Двое больных COVID-19 украинских моряков застряли на судне в Малайзии: Правдами и неправдами затягивают госпитализацию

Власти Малайзии на протяжении нескольких дней, несмотря на обещания, не предоставляют помощь восьми больным COVID-19 членам экипажа корабля "SFL Kate", который находится в ее водах. Среди них - двое украинцев капитан судна Игорь Старицкий и старший механик Валерий Григорьев.

Об этом "Радіо Свобода" рассказал моряк Григорьев, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Григорьева, когда корабль с 25 декабря грузился углем в Индонезии, направляясь на Индию, на судно приехали двое посторонних инженеров. Мужчина предполагает, что именно они могли заразить членов экипажа, с которыми работали над совместными задачами.

Моряк добавил, что почувствовал первые симптомы уже с 1 на 2 января: ночью поднялась температура. Когда через пять дней после этого корабль подошел к Сингапуру, на борту было уже восемь больных, из них пятеро с температурой и плохим самочувствием.

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"Сингапур нас не принял, не пустил нас в территориальные воды. Мы там должны были снаряжение получить, топливо. В Сингапуре есть офис нашей компании. Но власти Сингапура сказали нет - и все. Единственное, что нам оставалось делать - в Малайзии, недалеко от Сингапура бросить якорь", - рассказал Григорьев.

Через несколько дней после того на корабль "SFL Kate" приплыли лаборанты из Малайзии, взяли мазки у членов экипажа, и подтвердили COVID-19 у восьми из 21 члена экипажа. Больные через судового агента пытались договориться с властями Малайзии о госпитализации в местную больницу, однако, та сторона затягивает процесс и помощи не предоставляет.

"Власти Малайзии не хотят этого, они всеми правдами и неправдами затягивают это. Мы имели уже четыре или пять обещаний, что вот-вот сегодня придет лоцманский катер, нас заберут. Потом отменяется. Потом говорят, что снова придет, и опять отменяется", - рассказывает старший механик.

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Григорьев говорит, что болеет уже десять дней, пропил курс антибиотиков, однако лучше не стало: самочувствие сейчас плохое, температура, слабость, потливость. Капитану корабля Игорю Старицкому лучше, у него температуры нет.

Григорьев добавляет, что обратился в Министерство иностранных дел и в посольство Украины в Малайзии в ночь с 10 на 11 января. Из посольства с ним уже связались и пообещали поспособствовать тому, чтобы больные получили помощь.

Позже "Радіо Свобода" спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ситуация с моряками находится на особом контроле посольства: "Посольство Украины в Малайзии оперативно обратилось к местному представителю компании-судовладельца и причастным государственным учреждениям Малайзии: администрации порта Джохор, главному офису Морского департамента Малайзии и офису Министерства здравоохранения, который занимается вопросами предоставления разрешения на высадку моряков на берег с целью госпитализации".

"Украинские дипломаты во взаимодействии с судовладельцем в срочном порядке прорабатывают возможность посещения судна "SFL Kate" врачом с целью оказания неотложной медицинской помощи инфицированным гражданам, обеспечения их необходимыми для лечения препаратами и возможной дальнейшей госпитализации в частных медицинских учреждениях", - добавил Николенко.

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