Закупленная Украиной COVID-вакцина Sinovac показала эффективность 78%, на 17% меньше, чем вакцина Pfizer

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac Biotech на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%. Это наиболее точный результат испытаний препарата.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщается, уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.

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Также глава Института Бутантана Димас Ковас подчеркнул, что испытания также показали 100% эффективности относительно тяжкого и умеренно тяжелого течения коронавирусной болезни.

При этом эффективность вакцин, разработанных Pfizer Inc. и Moderna Inc., составляет примерно 95%.

Напомним, Агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac. Индонезия стала первой после Китая страной, выдавшей разрешение. Также для экстренного использования CoronaVac уже была утверждена для групп, имеющих высокий риск заражения, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.