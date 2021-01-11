Украинцы могут выиграть более $1,1 млрд в американских лотереях – призы растут на глазах (реклама)

Джекпоты крупнейших американских лотерей продолжают расти.

Mega Millions и Powerball разыграют на этой недели призы на общую сумму в более чем $1 млрд – да миллиард долларов США, – и у вас, наравне с миллионами жителей США есть шанс выиграть! Почему призы такие большие, как вы можете участвовать, и что случится, если вам повезет выиграть приз?

Крупнейшие джекпоты на планете

С момента падения последнего джекпота Mega Millions прошло почти 4 месяца. Но вполне возможно, что следующий тираж, который состоится уже во вторник, 12 января, станет счастливым для одного, или даже сразу нескольких участников. Mega Millions разыгрывают потрясающий приз в 600 миллионов долларов, и вы можете выиграть его из любой страны.

Первый приз Powerball также давно никому не давался, и уступает лишь ненамного. В эту среду, 13 января, в знаменитое американское лото можно будет выиграть $550 млн, и у вас есть такой же шанс сделать это, как и у любого американца.

Десятки миллионов игроков уже купили билеты, очередь за вами

С такими призами, неудивительно что лотереи крайне популярны среди американцев. По данным CNN, ежегодно в США продаются более 370 млн билетов, а когда джекпоты достигают заоблачных сумм, ажиотаж вокруг лотерей только усиливается. Например, только на последний тираж Мега Миллионов было продано свыше 50 млн билетов. Благодаря этому, разыгранный в тираже джекпот оказался на $20 млн выше объявленной изначально суммы. "С тех пор как обе лотереи одновременно разыгрывали огромные джекпоты прошло пару лет", - заметила глава группы продуктов Powerball и исполнительный директор Лотереи штата Миссури, Мэй Шев Рирдон, добавив, что благодаря джекпотам "интерес к играм значительно вырос".

theLotter это ведущий всемирный сервис покупки билетов, позволяющий игрокам со всего мира участвовать в тиражах зарубежных лотерей онлайн. Как объясняет пресс-секретарь компании, Адриан Коореманс, "мы даем игрокам возможность участвовать в самых крупных и самых захватывающих лотереях мира. А самое лучшее? Наши игроки не только играют в лотереи, они также в них выигрывают!" theLotter был основан в 2002 году. За прошедшее с тех пор время, более 6 миллионов клиентов сайта выиграли различные призы, включая многомиллионные джекпоты. Общая сумма их выигрышей превышает $100 млн.

Крупнейшими победителями на сайте, на данный момент, являются пенсионерка из Панамы, А.Д., сорвавшая 30-миллионный джекпот Лото Флориды и гражданин Ирака М., которому повезло выиграть $6,4 млн в орегонской "Мегабакс".

Как поясняет Коореманс, "согласно правилам лотерей, вы не обязаны быть гражданином или резидентом США, чтобы играть. Также не существует каких-либо законов, указывающих, что иностранец не может стать победителем лотереи".

В соответствии с этим, вы можете наравне с миллионами американцев совершенно законно участвовать в тиражах Mega Millions и Powerball с официальными билетами, купленными от вашего имени представителями сервиса theLotter в лицензированных точках продажи.



Шанс выиграть джекпоты в $600 и $550 миллионов ждет вас на сайте theLotter. Мы надеемся вскоре увидеть вас в списке наших победителей!

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