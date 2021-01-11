В июне "слуги народа" жаловались на низкую инфляцию, теперь хотят разобраться с повышением тарифов. То есть уже надо, чтобы цены не росли? - экономист Вышлинский

Фракция "Слуги народа" делает противоречащие друг другу заявление относительно инфляции и роста цен в Украине.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, комментируя заявление главы фракции "Слуга народа" Арахамии о подготовке антикризисные меры в связи с ростом тарифов, информирует Цензор.НЕТ.

"Что-то я запутался. Июнь 2020 г. Руководитель ключевого комитета ВР от партии "Слуга народа" заявляет, что "сдерживание инфляции на низком уровне не будет способствовать поддержке экономики Украины". То есть надо, чтобы цены росли быстрее. Январь 2021 г.. Руководитель фракции "Слуга народа" хочет разобраться, насколько обосновано повышение тарифов. То есть теперь уже надо, чтобы цены не росли?" - заявил экономист Вышлинский.

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Ранее Фракция "Слуга народа" заявила, что готовит план антикризисных мер для выхода из ситуации в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги. Тем временем, в городах Украины проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию, также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставку.