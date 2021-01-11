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Новости Коронавирус и карантин
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Нынешний локдаун - пример некомпетентности. Все профукал, а сейчас говорит, что носки - источник COVID-19, - Линчевский о заявлении Степанова

Нынешний локдаун - пример некомпетентности. Все профукал, а сейчас говорит, что носки - источник COVID-19, - Линчевский о заявлении Степанова

Кабмин исказил цель локдауна, и его внедрение будет иметь только негативные экономические последствия для украинского бизнеса.

Об этом заявил экс-заместитель министра здравоохранения, кандидат медицинских наук и депутат фракции "Голоса" в Киевском городском совете Александр Линчевский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

При этом он отметил, что карантинные ограничения должны привести к уменьшению количества больных и подготовке системы здравоохранения. Вместо этого, по словам Линчевского, украинцы получили запрет на покупку отдельных товаров, например, салфеток, батареек или носков и посещение кафе и ТРЦ.

"Заявления министра здравоохранения Максима Степанова, что локдаун адекватный, а носки попали под запрет, потому что" каждый человек должен был рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно на это время "- это не о людях, а о глупости. Локдаун искажен из-за искаженной цели", - отметил Линчевский.

"Идея локдауна - избежание скопления лодей, содействие социальному дистанцированию. Это не жертвоприношение отдельных видов предпринимательства и торговли! Каждая гривня, заработанная и потраченная безопасно, - борется против эпидемии опосредованно. Бизнес является другом медиков, а не врагом. Врагом является некомпетентность нынешнего правительства, профукал все: и локдаун, и программу вакцинации. А сейчас говорит, что носки - это источник COVID-19. И спасти нас может вещество неизвестного происхождения из РФ под названием "Спутник V", - заявил Александр Линчевский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о запрете продавать носки: Количество нужных вещей можно было рассчитать. Мы давали время. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) Линчевский Александр (26) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Нинішній локдаун - приклад некомпетентності. Усе профукав, а зараз говорить, що шкарпетки - джерело COVID-19, - Лінчевський про заяву Степанова - Цензор.НЕТ 9005
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11.01.2021 16:41 Ответить
+14
Нынешний локдаун - пример некомпетентности. Все профукал, а сейчас говорит, что носки - источник COVID-19, - Линчевский о заявлении Степанова - Цензор.НЕТ 6663

...
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11.01.2021 16:29 Ответить
+13
Нынешний локдаун - пример некомпетентности. Все профукал, а сейчас говорит, что носки - источник COVID-19, - Линчевский о заявлении Степанова - Цензор.НЕТ 715
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11.01.2021 16:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
кругом дебильство
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11.01.2021 16:28 Ответить
Нынешний локдаун - пример некомпетентности. Все профукал, а сейчас говорит, что носки - источник COVID-19, - Линчевский о заявлении Степанова - Цензор.НЕТ 6663

...
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11.01.2021 16:29 Ответить
А прошлый типа "икона стиля"
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11.01.2021 16:30 Ответить
в Украине ты пока еще живешь по образцу совдеповской зоны, где не законы, а понятия- один в один. мужикам хоть так, хоть так, ничего не обломится, ни при каком раскладе, но сейчас, старшим выбрали петуха, твой начальник-петух. а какой был прошлый, быки рассуждать не могут, это дело авторитетов, они в теме.

Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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11.01.2021 16:38 Ответить
Это ты за прошлый локдаун написал? Бо я за него... Или ты иначе понимаешь слово "локдаун"?
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11.01.2021 16:40 Ответить
Та его после праздников, видимо, никак не отпустит. Поэтому я всегда говорю что разницы между зелебобиками и порохоботами нет никакой, они тупо спорят чей през. меньше украл. Одни даже не догадываются что у них нет мозгов а другие думают что они умные. Пи...ец какой то....
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11.01.2021 16:47 Ответить
А між дебілами різниця є? Це які ні ті, ині інші?
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11.01.2021 16:50 Ответить
Тебе виднее, ты же, наверное, думаешь что ты умный.
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11.01.2021 16:52 Ответить
Та ні, я думаю, що, - красивий. 😊 Щодо "умного", то це має бути тойхто інших вважає дурнішими за себе. Подивись у написане тобою, або у дзеркало. 😊
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11.01.2021 16:59 Ответить
Нет конечно

Нинішній локдаун - приклад некомпетентності. Усе профукав, а зараз говорить, що шкарпетки - джерело COVID-19, - Лінчевський про заяву Степанова - Цензор.НЕТ 6725
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11.01.2021 16:50 Ответить
тебя задрот кто то пригласил к беседе, или мнение спросил, и с чем ты не согласно? если за меня хрюкаешь, то я держу баланс, когда все хлопают за Васю, я за Петю, и наоборот. но потом не соскакиваю.
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11.01.2021 16:53 Ответить
Единственное что обьеденяет и тех и других, то что они все быдло....
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11.01.2021 16:55 Ответить
Пастух, чи бидлу хвости крутиш? Надто специфічні у тебе слова. Видають професію. 😊
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11.01.2021 17:01 Ответить
Ростислав, Вы, простите, в каком мире живете что пишите про такие профессии?
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11.01.2021 17:10 Ответить
Поя, нюютп, що не відомо пастуха на далеких полонинах: зебіли у другому турі президентських виборів голосували за Зєлєнского, порохоботи - за Порошенка. І лише дебіли і кацапи - за пуцина. Так зрозуміло?
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11.01.2021 17:14 Ответить
Нихера не понял, но раз ты так говоришь, значит так оно и есть... Я думал люди на выборы ходят что бы за будущее для себя и своих детей ходят голосовать, а оказывается надо за П или З... Теперь понятно!
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11.01.2021 17:18 Ответить
У тебе напевно якийсь особливий бюлетень був. Або ти за бюлетень сприйняв у якійсь кабінці якийсь інший папір. 😊
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11.01.2021 17:20 Ответить
дружище, извини, не понял, подумал ты за личности написал
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11.01.2021 16:48 Ответить
Ковида нет - вставай на лыжи и в Буковель !
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11.01.2021 16:31 Ответить
Нынешний локдаун - пример некомпетентности. Все профукал, а сейчас говорит, что носки - источник COVID-19, - Линчевский о заявлении Степанова - Цензор.НЕТ 715
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11.01.2021 16:31 Ответить
Даже в строжайший Lock Down супермаркеты были открыты.
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11.01.2021 16:44 Ответить
Степанов в отличие от сотни предыдущих министров медицины удар держит в пандемию.Остальные -воздух портят.
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11.01.2021 16:36 Ответить
Зато как стараются ...
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11.01.2021 16:40 Ответить
эта свиная вороватая рожа каждый день что-то озвучивает с бумажки...министр *****...)
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11.01.2021 16:40 Ответить
Прям так? Ріалі?

