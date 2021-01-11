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В июне "слуги народа" жаловались на низкую инфляцию, теперь хотят разобраться с повышением тарифов. То есть уже надо, чтобы цены не росли? - экономист Вышлинский

В июне

Фракция "Слуги народа" делает противоречащие друг другу заявление относительно инфляции и роста цен в Украине.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, комментируя заявление главы фракции "Слуга народа" Арахамии о подготовке антикризисные меры в связи с ростом тарифов, информирует Цензор.НЕТ.

"Что-то я запутался. Июнь 2020 г. Руководитель ключевого комитета ВР от партии "Слуга народа" заявляет, что "сдерживание инфляции на низком уровне не будет способствовать поддержке экономики Украины". То есть надо, чтобы цены росли быстрее. Январь 2021 г.. Руководитель фракции "Слуга народа" хочет разобраться, насколько обосновано повышение тарифов. То есть теперь уже надо, чтобы цены не росли?" - заявил экономист Вышлинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В июне слуги народа жаловались на низкую инфляцию, теперь хотят разобраться с повышением тарифов. То есть уже надо, чтобы цены не росли? - экономист Вышлинский 01

Ранее Фракция "Слуга народа" заявила, что готовит план антикризисных мер для выхода из ситуации в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги. Тем временем, в городах Украины проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию, также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставку.

Автор: 

тарифы (1892) Арахамия Давид (990) Гетманцев Даниил (410) Вышлинский (2)


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Топ комментарии
+6
В июне "слуги народа" жаловались на низкую инфляцию, теперь хотят разобраться с повышением тарифов. То есть уже надо, чтобы цены не росли? - экономист Вышлинский - Цензор.НЕТ 2615
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11.01.2021 16:20 Ответить
+6
У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський - Цензор.НЕТ 3471
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11.01.2021 16:45 Ответить
+4
Не мешайте слугам заниматься государственными делами. Отвлекаясь они могут налететь на лыжную палку. Тарифы надо поднимать ! Как прожить бедолагам ,ежели аренда яхт так подорожала?
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11.01.2021 17:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кроме PR им ничего не надо...
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11.01.2021 16:15 Ответить
летом кокс быстро портиться жара..а зимой быстро холодеет ибо зима тому у Слуг такие качели в черепной коробке..гумуса...
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11.01.2021 16:54 Ответить
Очканули "вельмешановни"
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11.01.2021 16:16 Ответить
Когда дровосеку или дворнику доверили экономику,жди беды...
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11.01.2021 16:17 Ответить
Когда шота растёт, потерпевший комплексует.
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11.01.2021 16:18 Ответить
Плохим членам слуги и яйца мешают...
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11.01.2021 16:19 Ответить
Зелёные грамотеи думают что инфляция - это только обесценивание национальной валюты, они просто хотели курс гривны опустить...
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11.01.2021 16:20 Ответить
В июне "слуги народа" жаловались на низкую инфляцию, теперь хотят разобраться с повышением тарифов. То есть уже надо, чтобы цены не росли? - экономист Вышлинский - Цензор.НЕТ 2615
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11.01.2021 16:20 Ответить
там мало кто понимает, что это одно и тоже
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11.01.2021 16:21 Ответить
Тут один по соседству дровосек 20 лет мучит РОАБссию нефть,газом,углем,алмазами и бриллиантами из Якутии... Якутский скульптор аж обиделся...,а другой якут ,Шаман Сашка Габышев проклял Мавзолейню балалайню...,с Шаманами шутки плохи...
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11.01.2021 16:22 Ответить
У этого Глеба вместо головы задница ... може нанюхался чего ...
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11.01.2021 16:22 Ответить
Нет , нужно , чтобы цены росли .
Но исключительно для чиновников всех мастей и рангов .
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11.01.2021 16:25 Ответить
Середня зряплата залежить від мільонних зряплат чинуш!))
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11.01.2021 16:32 Ответить
"И.о министра энергетики Витренко представил план по существенному снижению тарифов на газ для населения"

И он же выступил инициатором резкого повышения цен?
Вы идиоты, или считаете идиотами нас?

