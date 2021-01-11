Нынешний локдаун - пример некомпетентности. Все профукал, а сейчас говорит, что носки - источник COVID-19, - Линчевский о заявлении Степанова

Кабмин исказил цель локдауна, и его внедрение будет иметь только негативные экономические последствия для украинского бизнеса.

Об этом заявил экс-заместитель министра здравоохранения, кандидат медицинских наук и депутат фракции "Голоса" в Киевском городском совете Александр Линчевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

При этом он отметил, что карантинные ограничения должны привести к уменьшению количества больных и подготовке системы здравоохранения. Вместо этого, по словам Линчевского, украинцы получили запрет на покупку отдельных товаров, например, салфеток, батареек или носков и посещение кафе и ТРЦ.

"Заявления министра здравоохранения Максима Степанова, что локдаун адекватный, а носки попали под запрет, потому что" каждый человек должен был рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно на это время "- это не о людях, а о глупости. Локдаун искажен из-за искаженной цели", - отметил Линчевский.

"Идея локдауна - избежание скопления лодей, содействие социальному дистанцированию. Это не жертвоприношение отдельных видов предпринимательства и торговли! Каждая гривня, заработанная и потраченная безопасно, - борется против эпидемии опосредованно. Бизнес является другом медиков, а не врагом. Врагом является некомпетентность нынешнего правительства, профукал все: и локдаун, и программу вакцинации. А сейчас говорит, что носки - это источник COVID-19. И спасти нас может вещество неизвестного происхождения из РФ под названием "Спутник V", - заявил Александр Линчевский.

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