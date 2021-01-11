РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12218 посетителей онлайн
Новости
4 831 10

Украинцы могут выиграть более $1,1 млрд в американских лотереях – призы растут на глазах (реклама)

Джекпоты крупнейших американских лотерей продолжают расти.

 Mega Millions и Powerball разыграют на этой недели призы на общую сумму в более чем $1 млрд – да миллиард долларов США, – и у вас, наравне с миллионами жителей США есть шанс выиграть! Почему призы такие большие, как вы можете участвовать, и что случится, если вам повезет выиграть приз?

Украинцы могут выиграть более $1,1 млрд в американских лотереях – призы растут на глазах 01

Крупнейшие джекпоты на планете

С момента падения последнего джекпота Mega Millions прошло почти 4 месяца. Но вполне возможно, что следующий тираж, который состоится уже во вторник, 12 января, станет счастливым для одного, или даже сразу нескольких участников. Mega Millions разыгрывают потрясающий приз в 600 миллионов долларов, и вы можете выиграть его из любой страны.

Первый приз Powerball также давно никому не давался, и уступает лишь ненамного. В эту среду, 13 января, в знаменитое американское лото можно будет выиграть $550 млн, и у вас есть такой же шанс сделать это, как и у любого американца.

Десятки миллионов игроков уже купили билеты, очередь за вами

С такими призами, неудивительно что лотереи крайне популярны среди американцев. По данным CNN, ежегодно в США продаются более 370 млн билетов, а когда джекпоты достигают заоблачных сумм, ажиотаж вокруг лотерей только усиливается. Например, только на последний тираж Мега Миллионов было продано свыше 50 млн билетов. Благодаря этому, разыгранный в тираже джекпот оказался на $20 млн выше объявленной изначально суммы. "С тех пор как обе лотереи одновременно разыгрывали огромные джекпоты прошло пару лет", - заметила глава группы продуктов Powerball и исполнительный директор Лотереи штата Миссури, Мэй Шев Рирдон, добавив, что благодаря джекпотам "интерес к играм значительно вырос".

theLotter это ведущий всемирный сервис покупки билетов, позволяющий игрокам со всего мира участвовать в тиражах зарубежных лотерей онлайн. Как объясняет пресс-секретарь компании, Адриан Коореманс, "мы даем игрокам возможность участвовать в самых крупных и самых захватывающих лотереях мира. А самое лучшее? Наши игроки не только играют в лотереи, они также в них выигрывают!" theLotter был основан в 2002 году. За прошедшее с тех пор время, более 6 миллионов клиентов сайта выиграли различные призы, включая многомиллионные джекпоты. Общая сумма их выигрышей превышает $100 млн.

Крупнейшими победителями на сайте, на данный момент, являются пенсионерка из Панамы, А.Д., сорвавшая 30-миллионный джекпот Лото Флориды и гражданин Ирака М., которому повезло выиграть $6,4 млн в орегонской "Мегабакс".

Как поясняет Коореманс, "согласно правилам лотерей, вы не обязаны быть гражданином или резидентом США, чтобы играть. Также не существует каких-либо законов, указывающих, что иностранец не может стать победителем лотереи".

В соответствии с этим, вы можете наравне с миллионами американцев совершенно законно участвовать в тиражах Mega Millions и Powerball с официальными билетами, купленными от вашего имени представителями сервиса theLotter в лицензированных точках продажи.


Шанс выиграть джекпоты в $600 и $550 миллионов ждет вас на сайте theLotter. Мы надеемся вскоре увидеть вас в списке наших победителей!

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

джекпот (76) лотерея (215)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Обычно на глазах растет бельмо а не призы. Вон буратины уже вложились в биткойны которые теперь *на глазах* обесцениваются. Даже знаю некоторых буратин которые квартиры продали и в биткойны сыграли и просрали все в один день
показать весь комментарий
11.01.2021 16:05 Ответить
+3
"Дядь, дай миллион" и "Андрюша, ты хочешь стать миллионером"? Очередной интернетный разводняк для лохов
показать весь комментарий
11.01.2021 16:06 Ответить
+2
"И не выиграть, а проиграть, и не в лотерею, а в карты, и не Волгу, а пять рублей" (с)
показать весь комментарий
11.01.2021 16:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обычно на глазах растет бельмо а не призы. Вон буратины уже вложились в биткойны которые теперь *на глазах* обесцениваются. Даже знаю некоторых буратин которые квартиры продали и в биткойны сыграли и просрали все в один день
показать весь комментарий
11.01.2021 16:05 Ответить
ну, лет через 5 может и продадут с прибылью, когда владельцы крупных пакетов решат постричь новое стадо овечек
показать весь комментарий
11.01.2021 17:43 Ответить
"Дядь, дай миллион" и "Андрюша, ты хочешь стать миллионером"? Очередной интернетный разводняк для лохов
показать весь комментарий
11.01.2021 16:06 Ответить
"И не выиграть, а проиграть, и не в лотерею, а в карты, и не Волгу, а пять рублей" (с)
показать весь комментарий
11.01.2021 16:07 Ответить
И никакой дыры в бюджеье!
показать весь комментарий
11.01.2021 16:15 Ответить
Цензор, это на правах рекламы?
показать весь комментарий
11.01.2021 16:23 Ответить
Не спешите, хлопци. Вскоре, на западных аукционах, по бросовым ценам, начнут выставлять недвижимость кремлёвских *********** "кошельков". Немного терпения. Полагаю, что приоритет будет отдан украинцам.
показать весь комментарий
11.01.2021 16:29 Ответить
Ще за совітів в центрі Львова в проході до Пасажу сиділа здоровенна бабега і продавала лотереї...Викрикувала одну і ту ж фразу,яка навіть стала сленгом у старих львівян...Кричала - "хто грає - той має!.."І тільки ті,хто проходив близько чули,як вона тихо додавала - "гівно він має"...
показать весь комментарий
11.01.2021 17:08 Ответить
поле чудес в стране дураков ...
показать весь комментарий
11.01.2021 17:23 Ответить
Українці можуть виграти понад $1,1 млрд в американських лотереях - призи ростуть на очах - Цензор.НЕТ 5288Українці можуть виграти понад $1,1 млрд в американських лотереях - призи ростуть на очах - Цензор.НЕТ 5023
показать весь комментарий
11.01.2021 21:28 Ответить
 
 