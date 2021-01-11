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Новости Коронавирус и карантин
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Закупленная Украиной COVID-вакцина Sinovac показала эффективность 78%, на 17% меньше, чем вакцина Pfizer

Закупленная Украиной COVID-вакцина Sinovac показала эффективность 78%, на 17% меньше, чем вакцина Pfizer

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac Biotech на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%. Это наиболее точный результат испытаний препарата.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщается, уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индонезия одобрила применение вакцины от коронавируса китайской Sinovac

Также глава Института Бутантана Димас Ковас подчеркнул, что испытания также показали 100% эффективности относительно тяжкого и умеренно тяжелого течения коронавирусной болезни.

При этом эффективность вакцин, разработанных Pfizer Inc. и Moderna Inc., составляет примерно 95%.

Напомним, Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение. Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+42
Зато на карман в прокладках упадёт больше.
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11.01.2021 16:01 Ответить
+38
Пофиг эффективность! Главное бабла хапнуть!
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11.01.2021 16:02 Ответить
+32
Да какое значение имеет ее эффективность? Если ее можно закупать через фирму-прокладку и заработать на этом! Кто там смотрел на эффективность! С пфайзер откатов не получить))))
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11.01.2021 16:03 Ответить
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но купить наверное вакцину для Украины и ее народа все те же поляки могли запросто, и при том в кредит
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11.01.2021 17:07 Ответить
ага, сейчас. вот так с разгону нарушат законы и контрабандой будут закупать вакцину для Украины, причем сами ее еще не имея. так все и будет.
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11.01.2021 18:13 Ответить
какие законы будут нарушены ,если Ты купил 100 фанфуриков "боярышни" и решил 30 фанфуриков соседу продать.?И какая контрабанда будет вменятся и кому, когда будет бумажка о том,что товар продают Украине?
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11.01.2021 19:15 Ответить
ну у вас на паРаше с боярой все просто, даже спорить не буду. а с вакциной, у которой спрос превышает предложение в сотни раз, все совсем не так.
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11.01.2021 23:49 Ответить
справа не в "бояришні" ,а в тому,які закони в такий спосіб можуть бути нарушені і де тут контрабанда?...Українська з перцем не іде в ніяке порівняяня з рашистською бормотухою.
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11.01.2021 23:55 Ответить
Польша не производит вакцину, а если Польша, как член ЕС, получает вакцину для своих нужд, являясь конечным потребителем, то в Украину она ее может только контрабандой передать.
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11.01.2021 23:58 Ответить
Польща (не получає),а купляє вакцину за власні кошти.
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12.01.2021 00:53 Ответить
получила возможность купить. как часть ЕС.
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12.01.2021 09:48 Ответить
Ви не на ту ефективність дивитесь. Головна ефективність цієї вакцини для нашої влади (прости Господи) - в можливості "заробітку" на ній. На американській чи європейській вакцинах степашка і зе так заробити не зможуть.
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11.01.2021 17:10 Ответить
Себя прививают в нычку Рfizer а остальным китайскую бодягу закупили.
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11.01.2021 17:24 Ответить
китайская вакцина - это вакцина, инактивированный вирус.
А Пфайзер - это РНК биологическое оружие с непонятными последствиями.
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11.01.2021 17:27 Ответить
...он разделяет твое мнение
Закуплена Україною COVID-вакцина Sinovac показала ефективність 78%, на 17% менше, ніж вакцина Pfizer - Цензор.НЕТ 7321
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11.01.2021 17:54 Ответить
Где она это показывает? В Китае?
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11.01.2021 17:28 Ответить
в несколько раз дороже китайское дерьмо вместо эфективной штатовской вакцины
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11.01.2021 17:29 Ответить
После того как китайские делки повышали белок в детском молоке химическим веществом меламин у 100 детей возникла почечная недостаточность 4 скончались. Китайская вакцина только для избравших клоуна со спущенными штанами перед роялем.
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11.01.2021 17:40 Ответить
Закуплена Україною COVID-вакцина Sinovac показала ефективність 78%, на 17% менше, ніж вакцина Pfizer - Цензор.НЕТ 5577
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11.01.2021 18:04 Ответить
чтоб не было глупых вопросов и надежд. в КИТАЕ закрыто два города миллионника из за вспышки ковид. классная вакцина у китайцев???????????? берем всю!!!!!!!!!!
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11.01.2021 18:17 Ответить
Даже при самой лучшей, идеальной вакцине локальные вспышки заболеваний неизбежны. Это законы статистики. Однако причина этого не плохая вакцина (я уже написал, что условия задачки - дана идеальная вакцина), а большой процент людей, не желающих вакцинироваться, или не имеющих возможности вакцинироваться ввиду дороговизны вакцины. В Китае скорее первое, потому, что в мире бредовые антипрививочные идеи очень популярны, несмотря на их ошибочность.
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11.01.2021 19:46 Ответить
Не неси пургу. В Китае только начинают вакцинацию, на сегодня около 5 млн лишь вакцинировано. Для Китая это ничто.
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11.01.2021 20:20 Ответить
ну, да, даже китайцы брезгуют своим фуфломицином колоться , а зпебилам сойдет!
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11.01.2021 21:10 Ответить
Эффективность 78% это значит что 22% привитых не получат иммунитета от заболевания. Я бы эту вакцину засунул Степашке в то место, которым он думал когда тратил государственные деньги на это китайское дерьмо.
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11.01.2021 18:57 Ответить
Не совсем так, это значит 22% заболели, но в легкой форме, так как в источнике говорится:
"Также глава Института Бутантана Димас Ковас подчеркнул, что испытания также показали 100% эффективности относительно тяжелого и умеренно тяжелого течения коронавирусной болезни."

