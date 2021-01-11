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Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ

Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ

Член Европейской комиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон считает, что акции протеста в Капитолии и отключение аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях демонстрирует изменение роли цифровых платформ в жизни людей.

Об этом говорится в статье Бретона для Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Точно так же, как 11 сентября 2001 года ознаменовало смену парадигмы глобальной безопасности, 20 лет спустя мы становимся свидетелями изменения роли цифровых платформ в нашей демократии", - написал Бретон.

При этом он выразил недоумение в связи с тем, что компания может самостоятельно, не предпринимая никаких дополнительных демаршей, блокировать страницу президента США.

"Тот факт, что генеральный директор компании может отключить громкоговоритель президента без сдержек и противовесов, вызывает недоумение. Это не только подтверждение мощи этих платформ. Это показывает, как слабо наше общество организовано в цифровом пространстве", - считает он.

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Бретон указал на то, что теперь социальные сети и компании, владеющие ими, должны признавать свою ответственность за принимаемые решения.

"То, что происходит в сети, не просто остается в сети: это имеет и даже усугубляет последствия "в реальной жизни"", - убежден он.

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На просьбу журналистов прокомментировать слова Бретона официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке ответил, что высказываться по поводу слов еврокомиссара не станет. Он пояснил, что в декабре 2020 года в ЕК был подготовлен документ о координации позиций государств-членов в соответствующих обстоятельствах, поэтому не намерен предвосхищать предстоящую дискуссию по этому документу.

"Тем не менее, правило, которое мы хотим ввести на уровне Европейского союза, направлено на равновесие, с одной стороны, фундаментальных прав и свободы выражения мнений, с другой - ответственности, которую должны брать на себя платформы", - сказал он.

Со своей стороны, руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер добавил: "Вы хорошо знаете, что позиция Еврокомиссии определяется решением коллегии. Конечно, комиссары могут высказываться до того, как соответствующая дискуссия будет иметь место, о том, что они думают о различных политических линиях, которые будут утверждены. Я полагаю, что это как раз то, что сделал комиссар (Бретон. - Ред.). Речь просто о том, чтобы дать пищу дебатам".

социальные сети (643) Евросоюз (17295) Трамп Дональд (5703) блокирование (472)


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Топ комментарии
+13
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 5070
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11.01.2021 16:08 Ответить
+9
Хватит трепаться. Забанили Трампа,да и хрен бы с ним. Плакальщики,блеать.
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11.01.2021 15:58 Ответить
+9
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 8548
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11.01.2021 16:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У нас большая часть страны там тупо живут. А потом в Мир выходят у них слюна капает и удивляются что Шевченко не только в футбол играл а ещё и стихи писал!
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11.01.2021 15:58 Ответить
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11.01.2021 18:59 Ответить
русские ухи полезли)
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11.01.2021 15:58 Ответить
Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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11.01.2021 16:20 Ответить
Хватит трепаться. Забанили Трампа,да и хрен бы с ним. Плакальщики,блеать.
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11.01.2021 15:58 Ответить
А в это время трамп:

Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 6694
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11.01.2021 16:16 Ответить
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 8548
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11.01.2021 16:02 Ответить
додик в отчаянии, Мелания ржот...
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11.01.2021 16:16 Ответить
А мене обєскуражіваєт такий очєнь гуманістічєскій підхід певних країн і певних виробників вакцин від ковіду. А от на твітер і прочу фігню як то пофіг.
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11.01.2021 16:02 Ответить
Толєрасти європєйскіє...
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11.01.2021 16:05 Ответить
Трумп-московський кловун і куй з ним! Але те шо всі ці соц під потужним крилом ліберало-ліваків які самі рішають кого банить кому шо нав'язувать -це факт: ФБ взагалі позорище цензура на цензурі
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11.01.2021 16:07 Ответить
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 5070
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11.01.2021 16:08 Ответить
уже давно. Есть темы которые под запретом в СМИ.
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11.01.2021 17:27 Ответить
Політик - це ніби жінка з пониженим порогом... моральності, яка при всякій нагоді демонструє свою... цнотливість... Ось и "Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ ?" "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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11.01.2021 16:11 Ответить
Слышь, седой *******, это ЧАСТНАЯ компания.
Организуй свою и там устанавливай правила!
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11.01.2021 16:12 Ответить
тобто, по-вашому, приватні авіакомпанії, ресторани, магазини та інші цілком легально можуть заборонити надавати послуги чорношкірим, геям та лівакам? правда?
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11.01.2021 16:38 Ответить
Друг мой, а подписывая договор ты читаешь то, что написано внизу мелким шрифтом?
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11.01.2021 17:09 Ответить
т.е. достаточно на ресторане повесить "геев не обслуживаем" и все, имеют право не обслуживать?
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11.01.2021 17:28 Ответить
Простота - хуже воровства. Чтобы бесплатно пользоваться твиттер ты ДОБРОВОЛЬНО соглашаешься на их условия, нажимая кнопочку "да". А что входит в эти условия - можешь прочитать.
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11.01.2021 18:06 Ответить
мені теж не зрозумілий ваш пасаж про мілкі літери: чи ви вважаєте прийнятним додати мілкі літери про відмову у обслуговуванні на ваш розсуд, чи може твіттер має таку умову?
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11.01.2021 17:59 Ответить
Чтобы бесплатно пользоваться твиттер ты ДОБРОВОЛЬНО соглашаешься на их условия, нажимая кнопочку "да". А что входит в эти условия - можешь прочитать.