Что обос....лись по самые уши от пары тысяч протестующих?
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11.01.2021 16:25 Ответить
Два вопроса: "Вы идиоты, или считаете идиотами нас?"

Два ответа: Да. Да.
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11.01.2021 16:33 Ответить
Чтобы поднять экономику Китая Денсяопин в свое время опустил китайский Юань ниже погреба... доллара и фунта стерлингов...,критовалюты тогда не было
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11.01.2021 16:26 Ответить
Гильотина...
👿
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11.01.2021 16:30 Ответить
Зелемойские недавно говорили...,- имеем право на ошибку.... ,ошибка одного человека иногда стоит миллионы жизней...,так было со Сралиным в 1941 году,так было с чЛениным в 1918 году...
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11.01.2021 16:34 Ответить
Почву для увеличения тарифов создали еще порошенко-гройсман, подписав меморандум с мвф, а команда Зеленского не разрушила этот фундамент, а, наоборот. продолжила ту же грабительскую политику при мизерных доходах украинцев и абсолютно запущенном жилом фонде.
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11.01.2021 16:35 Ответить
2 варианта: либо власть не компетентная, либо действует в угоду олигархам для наживы. Во первых зима теплая и газ должен быть дешевле, так как спрос на него меньше. 2- Курс гривны к доллару сильно не менялся, что бы это дало повод поднять тарифы. 3- Доходы граждан не выросли, что бы тарифы поднимать. 4- По 5 грн за зеленую енергию украинцы не могут платить, слишком дорого, для чего тогда строили солнечные станции и гарантированно людей заставляют покупать. Либо инвесторы некомпетентные, либо это грабежь людей.
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11.01.2021 16:36 Ответить
Посмотри на индекс мировых цен на газ, а потом рассуждай. С пеной у рта доказывали что низкий курс бакса не выгоден для экономики, а теперь жалуетесь на высокие цены.
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11.01.2021 22:30 Ответить
Компенсации и жилищные Субсидии придумали не Порошенко и не Гройсман,а польский реформатор Лешек Бальцерович...
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11.01.2021 16:39 Ответить
Все. Теперь все стало на свои места и стало понятно кто главный в стране. Тогда хз зачем мы президентов выбираем, а они правительства представляют на утверждение ВР.
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11.01.2021 17:33 Ответить
Не плачьте Зеленский отменит Субсидии и правильно сделает,нефиг Жировать 73 % болванов..
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11.01.2021 16:41 Ответить
У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський - Цензор.НЕТ 3592
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11.01.2021 16:43 Ответить
У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський - Цензор.НЕТ 3471
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11.01.2021 16:45 Ответить
Заява даного економіста суцільна маніпуляція. Мова йшла про те що низька інфляція не є підтримуючим фактором для економіки. Але це зовсім не означає що ціни мають рости в арифметичній чи геометричній прогресії. І економіст це чудово розуміє. А для чого тоді маніпулює?
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11.01.2021 16:53 Ответить
Зебилы, сэр!!!
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11.01.2021 17:07 Ответить
Не мешайте слугам заниматься государственными делами. Отвлекаясь они могут налететь на лыжную палку. Тарифы надо поднимать ! Как прожить бедолагам ,ежели аренда яхт так подорожала?
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11.01.2021 17:15 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html О разводке с тарифами - эксперт 11 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html У червні "слуги народу" скаржилися на низьку інфляцію, тепер хочуть розібратися з підвищенням тарифів.Тобто вже треба, щоб ціни не росли? - економіст Вишлінський - Цензор.НЕТ 2672 Смотрите, какая подлая схема просматривается.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html#more-122549 Читать далее
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11.01.2021 17:32 Ответить
 
 