Хотя, что мешало еще весной законтрактовать у нормальных производителей одному Степанову известно. Видать, они не хотят через богатыревские прокладки продавать и платить откаты)
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11.01.2021 19:36 Ответить
Очень приятно. Я тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах живут много-много диких обезьян.

Ну у другого Педро. Какая разница? Мало ли в Бразилии Педров? И не сосчитаешь!
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11.01.2021 20:01 Ответить
Ну ... понеслося
Іде боротьба за всесвітній ринок ваккцини від короновіруса ! На кону - міліарди $ ...
+ політичний імідж !
Тут буде все що завгідно
А уже перевірено - яка % достовірність тестів на наявність короновіруса ?
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11.01.2021 20:10 Ответить
Твари... Если бы только зелебобы и мертветчуки страдали, ладно - их не жалко.
Но это скотье и нам подгамнило....
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11.01.2021 20:15 Ответить
Хоть плохого -зато много .
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11.01.2021 20:19 Ответить
та все одно мало, усього 1,8 млн. (перша партія 700 тис) .. і всьо поки що... Питання ще до ефективності проти нових "британського", "південно-африканського", "нігерійського" штамів. інактивні, та й векторні можуть і не спрацювати...
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11.01.2021 20:41 Ответить
фуфломицин через прокладку рыгоаналки Богатыревой - "Тут так можно прибарахлиться, что и внукам хватит" . Зебилы, вы - тупорылое быдло
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11.01.2021 21:08 Ответить
"Индонезийская компания Bio Farma сообщила, что достигла соглашения с Sinovac о закупке 40 миллионов доз, а цена вакцины в Индонезии составит 13.60 долларов за дозу". України по 18$
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11.01.2021 21:19 Ответить
да, зебилы. Был бы Петро, 100% американская была б.
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11.01.2021 21:31 Ответить
Американская показала себя на 94-95%
Русская на 62%
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11.01.2021 21:47 Ответить
Чому всі говорять про закупівлю вакцини дeржавою? А я мрію скористатися найращою вакциною за власні гроші. Дe і коли цe можна зробити?
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11.01.2021 22:33 Ответить
Все правильно недобитки роблять.
Потім совість людей мучити не буде.
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11.01.2021 22:53 Ответить
Степанов поручил закупить вакцину от COVID-19 через посредника, связанного с Богатыревой,акционерным обществом «Лекхим», владельцем которого является Валерий Печаев - соратник Раисы Богатыревой, министра здравоохранения при Януковиче.
Медицинские Закупки Украины направило МОЗу документы для заключения сделок с несколькими компаниями. Однако Степанов настоял на том, чтобы соглашение подписали только с "Лекхим".
"Вмешательство Степанова в процесс закупки вакцины и разрешение заключать только один договор свидетельствует о превращении Минздрава в "министерство закупок", каким оно было во времена Януковича-Азарова", - отметили в ОО "Пациенты Украины".
https://zn.ua/UKRAINE/vaktsinu-ot-covid-19-zakupat-kompanija-svjazannaja-s-eksministerkoju-bohatyrevoj-oo-patsienty-ukrainy.html
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11.01.2021 23:11 Ответить
В Индонезии заявили о 65% эффективности COVID-вакцины Sinovac, которую закупила Украина
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12.01.2021 16:13 Ответить
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