ПРОЧИТАТЬ, НА ЧТО ТЫ ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛСЯ, БЛИН!
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11.01.2021 18:08 Ответить
якщо чорношкірі гєї-ліваки хочуть пронести в літак бомбу і насрати на столі в ресторані,-звичайно.
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11.01.2021 17:36 Ответить
у першому випадку цим займається не власник авіакомпанії а спеціальні служби із законним правом на насильство. в другому випадку ви взагалі не знаєте наперед хто вам насере на стіл а хто ні.
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11.01.2021 17:53 Ответить
Звичайно.Бачу бомбу-викликаю охорону-відмовляю в продажу квитка.
І насправді знаю,що насере,бо користуючись певними перевагами,вже неодноразово гидив.
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11.01.2021 18:01 Ответить
Как выясняется, могут.
Акции Twitter упали чуткапо итогу.
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11.01.2021 19:57 Ответить
Справжні переможці так себе не поводять.
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11.01.2021 16:13 Ответить
Мистер Дональд Трамп задумал «быковать» как питерский «гопник» Владимир Люциферович, но в итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю, как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и брехло. Трамп подал иски в 8!!!! судов включая Верховный (кстати, там у него большинство) и все Иски были отклонены, как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций выборов. Трамп решил идти по методике старика Кабаева и Лаврова: «ВЫ ВСЁ ВРЕТЕ!». Но США не московия и Конституцию в Америке каждый день не пишут под себя (как это делал Брежнев и Янукович), не вносят в неё поправки Вали-обнуляшки» и не заполняют избирательные бюллетени на капотах «Жигулей». Первая в мире бабушка-космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина и человек-амфибия её поддержал.
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11.01.2021 16:25 Ответить
Так закройте их датацентры в Европе, когда они потеряют десятки лярдов прибыли то сразу запоют иначе
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11.01.2021 16:27 Ответить
Трампон,как президент, использовал цифровые платформы для призывов к насилию в собственной стране ,которое запрещено в этих платформах без исключения для всех.кто использует эти платформы,так что сей седой хмырь, есть поклонник призывов к погромам к захвату гос-учереждений и т.д.Хорошо было бы и его заблокировать
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11.01.2021 16:29 Ответить
мені аж цікаво стало, скількох активістів блм заблокували ці праведні платформи?
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11.01.2021 16:35 Ответить
Порівняння мавп (активістів блм) і президента наймогутнішої країни не зовсім доречне...
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11.01.2021 16:46 Ответить
мені теж цікаво ,скільки цих активістів брали участь в захопленні Капітолію???
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11.01.2021 16:55 Ответить
чи брали участь активісти блм та різна антіфа в захопленні капітолію - невідомо, а от те що вони брали участь в захопленні інших адміністративних будівель, брали участь у мародерствах, підпалах та інших проявах насилля із людськими жертвами - відомо достеменно. але ніякої інформації про блокування організаторів блм мітингів чомусь немає.
і вам, мабуть, відомо, чому?
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11.01.2021 17:20 Ответить
можливо у Вас є інформація ,котрою з Вами люб'язно поділилися фейсбук ,твиттер , а чи то інші подібні платформи ,що вони не блокували організаторів блм , ?І якщо когось і заблокують за подібні призиви ,чому про це власники цих цифрових платформ мають ділитися з Вами,а чи то з кимось іншим інформацією?чому і для чого?
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11.01.2021 17:41 Ответить
для того щоб не було звинувачень у подвійних стандартах, політичній ангажованості і цензурі, звісно. а наразі очевидно, що так воно і є.
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11.01.2021 17:50 Ответить
Еврокомиссар Бретон о блокировке Трампа в соцсетях: Это обескураживает и говорит об огромной власти данных платформ - Цензор.НЕТ 6930
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11.01.2021 16:33 Ответить
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11.01.2021 16:41 Ответить
Вот если ты, морда комисарская вместе с Трампой припретесь в театр в труханах. ватнике и валенках и обрезами в руках а вас туда не пустят - это правильно будет?
Вот и блокировка в соцсетях - это тоже самое, только виртуально!
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11.01.2021 16:44 Ответить
А шо такое? Частная компания имеет право забанить подстрекателя, при чем любого, даже президента США. Или этот евро-лакей предлагает постить цитаты Сталина с Гитлером и пропагандировать их кровавые режимы?
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11.01.2021 16:45 Ответить
Спасибо за философский высер. Благодаря таким умникам, как ты, хождение по интернету превратилось в игру "согласись с куками" - это была настоящая революция в вебдизайне, ничего не скажешь, ну и очень полезная фича для защиты бедных пользователей от злобных собирателей их данных.
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11.01.2021 17:03 Ответить
Профукали власть!
Гугл и соцсети имеют больше власти, чем официальная власть.
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11.01.2021 17:32 Ответить
Так введіть їх в рамки закону.Тому що жодного кримського чи донбаського сепаратиста вони не забанили.Українців загинули тисячі,втрачені території,при цьому окупанти активно використовували ці мережі. Як мінімум в Україні їх власники повинні понести відповідальність.
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11.01.2021 18:52 Ответить
Ще один лицемірний інтелектуал дурня грає. Ніби їм Шикльгрубер не показав, до чого призводить демагогія в купі з насильством.
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11.01.2021 21:16 Ответить
всё верно сказал.
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11.01.2021 22:23 Ответить
 
 