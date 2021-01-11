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68-летний мэр Шостки Нога завел аккаунт в TikTok и обязал чиновниц присоединиться, чтобы "наполнять солидной информацией"

68-летний мэр Шостки Нога завел аккаунт в TikTok и обязал чиновниц присоединиться, чтобы

Мэр Шостки Николай Нога зарегистрировался в популярной среди молодежи социальной сети TikTok и обязал завести там аккаунты начальника управления молодежи и завсектором молодежи

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Шостка.Инфо"

За 4 дня существования страницы на ней опубликовано 13 видеороликов. На них преимущественно - панорамы Шостки. Есть также видео реки с рыбаками, ухи над костром, новогоднего салюта и рождественского богослужения.

Сам городской голова в кадре не появляется ни разу.

Первыми впечатлениями от просмотренных видео в TikTok мэр поделился на аппаратном совещании с коллегами: "Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь", - сказал Нога.

68-летний мэр Шостки Нога завел аккаунт в TikTok и обязал чиновниц присоединиться, чтобы наполнять солидной информацией 01

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Мэр дал официальное поручение в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok начальнику управления образования Натальи Сергейко и заведующей сектором молодежи Ольге Сокульской.

"Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шутливой информацией, но и солидной, познавательной для молодежи", - подчеркнул мэр Шостки.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп отреагировал на блокировку своего аккаунта в Twitter: "Нас замолчать не заставят!"

Автор: 

молодежь (245) мэр (1652) Сумская область (3347) Шостка (82) социальные сети (643)


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Топ комментарии
+5
Мэр Шостки Николай Нога зарегистрировался в популярной среди молодежи социальной сети TikTok и обязал завести там аккаунты начальника управления молодежи и завсектора молодежи. - Цензор.НЕТ 9833
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11.01.2021 16:33 Ответить
+4
Будущие почетные члены..."95-го квартала"?...
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11.01.2021 16:32 Ответить
+1
Долбаные фрики...
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11.01.2021 16:39 Ответить
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Будущие почетные члены..."95-го квартала"?...
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11.01.2021 16:32 Ответить
зэбилизм кокойты...
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11.01.2021 16:33 Ответить
Мэр Шостки Николай Нога зарегистрировался в популярной среди молодежи социальной сети TikTok и обязал завести там аккаунты начальника управления молодежи и завсектора молодежи. - Цензор.НЕТ 9833
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11.01.2021 16:33 Ответить
Тік-так, тік-так.... Діагноз.
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11.01.2021 16:34 Ответить
Вова, так может твоя ошибка с Тупицким заключается в том что ты его отстранил а надо было забанить? Куда бы он фото с Эмиратов выкладывал?
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11.01.2021 16:37 Ответить
Долбаные фрики...
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11.01.2021 16:39 Ответить
это нога у того у кого надо нога (с)
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11.01.2021 16:51 Ответить
Это финал. Шо, правда есть такие дыбильные должности "начальник управления молодеж" и "завсектором молодежи" в горсоветах и облсоветах? Им там некуда деньги девать?
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11.01.2021 16:53 Ответить
Шештыжесты васьмылетний мэр, здоровый видно мэр и продуктивный не по годам.
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11.01.2021 17:22 Ответить
А все хотели, что бы отдел молодежи "жил" в одноглазиках?
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11.01.2021 17:31 Ответить
Смотрите как молодой человек искося на своего шефа и понимает какой этот 68 летний мужчина - идиот
68-річний мер Шостки Нога завів акаунт у TikTok і зобов'язав чиновниць приєднатися, щоб "наповнювати солідною інформацією" - Цензор.НЕТ 644
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11.01.2021 19:03 Ответить
искося смотрит*
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11.01.2021 19:04 Ответить
Ага, і думаєт : " І я когдато буду такім ідійотом, міня тоже "зільониє" вибєрут в начальнікі ..."
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11.01.2021 23:00 Ответить
 
 