Взагалі-то 2009 міністр Князевич набагато краще удар тримав! Просто подивіться на кількість хворих і померлих тоді і зараз!
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11.01.2021 16:41 Ответить
Оно и в голову то удар не держит, куда ему в пандемию...
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11.01.2021 16:41 Ответить
І так, навчися коми нормально розставляти! Що у тебе за утворення, що у тебе пунктуація така паршива?)))
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11.01.2021 16:41 Ответить
а ты живешь в системе координат украинской медицины? ))) может еще и в поликлинику записан?
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11.01.2021 16:42 Ответить
В Сша -населения более 350 млн.в Украине- в 10 раз меньше.В США от ковида померло почти 400000 человек ,а в Украине - почти 20000.В США - лучшая медицина. А у нас?.Слава Богу, Супрун слиняла.А тоб у нас було гирше, ниж в США..Я никогда не лежал в больнице,хотя на исходе 7 десяток.Имею букет,но эскулапам не доверяю последнее время.Много знакомых кондратий забрал от ковида,а родственниц моего возраста на переферии врачи вытянули с того света с ковидными пневмониями.И я очень высокого мнения о переферийных врачах и медперсонале -ковидниках.У нас в Харькове инфекционки -конвейеры смерти.А на переферии людей спасают.
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11.01.2021 17:03 Ответить
в США 330 млн. Супрун не изобретатель в наномедицине. Украина не способна создать иное, она может только повторить уже созданное и опробованное. Супрун, как любой другой, будет делать подобие западной медицины, туда, куда летят лечится все олигархи, но на это нужно 10-15 лет.
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11.01.2021 17:15 Ответить
Могу добавить в США 840 смертей на 100000,а в Украине-50 ..В Италии -640.Как такое может быть?Интереснейшая статистика!! Не в пользу наших врачей и Степанова?.
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11.01.2021 17:41 Ответить
Якщо Зе понабирав спершу таких міністрів і змінював їх кожні 2 місяці, а потім самим стійким виявився Степанов, то це не причина для гордості, а скоріше для сліз.
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11.01.2021 16:42 Ответить
классный у тебя язык.... рабочий
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11.01.2021 17:01 Ответить
Нинішній локдаун - приклад некомпетентності. Усе профукав, а зараз говорить, що шкарпетки - джерело COVID-19, - Лінчевський про заяву Степанова - Цензор.НЕТ 1554
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11.01.2021 16:38 Ответить
Выдайте Степанову портянки, кирзачи и телогрейку и пижнак в полоску. Он это уже заслужил
Нинішній локдаун - приклад некомпетентності. Усе профукав, а зараз говорить, що шкарпетки - джерело COVID-19, - Лінчевський про заяву Степанова - Цензор.НЕТ 4707
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11.01.2021 16:39 Ответить
Нинішній локдаун - приклад некомпетентності. Усе профукав, а зараз говорить, що шкарпетки - джерело COVID-19, - Лінчевський про заяву Степанова - Цензор.НЕТ 9005
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11.01.2021 16:41 Ответить
Нинішній локдаун - приклад некомпетентності. Усе профукав, а зараз говорить, що шкарпетки - джерело COVID-19, - Лінчевський про заяву Степанова - Цензор.НЕТ 6727
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11.01.2021 16:43 Ответить
Интересно, а Степанов носит носки или колготки?
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11.01.2021 16:41 Ответить
Профукал? Думаю профукали те кто сидит дома на карантине,а министр нехило поднялся на этой теме))))
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11.01.2021 16:45 Ответить
Кв95,що можна добавити?
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11.01.2021 16:56 Ответить
Лучше бы подумали о системе незналичных и безконтакных платежей, ибо наличность источник распространения заразы (и не только коронавирусной) и инструмент коррупции в стране. А также о сервисе электронных онлайн покупках и безопасных сервисах по домтавке
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11.01.2021 16:56 Ответить
Ну для некоторых наличность источник увеличения благосостояния.
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11.01.2021 17:41 Ответить
капитан очевидность
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11.01.2021 17:06 Ответить
Правильно все роблять. Менше буде на якийсь процент товпитися на касі, менше на якийсь процент будуть шастати. Їжу купити і посидіти, без носків не вмре. В епіцентр не всі посунуть, кому ліньки виходити, потім ще раз лізти в ту маршрутку, кому далеко. Не будьте, як вредні школярі - все їм не так.
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11.01.2021 17:13 Ответить
Без буковеля також ніхто не вмре. То навіщо йому довзолено в локдаун працювати?
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11.01.2021 17:22 Ответить
Чого б це менше? В маркет люди йдуть за продуктами. І вони туди пойдуть в будь якому разі. Шкарпетки, батарейки, запальнички, освіжувачі повітря та інше в маркеті це супутній товар. За шкарпетками в маркет навмисно ніхто не йде.
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11.01.2021 17:45 Ответить
Коли Осла обирали чим думали?
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11.01.2021 17:36 Ответить
На чем сидели и смотрели Голобородько, тем и думали.
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11.01.2021 17:42 Ответить
Нинішній локдаун - приклад некомпетентності. Усе профукав, а зараз говорить, що шкарпетки - джерело COVID-19, - Лінчевський про заяву Степанова - Цензор.НЕТ 6505
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11.01.2021 17:44 Ответить
Я не поддерживаю локдаун, но то, что говорит этот бывший- откровенная ложь. Первое, не раз уже говорили , что никакого спутника в Украине не будет, второе, про носки тоже чушь. Условно ''носки' и другие товары запретили продавать в супермаркетах из-за нездоровой конкуренции, которая возникла бы. Это неправильно по отношению к маленьким магазинчикам, где эти носки не продают из-за локдауна . Тогда эти предприниматели справедливо бы спросили, почему им можно , а нам нет.
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11.01.2021 17:49 Ответить
Тогда может сможете объяснить ситуацию когда набрав полную корзинку продуктов в АТБ покупатель не может взять с соседней полки банальную электролампочку, чтобы заменить ее например в туалете. Понятно, что среди бескрайних просторов ягеля, такой сервис считается извращением. А вот мой сосед у которого сливной бачек унитаза вышел из строя с удовольствием примерил бы его на голову идиотам. Только наивный человек не видит очевидного. Ведь речь не о носках, не о заботе о мелких предпринимателях и у ж тем более не о здоровье населения (эта тема с масками, кислородом, н-санжарской клоунадой уже вызывает рвотный рефлекс) речь идет о тупости граничащей с преступлением. Сейчас всех нас програмируют на ажиотажный взрыв, когда при очередной команде "Фас" (введение очередного ЛОХдауна) все сломя голову понесутся сметать с полок магазинов все что будет попадать в руки. А ведь правда весело смотреть на всю эту возню с лыжных склонов Буковеля. Раньше они развлекали нас теперь наш черед.
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11.01.2021 18:59 Ответить
Нинішній локдаун - приклад некомпетентності. Усе профукав, а зараз говорить, що шкарпетки - джерело COVID-19, - Лінчевський про заяву Степанова - Цензор.НЕТ 2056
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11.01.2021 18:19 Ответить
зелёная тварь накрыла Украину!
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11.01.2021 20:44 Ответить
все наче так, але критик то один з відморозків супрун...
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11.01.2021 20:58 Ответить
 
 