 11 сентября 2001 года ознаменовало смену парадигмы глобальной безопасности, 20 лет спустя мы становимся свидетелями изменения роли цифровых платформ в нашей демократии", - написал Бретон.
При этом он выразил недоумение в связи с тем, что компания может самостоятельно, не предпринимая никаких дополнительных демаршей, блокировать страницу президента США.
"Тот факт, что генеральный директор компании может отключить громкоговоритель президента без сдержек и противовесов, вызывает недоумение. Это не только подтверждение мощи этих платформ. Это показывает, как слабо наше общество организовано в цифровом пространстве", - считает он.
Бретон указал на то, что теперь социальные сети и компании, владеющие ими, должны признавать свою ответственность за принимаемые решения.
"То, что происходит в сети, не просто остается в сети: это имеет и даже усугубляет последствия "в реальной жизни"", - убежден он.
На просьбу журналистов прокомментировать слова Бретона официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке ответил, что высказываться по поводу слов еврокомиссара не станет. Он пояснил, что в декабре 2020 года в ЕК был подготовлен документ о координации позиций государств-членов в соответствующих обстоятельствах, поэтому не намерен предвосхищать предстоящую дискуссию по этому документу.
"Тем не менее, правило, которое мы хотим ввести на уровне Европейского союза, направлено на равновесие, с одной стороны, фундаментальных прав и свободы выражения мнений, с другой - ответственности, которую должны брать на себя платформы", - сказал он.
Со своей стороны, руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер добавил: "Вы хорошо знаете, что позиция Еврокомиссии определяется решением коллегии. Конечно, комиссары могут высказываться до того, как соответствующая дискуссия будет иметь место, о том, что они думают о различных политических линиях, которые будут утверждены. Я полагаю, что это как раз то, что сделал комиссар (Бретон. - Ред.). Речь просто о том, чтобы дать пищу дебатам".
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Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Организуй свою и там устанавливай правила!
ПРОЧИТАТЬ, НА ЧТО ТЫ ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛСЯ, БЛИН!
І насправді знаю,що насере,бо користуючись певними перевагами,вже неодноразово гидив.
Акции Twitter упали чуткапо итогу.
і вам, мабуть, відомо, чому?
Вот и блокировка в соцсетях - это тоже самое, только виртуально!
Гугл и соцсети имеют больше власти, чем официальная власть.