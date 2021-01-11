68-летний мэр Шостки Нога завел аккаунт в TikTok и обязал чиновниц присоединиться, чтобы "наполнять солидной информацией"

Мэр Шостки Николай Нога зарегистрировался в популярной среди молодежи социальной сети TikTok и обязал завести там аккаунты начальника управления молодежи и завсектором молодежи

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Шостка.Инфо"

За 4 дня существования страницы на ней опубликовано 13 видеороликов. На них преимущественно - панорамы Шостки. Есть также видео реки с рыбаками, ухи над костром, новогоднего салюта и рождественского богослужения.

Сам городской голова в кадре не появляется ни разу.

Первыми впечатлениями от просмотренных видео в TikTok мэр поделился на аппаратном совещании с коллегами: "Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь", - сказал Нога.

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Мэр дал официальное поручение в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok начальнику управления образования Натальи Сергейко и заведующей сектором молодежи Ольге Сокульской.

"Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шутливой информацией, но и солидной, познавательной для молодежи", - подчеркнул мэр Шостки.

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